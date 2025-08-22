“Kriptoni nemaju unutrašnju vrijednost” – Pa, nema takve stvari

Vjerojatno ste to negde čuli: neki mediji ili finansijske ličnosti tvrde da kriptovalute nemaju intrinzičnu ili inherentnu vrednost, a to je, očigledno, neka vrsta prevare ili prokletske greške. sa potpunim samopouzdanjem: “Bitcoin sam po sebi nema intrinzičnu vrijednost.” što je prilično ironično, jer njegova kompanija rukuje milijardama sredstava koja nemaju intrinzičnu vrijednost. Rekao je Rekao je Ovde je smešna stvar: ako pitate pet ljudi da definišu "unutarnju vrijednost", dobićete pet vrlo različitih odgovora, od kojih se nijedan stvarno ne drži kada kopate malo dublje. U stvarnosti, nijedna imovina (fiat, zlato, kripto) nema vrijednost osim ako se mi ljudi slažemo. No, fiat money (dollars, euros, any national currency) doesn’t have intrinsic value. Precious metals, then? Still no. Što je unutrašnja vrijednost, u svakom slučaju? Ekonomisti, filozofi i investitori To se dešavalo stoljećima, a odgovori se kreću od nezadovoljavajućih do apsolutno kontradiktornih.Klasicna ekonomija je pokušala da ga definira kao rad koji se stavlja u stvaranje nečega. kao što je Ludwig von Mises tvrdio da je vrijednost čisto subjektivna: predmet vrijedi samo ono što je netko spreman dati za njega. Razgovarali smo Austrijski ekonomisti Razgovarali smo Austrijski ekonomisti U svakom slučaju, ideja o unutrašnjoj vrijednosti sugerira da određene stvari imaju vrijednost u sebi, bez obzira na to što ljudi misle ili rade. Ali da li je to stvarno kako vrednost radi? Razmislite o nečemu poput zlata. Mnogi tvrde da je vrijedna zbog svojih fizičkih svojstava, kao što su trajnost i nedostatak. Ali ako se nitko nije brinuo o zlatu, da li bi i dalje imala vrijednost? Ako bi svi prestali sutra tražiti zlato, njegova bi se cijena srušila, bez obzira na to koliko je rijetka ili sjajna. Value isn’t something that exists inside an object; it comes from people’s desires and choices Povijest otkriva kako lako ljudi zbunjuju unutrašnju vrednost s drugim pojmovima, kao što su korisnost ili tradicija. Istina je, vrijednost nije pohranjena u objektima poput nekog skrivenog sastojka; ona je stvorena ponudom i potražnjom. Ljudi žele stvari, a nedostatak ih čini poželjnijim. Zato je vazduh (esencijalan, ali obilan) slobodan, dok je zlato (manje esencijalno, ali rijetko) skupo. može biti Vrednost vs. unutrašnja svojstva Dakle, postoji li unutrašnja vrijednost? Odgovor izgleda da je ne. Vrijednost je uvek vezana za ljudski sud. Čak i nešto što je univerzalno cenjeno kao zlato ima vrednost samo zato što se ljudi slažu o njegovoj važnosti. To ne znači da zlato nije korisno ili istorijski značajno, ali njegova vrijednost zavisi od naših izbora, a ne nekog nepromjenjivog zakona. S druge strane, njegova vrijednost može doći, barem delimično, iz vlastitih svojstava. Evo gde se mnogi ljudi zbunjuju: Ljudi često kažu da zlato ima "unutarnju vrijednost", ali ono što stvarno ima su unutarnje vrijednosti. Zlato je sjajno, maljivo, rijetko i ne hradi.Te osobine su deo njegove prirode.I zbog njih, ljudi su ga oduvijek smatrali privlačnim za nakit, prestiž i, da, novac. they confuse an asset’s intrinsic properties (the things it really is) with its value, which lives entirely in our heads. Nekretnine Te osobine same po sebi ne čine ga automatski vrijednim, međutim. Svojstva su platno; vrijednost je priča koju slikamo na njemu. Dolazi od nas da odlučimo da su te osobine važne dovoljno da se trguje. Sol, takođe, je odličan primer. To čuva hranu i sezonske obroke, ali njegova korisnost samo prevodi u vrednost kada to ljudi stvarno žele