ARCS 2.0: Pionera sobirania de dades a través de les utilitats del món real i el patrimoni cultural

Tòquio, Japó, 31 d'octubre de 2025/Chainwire/--En una evolució El projecte (ARX) ha passat de fonaments visionaris a impactes tangibles i reals.Lançat el 2019 amb una ambiciosa missió d'empoderar la sobirania de les dades, permetent a les persones controlar i monetitzar les seves dades personals, obtenint-ne un valor econòmic just, ARCS ha entrat ara en la seva fase ARCS 2.0. Arcs Arcs Aquest pivot estratègic integra blockchain amb actius físics, forjant un ecosistema econòmic descentralitzat que trenca la innovació digital i la utilitat quotidiana. De la visió a la realitat: lliçons d'ARCS 1.0 ARCS 1.0 va introduir un innovador model de "banca de dades", premiant als usuaris amb tokens ARX per les contribucions de dades anònimes.Mentre era pioner, es va enfrontar a obstacles: el desafiament del "inici fred" de l'adopció simultània d'usuaris i empreses, casos d'ús limitats en el món real i incerteses reguladores. Aquestes perspectives van cristal·litzar una veritat bàsica que el veritable valor requereix una aplicació pràctica. ARCS 2.0 respon decisivament, ancorant el token en l'activitat econòmica d'alta freqüència i verificable. Associació estratègica: Revitalitzar Kominka amb Blockchain A l'avantguarda d'ARCS 2.0 és una col·laboració transformadora de juliol de 2025 amb SSG Holdings Co., Ltd. i la seva filial Co., Ltd., ambdós amb seu a Tòquio, per integrar les cases tradicionals japoneses kominka amb tecnologia blockchain. Casa del Sol Casa del Sol Aquesta associació marca el començament d'una nova fase per a ARCS, on es trenca la bretxa entre l'utilitat immobiliària tradicional i blockchain. La associació té com a objectiu crear un ecosistema on els tokens ARCS s'utilitzen per a transaccions immobiliàries, lloguers i recompenses de fidelitat, proporcionant així una utilitat del món real al token. Aquesta aliança reimagina la kominka, les històriques cases de fusta pre-WWII del Japó, com a actius globals d'inversió i hospitalitat, amb ARX com la moneda exclusiva de liquidació. \n \n \n \n Adquisició a la gestió: Sun Sun House gestiona operacions end-to-end: adquisició, restauració, venda i lloguer d'aquests tresors culturals. Integració de Blockchain: Els inversors compren propietats utilitzant ARX; les cases no utilitzades es converteixen en lloguers de vacances, barrejant tradició amb recompenses de token. Impacte més ampli: Abordant la crisi de les cases vacants al Japó, el projecte s'alinea amb la iniciativa de revitalització de les cases vacants del Ministeri de Terra, Infraestructura, Transport i Turisme (MLIT) i el suport de l'Associació Kominka del Japó. L'atractiu de Kominka, l'autenticitat rústica, l'harmonia natural i les experiències immersives s'apliquen a les tendències del turisme en expansió.El viatge d'entrada al Japó ha augmentat post-pandèmic, amb el mercat de lloguer de vacances expandint-se un 145% respecte a l'any 2023 (Agència de Turisme del Japó). Valorat en 1.91 mil milions de dòlars, aquest segment afavoreix la privacitat i la localitat, posicionant ARCS com un pont funcional cap a un mercat immobiliari de 2.14 bilions de dòlars. Un model de token utilitari primer ARCS 2.0 transforma ARX en un token construït per a l'ús actiu, la circulació i la integració en el món real.Cada funció està lligada a transaccions verificables dins de l'ecosistema, assegurant que el valor es crea, es gasta i es recompensa en un cicle autosuficient. \n \n \n \n \n Pagaments i lloguers: Els hostes que reserven una casa de vacances a Kominka a través de les propietats SSG poden pagar amb ARX per desbloquejar descomptes exclusius. Sistema de recompenses: ARX es crea i distribueix sobre la base de la participació de l'usuari: estades completades, participació en experiències locals i contribucions de dades voluntàries i anònimes durant el viatge. L'accés als drets d'adhesió recolzats per la propietat activa les recompenses ARX. Els titulars poden apostar tokens per obtenir beneficis de nivell, incloent accés prioritari a noves llistes de propietats, descomptes reforçats i participació futura en la governança. Data Bank Synergy: les dades d'usuari relacionades amb el viatge (compartits amb el consentiment) enriqueixen la base de dades de l'ARCS. Els socis accedeixen a aquesta intel·ligència anònima utilitzant ARX, impulsant la demanda i premiant als contribuents amb tokens addicionals. Tot el nou ARX entra