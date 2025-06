কেন COTI সৌদি আরবের AI, Blockchain, এবং বাস্তব বিশ্ব সম্পদ উপর 140 বিলিয়ন ডলার টেক বাজি যোগদান

How COTI’s Role in Saudi Arabia’s AI and Blockchain Centre Could Shape the Future of Web3 and Real-World Assets

বিজ্ঞপ্তিএখানেনতুন করে গঠিত সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেসৌদি আরব এআই এবং ব্লকচেইন কেন্দ্র(SAAIBC) ব্লকচেইন, জিওপলিটিক্স এবং পরবর্তী প্রজন্মের অবকাঠামো সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করে. এটি মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা জুড়ে এআই এবং ব্লকচেইন গ্রহণের নেতৃত্ব দিতে রাজ্যের কৌশলগুলির একটি জানালাও সরবরাহ করে।





সাকিব, উৎক্ষেপণ করা হয়েছেরিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাকাউন্ট (RWA) সম্মেলনদুবাইতে, এটি পাবলিক সেক্টরের নেতারা, বিনিয়োগ সংস্থাগুলি এবং ওয়েব 3 কোম্পানিগুলির মধ্যে একাধিক আগ্রহী অংশীদার সহযোগিতা হিসাবে স্থাপন করা হয়।

What is the Saudi Arabia AI and Blockchain Centre?

সৌদি আরবের এআই এবং ব্লকচেইন সেন্টার, বা SAAIBC, আনুষ্ঠানিকভাবে বার্জ আল আরবের RWA শীর্ষ সম্মেলনের রাউন্ড টেবিলের সময় উপস্থাপিত হয়েছিল। ইভেন্টটি, যা TOKEN2049-এর সাথে মিলিত হয়েছিল, সরকার, রিয়েলিটি এবং বিনিয়োগ ফান্ডগুলির মধ্যে 40 নেতার অংশগ্রহণ দেখিয়েছিল। সেন্টারের লক্ষ্য হল MENA এবং আফ্রিকার মধ্যে শিল্পী বুদ্ধিমত্তা এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তির গ্রহণকে দ্রুত করা। অংশগ্রহণকারী দেশগুলি সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, নাইজেরিয়া, সেরার লেওন, কাশ্মীর, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য। এই উদ্যোগ সৌদি আরব









উদ্যোগের মাত্রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।দৃষ্টিভঙ্গি ২০৩০সরকারি বিনিয়োগ ফান্ড দ্বারা পরিচালিত একটি ৪০ বিলিয়ন ডলারের আইটি ফান্ড এবং একটি বিস্তৃত ১০০ বিলিয়ন ডলারের কৌশল প্রজেক্ট ট্রান্সসেনডেন্স (Project Transcendence) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে. এই প্রোগ্রামগুলি ডেটা সেন্টার, আইটি স্টার্টআপ, এবং দেশের ডিজিটাল অবকাঠামো গতিশীল করার জন্য পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বে বিনিয়োগের উপর মনোযোগ দেয়।





এর মানে হল সৌদি আরব শুধু ভবিষ্যতের প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে না, বরং এমন কাঠামো তৈরি করছে যেখানে ব্লকচেইন এবং আইটি গ্রহণ জাতীয় নীতিমালা এবং বিনিয়োগ কৌশলগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Why is COTI’s Involvement Important?

COTI, একটি ব্লকচেইন প্রোটোকল প্রাথমিকভাবে স্ক্যালারি এবং গোপনীয়তা মোকাবেলা করার জন্য নির্মিত, এখন বাস্তব বিশ্বের ব্লকচেইন বিতরণের হৃদয়ে নিজেকে অবস্থান করছে. SAAIBC এর মধ্যে এর অন্তর্ভুক্ত করা তার গোপনীয়তা রক্ষা প্রযুক্তির একটি বৃহত্তর স্বীকৃতি প্রতিফলন করে, যা সরকার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ডিজিটাল সম্পদ অনুসন্ধান করে।





পাবলিক ব্লকচেইনগুলির প্রতিষ্ঠানগত গ্রহণের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল গোপনীয়তা। পাবলিক রেজিস্টারগুলি লেনদেন ডেটা প্রদর্শন করতে পারে, যা নিয়ন্ত্রিত আর্থিক পরিষেবাগুলির জন্য একটি সীমাবদ্ধতা। COTI এর লেয়ার 1 প্রোটোকলটি ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা রক্ষার সময় অডিটযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।





Shahaf Bar-Geffen, সিইওএখানেএই মুহূর্তটি একটি কৌশলগত অঙ্কন পয়েন্ট হিসাবে বর্ণিত. "এটি আফ্রিকা এবং মেনা অঞ্চলের একটি প্রাথমিক পর্যায়ে ব্লকচেইন নীতি এবং অবকাঠামো গঠনের একটি বিরল সুযোগ," তিনি রাউন্ড টেবিলের সময় বলেছেন।





"সিটিআই সহ অবকাঠামো সরবরাহকারীদের বিনিয়োগকারীদের, সরকারি কর্মকর্তাদের এবং ব্যবসার সাথে একত্রিত করে, আমরা সমস্ত প্রভাবশালী অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় অর্থপূর্ণ প্রকল্পগুলি পরীক্ষা করতে সক্ষম হব - সফলতার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা দেব।

What Are Real-World Assets and Why Do They Matter?

