Архитектуриране на базата данни: Глобалният отпечатък на MDM на Chandra Adapa от Teradata до LabCorp

В съвременния пазар зависимостта на организациите от данни е нараснала, за да поддържат бизнеса си гладко.В това пространство, където данните са приоритетни, Master Data Management (MDM) е един процес, който помага на организациите да запазят важната си информация точна, организирана и достъпна.Работата с критични данни като информация за клиента или пациента не е лесна, особено когато тя идва от различни източници и се разраства бързо. Един архитект на данни работи по изграждането на тези сложни системи за данни за някои от най-големите организации в света, като им помага да превърнат обърканите данни в ценен актив.Chandra Sekhara Reddy Adapa показа, че MDM не е ИТ задача в задната част на офиса, а по-скоро критичен компонент за успеха на бизнеса. Обсъждайки проектите си, той споменава как в LabCorp, голяма здравна компания, той ръководи създаването на основна система за данни, която е една от най-големите програми за обединяване на пациентите в сектора на здравеопазването в САЩ, която трансформира начина, по който се обработва информацията за пациентите. „Ние събрахме над 400 милиона записи на пациентите в една единна, обединена система", каза той. „Това съкращава времето за обработка от почти 19 минути на малко над 3, като същевременно постига 97% съвпадение чрез интегриране на MDM система с AI/ML – критично за гарантиране на безопасността на пациентите и спазването на стандартите за съответствие със здравеопазването." Adapa също така въведе блокчейн технологията в системата за MDM на LabCorp. В PepsiCo той помогна да се преместят основните системи за данни на компанията в облака. „Тази миграция намали разходите с 30% и осигури почти четирикратна възвръщаемост на инвестициите за три години", отбелязва той. „Това също ни позволи да управляваме данни от над 100 бизнес области по целия свят, ускорявайки внедряването на нови инструменти и помагайки ни да вземаме по-бързи и по-добри решения за продуктите." Споменавайки други проекти, той споделя, че в Verizon той работи за обединяване на данни за клиенти, превозни средства и устройства, за да даде пълен преглед на техните потребители. Този проект спести на организацията 250 милиона долара, като подобри маркетинга и намали проблемите с безопасността. В допълнение към практическата си работа, той също споделя знанията си чрез научни статии и статии. Чрез работата си той помогна за оформянето на начина, по който другите мислят за комбинирането на AI, cloud computing и blockchain с MDM за подобряване на качеството и сигурността на данните. От опита на Adapa става ясно, че бъдещето на управлението на основните данни е насочено към системи, които са както децентрализирани, така и надеждни.С нарастването на глобалните опасения за поверителността на данните, организациите трябва да намерят начини да балансират сигурността с достъпността.Изкуственият интелект става критична част от този процес, като помага за поддържането на по-чисти, по-точни записи чрез автоматично идентифициране на грешки и премахване на дубликати. Мрежовите платформи с гъвкави възможности в реално време все повече се превръщат в норма за големите предприятия. MDM вече не е само вътрешен продукт – той се развива в централна платформа, която може да подхранва анализи, машинно обучение, мобилни приложения и дори външни сътрудничества. Ефективното управление на данните не е само за решаване на проблеми, но и за използване на информация за повишаване на ефективността, намаляване на разходите и подобряване на потребителското преживяване. За компаниите, които обработват огромни количества данни, силната и надеждна база данни вече не е незаменима – както правилно обобщава Adapa, „Вярвам, че следващото поколение MDM е интелигентно, децентрализирано, сигурно, в реално време и бизнес-ориентирано". Тази история е разпространена като освобождаване от Кашви Панди в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon.