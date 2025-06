Ženy za stroji: neslyšící hrdinové AI revoluce

"Nemůžeme bojovat proti předsudkům v AI s předsudkovými týmy." - Joy Buolamwini

Pokud čtete toto, je pravděpodobné, že jste položili ChatGPT otázku, použili doporučovací systém, abyste přehodnotili svou další oblíbenou show, nebo sledovali, jak filtr AI promění vaše selfie v renesanční obraz.

Ale zatímco se divíme síle umělé inteligence, existuje otázka, kterou se dostatečně nezeptáme:

Kdo pomáhá budovat tuto inteligenci?

Za neurálními sítěmi a miliardami parametrů je méně viditelná, ale neuvěřitelně životně důležitá síla:womenVědci, inženýři, etici a průkopníci, kteří utvářeli základy a etiku umělé inteligence, jak ji známe dnes.

Ada Lovelace: The Original Architect of Algorithms

Zatímco umělá inteligence se může zdát jako moderní zázrak, její kořeny lze vysledovat do 18. století - ano, opravdu.world’s first computer programmerNapsala to, co je považováno za první algoritmus určený pro stroj. Představila si budoucnost, kde by stroje mohly dělat více než jen crunch čísla.

Zní to povědomě?

Lovelace nevytvořila AI, ale otevřela dveře pro výpočetní myšlení.

A on to procházel.

Fei-Fei Li: Teaching AI to See

Žádný rozhovor o moderní AI není kompletní bezDr. Fei-Fei Li, spoluzakladatel Stanfordského institutu pro lidskou inteligenci a tvůrce ImageNet, databáze tak masivní a tak detailní, že pomohla zrodit moderní revoluci počítačového vidění.

Před ImageNetem se umělá inteligence potýkala s klasifikací obrazu.Dnes může váš telefon rozlišit mezi kočkou a cappuccinem díky hlubokému učení vyškolenému na samotných datech, které kuroval její tým.ethical, inclusive, and human-centered AI,Připomíná světu, že inteligence bez empatie nic neznamená.

Timnit Gebru: The Voice of Conscience

Umělá inteligence je mocná, ale moc bez odpovědnosti je nebezpečná.Timnit GebruPočítačový vědec a bývalý spoluautor týmu Ethical AI společnosti Google, Gebruův výzkum algoritmických předsudků a rozpoznávání obličeje odhalil, jak umělá inteligence může udržet rasovou a genderovou diskriminaci.

Její práce nejen odhalila nedostatky, ale vyvolala celosvětové rozhovory oethics, corporate responsibility, and diversity in AI teams.Timnitův odchod z Googlu vytvořil titulky, ale také vyvolal pohyb, který tlačil technologické společnosti, aby čelily nepříjemným pravdám.

Joy Buolamwini: Fighting Bias with the Coded Gaze

Pravděpodobně jste slyšeli o rozpoznávání obličeje, ale věděli jste, že některé z těchto systémů nedokázaly přesně identifikovat ženy s tmavší kůží?Joy Buolamwini, zakladatelka Algorithmic Justice League, to přinesla na světlo prostřednictvím svého výzkumu v MIT Media Lab.

Její dokumentárníKódované bias peeled back the shiny facade of AI to reveal something alarming: unintentional biases baked into code, stemming from a lack of representation in training data and development teams.Joyova obhajoba vedla ke změnám v reálném světě politiky a zvýšené kontrole nasazení umělé inteligence v oblasti prosazování práva a vlády.

Other Women Changing the Game

Rana el Kaliouby, průkopnice v oblasti afektivního výpočetní techniky, vybudovala emoční AI, která dokáže detekovat lidské pocity prostřednictvím výrazů obličeje.

Cynthia Breazealová, jedna z prvních, která pracovala na sociální robotice, učinila stroje interaktivnějšími a podobnějšími lidem.

Kate Crawford, jejíž práce pokrývá politické a filozofické rozměry umělé inteligence, spoluzakládala AI Now Institute, aby technologie byla spravedlivější.

Kódované bias

These aren’t token names. These are women rewriting the rules of what machines can learn, feel, and decide.

Why This Matters?

Globální vyprávění o umělé inteligenci bylo příliš dlouho utvářeno úzkou demografií.Když je umělá inteligence navržena bez rozmanitosti ve svých tvůrcích, riskuje posílení škodlivých stereotypů a přehlížení marginalizovaných komunit.a social responsibilityzajistit, aby jeho architekti odráželi svět, kterému má sloužit.

Ženy si však stále vymýšlejí jen22% of AI professionalsTento rozdíl není jen o reprezentaci – je to slepé místo v oblasti inovací, etiky a empatie.

A Call to Action

Pokud jste v tech: mentor ženy. pokud jste najímání: diverzifikovat svůj tým. pokud jste budování produktů: zpochybňovat vaše data. pokud jste psaní politiky AI: poslouchat hlasy, které byly tam od prvního dne, ale neměli vždy mikrofon.

Budoucnost umělé inteligence není jen o tom, co mohou stroje dělat – je to o tomwho gets to shape that future.

Let’s make sure it’s a future built by everyone, for everyone.