en circulació únicament a través de l'activitat de l'ecosistema com l'allotjament, l'adhesió i les interaccions de dades, i mai a través de la distribució especulativa o unchored. Aquesta estructura pot alimentar una doble voladora: \n \n \n L'ecosistema RWA - L'allotjament i l'hospitalitat impulsen la despesa d'ARX, i els usuaris reben recompenses per l'activitat i la creació de valor. Ecosistema de dades: l’activitat de l’usuari enriqueix el banc de dades, desbloquejant un valor addicional. Web3 millora la propietat immobiliària amb una transparència immutable, democratitza l’accés global i simplifica les transaccions. Decentralització de la construcció: governança i expansió Les principals iniciatives inclouen: \n \n \n \n \n Governació descentralitzada: ARCS2.0 pretén aconseguir una governança descentralitzada a través d'un model DAO en fases, permetent als titulars de tokens participar en la presa de decisions del projecte. Creixement de l'intercanvi: llistats a BitMart i ProBit, amb les principals plataformes en preparació per a una major liquiditat. Expansió del sector: des del turisme fins a la restauració, la mobilitat i l’educació. Moment de la comunitat: Després de superar els reptes, ARCS va reiniciar el seu compte oficial X i va llançar una campanya de 2.500 USDT Airdrop & 2.000 USDT Bounty per reconstruir la comunitat i expandir el seu ecosistema. Bitmarit Prova La resposta del mercat subratlla la confiança: ARX ha crescut des de juny de 2025, reflectint la confiança en aquest model impulsat per la utilitat. Cap a un futur descentralitzat ARCS2.0 avança constantment cap al seu objectiu de crear un ecosistema econòmic descentralitzat, amb un enfocament en els actius del món real, els bancs de dades i el creixement sostenible. Mitjançant la fusió del patrimoni japonès amb la tecnologia blockchain, a través de la col·laboració amb SSG Holdings, l'equip proporciona un token usable que circula valor a través dels regnes físic i digital. Amb el suport de les polítiques nacionals, els vents del mercat i els incentius de les parts interessades, ARCS està en camí per aconseguir la seva visió d'un futur econòmic descentralitzat i sostenible. Sobre els arcs Es dedica a empoderar els individus mitjançant l’establiment de la sobirania de les dades, on els usuaris gestionen les seves pròpies dades com un actiu sagrat i gaudeixen del seu valor. The ARCS project El projecte ARCS Al cor d'ARCS2.0 hi ha la fusió d'un ecosistema d'actius del món real (RWA) i un banc de dades segur, creant una plataforma robusta que prioritza el control i els beneficis dels usuaris. A ARCS, creuen en la sobirania de les dades, on els individus tenen el dret de controlar i beneficiar-se de les seves pròpies dades. la plataforma d'ARCS està dissenyada per donar poder als usuaris, proporcionar valor pràctic i impulsar el creixement a través del nostre token natiu, ARX. El token natiu, ARX, juga un paper clau en aquest ecosistema servint com a mitjà per a pagaments descomptats en instal·lacions d'allotjament i com a recompensa per l'ús del servei. Això no només proporciona un valor pràctic clar als usuaris, sinó que també impulsa el compromís i el creixement dins de la plataforma.Amb la transformació de l'activitat econòmica del món real en un cicle de creixement autosuficient, o "flywheel", ARCS crea un entorn dinàmic on els usuaris poden prosperar. Mitjançant el seu enfocament innovador, ARCS està preparat per revolucionar la manera com es gestionen i valoren les dades.Posant als usuaris al centre i oferint beneficis tangibles, ARCS està construint una plataforma que empodera a les persones i fomenta una comunitat impulsada per la sobirania de les dades i l'oportunitat econòmica. Els usuaris poden seguir les actualitzacions a les xarxes socials d'ARCS: Pàgina web : https://www.arcs-chain.com https://www.arcs-chain.com Mediàtic : https://medium.com/arcs-arx-official https://medium.com/arcs-arx-official X (anteriorment Twitter): https://x.com/ARCS_HQ https://x.com/ARCS_HQ El telegrama: https://t.me/ARCS_ARX_EN https://t.me/ARCS_ARX_EN El paper blanc: https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf Contacte Equip d'Arcs Fundació IFA Co., Ltd. arcs-info@ifa-aire.com \n \n Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire en el marc del Programa de Blogging de Negocis de HackerNoon. Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire en el marc del Programa de Blogging de Negocis de HackerNoon. Programació Programació