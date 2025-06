Per què l'expansió de Bubblemaps a la cadena BNB podria canviar les investigacions en cadena

Can Visualizing Wallet Behavior Make DeFi Safer? Bubblemaps Thinks It Can

Les finances descentralitzades prosperen en l'obertura, però la visibilitat no sempre significa claredat.Mentre que les blockchains són públiques, la interpretació del comportament de la cartera, els fluxos de token i la manipulació del mercat segueixen sent difícils per a la majoria dels usuaris.

BubbleblapsLlançamentV2 support for BNB Chain, permetent als usuaris analitzar els clústers de carteres, el comportament dels tokens i les tendències dels ecosistemes a través de mapes visuals interactius.sixth networkS'ha afegit a la suite d'anàlisi de Bubblemaps, unint-se a Ethereum, Solana, Avalanche, Arbitrum i Polygon.





“BNB Chain significa molt per a nosaltres.És on vam descobrir DeFi per primera vegada i més tard es va convertir en la primera cadena que vam integrar a V1,” va dir Nicolas Vaiman, CEO de Bubblemaps.

What Bubblemaps Actually Does and Why It Matters

Bubbleblapsno és una eina tradicional de gràfic o de seguiment de preus, sinó que visualitzawallet relationships and token distributionscom a "bombolles" dinàmiques connectades per comportaments compartits o patrons de propietat. Aquestes poden revelar activitat oculta que podria anar desapercebuda.





Per exemple, si deu carteres que semblen no relacionades reben tots els tokens de la mateixa font al mateix temps, Bubblemaps podria mostrar-los com un clúster.





Noves eines llançades ambV2 on BNB ChainInclouen :

Nodes màgics: revela automàticament aglomeracions de carteres que estan vinculades per un comportament sospitós o no obvi.

Viatge en el temps: permet als usuaris desplaçar-se cap endavant i cap enrere a través de l'historial d'un token per observar com la seva distribució ha evolucionat amb el temps.





Aquestes eines donen suport a una àmplia gamma d'investigacions.wallet coordinationExposicióinsider token movementso Identificarwhale activityDurant les bombes de memecoin, els usuaris obtenen una capa visual que transforma les dades en cadena en alguna cosa actuable.

Why BNB Chain Was Chosen and What the Data Tells Us

BNB Chain és una de les blockchains més ocupades en termes d'activitat diària dels usuaris.1.8 million daily active walletsimore than $6.5 billion in total value locked (TVL), l'ecosistema inclou tot, des de protocols DeFi a gran escala fins a memecoins en moviment ràpid.





"Bubblemaps aporta claredat a l'ecosistema de la cadena BNB, convertint les dades de token complexes en dades visuals simples", va dir Marwan, cap d'EMEA a Bubblemaps.

En entorns de ràpid moviment com BNB Chain, les eines d'anàlisi convencionals sovint lluiten per mantenir-se al dia. les carteres es mouen ràpidament, els nous tokens es llancen diàriament, i el comportament de l'insider pot succeir en segons.real-time pattern recognitionFins i tot per a usuaris no tècnics.





Per exemple, quan els tokens TRUMP i MELANIA van pujar en activitat, Bubblemaps va ser entre les primeres plataformes per mostrar que les carteres vinculades a aquests tokens es movien en patrons coordinats.

How Bubblemaps Fits Into the Push for Transparency in Crypto

El llançament ve a mesura que els reguladors, els intercanvis i els usuaris exigeixen més transparència en els llançaments de tokens, la propietat de cartera i el comportament de transaccions. Amb la manipulació de dades i l'activitat d'insider ara comú a tot l'ecosistema de DeFi, eines visuals com Bubblemaps proporcionen un punt d'entrada per a l'autoregulació.





Mentre que plataformes com Nansen se centren en l'etiquetatge de carteres i els fluxos de fons, Bubblemaps enfatitzanetwork behavior, cartografiant com es connecten les carteres, en comptes de només qui són.





Aquesta diferència és important. L'etiqueta d'una cartera pot canviar, però les seves connexions i el seu comportament de timing sovint revelen patrons a llarg termini. Per exemple, les carteres que es compren repetidament en nous projectes en el llançament, i després es descarreguen davant del públic, poden formar part d'un sindicat coordinat.how wallets behaveI no només el que tenen en mans.

Final Thoughts

BubbleblapsLa integració de V2 amb BNB Chain és un pas significatiu per a ambdues parts. Per a Bubblemaps, obre la porta a un dels ecosistemes més actius de DeFi. Per a BNB Chain, afegeix una infraestructura de transparència molt necessària que els usuaris i els desenvolupadors poden confiar.





El que destaca és laaccessibilityNo cal ser un desenvolupador de Solidity o un analista forense en cadena per interpretar un clúster de cartera o rastrejar els moviments de token.





Dit això, les eines només són tan efectives com les persones que les utilitzen. Bubblemaps disminueix la barrera per fer la seva pròpia investigació, però no elimina la necessitat de pensar críticament. A mesura que el frau en cadena i els esquemes d'insider creixen més sofisticats, la comunitat criptogràfica ha d'adoptar eines que facin que el comportament de comprensió, no només el preu, sigui central per a com s'avalua el valor.





Si DeFi compleix la seva promesa d'obertura i autoregulació, les plataformes com Bubblemaps poden ser essencials.howAixò va passar iwhoPotser hi ha darrere.

