Aka IDE Web ukax Código ukarux Cloud ukanw apnaqi —Jan Laptop ukar ch’amakt’ayasa

Uka pachanx cloud computing ukat arquitectura microservicio ukax jank’akiw jilxattaski, ukax juk’amp wakiskiriwa kunayman programación arunakatakix código ejecutar dinámicamente ukax mä garantia de seguridad, escalabilidad ukat jach’a rendimiento ukampi. Aka qillqatanx mä proyecto ukaw qhanañchi, ukax mä sapa chiqanw código ejecución ukar phuqhi, ukatx mä moderno IDE WEB ukatakix ajllit solución arquitectónica ukan askinakapatw arsu. Sistema ukax luratawa Saraña , ukax apnaqatawa gRPC ukax mä juk’a pachanakanwa interservicio ukanaka suma mayacht’asiñatakiwa, . Redis ukax mä juk’a pachanakanwa mä mensaje broker ukhama ukat Docker ukax mä juk’a pachanakanwa ejecución ukan pachapar yaqhawjar jaqukipañataki. MÄ WebSocket ukax mä jach’a uñacht’äwiwa servidor ukax chiqpach pachan uñacht’ayañatakiw apnaqasi.

Jiwasaxa qhananchañaniwa kunjamasa jach’a componentes del sistema ukaxa wakicht’ata, kunjamasa mayja mayja soluciones alternativas ukanakatxa ukhamaraki kunatsa uka tecnologías ukanaka ajlliñaxa permite alcanzar alto rendimiento y seguridad.





1. Arquitectura uñakipaña ukhamaraki jach’a componentes ukanaka

Aka proyectox arquitectura microservicio uka kamachirjam luratawa, ukax funcionalidad ukax independientes servicios ukar jaljañatakiw yanapt’i. Sapa componente ukaxa mä lurawi wali especializada ukampi luratawa, ukaxa flexibilidad, escalabilidad ukhamaraki tolerancia de fallos uka sistema ukaru uñji.





Jilïr componentes ukanakax:





gRPC ukax servicios inter-servicios ukan aruskipt’añatakiw apnaqasi. Ukaxa wali askiwa microservicios ukanaka taypina datos ukanaka apañataki kunatixa: Protocolo binario (Protocol Buffers): ukaxa mä juk’a pachana ukhamaraki mä juk’a pachana datos ukanaka apañataki. Estricto qillqt’aña: datos transferencia ukat proceso ukan pantjasiwinak jan utjañapatakiw yanapt’i. Pisi latencia: ukax wali wakiskiriwa manqhan jawsatanakatakix servicios ukanakan (santi, mä servidor gRPC ukat mä fila Redis ukanakan).

WebSocket Server: Pä thakhi yatiyaw cliente ukampi churaraki, chiqapa pachana ejecución resultados ukanaka yatiyañataki. Ukax mä filaruw qillqt’asi, ukax resultados ukanakampiw uñt’ayasi ukatx datos ukax cliente ukaruw apayaraki, ukax mäkiw uñacht’ayasi compilación ukat ejecución registros ukanaka.

Irnaqir: Mä independiente servicio ukax lurawinakatx mä filat apsu, mä juk’a pachatak irnaqäw uñstayi, mä sapa Docker contenedor ukan código ukar chiqanchañataki ukat phuqhañataki, ukatx ejecución ukan achuwinakap fila ukar kutt’ayañatakiw uñt’ayi.

Redis: Mä yatiyaw broker ukhamaw apnaqasi, lurawinakat gRPC servidor ukan Irnaqir ukar apañataki ukat resultados ukanakax Irnaqir ukan WebSocket servidor ukar apayañataki. Redis ukan ventajas ukanakax jach’a velocidad, Pub/Sub ukan yanapt’awipa ukat jasak escalamiento ukanakawa.

Manqhankir módulos ukanakax: Compilador ukat Docker Runner: Mä módulo ukax Docker kamachinak apnaqañatakix stream logging ukampiw lurasi, ukax chiqpach pachan uñjañatakiwa compilación ukat ejecución proceso ukanak lurañataki. Aru t’ijtirinaka: Kunayman arunakataki (C, C++, C#, Python, JavaScript, TypeScript) código ukar chiqanchañataki, apthapiñataki, ukat phuqhañataki lógica ukar mayacht’aña. Sapa t’ijtirinakax mä sapa interfaz ukar phuqhapxi, ukax machaq arunakatakix lurañanak jilxatayañax ch’amanchatawa.











2. Tecnologías ukatxa razonamiento ukanaka ajlliñatakiwa

Saraña

Go ukax kuna askinakas utji:

Rendimiento ukat escalabilidad: Go ukax mä jach’a ejecución velocidad ukaniwa, ukax juk’amp wakiskiriwa walja paralelo mayiwinak apnaqañataki.

