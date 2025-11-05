মৌলিক যুক্তি পরীক্ষা যা বাস্তব বুদ্ধিমত্তা থেকে AI আলাদা করে

বামপন্থী টেবিল সংক্ষিপ্ত এবং ১. প্রবর্তন ১.১ Syllogisms উপাদান 1.2 দীর্ঘ কম্বোজেশনের কঠোরতা ১.৩ বৈশ্বিক ধারণার কঠোরতা ১.১ আমাদের অবদান \n \n \n \n \n \n \n \n \n Results on the local reasoning barrier 2.1 Defining locality and auto-regressive locality 2.2 Transformers require low locality: formal results 2.3 Agnostic scratchpads cannot break the locality \n \n \n \n Scratchpads to break the locality 3.1 Educated scratchpad 3.2 Inductive Scratchpads \n \n Conclusion, Acknowledgments, and References A. অন্যান্য সম্পর্কিত সাহিত্য B. অতিরিক্ত পরীক্ষা C. পরীক্ষা এবং বাস্তবায়ন বিস্তারিত ১. তত্ত্বের প্রমাণ LEMMA 1 সম্পর্কে মন্তব্য F. সার্কিট জটিলতা সংযোগ আলোচনা G. ChatGPT এর সাথে আরো পরীক্ষা F সার্কিট জটিলতা সংযোগ আলোচনা অন্যদিকে, যথাযথ সেটিং, গভীর নিউরাল নেট, পুনরাবৃত্তি নিউরাল নেট, এবং স্ক্র্যাচপ্যাডের সাথে ট্রান্সফরমারগুলি টুরিং সম্পূর্ণ। এছাড়াও, তারা টুরিং মেশিনটি চালানোর ধাপগুলির সংখ্যা এবং ইনপুট দৈর্ঘ্যের জন্য polynomial ব্যবহার করে একটি টুরিং মেশিনকে সিমুলেশন করতে পারে। সুতরাং, যথাযথ পরামিতিগুলির সাথে এইগুলি কার্যকরভাবে কোনও সমস্যা সমাধান করতে পারে যা কার্যকরভাবে সমাধান করা সম্ভব। একটু বেশি সঠিকভাবে, একটি নিউরাল নেটের দ্বারা, যেখানে ইনপুট বিটগুলি 0 বা 1 হয়, এটি একটি নিউরনাল হিসা G ChatGPT সঙ্গে আরো পরীক্ষা . n ≥ 1, আমরা ভিন্ন উচ্চতা 3n + 2 লোকেদের বিবেচনা করি. আমরা মডেল 3n + 1 পরবর্তী লোকেদের মধ্যে (উচ্চতা অর্ডার) মধ্যে জড়িত সম্পর্কগুলি একটি রূপান্তরিত অর্ডার দেই. এই তথ্যটি ব্যবহার করে, আমরা প্রদত্ত তথ্যগুলি সংযুক্ত করে সমস্ত লোকের জন্য উচ্চতাগুলির অর্ডার বুঝতে পারি. আমরা মডেলকে ব্যক্তি n + 1 এবং 2n + 2 এর মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি. n = 1 এর একটি উদাহরণ Height comparison ওমর সারার চেয়ে উঁচু, ভ্লাদ ডেভিড চেয়ে উঁচু, ফারাহ ওমর চেয়ে উঁচু, সারা ভ্লাদ চেয়ে উঁচু, ওমর ভ্লাদ চেয়ে উঁচু? যেখানে উত্তরটি সত্যি। উল্লেখ করুন যে এই প্রশ্নের সঠিকভাবে উত্তর দিতে একজনকে অন্তত n + 1 সম্পর্কগুলি সংযুক্ত করতে হবে। সুতরাং, কাজের স্থানটি সর্বদা n. এর চেয়ে বড় হয় (সঠিক অবস্থানটি টোকেনেশনের উপর নির্ভর করবে)। আমরা আবিষ্কার করেছি যে ChatGPT (GPT3.5) এই কাজটিতে এমনকি n = 1 (সাধারণতম ক্ষেত্রেও) ব্যর্থ হয়। উল্লেখ করুন যে, GPT3.5 মডেলের সাথে কাজ করার সময় আমরা নিম্নলিখিত অনুরোধটি ব্যবহার করেছি যাতে মডেলটি চিন্তার চেইন-অন ভিত্তি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়: "আপনি যদি চান তবে আপনার উত্তরটিতে হ্যাঁ/না অন্তর্ভুক্ত করতে \n \n \n \n \n \n \n লেখক : (1) ইমানুয়েল আব্বা, অ্যাপল এবং EPFL; স্যামি বেঙ্গিও, অ্যাপল ৩) অরিয়ো লোফ, ইপিএফএল কোলিন স্যান্ডন, EPFL ৫. অ্যাপল, অ্যাপল Authors: (1) ইমানুয়েল আব্বা, অ্যাপল এবং EPFL; স্যামি বেঙ্গিও, অ্যাপল ৩) অরিয়ো লোফ, ইপিএফএল কোলিন স্যান্ডন, EPFL ৫. অ্যাপল, অ্যাপল \n \n এই কাগজটি CC BY 4.0 লাইসেন্সের অধীনে আর্কাইভে পাওয়া যায়। এই কাগজটি CC BY 4.0 লাইসেন্সের অধীনে available on arxiv আর্কাইভ উপলব্ধ