Com els agents d'IA estan donant forma a Web3: informació clau de les veus principals a Web3

Alguna vegada has pensat si els ordinadors poden fer que Internet sigui millor i més ràpid per a tothom? Què passaria si un joc en línia fos just, ja que tots els jugadors tinguessin les mateixes possibilitats de guanyar perquè el sistema sabia connectar-te al millor servidor i emparellar-te amb altres jugadors amb velocitats de connexió similars? Això no és ciència ficció; fins a quin punt la IA ha arribat a remodelar Web3.

Una història senzilla per entendre la màgia

Imagineu-vos l'última vegada que vau jugar al vostre joc en línia favorit. Enteneu com se sent al retard o quan algunes persones semblen tenir un avantatge que no teniu. Ara, imagineu-vos que hi havia un assistent intel·ligent fent la feina darrere de les escenes. En primer lloc, aquest assistent identifica el servidor òptim per a vosaltres entre diverses opcions, com ara AWS, Google Cloud, Tencent Cloud i Microsoft Azure. Aleshores, una altra característica interessant d'aquest assistent verifica la teva velocitat d'Internet i només et permet jugar amb altres usuaris de la mateixa velocitat. D'aquesta manera, ningú té una experiència millor o pitjor a causa de la connexió a Internet lenta o ràpida.

El paper de la IA a la Web3

El concepte de Web3 és dissenyar el món en línia de manera que no hi hagi cap autoritat central i ningú no pugui controlar la plataforma. En canvi, el poder es reparteix entre tots els participants de la xarxa. Els agents d'IA en aquesta àrea funcionen com a agents secrets privats.





Poden:

Automatització de les tasques rutinàries: aquest és el procés d'utilitzar l'automatització per gestionar les funcions que requereixen temps.

Predir i prevenir problemes: Descobriu tendències en les dades per predir i resoldre problemes abans que es converteixin en problemes.

Millora la seguretat: protegeix les transaccions i les dades i evita riscos com el frau.

Augmentar la interacció a la comunitat: ajudar a la formació de confiança entre usuaris i desenvolupadors fent que la plataforma sigui més transparent.





Per exemple, s'espera que el mercat d'IA creixi de 58.300 milions de dòlars el 2021 a més de 300.000 milions de dòlars el 2026, segons un informe de MarketsandMarkets, que mostra la importància d'aquestes tecnologies (MarketsandMarkets, 2021). Per exemple, segons IDC, les empreses ara gasten en sistemes d'IA per intentar millorar la seva eficiència i minimitzar els costos.





Fuse fa aquests avenços un pas més enllà amb el seu agent d'IA d'avantguarda, Edison . Integrat perfectament a l'ecosistema Fuse, Edison uneix la bretxa entre la cadena de blocs i la intel·ligència artificial, fent que les operacions complexes de cadena de blocs siguin accessibles a tothom. Amb Edison, els usuaris poden encunyar monedes estables de marca sense esforç, generar enllaços de pagament per a transaccions criptogràfiques fluides, desplegar contractes intel·ligents i, fins i tot, gestionar llançaments a gran escala. Aquesta eina intuïtiva no només automatitza les tasques rutinàries de cadena de blocs, sinó que també permet a empreses i desenvolupadors innovar sense quedar-se encallats per complexos tècnics. Mitjançant la millora de la seguretat, la racionalització de les operacions i la promoció de la transparència, Fuse i Edison junts estan establint un nou estàndard per als ecosistemes digitals a l'era Web3.





A més, Edison redefineix l'experiència de la cadena de blocs oferint una transparència i eficiència inigualables. Cada interacció a la plataforma Fuse, des del desplegament de contractes intel·ligents fins a la gestió d'actius i la supervisió de transaccions, s'executa amb precisió i intel·ligència en temps real. Aquest enfocament proactiu no només minimitza les vulnerabilitats potencials, sinó que també construeix un ecosistema robust on la confiança dels usuaris és primordial. En eliminar els colls d'ampolla i reduir la intervenció manual, Edison accelera la innovació i fomenta un entorn segur i escalable tant per als desenvolupadors com per als usuaris finals. En fer-ho, Edison encarna el compromís de Fuse per democratitzar la tecnologia blockchain, assegurant que les solucions avançades impulsades per IA siguin accessibles per a tothom i obrint el camí per a un futur digital més connectat i equitatiu.