বাস্তব বিশ্বের সম্পদগুলি টেকসই বা বহিরাগত সম্পদগুলি বলা হয় যা টোকেনাইজেশন নামক একটি প্রক্রিয়া মাধ্যমে ব্লকচেইনটিতে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণগুলি অনন্য সম্পত্তি, বাঙালি, তেল সংরক্ষণ, কার্বন ক্রেডিট, এবং এমনকি শিল্পকর্মগুলি।





উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি সরকার অবকাঠামোগুলি টোকেনিং করতে চায়, তাহলে এটি ব্লকচেইনটিতে এই অঙ্গগুলির ডিজিটাল প্রতিনিধিত্ব তৈরি করতে পারে, যাতে ছোট বিনিয়োগকারীরা পাবলিক অর্থায়নে অংশগ্রহণ করতে পারে।





RWA এর সম্ভাব্য বাজার বিবেচনা করা হয় ট্রিলিয়ন ডলারের মধ্যে. MENA এর মতো একটি অঞ্চলে, যেখানে ক্যাপিটাল মার্কেটগুলি এখনও বিকাশ করছে এবং বিনিয়োগের অবকাঠামো অনিশ্চিত, ব্লকচেইন ভিত্তিক RWA প্ল্যাটফর্মগুলি ক্যাপিটাল খুলতে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা গড়ে তুলতে পারে।

What Happened at the RWA Summit in Dubai?

RWA শীর্ষ সম্মেলনটি SAAIBC এর জন্য লঞ্চপ্যাড হিসাবে কাজ করেছিল এবং সম্পদ টোকেনাইজেশন সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলিতে মনোযোগ দিয়েছিল। ইভেন্টের আলোচনাগুলিতে নিয়ন্ত্রণের স্পষ্টতা, ঐতিহ্যগত আর্থিক (TradFi) এবং ডিজেন্ট্রাল আর্থিক (DeFi) মধ্যে আস্থা গড়ে তোলা, এবং কিভাবে টোকেনাইজেশনটি পরিমাপে কার্যকর করা যায়।





অংশগ্রহণকারীরা প্রায় 500 বিলিয়ন ডলার পরিচালিত সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। যদিও অনুষ্ঠানের বেশিরভাগটি চাতাম হাউস নিয়মের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, SAAIBC এর গঠনটি সামান্য আনুষ্ঠানিক ঘোষণাগুলির মধ্যে একটি ছিল. এটি অঞ্চলগুলিতে প্রতিষ্ঠানীয় ব্লকচেইন গ্রহণের দিকে একটি স্পষ্ট পদক্ষেপ ছিল যা প্রায়ই প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযুক্তি পরীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হয়।





এই সম্মেলন এছাড়াও প্রদর্শন করেছে যে মেনা এবং আফ্রিকার সরকারগুলি এখন আর ব্লকচেইন বিকাশের বাইরে নেই. তারা সক্রিয়ভাবে ব্লকচেইন অবকাঠামোর পরবর্তী পর্যায়ে আকর্ষণ করছে, শুধু ব্যবহারকারীদের হিসাবে নয়, রাজনৈতিক আর্কিটেক্টর হিসাবে।

My Opinion and Final Thoughts

এই উন্নয়নটি পরবর্তী দশকে ব্লকচেইন এবং আইটি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে তার একটি পরিবর্তনকে লক্ষ্য করে। যা চিহ্নিত করা হয় তা হচ্ছে বাস্তবিক পদ্ধতি যা নেওয়া হচ্ছে. সৌদি আরব শুধু উজ্জ্বল প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে না; এটি এমন কাঠামো তৈরি করছে যেখানে প্রযুক্তিটি জাতীয় লক্ষ্য এবং আঞ্চলিক চাহিদাগুলির সাথে সংযুক্ত হয়।





এটি দেখায় যে গোপনীয়তা রক্ষা অবকাঠামো একটি কৌশলগত সম্পদ হয়ে উঠছে. ওয়েব৩ শিল্পের জন্য, এটি একটি স্মরণীয়তা যে পরবর্তী বড় অগ্রগতি সিলিকন ভ্যালি থেকে আসতে পারে না, কিন্তু উন্নয়নশীল বাজারের পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্ব থেকে।





এছাড়াও এটি নীতিমালাকারীদের এবং নির্মাণকারীদের জন্য প্রশ্নগুলি উত্সাহিত করে: কীভাবে অবকাঠামোটি মেনে চলতে পারে এবং ডিজেন্ট্রেশন উভয়ই নিশ্চিত করতে পারে?





যদিও শুধুমাত্র সময়ই এই প্রশ্নের উত্তর দেবে, তবে একটি বিষয় স্পষ্ট। ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে, এবং খেলোয়াড়দের নির্বাচন করা হচ্ছে।





Vested Interest Disclosure: এই লেখক আমাদের ব্যবসা ব্লগিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশিত একটি স্বাধীন সহযোগী।

আগ্রহ প্রকাশ: এই লেখক আমাদের ব্যবসায়িক ব্লগিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশিত একটি স্বাধীন সহযোগী। HackerNoon মানের জন্য প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করেছে, তবে এখানে থাকা দাবিগুলি লেখকের কাছে।