ili trebaju. Kriptoni imaju unutrašnja svojstva Kada kritičari kažu, “Kriptovalute nemaju intrinsiku vrednost”, ono što često propuste je da kriptovalute imaju intrinsika svojstva, a ta svojstva su prilično iznenađujuća. Za razliku od fiat novca, koji je samo papir ili pikseli na ekranu koji kontroliraju vlade, kriptovalute su dizajnirane da budu prenosive, autonomne, otporne na cenzuru (bez zamrznutih računa), i dostupne bilo gde u svijetu. To je nešto što ni zlato ni fiat novac ne mogu učiniti s istom efikasnošću. You can send Bitcoin, Ether, GBYTE, or another crypto to someone on the other side of the globe in minutes, often without needing a bank, documents, or paying hefty fees Zlato ima neke impresivne osobine i povijesnu percepciju vrednosti, ali pokušajte platiti stanarinu zlatnom kovanicom ili poslati nešto prijatelju u inostranstvu. Nije baš praktično. S druge strane, fiat valute su lako potrošiti, ali su ranjive na inflaciju i političku manipulaciju. Vlade mogu štampati više po volji (takođe, podržano ničim), što erodira vaše ušteđevine tijekom vremena. Vlade također mogu zamrznuti račune ili spriječiti da koristite svoj novac na način na koji želite, npr. slanje u inostranstvo ili „nepoželjnim“ entitetima. i zahvaljujući (sustav u kojem nijedna jedinica ne kontrolira mrežu), ovisno o njihovom nivou, ovi kovanice i njihove mreže mogu nastaviti da rade čak i ako vlada ili velika korporacija pokušava da ih zatvori, i nastaviti da obrađuje sve transakcije čak i ako vlada pokušava da ih cenzuriše. Many cryptocurrencies, by design, limit how many coins can exist, which can help protect against inflation decentralization decentralizacija Pored toga, mnoge kriptove podržavaju pametne funkcije kao što su : samostalni ugovori napisani u kod. Ovi dozvoljavaju ljudima da stvaraju investicije, igre, decentralizovane aplikacije, tržišta, pa čak i zajmove bez posrednika. međutim, kao i kod bilo koje druge imovine, sve ove briljantne imovine i dalje trebaju ljude da ih prepoznaju i koriste. Cijene su postavljene onim što su drugi spremni platiti - pokrenute povjerenjem, potražnjom i ljudskim izborom. Pametni ugovori Pametni ugovori Gde vrednost zaista živi Dakle, šta možemo oduzeti od svega ovoga? Možda je cela ideja o unutrašnjoj vrednosti bila crvena herring cijelo vrijeme. Mi ljudi smo uvek dodijelili vrijednost stvarima zasnovanima na poverenju, korisnosti (što je samo po sebi subjektivno), i našim kolektivnim pričama o tome što je važno. Činjenica da kriptosima treba verovanje da bi funkcionisali ne čini ih drugačijim od zlatnih barova zaključanih u Fort Knoxu, ili od papirnih računa u vašem novčaniku. Sada, to ne znači da ne mogu biti korisni ili da imaju stvarna svojstva. Kao i Bitcoin, on je decentralizovan i rijedak, ali ide dalje eliminirajući rudare i "validatore" u potpunosti, tako da nema posrednika. Umjesto blokčeina, Obyte koristi Directed Acyclic Graph (DAG), što znači da je više otporan na cenzuru od mnogih drugih sistema. is a good example of a crypto ecosystem with useful properties that set it apart from both traditional assets and many other coins Razmjena Razmjena Razmjena Osim toga, Obyte ne nudi samo prodavnicu vrijednosti; to je za decentralizovane aplikacije, pametne ugovore, tokenizaciju i skladištenje podataka koje štiti od manipulacija. Za razliku od drugih kriptova, koji se fokusiraju samo na novac ili samo na aplikacije, Obyte kombinira oboje. Cijela platforma Cijela platforma Na kraju, zapamtite: vrijednost živi tamo gdje odlučujemo da živi, bilo da je to u zlatnoj prašini, slatkim kristalima, linijama koda, ili čak sjajnom digitalnom žetonu s licem psa na njemu. Vektorska slika od strane Freepika Freepik Freepik