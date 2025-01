Coneix DeGate: HackerNoon Company of the Week

Tornem amb una altra funció de l'empresa de la setmana amb HackerNoon!





Per a aquells que estan llegint aquesta funció per primera vegada, cada setmana, convidem al podi un negoci destacat que ha deixat una gran empremta a l'escena tecnològica del món. Totes les dades i la informació les proporciona la base de dades d'empreses tecnològiques de HackerNoon, on classifiquem les empreses S&P 500 i les primeres startups.





Aquesta setmana, ens complau presentar Degate : una plataforma segura i de baix cost per comprar, vendre i gestionar actius criptogràfics en diverses cadenes. Recentment, DeGate ha anunciat una actualització important al nostre full de ruta de productes: el proper llançament de Cross-Chain Intent Trading , una manera segura i perfecta de negociar fitxes a través de blockchains, incloses totes les teves monedes meme preferides.







Coneix DeGate: fet divertit

Saps que la seguretat de DeGate està recolzada per Ethereum ? Com a un dels principals paquets de capa 2, DeGate es classifica a l'etapa 2 a L2Beat (aconseguit només pels 2 primers de 52 acumulacions!





DeGate també ofereix un programa de recompensa d'errors que anima els experts en seguretat a identificar i informar de vulnerabilitats a la plataforma. Les recompenses del programa oscil·len entre els 1.000 i els 1.110.000 dòlars, depenent de la gravetat dels errors. El programa cobreix gairebé tots els aspectes de la plataforma DeGate, inclosos els contractes intel·ligents, els circuits i l'aplicació web.









DeGate 🤝 Comunitat tecnològica HackerNoon





Aquest any, DeGate es va associar amb HackerNoon per organitzar el concurs d'escriptura Ethereum per a la comunitat Web3. Els participants van ser convidats a discutir per què Ethereum és líder en l'equilibri de la descentralització, l'escalabilitat i la seguretat; examinar com les solucions de la capa 2 amplien les capacitats de la cadena de blocs; analitzar el seu paper en un nou sistema financer global; i considerar com la definició afecta la governança, les estructures de poder i la confiança. Consulta aquí l'anunci dels guanyadors.





