Запознайте се с Chaindots, Sorintellis и WISE.MARKET: HackerNoon Startups на седмицата

Добре дошли в новото издание на Startups of the Week!

Всяка седмица екипът на HackerNoon изтъква списък с стартиращи компании от нашата компания.Startups на базата данни на годинатаТези стартиращи компании са номинирани като един от най-добрите в съответната категория или регион.

Този път се гордеем да ви представим три страхотни стартапа:вериги,СърфингиУмният пазар.





Споделете историята на старта си днес!

Запознайте се със стартапите на седмицата!

Управлението на риска за бизнеса е изключително важно, но често пренебрегвано; Chaindots е тук, за да промени това.Те имат много продукти, за да гарантират, че правите дължимата грижа.Продукти като Customer Enhanced Due Diligence, което ви дава по-отблизо поглед върху високорисковите клиенти, и продукта Know Your Business, който ви позволява да проверите глобалните бизнес клиенти.





ЦСКА е номиниран вСофтуерно развитие,IT услугииWEB РазвитиеПърво място в класацията, а след това и вДелауеър, САЩна региона.





AI има много добри случаи на употреба, но един от случаите на употреба, за които много хора може да не са наясно, е във фармацевтичната индустрия, а компании като Sorintellis водят зареждането, като използват AI, за да помогнат на клиентите да имат по-добро управление на фармацевтичния портфейл.





Солун е номиниран заБиотехнология,ИзследванеиТехнология на здравеопазванетокатегория и е коронован Старт на годината вМонреал, Квебек, Канада.





Веригите за доставки за бизнеса могат да бъдат трудни за откриване, но платформата от следващо поколение на Wise Market, задвижвана от изкуствен интелект, може да промени това, като ги централизира.





Мъдрият пазар беше стартирането на годината вDelaware City, Съединени Американски Щатина територията на страната, но също така е номиниран заСъобщения и комуникации,Това услугииБлогътна категориите.





Искате ли да бъдете представени на HackerNoon Startups на седмицата?

Споделете историята на старта си с нашата Бизнес блог програма!





Бизнес блогърска програма на HackerNoonТой е един отМного начиниНие помагаме на марките да увеличат своя обхват и да се свържат с правилната аудитория. Тази програма позволява на бизнеса да публикува съдържание директно на HackerNoon, за да повиши осведомеността за марката и да изгради SEO авторитет, като използва нашия.





Here's what you get:

Връзки към вашия уебсайт (да, включително CTA)

Персонализирана Tech Company News Page с вашето лого, интро, призив за действие и социални

Пълна редакционна подкрепа, за да направите историята си блестяща

Многобройни постоянни места на HackerNoon и промоции в социалните медии

Истории, конвертирани в аудио формат и разпространени чрез аудио RSS канали

Автоматичен превод на 12 езика за глобален достъп

Вашата марка също така печели домейн авторитет и SEO чрез канонични връзки и историята се разпространява в 8 различни съответни ключови думи / етикетирани страници за по-добра органична откриваемост.

Споделете историята на старта си днес!

Стартовете на годината на HackerNoon

Стартовете на годината 2024е водещо събитие, ръководено от общността на HackerNoon, отпразнуващо стартиращите компании, технологиите и духа на иновациите. В момента, в третата си итерация, престижната интернет награда признава и празнува технологичните стартиращи компании от всички форми и размери. Тази година над 150 000 субекта в 4200+ градове, 6 континента и 100+ индустрии участваха в опита да бъдат короновани за най-добър стартъп на годината!Много историиПисано е за тези смели и нарастващи стартиращи компании.





Победителите ще получатСвободно интервюХакерът и единИнформация за Evergreen Tech CompanyСтраницата .





Посетете нашияFAQСтраница за да научите повече.





Изтеглете нашите дизайнерски активитук.





Разгледайте стартапите на Merch Shop на годинататук.





Стартовете на годината на HackerNoon са възможност за създаване на марка, различна от всяка друга.Независимо дали целта ви е осведоменост за марката или генериране на лидерство, HackerNoon имаИзчистени пакетиРешаване на маркетинговите ви предизвикателства.Резервирайте среща с нас, за да научите повече!