Concurrencia ukan yanapt’awipa: Gorutinas ukat canales ukan mecanismos ukanakax componentes ukanakan interacción asíncrona ukar phuqhañapatakiw jayti, jan complejos patrones multithreading ukanakampi.



gRPC ukax mä juk’a pachanakanwa

gRPC ukan aski yänakapax akanakawa:

Datos ukanaka suma apaña: Protocolo de transferencia binaria (Protocol Buffers) ukar yuspajarasawa, gRPC ukaxa jisk’a latencia ukhamaraki jisk’a carga de red ukanaka churaraki.

Ch’amani qillqaña: Akaxa microservicios ukanaka taypina datos ukanaka jani chiqapa qhanañchañampi chikt’ata pantjasiwinakxa jisk’acharaki.

Bidireccional streaming ukar yanapt’aña: Akax juk’amp askiwa registros ukat ejecución resultados chiqpach pachan mayjt’ayañataki.

Uñakipt’aña: REST API ukar uñtasita, gRPC ukax juk’amp suma ukat atiniskañ yatiyawinak servicios ukanakan churaraki, ukax sistemas wali concurrentes ukanakatakix wali wakiskiriwa.





Redis ukax mä juk’a pachanakanwa

¿Kunatsa Redis?

Jach’a lurawi: Redis ukaxa walja lurawinakawa sapa segundo apnaqaspa, ukaxa lurawi ukhamaraki resultado filas ukanakatakixa wali askiwa.

Pub/Sub ukat Lista yanapt’awi: Filas ukat mecanismos de suscripción ukanak phuqhañax sapurukiwa, ukax servicios ukanakan asíncronas ukan mayacht’asiwinakap wakicht’añax jasakiwa.

Yaqha yatiyaw aljirinakampi chikachasiña: RabbitMQ jan ukax Kafka ukar uñtasita, Redis ukax juk’a configuración ukaruw munaraki ukatx chiqpach pachan sistemas ukanakatakix mä suficiente rendimiento ukaw utji.



Docker ukax mä juk’a pachanakanwa

Docker ukan lurawipax:

Pachamaman yaqhawjar jaqukipaña: Docker contenedores ukax código ukar mä taqpach saparst’at chiqan apnaqañapatakiw jayti, ukax ejecución seguridad ukaruw jilxati ukatx sistema principal ukamp ch’axwañanakax juk’akiw utji.

Gestionabilidad ukat consistencia: Docker apnaqañax pachpa pachaw código ukar apthapiñatakisa ukat phuqhañatakisa churaraki, sistema host ukax janiw kunäkisa.

Comparación: Código directo host ukan apnaqañax seguridad ukar jan walt’ayaspawa ukat dependencia ukan ch’axwawinakaruw puriyaspa, ukampirus Docker ukax uka jan walt’awinak askichañatakiw jayti.



WebSocket ukax mä jach’a uñacht’äwiwa

Chiqpach pacha: Cliente ukamp jan jaytjasisax datos (registros, resultados de ejecución) ukax mäkiw mayjt’ayasi.

Usuario experiencia juk’amp suma: WebSocket ukampixa, IDE ukaxa dinámicamente uñacht’ayaspawa kunatixa lurasiski uka chimpu.





3. Arquitectura Microservicio ukan aski yänakapa

Aka proyectox microservicio uñakipañ apnaqi, ukax mä qawqha jach’a askinakaniwa:





Independiente escala: Sapa servicio (servidor gRPC, Trabajador, servidor WebSocket, Redis) ukaxa sapa mayniru escalañawa carga ukarjama. Ukhamatwa yänakax sum apnaqañapa ukat jank’akiw mayiwinakan jilxatataparux mayjt’ayasi.

Tolerancia de fallos: Sistema ukaxa módulos independientes ukanakaru jaljañaxa sañ muniwa, mä microservicio ukan jan walt’awipax janiw taqpach sistema ukan jan walt’awiparux puriykiti. Ukax taqpach estabilidad ukaruw jilxati ukatx pantjasiwinakat kutt’ayañax facilakiwa.

Flexibilidad de desarrollo y despliegue: Microservicios ukaxa luratarakiwa ukhamaraki uñstayatarakiwa sapa mayniru, ukaxa machaq lurawinakampi ukhamaraki machaq lurawinakampi uñt’ayañatakixa jasakiwa. Ukhamaraki, sapa servicio específico ukatakix tecnologías ukanakax juk’amp askiwa.

Jasakiw mayacht’asiña: Qhana qhananchata interfaces (jan ukax gRPC tuqi) machaq lurawinakamp jan jach’a mayjt’awinak utjki uka arquitectura ukar mayacht’añax jasakiwa.

