Web3 Just Got Green: coneix GGEZ1, la cadena de blocs que aposta per la sostenibilitat

Aquest és el resum executiu d'un llibre blanc en el qual vaig treballar i publicat al lloc web del projecte ( ggez.one ). Estem en les etapes finals de la realització del document blanc amb un projecte real, ja que tenim previst llançar l'ecosistema blockchain GGEZ1. El següent és el resum del llibre blanc:

Resum executiu

El Whitepaper GGEZ1 presenta una visió transformadora per al futur de les finances globals, centrada en els principis de Finances Regeneratives (ReFi) i la tokenització de la infraestructura de sostenibilitat. En un món que s'enfronta a importants reptes econòmics i ambientals, GGEZ1 introdueix una criptomoneda recolzada per la sostenibilitat que ofereix una alternativa més estable i segura a les monedes fiduciaries i criptomonedes tradicionals. Mitjançant la representació d'actius del món real (RWA) centrats en la sostenibilitat, GGEZ1 democratitza l'accés a inversions d'alt valor, canalitzant el capital molt necessari en projectes de sostenibilitat que creen llocs de treball, impulsen oportunitats econòmiques i augmenten la inclusió financera.





Aquest enfocament aborda simultàniament dos reptes globals: combatre el canvi climàtic i la degradació ambiental alhora que millora la inclusió financera.





Ecosistema

L'ecosistema GGEZ1 aprofita el potencial transformador de la tokenització Web3 i RWA per promoure la sostenibilitat i la inclusió. Segons la tesi del projecte, els actius de sostenibilitat estan a punt per convertir-se en els productes bàsics més valuosos del futur, i la plataforma està dissenyada per fer que aquests actius siguin accessibles a tothom.





La plataforma GGEZ1 permet als usuaris:

[ ] Invertiu i comercialitzeu fàcilment en actius de sostenibilitat tokenitzats a través de Web3

Invertiu i comercialitzeu fàcilment en actius de sostenibilitat tokenitzats a través de Web3 [ ] Canalitzar el capital cap a projectes de sostenibilitat

Canalitzar el capital cap a projectes de sostenibilitat [ ] Promoure iniciatives innovadores de sostenibilitat





La plataforma GGEZ1 integra una cadena de blocs de capa 1 (L1) amb una xarxa financera Web2 per connectar de manera perfecta xarxes descentralitzades amb sistemes financers tradicionals. Aquesta integració és crucial per gestionar i tokenitzar els actius del món real (RWA), garantint que aquests actius puguin interactuar sense problemes amb la infraestructura financera establerta.





Aquesta infraestructura permet a les aplicacions principals de la plataforma:

Llançament de tokenització: permet als propietaris d'actius tokenitzar actius i llançar la seva pròpia criptomoneda.

permet als propietaris d'actius tokenitzar actius i llançar la seva pròpia criptomoneda. Mercat de criptomonedes recolzades per la sostenibilitat: per permetre als usuaris invertir i comercialitzar oportunitats d'inversió.

per permetre als usuaris invertir i comercialitzar oportunitats d'inversió. Marc de distribució Web3: per garantir que els actius tokenitzats estiguin disponibles als canals Web3.





La plataforma permet als propietaris i custodios d'actius accedir al finançament mitjançant la tokenització dels seus actius del món real, alhora que ofereix als usuaris finals una manera fàcil d'invertir i comercialitzar aquests actius de sostenibilitat tokenitzats, tot dins d'un ecosistema segur i eficient.





Model econòmic

L'ecosistema GGEZ1 funciona amb un model econòmic basat en Tokenomics dissenyat per fomentar la sostenibilitat a llarg termini i la creació de valor. El centre d'aquest model és la moneda de govern GGEZ1 , que facilita les transaccions, el govern i la seguretat dins de la xarxa. A mesura que l'ecosistema creix, s'espera que la demanda de la moneda GGEZ1 augmenti, impulsada per activitats com ara transaccions de cadena de blocs, tokenització d'actius de sostenibilitat i operacions de finançament descentralitzat (DeFi). Els ingressos generats per les comissions de transacció es reparteixen entre les parts interessades, assegurant que l'èxit de la plataforma beneficiï els titulars de monedes.





La moneda GG ReFi serà la primera criptomoneda de la plataforma emesa amb suport per a la sostenibilitat, que mostrarà la capacitat de la plataforma de tokenitzar actius del món real mitjançant el seu Launchpad de tokenització. Aquesta moneda està dissenyada per oferir una moneda digital estable i resistent a la inflació que està recolzada de manera segura amb inversions sostenibles. La moneda s'alinea amb els principis de finançament regeneratiu (ReFi), assegurant que no només proporciona rendiments financers, sinó que també genera impactes socials i ambientals positius.





Per al 2030, GGEZ1 té com a objectiu representar 15.000 milions de dòlars en actius de sostenibilitat, capturant una part important del mercat de tokenització RWA en ràpida expansió i el canvi global cap a la inversió en infraestructures sostenibles. Es preveu que aquest esforç generi ingressos anuals d'aproximadament 70 milions de dòlars a partir de les tarifes de transacció, una xifra basada en la fórmula de projecció d'ingressos que considera factors clau inherents a les xarxes blockchain.





Anar al mercat

L'estratègia de sortida al mercat de GGEZ1 està dissenyada per posicionar la plataforma com a líder en la tokenització d'actius de sostenibilitat, amb un enfocament particular a atraure la Gen Z i els mercats emergents, els públics objectiu de la plataforma. La marca i la missatgeria emfatitzen el nom de GGEZ1, la identitat de la marca i l'etiqueta, "Fent que sigui fàcil i divertit per a tothom invertir en sostenibilitat a Web3" per ressonar amb la generació Z i les persones dels mercats emergents que prioritzen l'impacte ambiental i la inclusió financera.





L'estratègia inclou l'ampliació dels canals de distribució web3 mitjançant la integració de Web3 garantint una àmplia accessibilitat. El llançament de la moneda GG ReFi és un component crític, que serveix com a model i com a prova de concepte per als possibles propietaris i custodios d'actius tenint en compte la tokenització dels seus actius al Launchpad de Tokenization. Les associacions estratègiques amb custodios d'actius i empreses de capital són fonamentals per escalar i representar actius d'alt valor. A més, implementar estratègies de màrqueting orgànic , com ara màrqueting d'influencers, participació a les xarxes socials i participació en esdeveniments del sector, adaptades per atraure la generació Z.





GameFi DApps amb intel·ligència artificial

Les GameFi DApps impulsades per IA són fonamentals per als plans futurs de GGEZ1, especialment per atraure la Gen Z, el públic objectiu de la plataforma. Reconeixent l'afinitat de la Gen Z per les experiències digitals i de joc, GGEZ1 té previst aprofitar les aplicacions GameFi impulsades per IA per fer que la inversió sostenible sigui atractiva i accessible. Aquestes DApp oferiran experiències immersives i interactives que recompensen els usuaris amb criptomonedes recolzades per la sostenibilitat, transformant les activitats d'inversió en reptes divertits i semblants a un joc.





Gestió de riscos

La plataforma GGEZ1 s'enfronta a diversos riscos, com ara la volatilitat del mercat que podria afectar el valor dels actius tokenitzats, els reptes reguladors a causa del panorama legal de blockchain en evolució i els riscos de liquiditat vinculats a la moneda GG ReFi. Les amenaces tecnològiques i de ciberseguretat també comporten riscos per a la confiança dels usuaris i la integritat de la plataforma.





GGEZ1 mitiga aquests riscos diversificant la seva cartera per gestionar la volatilitat del mercat i assegurant el compliment de la normativa. Per abordar els riscos de liquiditat, la plataforma manté reserves fortes i forma associacions estratègiques per a la moneda GG ReFi. Hi ha protocols de seguretat avançats, auditories periòdiques i supervisió contínua per protegir-se de les amenaces tecnològiques i de ciberseguretat, millorant la resiliència i l'èxit a llarg termini de la plataforma.





L'equip

GGEZ1 està dirigit pels veterans fintech Mutaz Majdoub i Mohammed Shawamreh, que aporten més de 20 anys d'experiència en el desenvolupament d'aplicacions financeres. La seva trajectòria provada inclou dissenyar, construir i operar plataformes financeres SaaS d'èxit en més de 10 mercats d'Europa i Orient Mitjà. La seva experiència és fonamental per impulsar la visió i l'execució del projecte GGEZ1.





Conclusió

L'ecosistema blockchain GGEZ1 ReFi no és només una innovació financera; és un catalitzador per a una transició global cap a la sostenibilitat. Imagineu una criptomoneda recolzada per quelcom que sigui bo per al nostre planeta, recolzada per projectes que generen energia neta barata, promouen l'agricultura sostenible i ecosistemes pròspers. Basada en els principis de Regenerative Finance (ReFi), la plataforma té com a objectiu oferir rendiments financers i un impacte social i ambiental positiu, fent de GGEZ1 una força poderosa per al canvi global.