VICTORIA, Seychelles, 30 de septiembre de 2025/Chainwire/--As su socio oficial, Mostró su eslogan “BUIDL YOUR DREAM FINANCE” en los paneles LED durante el partido de casa del club contra el Arsenal en St. James’ Park el 28 de septiembre. El Newcastle United Buenavista El Newcastle United Buenavista Poco después, Aprecian el cuidado detrás de esas notas y quieren compartir la historia de BUIDL y por qué importa para su marca. they received kind messages on social media suggesting that “BUIDL” might be a typo recibieron mensajes amables en las redes sociales sugiriendo que “BUIDL” podría ser un tipo BUIDL: desde el meme al pensamiento En la cultura cripto, BUIDL es un juego deliberado sobre “construir”, echo del anterior meme de la comunidad HODL (“hold”). Si HODL habla de permanecer en el curso a través de la volatilidad, BUIDL cambia el énfasis para hacer el trabajo: enviar productos, mejorar la infraestructura y contribuir al ecosistema. BUIDL es una llamada para seguir construyendo, especialmente cuando es difícil. Para BYDFi, BUIDL es intencional —no un tipo. Lo usan para honrar el ético de un constructor y una visión de valor a largo plazo. Como socio oficial de Newcastle United, tratan seriamente las comunicaciones con los vecinos del club y valoran el diálogo abierto con los seguidores. Por qué resuena con BYDFi En BYDFi, BUIDL no es un eslogan de día de encuentro, es cómo funcionan: claridad en lugar de hype, progreso medido en las mejoras enviadas y responsabilidad que se manifiesta en la comunicación transparente, la educación del usuario y el soporte responsivo. BYDFi combina la accesibilidad con la responsabilidad para que la participación se sienta sencilla sin ser descuidada, y prefieren los pasos estables y verificables sobre las grandes promesas. El papel de BYDFi como socio oficial de Crypto Exchange de Newcastle United da a esta filosofía un momento visible en los días de partido, pero el trabajo es diario: escuchar a los usuarios, refinar lo que es confuso, fortalecer las salvaguardas y mantener la iteración. Eso es lo que “Build Your Dream Finance” significa para ellos: sacar ideas de la página y ponerlas en práctica, donde el esfuerzo consistente las convierte en realidad. \n \n “BUIDL captura lo que defendemos, convirtiendo la intención en resultados duraderos a través de acciones deliberadas”, dijo Michael, cofundador y CEO de BYDFi. “La atención prestada a ‘BUIDL’ sirve como un catalizador, forjando un puente significativo entre las comunidades BYDFi y Newcastle United”. “BUIDL captura lo que defendemos, convirtiendo la intención en resultados duraderos a través de acciones deliberadas”, dijo Michael, cofundador y CEO de BYDFi. “La atención prestada a ‘BUIDL’ sirve como un catalizador, forjando un puente significativo entre las comunidades BYDFi y Newcastle United”. Del eslogan a la práctica Esta filosofía se traduce en hábitos operativos claros: mantener a los usuarios delante y en el centro, actuar con transparencia y construir a largo plazo. En la práctica, esto significa ejecución estable: el lanzamiento , una herramienta de comercio en cadena para el descubrimiento de Web3; extender • y Con una cartera de hardware limitada. Lunax Smart Copy Trading collaborating with Ledger Lunax Comercio de copias inteligentes Colaborando con Ledger En paralelo, reforzamos las salvaguardas con el público , manteniendo guardias claras para que la participación siga siendo responsable. verifiable Proof of Reserves and an 800 BTC Guardian Fund prueba verificable de reservas y un fondo de 800 BTC Guardian Sobre el BYDFi Fundada en 2020, BYDFi ahora sirve a más de 1 millón de usuarios en más de 190 países y regiones. BYDFi es el socio oficial de intercambio de criptomonedas de Newcastle United. Reconocido por Forbes como uno de los , BYDFi ofrece una gama completa de servicios de comercio - desde y Dos , de , y capacitar a los comerciantes novatos y experimentados para navegar por el mercado de activos digitales con confianza. Los mejores intercambios de criptomonedas en Canadá para 2025 El spot Contratos perpetuos Copia de comercio Bots automáticos La herramienta Onchain (MoonX) Los mejores intercambios de criptomonedas en Canadá para 2025 El spot Contratos perpetuos Copia de comercio Bots automáticos La herramienta Onchain (MoonX) BYDFi se dedica a proporcionar una experiencia de comercio de criptografía de clase mundial para cada usuario. Construye tu financiación de sueños. \n \n \n \n \n Sitio web: https://www.bydfi.com E-mail de soporte: cs@bydfi.com Asociaciones de negocios: bd@bydfi.com Preguntas a los medios: media@bydfi.com https://www.bydfi.com Título Título Título Título Título En Twitter (X) Linkedin Telegrama Youtube TikTok Cómo comprar en BYDFi En Twitter (X) Linkedin Telegrama Youtube Título Cómo comprar en BYDFi Contacto Director Senior de Marketing Chloé Compañía BYDFi Fintech LTD chloé@bydfi.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa El programa