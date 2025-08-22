ইন্টারনেটের ৪২ জন মানুষ সিল্কসং সম্পর্কে কি ভাবছেন, নতুন গেমটি তৈরি করা হয়েছে ৮.৫ বছর

প্রায় এক দশকের অনুমান, দেরি এবং অনন্ত অনলাইন চ্যাটের পরে, অবশেষে খেলোয়াড়দের হাতে চলে গেলেন . 2017 সালে ডলসি হিসাবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা একটি গেমের জন্য, এই যাত্রাটি কত দীর্ঘ হয়েছে তা অত্যন্ত কঠিন - শুধুমাত্র টিম চেরি জন্য নয়, কিন্তু সম্প্রদায়ের জন্য যা এই হাইপকে জীবিত রাখে। Hollow Knight: সিল্কসং September 4, 2025 কিন্তু ভিডিও গেমগুলি ডেভেলপমেন্ট টাইমলাইন দ্বারা বিচার করা হয় না - তারা কীভাবে খেলছে তা দ্বারা বিচার করা হয়. হোর্নেটের অক্ষমতা কি মেট্রোডভানিয়া অভিজ্ঞতাটি পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে? বেসরকারি শাস্তি এখনও ন্যায্য? পৃথিবী কি হ্যালোনেস্টের মতো আশ্চর্যজনকভাবে সুন্দর, নাকি এটি সম্পূর্ণ নতুন কিছু অফার করে? এই প্রশ্নগুলি ভক্তদের, সমালোচকদের এবং দৈনন্দিন খেলোয়াড়দের সাথে সমানভাবে লড়াই করেছে। এক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে, এই নিবন্ধটি একত্রিত হয় - খেলোয়াড় এবং লেখকরা যারা সত্যিই সিল্কসংতে সময় দিয়েছেন, তাদের অপ্রকাশিত অনুভূতিগুলি ভাগ করে নেয়। উজ্জ্বল প্রশংসা থেকে কঠিন সমালোচনা পর্যন্ত, এই উদ্ধৃতিগুলি কীভাবে সিল্কসংটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকেদের সাথে অবতরণ করে: যারা এটি খেলে। 42 different voices RegrettableWaffle (Reddit): “হ্যাঁ, এটি একটি বেনাফাইড 10/10। Reddit.com এর মাধ্যমে MikeyTheShavenApe (Reddit): খেলাটির মেট্রোডোভানিয়া দিকটি বেশ মজার ছিল, কিন্তু আপনি যখন মারা যান তখন আত্মার মতো যান্ত্রিকতা আমাকে এটি ছাড়িয়ে দেয়। Reddit.com এর মাধ্যমে Anonymous Reddit User (r/Silksong): “সাধারণ সুন্দর মেট্রোডভানিয়া, কোনও ভুয়া আর্গ বা কেক ছবি, পাগল ভাল যুদ্ধ সিস্টেম এবং ভাল লিখিত চরিত্রগুলির সাথে একটি সত্যিই সুন্দর গল্প। Reddit.com এর মাধ্যমে DrClockNebula (Reddit – first impressions): "প্লেওয়্যারটি আশাবাদী মনে হয়. আপনি কীভাবে অনুভব করতে পারেন যে তারা খুব ভালভাবে কাজ করেছিলেন, তাই এই মুহূর্তে হংকংয়ের 'শত্রু' হর্নেটের আন্দোলনগুলি খেলতে পারে. আমি জানি আমি এখনও সবকিছু খুলতে হবে, কিন্তু আপনি ইতিমধ্যে অনুভব করতে পারেন যে এটি দ্রুত গতিশীল হবে। Reddit.com এর মাধ্যমে DrClockNebula (Reddit – first