BingX AI Evolution comença: una visió de 300 milions de dòlars per construir el futur de la criptografia alimentada per la IA

**PANAMA CITY, PANAMA, 20 de maig de 2025/Chainwire/--**BingX, una empresa líder en intercanvi de criptomonedes i Web3 AI, està encantada d'anunciar una estratègia audaç i incremental BingX ha presentat una iniciativa estratègica per integrar la intel·ligència artificial a través de la seva plataforma i ecosistema, destinant 300 milions de dòlars en els propers tres anys per donar suport a aquest desenvolupament.

Aquesta iniciativa emblemàtica subratlla la missió de BingX de redefinir la criptografia amb AI, impulsant progressos significatius a través de l'espai Web3 incorporant la IA en tots els aspectes de l'experiència de l'usuari, les operacions d'intercanvi i la futura col·laboració de la indústria.





"Estem encantats de compartir aquesta evolució mentre celebrem el nostre setè aniversari. Això no és només una actualització de producte, és una reorientació estratègica", va dir Vivien Lin, director de producte de BingX. "En el futur, l'IA es convertirà en un motor definidor de la nostra evolució, permetent experiències més ràpides i intel·ligents. Volem que BingX sigui més que només una plataforma de comerç - volem que sigui un lloc on els usuaris se sentin empoderats i realment recolzats per eines intel·ligents en cada pas del seu viatge. A mesura que l'IA creix més poderós, és crucial que la innovació es mantingui alineada amb les necessitats dels usuaris i la confiança a llarg termini.

"Estem encantats de compartir aquesta evolució mentre celebrem el nostre setè aniversari. Això no és només una actualització de producte, és una reorientació estratègica", va dir. Vivien Lin "En el futur, la IA es convertirà en un motor definidor de la nostra evolució, permetent experiències més ràpides i intel·ligents.Volem que BingX sigui més que només una plataforma de comerç - volem que sigui un lloc on els usuaris se sentin empoderats i autènticament recolzats per eines intel·ligents en cada pas del seu viatge. A mesura que la IA creix més potent, és crucial que la innovació es mantingui alineada amb les necessitats dels usuaris i la confiança a llarg termini.

L’AI com a company en cada viatge de l’usuari

BingX desplegarà la IA en totes les etapes de l'experiència de l'usuari, començant amb una eina alimentada per la IA per donar suport als usuaris en diversos escenaris. Des de les perspectives del mercat en temps real i el diagnòstic de posicions fins a suggeriments comercials intel·ligents i anàlisi de comerciants, l'eina està dissenyada per ajudar els usuaris a comerciar més intel·ligent i sentir-se més segur. S'adreça a preocupacions comunes com la incertesa del mercat i les estratègies complexes. Això marca el primer pas per fer de la IA un veritable company en cada viatge d'usuari.

Mentrestant, BingX Labs accelerarà les inversions en projectes Web3 natius d'IA, incubant innovacions que connecten tecnologies descentralitzades amb capacitats d'aprenentatge automàtic.

AI al nucli de l'ADN de BingX

En el futur, BingX es convertirà en una empresa nativa de la IA en les seves operacions, cultura i presa de decisions.Des dels processos interns fins a la direcció estratègica, la IA influirà en la forma en què BingX pensa, actua i creix.

Aquesta visió a llarg termini va més enllà de la plataforma d'intercanvi, ja que BingX es compromet a jugar un paper de lideratge en la construcció d'un ecosistema d'IA responsable, resilient i interoperable Web3.

AI x Web3: modelant el futur intel·ligent de la criptografia

BingX reconeix que el talent és la pedra angular d'aquesta revolució i té com a objectiu convertir-se en la destinació principal per a les persones ansioses per liderar i modelar la propera onada de descobriments en aquest camp dinàmic.

Mentrestant, BingX establirà un institut dedicat a la investigació i la innovació de la IA, dissenyat per ser el motor per a avenços a la intersecció de la IA i la Web3.

El creixement de BingX subratlla el seu compromís amb aquesta evolució de la IA. La plataforma ara serveix a més de 20 milions d'usuaris a tot el món i es troba entre les 5 millors plataformes de negociació de derivats criptogràfics.

A mesura que BingX avança, el seu enfocament impulsat per la IA continuarà formant una economia digital més intel·ligent, inclusiva i connectada - liderant amb propòsit, inspirant el progrés i desbloquejant maneres més intel·ligents per al futur de la criptografia.

Sobre BingX

Fundada el 2018, bingox és una companyia líder en intercanvi de cripto i Web3 AI, que serveix a una comunitat global de més de 20 milions d'usuaris.Amb un conjunt complet de productes i serveis alimentats per la IA, incloent derivats, comerç a punt i comerç de còpia, BingX s'adreça a les necessitats evolucionants dels usuaris a tots els nivells d'experiència, des de principiants fins a professionals.

Compromesos a construir una plataforma de comerç fiable i intel·ligent, BingX empodera els usuaris amb eines innovadores dissenyades per millorar el rendiment i la confiança. El 2024, BingX es va convertir orgullosament en el soci oficial d'intercanvi de cripto del Chelsea Football Club, marcant un emocionant debut en el món del patrocini esportiu.





Per a consultes mediàtiques, els usuaris poden contactar amb: [email protected]

Per a més informació, els usuaris poden visitar: https://bingx.com/

Contacte

BingX mitjans de comunicació

[email protected]

Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Program.

Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Programació .