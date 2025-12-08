Hotstuff Labs, একটি DeFi ন্যাশনাল লেয়ার 1 চালু করে যা ফাইটি রেলসের সাথে চেইন ট্রেডিং সংযুক্ত করে

সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর, ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ / চেইনওয়্যার /-- বর্তমানে টেস্ট নেটওয়ার্ক ঘোষণা করা হয়েছে একটি DeFi Layer 1 ব্লকচেইন, DracoBFT দ্বারা চালিত, একটি কাস্টমাইজড সম্মতি প্রোটোকল. Hotstuff L1 একটি উদ্দেশ্য নির্মাণ চেইন যা একটি প্রোগ্রামযোগ্য আর্থিক রুটিং স্তর সঙ্গে একটি উচ্চ কর্মক্ষম এন চেইন অর্ডার বই জড়িত, যেখানে validators ট্রেডিং, পেমেন্ট এবং ফাইটি রেলের জন্য শেষ মাইল গেটওয়ে হিসাবে কাজ করে। গরম ল্যাব গরমে L1 গরম ল্যাব গরমে L1 সাধারণ উদ্দেশ্যে চেইনগুলির বিপরীতে, হটস্টুফ L1 একটি Uber-শৈলী রুটিং স্তর হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে validators চাহিদা অনুযায়ী বাস্তব বিশ্বের আর্থিক অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। Hotstuff Labs শীর্ষস্থানীয় বিনিয়োগকারীদের দ্বারা সমর্থিত হয়, যেমন Delphi ডিজিটাল, Dialectic, স্ট্যাক ক্যাপিটাল, Tykhe Ventures, এবং নেতৃস্থানীয় DeFi প্রোটোকলগুলির প্রতিষ্ঠাতা যেমন 1inch, Safe, Biconomy, Socket এবং আরো। \n \n স্টেইক ক্যাপিটাল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়েন বুটেলোপ বলেন, "হটস্টুফ ল্যাব একটি কার্যকরী চেইন গড়ে তুলছে যা ট্রেডিং, পেমেন্ট এবং বাস্তব বিশ্বের সিদ্ধান্তগুলি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্তরে সংযুক্ত করে। স্টেইক ক্যাপিটাল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়েন বুটেলোপ বলেন, "হটস্টুফ ল্যাব একটি কার্যকরী চেইন গড়ে তুলছে যা ট্রেডিং, পেমেন্ট এবং বাস্তব বিশ্বের সিদ্ধান্তগুলি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্তরে সংযুক্ত করে। আর্থিক অ্যাক্সেস পয়েন্ট হিসাবে Validators ট্রেডিংয়ের বাইরে, Hotstuff L1 এর আর্কাইভ করা হয়েছে যাতে validators অনুমোদিত আর্থিক পরিষেবা সরবরাহকারীদের হিসাবে চয়ন করতে পারে. Hotstuff এ, validators শুধুমাত্র সম্মতি জন্য নয়, তারা কোর ট্রেডিং ইঞ্জিন এবং শেষ ব্যবহারকারীদের উভয় জন্য গ্লোবাল আর্থিক অ্যাক্সেস পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে। \n \n \n কোর ট্রেডিং ইঞ্জিনের জন্য, stablecoin রেল অফ চেইন বৈদ্যুতিকতার অ্যাক্সেস অনুমতি দেয়। চূড়ান্ত ব্যবহারকারীদের জন্য, validators fiatcrypto on/off-ramps, পেমেন্ট, এবং FX ব্যবহার ক্ষেত্রে শেষ মাইল সংযোগ খুলতে। নেতৃস্থানীয় পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, এন / অফ-র্যাম্প, ব্যাংকিং অংশীদার এবং কার্ড প্রোগ্রামগুলির সাথে গভীর ইন্টিগ্রেশনগুলি চেইনটিতে রান্না করা কার্ড প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে যাচাইকারীদের উপার্জন করতে সক্ষম করে: \n \n \n \n \n ফাইটি stablecoin on/off-ramps আঞ্চলিক পেমেন্ট এবং ট্রান্সমিশন রেলগুলি সক্ষম করা কার্ড এবং স্থানীয় অ্যাকাউন্ট প্রদান বা সমর্থন বিভিন্ন মুদ্রা এবং অঞ্চলের শেষ মাইল সংযোগ হিসাবে কাজ করে চেইনটি ব্যবহারকারীদের স্টক, কর্মক্ষমতা ইতিহাস এবং পরিষেবার