impressions): "আমরা অবাক হলাম যে কতটি চ্যাম্পিয়ন স্লট আছে. অবশ্যই আমরা সবাই আরও আছে আশা করি, কিন্তু ওয়াও, এটি প্রায় দ্বিগুণ। Reddit.com এর মাধ্যমে DrClockNebula (Reddit – first impressions): "আমি প্রথম মিনি বসকে পরাজিত করতে পারিনি, যা মানে যে কঠিনতা স্তরটি ভালভাবে সংযুক্ত (আইএমও)। সঙ্গীতটি সত্যিই আশাবাদী - আমি তিনটি ভিন্ন গান শুনেছি, কিন্তু ক্রিস্টোফার লার্কিন খুব ভাল, মানুষ। Reddit.com এর মাধ্যমে DrClockNebula (Reddit – first impressions): "প্রথম শহরটি ইতিমধ্যে ডির্টমুথের চেয়ে বেশি জীবিত। আমি দেখতে আগ্রহী যে এই সব চরিত্রগুলি আপনার বিকাশের সাথে কিভাবে বিবর্তিত হবে. আমি মনে করি এখন আরো চরিত্র থাকবে। Reddit.com এর মাধ্যমে Seivardian (Blue’s News comment): "প্রথম খেলাটি সত্যিই ভাল, বৃহত্তম ত্রুটি কোনও কঠিনতা বিকল্প নয়। এটি শাস্তিদায়কভাবে কঠিন হতে পারে, অংশগুলির সাথে যা আমি কখনো দেখতে পাব না। ব্লু নিউজ.com Phirestar (Steam Community forum): "Hornet একটি দ্রুত গতিতে কাজ করে এবং কম পুনরুদ্ধার ফ্রেম আছে, তাই এটি একটি ধারণা যে বেস লড়াই সিল্কসং তুলনায় আরো চ্যালেঞ্জিং হবে - এই শুধুমাত্র গেম ডিজাইন প্রকৃতি। Steam কমিউনিটি.com * "যদি একটি গেম মেকানিক্স ডিফল্টে জিনিসগুলি কঠিন করে তাহলে এটি একটি খারাপ গেম মেকানিক্স। যা উপরে উল্লেখিতটি সঠিক বলে না, কারণ এটি না। কঠিন এটা সবচেয়ে সম্ভব কারণ ডেভিড *** Melodia (Steam Community forum): is খেলাধুলার কারণে নয়’। Steam কমিউনিটি.com vexe00 (Steam Community forum): "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কঠিনতা নয়; আমি এটি পছন্দ করি যদি ডেভেলপাররা তাদের লড়াই করার জন্য মজা করার উপর মনোযোগ দেয়। Steam কমিউনিটি.com DaylightDemon (Steam Community forum): “আমিও মনে করি না হোলউইটকে আত্মার মতো অঞ্চলে আরেকটু চাপ দিতে হবে না. আমি মনে করি শেষ ডিলিএক্সে শেখার কোর্স এবং চূড়ান্ত কঠিনতা সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত, প্রায় সবাই মৌলিক গেমটি পরাজিত করতে পারে, অধিকাংশ সত্যিকারের সমাপ্তিকে পরাজিত করতে পারে, এবং কেউ কেউ সত্যিই মেনে নিতে চায়। সব বিষয়বস্তু – এবং এভাবেই এটা হওয়া উচিত, আইএমও. যদি আপনি বেস গেমটি কঠিন করে তুলতে পারেন যতটা কঠিন সম্প্রদায় সহ্য করতে পারে, তাহলে এটি খেলোয়াড়দের দূরে সরিয়ে দেবে। Steam কমিউনিটি.com সব ROMhaiku (Nintendo Life comment): “আমি নিশ্চয়ই এর জন্য অপেক্ষা করছি, কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হচ্ছে