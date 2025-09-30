VICTORIA, Seychelles, 30 de setembre de 2025/Chainwire/--Com El nostre soci oficial, Va mostrar el seu eslògan "BUIDL YOUR DREAM FINANCE" a les plaques de LED durant el partit de la Premier League contra l'Arsenal al St. James' Park el 28 de setembre. El Newcastle United Població El Newcastle United Població Poc després, Aprecien la cura que tenen darrere d’aquestes notes i volen compartir la història de BUIDL i per què és important per a la seva marca. van rebre missatges amables a les xarxes socials que suggereixen que “BUIDL” podria ser un tipus van rebre missatges amables a les xarxes socials que suggereixen que “BUIDL” podria ser un tipus Construïm: del meme al pensament En la cultura criptogràfica, BUIDL és un joc deliberat sobre "construir", que fa eco del meme comunitari anterior HODL ("hold"). Si HODL parla de mantenir el curs a través de la volatilitat, BUIDL canvia l'èmfasi a fer la feina: enviar productes, millorar la infraestructura i contribuir a l'ecosistema. Per a BYDFi, BUIDL és intencional, no un tipo. L'utilitzen per honrar l'ètica del constructor i una visió de valor a llarg termini. Com a soci oficial de Newcastle United, tracten seriosament les comunicacions amb els veïns del club i valoren el diàleg obert amb els seus seguidors. Per què resona amb BYDFi A BYDFi, BUIDL no és un eslògan de matchday, és com funcionen: claredat en comptes de hype, progrés mesurat en les millores enviades i responsabilitat que es mostra en la comunicació transparent, l'educació dels usuaris i el suport responsive. BYDFi combina l'accessibilitat amb la responsabilitat, de manera que la participació se sent senzilla sense ser descuidada, i prefereix passos constants i verificables sobre grans promeses. El paper de BYDFi com a soci oficial de l'intercanvi de criptomonedes de Newcastle United dóna a aquesta filosofia un moment visible en els dies de partits, però el treball és diari: escoltar als usuaris, refinar el que és confús, enfortir les salvaguardes i mantenir la iteració. Això és el que "BUIDL Your Dream Finance" significa per a ells: prendre idees de la pàgina i posar-les en pràctica, on l'esforç consistent les converteix en realitat. "BUIDL capta el que defensem: convertir la intenció en resultats duradors a través d'accions deliberades", va dir Michael, cofundador i CEO de BYDFi. "L'atenció prestada a 'BUIDL' serveix com a catalitzador, forjant un pont significatiu entre les comunitats BYDFi i Newcastle United." De l'eslogan a la pràctica Aquesta filosofia es tradueix en hàbits operatius clars: mantenir els usuaris al centre, actuar amb transparència i construir a llarg termini. En la pràctica, això significa execució estable: llançament de MoonX, una eina de comerç en cadena per al descobriment de Web3; Comerç de còpies intel·ligents; Col·laboració amb Ledger en una cartera de maquinari limitat. Paral·lelament, reforcem les garanties amb Prova verificable de reserves i un fons guardià de 800 BTC, mantenint clares les guàrdies perquè la participació es mantingui responsable. Sobre el BYDFi Fundada el 2020, BYDFi ara serveix a més d'un milló d'usuaris en més de 190 països i regions. BYDFi és l'Exclusive Official Crypto Exchange Partner de Newcastle United. Reconegut per Forbes com un dels millors intercanvis de cripto a Canadà per al 2025, BYDFi ofereix una àmplia gamma de serveis de comerç - des de Spot, Contractes perpetus, Còpia del comerç, Bots automàtics i L'eina Onchain (MoonX). Enfortir els comerciants novells i experimentats per navegar amb confiança en el mercat d'actius digitals. BYDFi es dedica a oferir una experiència de comerç de criptografia de classe mundial per a cada usuari. Construeix les teves finances de somni. 