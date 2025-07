Upoznajte Nexustorage, Minerva i JobTab: HackerNoon Startups nedelje

Pozdrav svima!

Dobrodošli na još jednu HackerNoon Startups of the Week funkciju. Svake nedelje, HackerNoon tim naglašava istaknute kompanije iz našeStartup baze podataka godine, svi tipirani kao vrhunski izvođači u svojim industrijama i regijama.

Ove nedelje, mi smo sijati svjetlo na tri uzbudljive start-up-MinervaU pitanju jeNeočekivaniiPoslovanje.

Podijelite svoju start-up priču danas!

Upoznajte startupe nedelje

susretNeočekivaniWellington, Novi Zeland

Industry:Poslovna inteligencija

Nexustorage is intelligent, software-defined storage that unifies block, file, cloud, and object storage into a single, scalable pool.Automatski postavlja podatke na razne nivoe – do nivoa podfila – na osnovu upotrebe u realnom vremenu, što pruža vrhunske performanse po nižim troškovima.Sa ugrađenim SmartProtect, Nexustorage takođe štiti podatke stvaranjem replika zasnovanih na oblaku, smanjujući rizik od gubitka bez dodatnih alatki za razvrstavanje ili arhiviranje.

susretMinervaIz Delhija, Indija

Industry:Obuka i konzultacije

Minervahelps financial institutions fight money laundering at scale.Izgrađen posebno za procjenu rizika, Minerva koristi milijarde podataka i koristi strojno učenje u realnom vremenu za izgradnju pametnih, kontekstualnih profila svakog kupca.

susretPoslovanjeGrad Brisbane, Australija

Industry:Razvoj softvera

JobTab helps companies find and connect with the right tech talent.Kao platforma za zapošljavanje zasnovana na jasnoći i poverenju, JobTab osigurava da svaki popis poslova uključuje značajne informacije kao što su plaće, ključni zahtjevi, pogodnosti i raspodjela procesa zapošljavanja.

Budući da je transparentan od samog početka, JobTab pomaže poslodavcima da privuče kandidate koji nisu samo kvalificirani, već i usklađeni sa vrijednostima i ciljevima kompanije.