এটি শেষ হয়ে যাবে। too long এখন এই প্রবণতা আছে যেখানে ডেভেলপাররা মনে করে যে একটি অনুসরণটি হাইপের সাথে মিলিত হতে বৃহত্তর, দীর্ঘ এবং আরো আলাদা হতে হবে, কিন্তু প্রায়ই এটি আরও কঠোর, নিখুঁতভাবে গতিশীল গেমগুলি - মূল মত - যা আমাকে আরও আকর্ষণ করে (একটি সময় দরিদ্র moany প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে)। নিউইয়র্ক.com দীর্ঘ ShieldHero (Nintendo Life comment): "এই উত্তেজনাপূর্ণ গেমটি দেখুন যা 2030 সালে আসবে! মজা এড়িয়ে চলুন, এখানে এই সব অপেক্ষার পরে সিলকসং সরবরাহ করার আশা করি! নিউইয়র্ক.com gizmoisthebestcat1 (Steam user review): "এই গেমের বসরা আমাকে আমার চামড়া চুলিয়ে খেতে চায় এবং নিজেকে জ্বালানিতে ফেলে এবং এটি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। Steam কমিউনিটি.com BMo (Steam user review): “কিন্তু, আমি খুশি যে আমি এই গেমটি একটি সুযোগ দিয়েছি, কারণ গেমটি দ্রুত আরও বিনোদনশীল হয়ে ওঠে, তার সুন্দর শিল্প স্টাইল, কঠিন (যদিও ন্যায্য এবং পুরষ্কারজনক) বস, একটি আশ্চর্যজনক সুনির্দিষ্ট এবং মজার এবং ... আকর্ষণীয় চরিত্রগুলি (অন্তত বলতে)। Steam কমিউনিটি.com chickenboo (Blue’s News comment): “সম্ভব, আমি ড্রাইভার পর্যন্ত পৌঁছেছি এবং ছেড়ে দিয়েছি, এটি খুবই বিরক্তিকর ছিল এবং এটি সাহায্য করে না যে আপনার তলোয়ারটি এতটাই সংক্ষিপ্ত, এটি কোন দূরত্ব নেই। ব্লু নিউজ.com Jamie Hore (PCGamesN): “সবচেয়ে সংক্ষেপে, Hollow Knight: Silksong ঠিক যেমনটি আমরা আশা করেছিলাম সেটা অনুভব করে. সুন্দর কিন্তু নিষ্ঠুর. আকর্ষণীয় কিন্তু চ্যালেঞ্জিং. এটি মূল থেকে একটি বিশাল দূরত্বের মতো মনে হয় না, কিন্তু কয়েকটি সংশোধিত এবং পুনরায় ভারসাম্যযুক্ত কৌশলগুলির সাথে, এটি এখনও ফর্মুলিকে আপডেট করে। গেমস.com Jamie Hore (PCGamesN): "পতনের পাথরগুলি ন্যাভিগেশন, র ্যাঙ্ক-এন্ড-ফাইল গ্রুপ শত্রুগুলি, এবং মস মায়ের প্রাথমিকভাবে কঠিনভাবে পড়া কঠিন আক্রমণগুলি আমাকে নিঃসন্দেহে লক করতে বাধ্য করেছিল. আমি কোনও মৃত্যু এড়িয়ে গেলাম, কিন্তু সেখানে কিছু অবিশ্বাস্যভাবে কাছাকাছি কল ছিল। গেমস.com Josh West (GamesRadar): "মস গ্রুটো হাঁটতে একটি নরম পুনঃপ্রবর্তন অনুভূত ছিল - সহজ প্ল্যাটফর্মিং চ্যালেঞ্জ এবং একটি উজ্জ্বল, শীতল পরিবেশের মাধ্যমে যুদ্ধের সাক্ষাৎকার। এটি এখানে যেখানে আমি হর্নেটের আরো আধুনিক আচরণের জন্য একটি বাস্তব অনুভূতি পেতে সক্ষম, যার মধ্যে তীব্র ফুসফুস এবং ডায়গনাল চাপ থাকে যখন তিনি প্রবেশকারী গোলাগুলির চারপাশে টেকসই। খেলাধুলা.com Josh West (GamesRadar): "যদি আমি হোলও নাইটের সাথে আমার সময় থেকে কিছু সংগ্রহ করেছি: সিল্কসং এটি হল যে হর্নেটের আরো আধুনিক আন্দোলন সেট থাকলেও আন্দোলন গতি এখনও স্থির হয়; আক্রমণ পুরস্কৃত হয়, এবং অবিচ্ছেদ্যতা শাস্তি করা হয় এবং এই নতুন বিশ্বের মাধ্যমে শত শত শত শত্রুদের আরও বহুমুখী আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষামূলক প্যাটার্ন রয়েছে যা আপনার যা কিছু করার সাথে মিলিত। খেলাধুলা.com Alberto Garrido (Gamereactor): "আপনি বুঝতে পারেন যে হর্নেটের আন্দোলন সেটটি প্রথম গেমের শূন্য নায়কদের তুলনায় অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় এবং সঠিক। দ্বিতীয় ডেমো - অনেক বেশি কঠিন এবং অংশে, বলুন, গেমের মাঝখানে - আমরা ইতিমধ্যে অনেক বেশি দক্ষতা খোলা আছে, এবং আমরা অনেক কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং বসের সাথে মোকাবিলা করতে পারি। খেলাধুলা.eu Alberto Garrido (Gamereactor): “যেমন আমি বলছি, এই বিল্ডিংটি খুবই শক্তিশালী মনে হয়. আমরা নন্টেন্দো সুইচ 2 এ পোর্টেবল মোডে বা কনসোলের ডকিতে ফ্রেমারেট করার সমস্যা দেখিনি. মনে হচ্ছে সবকিছু ঠিকঠাক কাজ করে। খেলাধুলা.eu Alberto Garrido (Gamereactor): “সিলকসং Hollow Knight তুলনায় উল্লেখ করার জন্য অন্যতম বড় পয়েন্ট হল যে পরিস্থিতিগুলি অনেক বেশি জীবন্ত। শুধুমাত্র কারণ না শুধুমাত্র কারণ পিছনে আরো শত্রু বা চরিত্র আছে – আমি বলতে চাই যে সবকিছুই অ্যানিমেটেড মনে হয়, গাছের বায়ু থেকে হর্নেটের পদক্ষেপ পর্যন্ত যখন তিনি মসৃণ মাটিতে হাঁটেন। খেলাধুলা.eu Alberto Garrido (Gamereactor): “প্রথম ডেমোতে, যা একটি বনভূমি সম্পূর্ণ এলাকায় একটি প্রদর্শনী, প্রথম জিনিস যা বেরিয়ে আসে তা হল যে মানচিত্রে একটি টন ধ্বংসযোগ্য উপাদান রয়েছে. আমি শুধুমাত্র আপনি ধ্বংস করার জন্য প্রচলিত বস্তুগুলির কথা বলছি না এবং তারা প্রথম ভাগের মত শ্যাফনেল বা মুদ্রা ফেলে - এখানে এটি এই নতুন জমিতে নিমজ্জিত করার একটি প্রক্রিয়া যা হর্নেট চলাচল করে। খেলাধুলা.eu RegrettableWaffle (Reddit): “আমি এমনকি জেনারেলের জন্য বিশাল নই এবং আমি এটি প্রেমে পড়েছি। Reddit.com এর মাধ্যমে Xbox Wire (Official X account): “অনেক বছর অপেক্ষা মূল্যবান ছিল – আমরা হোলও নাইট: সিলকসং খেলেছি, এবং এটি ইন্ডি ক্লাসিকের একটি যোগ্য পরবর্তী মনে হয়। x.com এর ♛ Schultheiß (Steam forums): "Team Cherry আবার এটি করেছে. সিল্কসং তার পূর্বপুরুষের উজ্জ্বলতার উপর নির্ভর করে চমৎকার ভিজ্যুয়াল, একটি আকর্ষণীয় সঙ্গীত