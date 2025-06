Upoznajte Chaindots, Sorintellis i WISE.MARKET: HackerNoon Startups nedelje

Dobro jutro hakeri!

Dobrodošli na još jedno izdanje Startupa Nedelje!

Svake nedelje, HackerNoon tim ističe listu startupa iz našegStartup baze podataka godineOvi startupi su nominirani kao jedan od najboljih u njihovoj kategoriji ili regiji.

Ovog puta, ponosni smo da vam predstavimo 3 velika startupa:lanacU pitanju jeSoružanjeiTržište - Tržište.





Podijelite svoju start-up priču danas!

Share Your Startup's Story Today!

Upoznajte startupe nedelje!

Upravljanje rizikom za poduzeća je izuzetno važno, ali često zanemareno; Chaindots je tu da to promeni. Oni imaju mnogo proizvoda kako bi osigurali da radite svoju dužnu pažnju. Proizvodi kao što su Customer Enhanced Due Diligence, koji vam daje bliži pogled na klijente visokog rizika, i Know Your Business proizvod, koji vam omogućuje da provjerite globalne poslovne klijente.





Chaindots je nominiran uRazvoj softveraU pitanju jeIT uslugeiWeb razvojkategorije, i postigao prvo mesto uDelaware, SADu regiji.





AI ima dosta dobrih slučajeva upotrebe, ali jedan od slučajeva njegove upotrebe za koje mnogi ljudi možda nisu svjesni je u farmaceutskoj industriji, a kompanije poput Sorintellisa vode teret, koristeći AI da pomognu kupcima da imaju bolje upravljanje farmaceutskim portfeljem.





Sorintellis je nominiran uBiotehnologijaU pitanju jeistraživanjaiZdravstvena tehnikakategorije i bio krunjen Startup godine uMontreal, Kvebek, Kanada.





Lanci opskrbe za preduzeća mogu biti teški za utvrđivanje, ali platforma Wise Market-a sledeće generacije zasnovana na veštačkoj inteligenciji može to promeniti tako što će ih centralizirati.





Pametno tržište bilo je startup godine uDelaware, Sjedinjene Države, regija, a također je bio nominiran uPoruke i komunikacijeU pitanju jeUslugeiBlogovanjeu kategorijama.





Želite li biti predstavljeni na HackerNoon-ovim Startupima nedelje?

Podijelite priču svog starta sa našim Programom poslovnog blogovanja!





HackerNoon poslovni blogging programTo je jedan odMnogo načinami pomažemo brendovima da povećaju svoj doseg i povežu se s pravom publikom. Ovaj program omogućuje preduzećima da objavljuju sadržaj direktno na HackerNoon kako bi povećali svest o brendovima i izgradili SEO autoritet koristeći naš.





Here's what you get:

Backlinkovi na vašu web stranicu (da, uključujući CTA)

Personalizovana Tech Kompanija Vijesti Stranica sa svojim logotipom, intro, poziv na akciju, i društvene

Potpuna urednička podrška kako bi vaša priča zasjala

Mnogo trajnih plasmana na HackerNoon i promocijama društvenih medija

Priče pretvorene u audio format i distribuirane putem audio RSS feeda

Automatski prevod na 12 jezika za globalni doseg

Vaš brand takođe dobija autoritet domena i SEO putem kanonskih veza, a priča se distribuira preko 8 različitih relevantnih ključnih reči / oznaka za bolju organsku otkrivenost.

Podijelite svoju start-up priču danas!

Share Your Startup's Story Today!

O HackerNoon-ovim inicijativama godine

Startupe godine 2024je HackerNoonov vodeći događaj pokrenut zajednicom koji slavi startupe, tehnologiju i duh inovacija. Trenutno, u svojoj trećoj iteraciji, prestižna Internet nagrada prepoznaje i slavi tehnološke startupe svih oblika i veličina. Ove godine, više od 150.000 entiteta iz 4200+ gradova, 6 kontinenata i 100+ industrija sudjelovalo je u pokušaju da bude krunjeno najboljim startupom godine!Mnoge pričepisano je o ovim hrabrim i rastućim startupima.





Pobjednici će dobitiBesplatni intervjuZa HackerNoon iEvergreen Tehnološka kompanijaStranice





Posetite našeFAQ izveštajiStranica za učenje više.





Preuzmite naše dizajn sredstvaOvde.





Pogledajte startupe godine Merch ShopOvde.





HackerNoon’s Startups of The Year je prilika za branding za razliku od bilo koje druge. Bilo da je vaš cilj osviještenost o marci ili generacija lidera, HackerNoon imaOčistiti paketeRješavanje vaših marketinških izazova.Rezervirajte sastanak s nama kako biste saznali više!



Meet our sponsors:

Wellfound: Pridružite se # 1 globalnoj, startup-fokusiranoj zajedniciNa Wellfound, mi nismo samo radna ploča – mi smo mjesto gdje vrhunski startup talenti i najzanimljivije kompanije na svetu povezuju se kako bi izgradili budućnost.





Notion:Pojam je pouzdan i voljen od strane hiljada start-upa kao njihov povezani radni prostor - od izgradnje produktnih putovnica do praćenja prikupljanja sredstava.Try Notion with unlimited AI, FREE for up to 6 months, da izgradite i proširite svoju kompaniju pomoću jednog moćnog alata.Pronađite svoju ponudu sada!





Hubspot:Ako tražite pametnu CRM platformu koja zadovoljava potrebe malih preduzeća, ne tražite dalje od HubSpota.Počnite besplatno.





Bright Data:Startupe koje iskorištavaju javne web podatke mogu donositi brže, na podacima utemeljene odluke, dajući im konkurentsku prednost.Bright Data skalabilni web prikupljanje podataka, poduzeća mogu rasti iz male operacije u poduzeće koristeći uvid u svakoj fazi.





Algolia:Algolia NeuralSearch je jedini na svijetuAI end-to-end platforma za pretraživanje i otkrivanjekombinirajući moćne ključne reči i prirodnu obradu jezika u jednom API-ju.