L'informe de primera línia

Shahaf Bar Geffen, CEO i fundador de COTI , una cadena de blocs de capa 2 centrada en la privadesa comparteix les seves idees:





Com poden aquests agents d'IA millorar la seguretat de les transaccions?





Els agents d'IA necessiten privadesa. Els agents d'IA s'estan desplegant en xarxes de blockchain obertes i transparents, per exemple en el cas dels agents comercials d'IA, que suposa un risc per a la privadesa i la seguretat de les dades. Ja sigui per negociar, contractes o intercanviar dades, els agents corren el risc d'exposar dades sensibles o, en el cas de la negociació, de caure presa d'atacs d'avantguarda o MEV. L'única manera de donar suport a l'evolució dels agents d'IA a Web3 és amb mesures de privadesa sòlides, que és on es centra el focus de COTI.

COTI té una solució de privadesa escalable que s'adapta a l'era de la IA. Pot protegir la comunicació d'agent a agent i mantenir privades les dades de la cadena a totes les cadenes de bloqueig principals mitjançant la privadesa sota demanda. La privadesa serà extremadament important a mesura que els agents d'IA esdevinguin omnipresents a l'espai digital, per evitar que els agents d'IA incompleixin sense voler les normes reguladores o revelin les seves pròpies dades sensibles.





Com poden millorar l'eficiència del procés en el model de solucions de pagament simplificades de COTI a Web3?





"Els agents comercials d'IA estan a punt de desencadenar una onada d'innovació en aquest espai mentre avancem cap a un Web3 que s'executa principalment amb IA. Hi ha una gran utilitat en aquesta tecnologia i només estem ratllant la superfície de les seves capacitats. Aviat es desplegaran agents per negociar de manera independent, aprenent a optimitzar les operacions a mesura que utilitzen potents analítiques predictives i intercanviem poderosos sistemes de fusió en temps real i descentralitzats entre ells mateixos. i és un moment molt emocionant".





- Quin paper poden tenir aquests "auxiliars intel·ligents" per guanyar-se la confiança dels usuaris i desenvolupadors?





"Són els primers dies: els agents d'IA encara estan demostrant-se al mercat, així que haurem d'esperar per veure els resultats".





Reflexions finals sobre IA i Web3

La integració d'IA i Web3 no és només un concepte de futur, és quelcom que es practica en el present. Mitjançant l'automatització i la intel·ligència, la IA pot ajudar a construir sistemes millors i més justos per a tothom. Aquest tipus de tecnologia pot millorar la funcionalitat de les comunitats digitals, reduir les despeses i fins i tot equilibrar les probabilitats en jocs en línia i altres usos de Web3.





No obstant això, encara queden problemes per resoldre, per exemple, garantir la privadesa de les dades, la compatibilitat dels diferents sistemes i la disponibilitat de la informació. Aquests reptes seran importants en les seves perspectives per superar els coneixements que oferiran empreses com COTI i Fuse.

De cara al futur, la combinació d'IA i Web3 canviarà la manera com les persones interactuen en línia i crearà plataformes millors i més efectives per a tothom. La recerca i el desenvolupament actuals estan conduint a un futur en què la tecnologia s'integra per donar suport a les comunitats, estimular la innovació i igualar les oportunitats.





No oblidis donar m'agrada i compartir la història!

Divulgació d'interessos creats: aquest autor és un col·laborador independent que publica a través del nostre programa de blocs empresarials . HackerNoon ha revisat la qualitat de l'informe, però les afirmacions aquí pertanyen a l'autor. #DYOR