ট্র্যাক, এবং হর্নেটের অ্যাগিল, অনন্য খেলার শৈলী. পৃথিবী আপনাকে জড়িত রাখে, চ্যালেঞ্জিং বস লড়াই, পুরষ্কারজনক অনুসন্ধান এবং জটিল স্তর ডিজাইন সঙ্গে। Steam কমিউনিটি.com ♛ Schultheiß (Steam forums): "কিন্তু, কিছু যান্ত্রিক ভাল খেলা ব্যাখ্যা ব্যবহার করতে পারে, এবং অনলাইন সম্পদ অভাব নির্দিষ্ট মুহূর্তগুলি আরো হতাশ করে তোলে। Hollow Knight থেকে কয়েকটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা, যেমন বিরক্তিকর পিছনে ট্র্যাকিং এবং কঠিনতা পিকগুলি, অবশিষ্ট। Steam কমিউনিটি.com The Verge (expert opinion via BestTopProducts): “সিলকসং ডিজাইন এবং বায়ুমণ্ডলের একটি চমৎকার কাজ এবং মূলের একটি যোগ্য পরবর্তী। সেরা পণ্য.co.uk Best Top Products (overview review): Hollow Knight এর খুব প্রত্যাশিত অনুসরণ, সিলকসং একটি সুন্দরভাবে তৈরি জগত, চ্যালেঞ্জিং গেমিং, এবং একটি আশ্চর্যজনক সুন্দর সঙ্গীত ট্র্যাক সরবরাহ করে। সেরা পণ্য.co.uk Wesley LeBlanc (Game Informer): "এই মুহূর্তে ডেমো সম্পর্কে আমার প্রিয় জিনিস হল শব্দ ডিজাইন এবং স্কোর। হরনেট স্তরগুলির চারপাশে ঝুলছে এবং আক্রমণগুলি তীব্র শব্দ শুনে; বিপর্যস্ত ব্যগগুলি তাদের ইনসেক্ট মসজিদে বিস্ফোরণ করে এবং প্রতিটি মৃত্যুর সাথে তীব্র আওয়াজ। খেলাধুলা.com Wesley LeBlanc (Game Informer): "Team Cherry, সব অ্যাকাউন্টের দ্বারা, 2017 এর Hollow Knight এ একটি চমৎকার মেট্রোডভানিয়া তৈরি করেছিলেন। যদি আজ আমি যা খেলেছি তা কোনও নির্দেশনা থাকে, তাহলে সিলকসং তার পদক্ষেপ অনুসরণ করবে - আমি সত্যিই আমি যা খেলেছি তা উপভোগ করি। খেলাধুলা.com Wesley LeBlanc (Game Informer): "Hornet একটি দ্রুত ম্যান্টেল আন্দোলন আছে যা এই মসজিদ গুহা দ্বারা উঠান এবং প্ল্যাটফর্মিং একটি বায়ু করে তোলে. তিনি দ্রুত, এবং তার আন্দোলন গতি তার যুদ্ধের দ্রুততার মধ্যে সুন্দরভাবে কথা বলে। খেলাধুলা.com Wesley LeBlanc (Game Informer): "প্রথম গেমের অভিনেত্রীর চেয়ে হরনেট অবিলম্বে অনেক দ্রুত, A (Xbox কন্ট্রোলারে) হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে এবং X আক্রমণ হিসাবে কাজ করে। তার আক্রমণগুলি দ্রুত এবং ব্যাপক, এবং প্রতিটি আক্রমণের মধ্যে একটি ছোট দেরি রয়েছে যা আমি কল্পনা করি ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করে কম্বোগুলির জন্য সর্বোত্তম মনে হয়। খেলাধুলা.com Горбяк (VGTimes user): “আমার কাছে মনে হয় যে সিল্কসং অনেককে হতাশ করবে, অন্তত একটি বিশাল অপেক্ষা সময়ের কারণে, এবং আপনি জানেন যে, অতিরিক্ত