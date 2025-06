Подготовка за въздействието на квантовите изчисления върху сигурността в облака

Бързият напредък на квантовите изчисления премахва идеята, че тази технология е далечна концепция, тъй като бързо се доближава до реализация в реалния свят.Революционната технология представлява огромни пречки пред киберсигурността на облачните системи, въпреки способността си да се справя с проблемите, които съвременните компютри не могат да се справят.

Основните структурни елементи на квантовите компютри използват квантовата механика, за да работят по начини, които надхвърлят традиционните изчислителни технологии.С физическата способност на квантовите битове (кубити), работещи едновременно между двоичните състояния 0 и 1, квантовите машини придобиват способността за едновременна обработка.

Способността на квантовите компютри да съществуват в няколко състояния едновременно води до превъзходна изчислителна мощ при изпълнение на специфични видове решения на проблеми, свързани главно с криптографията.Алгоритъмът на Shorпостига факториране на цели числа с експоненциална скорост в сравнение с традиционните изчислителни методи.

Облачните изчисления са незаменими като основа за съвременното развитие на ИТ системи.Почти всички компании, които разчитат на облачни услуги, в момента ги използват в съответствие сFlexera 2024 Състояние на облакаВ допълнение, 87% работят с многооблачни рамки.

Тези облачни среди получават своята сигурност чрез няколко основни защитни механизма.

A combination of management systems for keys and access controls

Сложността на тези методи е тяхната основна сила, но квантовите изчисления потенциално надхвърлят това ниво.

Ето как квантовите изчисления заплашват сигурността на облака:

Криптографията с публичен ключ, катоRSAиЕКЦТези криптографски алгоритми зависят от математически проблеми, които включват факторизация на цели числа и решаване на проблема с дискретен логаритм.Алгоритъмът на Shor, който работи на квантов компютър с достатъчна мощност, може да заобиколи приложенията за криптография с публичен ключ, защото решава RSA и ECC проблеми ефективно.

А2048-битов RSA криптографски ключ, който в момента защитава данните, базирани на облак, ще стане уязвим да бъде прекъснат от бъдещ голям квантов компютър в рамките на минути.

на GПроект на Института за рискове LOBALДокументите показват, че квантовите машини ще развият достатъчно мощност, за да разбият RSA-2048.

Квантовите компютри оказват влияние върху алгоритмите за шифроване на AES, като намаляват силата на сигурността им, макар и в по-малка степен, отколкото засягат асиметричните техники.С алгоритъма на Grover, сигурността на симетричния шифър става приблизително наполовина по-практична.

Решението, предложено от експертите по сигурността за защита срещу квантовите атаки, е да се пристъпи къмAES-256 криптиране, тъй като ще осигури еквивалент на 128-битовата съпротива.

Нападателите придобиват защитени данни днес за бъдещи дешифриращи цели, тъй като квантовите компютри не могат да прекъснат криптирането по това време.Harvest Now дешифрира по-късно заплаха моделНападателите събират криптирани данни с бъдещи планове да ги дешифрират, когато е възможно.Дългосрочни конфиденциални набори от данни, включително финансови данни, здравни досиета и правителствени файлове, могат да бъдат изложени на риск.

Според АПроучване на DigiCert 202361% от организациите са загрижени за бъдещите квантови заплахи, които застрашават поверителността на данните.

Можете лесно да се подготвите за пост-квантовата облачна сигурност чрез следното кратко ръководство:

Основното решение за противодействие на квантовите заплахи изисква създаването на криптографски алгоритми, които остават устойчиви на квантовите изчисления.

NIST служи като лидер в установяването на стандартизирани пост-квантови криптографски стандарти.Национален институт по стандартизация и технологииТой обяви четири първоначални кандидати за стандарти през юли 2022 г.

Целевият период за публикуване на окончателните стандарти продължава до 2024-2025 г., преди широкото внедряване на стандартизирани дизайни да влезе в сила през следващите години.

Системата за размяна на криптографски ключове, Quantum Key Distribution, зависи от принципите на квантовата механика, за да се разпределят ключовете безопасно.Квантовото състояние се променя всеки път, когато възникне опит за прихващане, което позволява на двете страни да открият опита за прослушване.

Въпреки високото си ниво на сигурност, QKD остава неприемливо на пазара, защото инсталирането му изисква значителни инвестиции и създава граници на обхвата.

Приемането на квантово-безопасни методи за криптиране не изисква от потребителите да премахнат съществуващите си системи от услугата.Комбинацията от класически и квантово-устойчиви алгоритми съставлява криптографския модел, известен като хибридна криптография.

Microsoft и Google демонстрираха тестването на хибридна система за криптиране като част от текущите си операции.Кибер алгоритъмполучава тестове чрез Google Chrome за TLS връзки, тъй като браузърът се стреми да подобри мерките за сигурност.

Основните доставчици на облачни услуги в момента изграждат своята инфраструктура за подпомагане на постквантовото разпространение:

Customers seeking post-quantum guidance should consult Amazon Web Services (AWS) because the platform offers basic planning and cryptographic inventory frameworks.

Post-quantum algorithms are now present in test environments of IBM Cloud platforms.

Users can enable a quantum-safe virtual private network through the Microsoft Azure platform.

Организациите трябва да работят със своите доставчици на облачни услуги, за да видят текущите си опции за квантова сигурност и да придобият полезна информация за правилните методи за преход.

Организациите трябва да започнат пътя си към квантова устойчивост, като създадат криптографски инвентар.

All encryption algorithms in use

Актуализирането на системи, които обработват чувствително съхранение или предаване на данни, изисква незабавен приоритет, тъй като тези системи могат да останат в употреба за по-дълги периоди от време.

Съществуват няколко бариери при прилагането на квантово-безопасно криптиране:

Post-quantum algorithms face resistance because they cannot interact with existing legacy systems and devices.

Several quantum-resistant algorithms consume more computing power, along with higher memory requirements.