From Legacy to Insight: Migration Framework for Web Analytics Платформы

Still Holding On? Наколькі ў нас дрэнна? Калі вы хочаце прымусіць свой мозг працаваць, прыходзьце ў Клуб інтэлектуальных гульняў УЗВ! І да, можа, гэта яшчэ працуе. Можа. Але глыбока, вы, вядома, ведаеце, што гэта не дапамагае вам больш. І не забывайце пра тое, што вы згубіце, не забывайце пра тое, што вы згубіце. Your Old Data Isn’t Junk Вашы старыя дадзеныя не схаваныя Людзі размаўляюць пра спадчынныя сістэмы, як што яны прастыя спадніцы. Але ёсць каштоўнасць у тым дадзеных. Гэта гады мадэляў, тэндэнцый, паводзіны карыстальніка. Усе высокія і нізкія. Гэта не тое, што вы можаце проста пакінуць заднім і спадзяюся, што гэта не будзе важна. Падумайце пра гэта. Скажыце, што трафік падае ў гэты квартал. Ці не хочаце вы праверыць, што адбылося ў гэты раз у мінулым годзе? ці год да таго? Без вашай гісторыяй, вы проста глядзіце на лічбы без значэння. Іншая справа, як раскрыць душу героя... Калі мы кажам пра кіно, каб захаваць гэтую натуральнасць паўсядзённасці і выявіць драму, неабходны моцны сцэнарый. Moving Isn’t Just “Moving” «Міжземнаморская дыета» не толькі «Міжземнаморская» Таму, мяркую, праблема “смерці кнігі” крыху надуманая. Старыя платформы поўныя праблем, наладных тэгаў, патчаных фільтраў і хто ведае, што іншае. Тады ёсць памер. Вы не проста перамяшчаеце пару табліц. Вы займаецеся масіўнымі логамі падзеяў, дадзенымі сесіі, карыстальніцкімі падарожжамі. Усё гэта трэба вычысціць, мапаваць і перафармуляваць, каб ўпасці ў нешта, што думае па-іншаму. І часы не спыняюцца. Бізнес працягваецца. Людзям яшчэ патрэбныя іх паведамленні, у той час як вы спрабуеце разбураць гэты мір у фоне. Don’t Do It All at Once Не робіце усё адразу Калі гэта выглядае пераважна, то гэта таму, што гэта можа быць. але вось тое — вам не трэба разглядаць усю справу адразу. Пачынайце маленькім. Выберыце адзін камень вашай ўстаноўкі. Можа, проста міграваць частку дадзеных вашага сайта. Або тэставаць з месячным коштам падзеяў. Выкарыстоўвайце гэта як свой пяскоўку. Убачыце, што разрывае, што вас здзіўляе. Калі вы атрымаеце адчуванне для гэтага, будаваць адтуль. ўсталяваць сваю новую сістэму ў такім выглядзе, што пабудавана, каб доўжыцца. Не проста капіяваць старую структуру. Думаць пра тое, што вам сапраўды трэба цяпер. І калі прыйдзе час, каб перамясціць цяжкія рэчы — вашы паведанні, вашы працэсы адсочвання — ісці па этапах. Усё, што вы чулі пра карысць пара раней - усяго толькі чуткі і павер'і. What Happens Next Feels Better Што будзе далей – будзе лепш Размова не толькі пра тэхніку, але і пра тое, як Працуе ў новай сістэме. Чуў Усё, што вы чулі пра карысць пара раней - усяго толькі чуткі і павер'і. І таму, што вы прынеслі з сабой свае спадчынныя дадзеныя, вы нічога не страцілі. На самай справе, вы атрымалі нешта новае — яснасць. Гэта месца, дзе ўспрымання пачынаецца адбывацца. Не толькі паведамленне. Не толькі следства. сапраўднае разуменне. І калі каманды атрымаюць смак гэтага, яны не будуць хацець вярнуцца назад. One Last Thing 1 Апошняя справа Інакш проста не магло быць, бо калі ўжо стварылі такі папулярны мультфільм пра гонкі, а гонкі, як вядома, з'яўляюцца самым папулярным гульнявым жанрам. Усё, што вы чулі пра карысць пара раней - усяго толькі чуткі і павер'і. Пераможцам тады стаў Катар, а таксама Катар, які ў свой час быў у ссылцы. Бо, як вядома, усё ў свеце складаецца з дробязяў, і яны заўсёды гуляюць важную ролю, асабліва ў моднай індустрыі. Social Links Сцягнуць LinkedIn \n \n Гэтая гісторыя была распаўсюджана ў якасці выпуску Саны Капур пад HackerNoon's Business Blogging Program. Гэтая гісторыя была распаўсюджана ў якасці выпуску Саны Капур пад HackerNoon's Business Blogging Program.