গুণমানের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট যাচাইকরণকারীদের সাথে মিলিত করে, যেমন একটি রুটিং স্তর সহ হালকা শূন্য জ্ঞানের প্রমাণগুলি উভয় চেইন এবং অফ চেইন কর্মগুলির নির্ভরযোগ্য যাচাইয়ের জন্য। \n \n "ব্লকগুলি অধিকাংশ চেইনগুলি সনাক্ত করে. হটস্টুফ অর্থের অ্যাক্সেসের জন্য অবিশ্বাস্য অ্যাক্সেস সনাক্ত করে এবং সরবরাহ করে. এটি আর্থিক সনাক্তকারীদের জন্য Uber, সঠিক সরবরাহকারীর প্রতিটি প্রবাহকে রুট করে," Hotstuff Labs এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ভিয়ম শারমা বলেছেন। "ব্লকগুলি অধিকাংশ চেইনগুলি সনাক্ত করে. হটস্টুফ অর্থের অ্যাক্সেসের জন্য অবিশ্বাস্য অ্যাক্সেস সনাক্ত করে এবং সরবরাহ করে. এটি আর্থিক সনাক্তকারীদের জন্য Uber, সঠিক সরবরাহকারীর প্রতিটি প্রবাহকে রুট করে," Hotstuff Labs এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ভিয়ম শারমা বলেছেন। Hotstuff Public Testnet: এখন খোলা Hotstuff L1 পাবলিক টেস্ট নেটওয়ার্ক লাইভ এবং খোলা: \n \n \n \n ট্রেডারস & Quants - প্রাথমিক পার্ফ এবং স্পট ট্রেডিং, মাল্টি-উত্পাদন স্কেল, এবং বাজার অবকাঠামো সরাসরি কোর L1 উপর নির্মাণ পরীক্ষা করতে পারেন। Builders, Fintechs & Stablecoin অবকাঠামো সরবরাহকারী - নতুন ট্রেডিং প্রাইমিশিয়াল, পেমেন্ট, ফরেক্স, এবং আলাদা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সক্ষম করার জন্য Hotstuff ল্যাবের সাথে অংশীদার হতে পারে। Validators & নোড অপারেটর - DracoBFT নোড, রেফারেন্স কর্মক্ষমতা, এবং আর্থিক সেবা মডিউল সঙ্গে পরীক্ষা করতে পারেন। শুরু করুন \n \n \n \n \n ওয়েবসাইট: https://hotstuff.trade টুইটার: https://x.com/tradehotstuff ড্রাগোবিএফটি হোয়াইটব্যাপ: https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf কমিউনিটি & ইন্টিগ্রেশন: https://discord.gg/tradehotstuff https://hotstuff.trade https://x.com/tradehotstuff https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf https://discord.gg/tradehotstuff Hotstuff Labs সম্পর্কে ড্রাকোবিএফটি কনসেন্স ইঞ্জিন এবং একটি মডিউল রেজিস্ট্রেশন ট্যাবলেট দ্বারা চালিত, প্রোগ্রামযোগ্য আর্থিক জন্য একটি উদ্দেশ্যমূলক ডিফি লেয়ার 1 Hotstuff L1 তৈরি করছে. ফাইন্যান্স, কনসেন্স, ট্রেডিং, ক্রিপ্টো অর্থনীতি এবং প্রোটোকল ডিজাইন জুড়ে গভীর অভিজ্ঞতার সাথে, দলটি একটি গ্লোবাল রুটিং লেয়ার তৈরি করছে যা কার্যকরী চেইন ট্রেডিং সম্ভব করে এবং একটি একক, সামঞ্জস্যপূর্ণ চেইনে পেমেন্ট, স্থানান্তর এবং ফাইটি রেলগুলি সংযুক্ত করে। Hotstuff Labs গরম ল্যাব সংবাদমাধ্যম ও অংশীদারদের জন্য: https://x.com/hotstuff_labs https://x.com/hotstuff_labs যোগাযোগ গরম ল্যাব press@hotstufflabs.com এর মাধ্যমে \n \n এই গল্পটি Chainwire এর ব্যবসায়িক ব্লগিং প্রোগ্রামের অধীনে একটি প্রেস রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়. কোন আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজস্ব গবেষণা করুন. এই গল্পটি Chainwire এর ব্যবসায়িক ব্লগিং প্রোগ্রামের অধীনে একটি প্রেস রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়. কোন আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজস্ব গবেষণা করুন. প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম