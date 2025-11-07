5 изненадващи истини за ИИ на работното място, според 3-годишно проучване на предприятието

Оригинално име: Beyond the Hype Заглавията за Generative AI са постоянни, всяка обещаваща да революционизира работното място за една нощ.От автоматизирането на сложни задачи до отключването на безпрецедентна креативност, публичният разказ рисува картина на безпроблемно, мълниеносно технологично завземане. За да се премине отвъд анекдотите и да се разбере какво всъщност се случва, Уортън училище и GBK Collective проведе цялостно тригодишно проучване, подробно в техните " Това изследване предоставя базиран на данни поглед върху това как компаниите наистина се справят с генния ИИ, включително измерване на въздействието му, изправяне пред неговите предизвикателства и планиране за бъдещето му. Бързи пътища в предприятието Тази статия разкрива петте най-удивителни истини за състоянието на ИИ на работното място днес.Те разкриват, че компаниите преминават през началните етапи на "изследване" и "експериментация" и са влезли в нова ера на отговорно ускоряване.В този по-зрял етап фокусът се е преместил към трудните реалности на внедряването, рентабилността и управлението на талантите, разкривайки критични празнини между стратегия и изпълнение, възприятие и реалност, и амбиция и способност. Гледката отгоре е по-розова от реалността на земята Има значителна разлика в възприятието между ръководителите, които определят стратегията за AI, и мениджърите на средно ниво, отговорни за нейното прилагане.Докато висшите ръководители (VP и по-горе) са преобладаващо оптимистични за внедряването на Gen AI на тяхната компания, мениджърите на първите редици са по-внимателни и реалистични за ежедневните предизвикателства. Данните разкриват силен контраст в перспектива: \n \n \n Скорост на приемане: 56% от висшите ръководители и висши ръководители смятат, че тяхната организация приема Gen AI "много по-бързо" от конкурентите. Възвръщаемост на инвестициите (ROI): Докато 81% от висшите ръководители възприемат инвестициите си в Gen AI като положителен ROI, този брой спада до 69% за мениджърите. Разликата е още по-широка, когато се разглежда степента на успех: 45% от VP виждат ROI като "значително положителен", в сравнение само с 27% от мениджърите. Това разкъсване между стратегията и изпълнението е силно илюстрирано от друга находка: средните мениджъри са два пъти по-склонни от VPs (16% срещу 8%) да докладват, че е просто "прекалено рано да се каже" дали техните ИИ инициативи се изплащат. Компаниите търсят AI умения, но инвестират по-малко в обучение Тъй като Gen AI се премества от инструмент за ниша към основна бизнес функция, основният път към успеха вече не е технологията, а човешкият капитал.Докладът идентифицира набирането на таланти с напреднали Gen AI умения като основно предизвикателство за почти половината (49%) от организациите. В това се крие голям парадокс: въпреки спешната нужда от работна сила, работеща с AI, корпоративните инвестиции в обучението на служителите намаляват.Проучването установи, че инвестициите в обучението са се смекчили с 8 процентни пункта спрямо годината, а доверието на лидерите в обучението като основно решение е спаднало с 14 процентни пункта. \n \n "Генеративният ИИ сега е изискване за всички наши входящи служители в кандидатите. "Генеративният ИИ сега е изискване за всички наши входящи служители в кандидатите. Това преминаване към стратегия за „купуване над изграждане“ на таланти се подкрепя от друга ключова статистика: делът на вземащите решения, които смятат, че ще трябва да наемат „цяло нов талант“, за да постигнат AI гъвкавост, се е увеличил с 8 процентни пункта до 14%. Скритият страх: Ще ни направи ли генната ИИ по-малко квалифицирана? Преобладаващото мнение в предприятията е, че Gen AI е партньор, а не заместител.Огромното мнозинство от лидерите (89%) са съгласни, че тези инструменти подобряват уменията на служителите. За първи път проучването разкрива широко разпространен страх от атрофия на уменията; постепенното намаляване на основните способности поради прекомерната зависимост от технологиите. Забележителен 43% от лидерите сега са съгласни, че разчитането на Gen AI ще доведе до намаляване на основните умения на служителите. Средните мениджъри са значително по-малко вероятно от лидерите на VP+ (-18pp) да вярват, че генната ИИ ще причини спад в уменията.Това предполага, че ръководителите, които са по-далеч от ежедневното прилагане на инструментите, са по-загрижени за теоретичния дългосрочен риск от атрофия, докато мениджърите на терена могат да бъдат по-фокусирани върху използването на ИИ за незабавни печалби в производителността. Неочакваните задръствания: маркетингът и управлението падат зад гърба Докато функции като IT, Legal и Purchasing бързо увеличават експертния си опит в областта на генетичния интелект, някои отдели, които се очаква да бъдат ранни приемници, изостават. От началото на проучването през 2023 г. насам маркетингът/продажбите последователно изостават от други функции при приемането им. Последният доклад разкрива поразителен обрат на темпото: делът на специалистите по маркетинг/продажби, идентифициращи се като „експерти“ в Gen AI, всъщност е спаднал с 6 процентни пункта в сравнение с предходната година. Закъснението в маркетинга е дълбоко контраинтуитивно.Функциите от създаването на съдържание и анализа на клиентите до персонализирането на кампаниите са изпълнени с основни случаи на използване за Gen AI. Тази тенденция предполага, че въпреки очевидния потенциал, тези екипи могат да се сблъскат със значителни предизвикателства при интегрирането на инструменти за AI в сложни творчески, стратегически и ориентирани към клиента работни потоци. Малкият и Нимбъл печели състезанието ROI Докато почти три четвърти от всички компании сега съобщават за положителен ROI от своите инициативи Gen AI, по-малките, по-гъвкави фирми осъзнават тези възвръщаемост много по-бързо от по-големите си конкуренти. Фирмите със среден размер (250 млн. до 2 млрд. долара) и по-малки (< 250 млн. долара) съобщават за по-бързо реализиране на ROI, докато най-големите предприятия от "Tier 1" (2B+) са значително по-склонни да съобщят, че е "прекалено рано" да определят резултата. Причината не е само, че мащабната интеграция е сложна.Това е също така, че по-малките предприятия се възприемат като имат "по-голяма ловкост за промяна на инструменти и процеси."В бързо развиващия се свят на Gen AI, способността да се върти бързо, да се експериментира с по-малко бюрокрация и да се прилагат промени в по-малки екипи се оказва по-решително предимство, отколкото просто мащаб. Заключение: Възрастта на отговорния ИИ Резултатите от това тригодишно проучване ясно показват, че сме влезли в нова фаза на „отчитане на ускорението“, където ROI, практическата интеграция и човешките фактори са най-важните показатели. Ключовите предизвикателства на тази епоха вече не са теоретични, а осезаеми: разликата в възприятието между лидери и изпълнители, парадоксът на изискващите умения при намаляване на обучението, възникващия страх от атрофия на уменията, изненадващото изоставане в ключовите отдели и предимството на по-малките фирми за гъвкавост. Тъй като тези инструменти стават вградени във всеки работен поток, определящият въпрос за лидерите вече не е "Какво може да направи тази технология?" а по-скоро, "Как изграждаме култура, стратегия и работна ръка, които могат да процъфтяват заедно с нея?" Пълен доклад : тук Заглавие на Apple Podcast: тук От Spotify: тук от YouTube: тук