প্রত্যাশা হতাশাজনক হতে পারে ...” ডেভেলপার.com Vlad198 (VGTimes user): “আমি যখন দেখলাম যে সিল্কসং শীঘ্রই আসছে, তখন আমি পাগল মত আনন্দিত ছিলাম, তাই আমি এই গেমটি দেখার জন্য অপেক্ষা করছি এবং আশা করছি যে এটি আমার মতে মূল হোলভ নাইটের মতো নিখুঁত হবে। ডেভেলপার.com Skaiven (VGTimes user): “স্টাইলিক্স, সঙ্গীত সহায়তা, লোর, ভারসাম্য, বায়ুমণ্ডল, দৈনন্দিনতা - এই সব জিনিসগুলি প্রথম অংশ প্রেমে পড়ে এবং ভক্তদের অর্জন করে। ডেভেলপার.com Andrew Highton (Insider Gaming): "কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, এটি হোলও নাইটের মতো অনুভূত হয় ... এটি শুধুমাত্র স্ক্রিনের বাইরে ঘটে যাওয়া জিনিসগুলির সাথে আকর্ষণীয়, এবং প্রতিটি মিনি দৃশ্য রঙ এবং রঙের একটি সমৃদ্ধ প্যালেটের উপর গর্বিত। ইনসিডার-গেমিং.com Andrew Highton (Insider Gaming): “আমি দ্রুত নিয়ন্ত্রণগুলির সাথে পরিচিত হব, এবং আমি ক্রমবর্ধমান কঠিনতার একটি ধীরে ধীরে শত্রু তৈরির সাথে সাক্ষাৎকার পেয়েছি। অলৌকিকভাবে, আমি পরাজিত হব এবং অনুভূতি অনুভব করি - এটি সম্ভবত এমন একটি সাক্ষাৎকার যা আপনি কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত মুখোমুখি হবেন না। ইনসিডার-গেমিং.com Andrew Highton (Insider Gaming): “আমি অনুসন্ধানে কেটে যাব: আমি কয়েকবার মারা যাব, এবং আমার ডেমো সেশন হঠাৎ শেষ হয়। আমি লেসের গতিতে মিলিত হতে পারি না, এবং অনেক হোলভিগ্ট বসের মতো, তার আক্রমণ মডেলগুলি বিভিন্ন Soulslikes এর মতো মজারভাবে কঠিন এবং বিস্ময়কর নয়, কিন্তু আপনি স্প্যাম বোতাম এবং একটি মধ্যযুগীয় অস্ত্রের চেয়েও বেশি ফেলবেন। প্রতিটি মৃত্যু আমাকে বিজয়ী প্রচেষ্টার কাছাকাছি নিয়েছে, এবং আরও কয়েকটি যাচ্ছে, আমি মনে করি আমি চরিত্রের ক্ষমতাকে অতিক্রম করতাম। ইনসিডার-গেমিং.com Wesley LeBlanc (Game Informer): “এখন আমার সিল্কসং খেলার সময় থেকে এক ঘণ্টা বিচ্ছিন্ন হয়েছি, আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র খেলাটি বাস্তব এবং খেলাযোগ্য বলে আশাবাদী। আমি জানি না যদি এটি হাইপের বছরগুলি পর্যন্ত বেঁচে থাকবে – আমি জানি না যদি এটি এমনকি সম্ভব হয়, খেলাটি কতটা ভাল হোক না কেন। খেলাধুলা.com সব বছর অপেক্ষা করার পর, হোলভিথ: সিল্কসং এসেছে - এবং সমঝোতা খেলোয়াড়দের মতোই বৈচিত্র্যময়। কেউ কেউ এটি ডিজাইন এবং বায়ুমণ্ডলের একটি চমকপ্রদ খুঁজে পায়, অন্যরা তার কঠিনতা শীর্ষের সাথে লড়াই করে বা জিজ্ঞাসা করে যে কোনও গেম প্রায় নয় বছরের প্রত্যাশা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।