Aislamiento ukat seguridad: Sapa microservicio ukax pachpa contenedor ukanw apnaqasispa, ukax jan seguro código ejecutar ukan jan walt’awinak jisk’acharaki ukat mä capa adicional de protección ukaw utjaraki.





4. Arquitectura uñakipaña thakhinaka uñakipaña

Kunawsatix jichha pacha WEB IDEs ukanakax jaya chiqat código ejecución ukatakix luraski ukhax kunayman soluciones arquitectónicas ukanakax sapa kutiw uñakipata. Pä tuqit amuytʼañäni:





Uñakipaña A: Arquitectura microservicio (gRPC + Redis + Docker) ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi.





Latencia: 40 ms.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi

Ukax akhamawa: 90 unidades

Seguridad: 85 unidades ukanakawa

Escalabilidad: 90 unidades ukhawa





Uñjawinaka:

Aka amtawix mäkiw ukat atiniskañ yatiyaw interservicio, jach’a aislamiento de ejecución de código, ukatx escala flexible ukax contenedorización ukatw utji. Jichha pacha IDE WEB ukatakix wali askiwa, kawkhantix jaysaña ukat seguridad ukax wali wakiskiriwa.





B uñakipaña: Arquitectura Monolítica Tradicional (HTTP REST + Ejecución Centralizada) ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi.





Latencia: 70 ms.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi

Ukax akhamawa: 65 unidades

Seguridad: 60 unidades ukanakawa

Escalabilidad: 70 unidades ukhawa





Uñjawinaka:

Soluciones monolíticas, walja kutiw nayrïr versión web IDEs ukan apnaqasi, HTTP REST ukat centralizado código ejecución ukarjam luratawa. Ukham sistemas ukanakax escalañan jan walt’awinakampiw uñjasipxi, latencia jilxatata, ukat seguridad ukar jan walt’ayañanx yaqha jaqin código ukar phuqhañanx jan walt’awinakampiw uñjasipxi.





Qhanacht’awi: Jichha pacha WEB IDE lurawinxa, HTTP REST ukatxa centralizada ejecución uka lurawixa mä arquitectura microservicios ukatxa janiwa wakiskiti flexibilidad ukatxa escalabilidad ukampi.





Uñakipaña métricas comparativas ukanaka

Gráfico ukaxa qhana uñacht’ayiwa arquitectura microservicios (Enfoque A) ukaxa juk’a latencia, juk’ampi rendimiento, juk’ampi suma seguridad ukhamaraki escalabilidad ukanakampi chikachasiñatakixa solución monolítica (Enfoque B) ukampiwa chikachasiña.





5. Arquitectura docker: saparst’awi ukhamaraki escalabilidad

Mä elemento clave sistema seguridad ukat estabilidad ukax Docker apnaqañawa. Jiwasana solución ukanxa, taqi servicios ukanakaxa sapa mayni contenedores ukanakanwa uñstayata, ukaxa akhamawa:





Ejecución ukan pachapat yaqhawjar jaqukipaña: Sapa servicio (servidor gRPC, Trabajador, servidor WebSocket) ukat corredor de mensajes (Redis) ukax pachpa contenedor ukan irnaqapxi, ukax jan seguro código ukan sistema principal ukar jan walt’ayañax juk’amp jisk’akiwa. Uka pachparakiw, kuna codigotix apnaqirix apnaqki ukax navegador ukan (santi, WEB IDE tuqi) luratawa ukatx sapa lurawitak mä sapa Docker contenedor ukan phuqhatarakiwa. Aka amtawix uñjiwa, kunatix jan seguro jan ukax pantjasir código ukax janiw jach’a infraestructura ukan irnaqawiparux jan walt’aykaspati.

Pachamaman chiqaparu uñjaña: Docker apnaqañax wakicht’awinakax pachpakïñapatakiw uñji, lurawi, yant’awi, ukat lurañ pachanakanxa, ukax wali ch’amawa depuración ukar ch’amanchañataki ukhamarak código ejecución ukan predecibilidad ukar uñji.

Flexibilidad de escalabilidad: Sapa componente ukaxa independientemente escalada ukhamawa, ukaxa suma adaptación cargas mayjt’ayañataki. Amuyt’añataki, kunjamatix mayiwinakax jilxattaski ukhamarjamax yaqha Irnaqir phukhunak uñstayañax wakisispawa, sapa maynix sapa mayni phukhunak lurañapawa apnaqirin chimpup phuqhañataki.









6. Jisk’a t’aqanaka codigo

Aka amparamp qillqt’at versión ukax jach’a t’aqanakax código ukan uñacht’ayatawa, ukax kunjams sistema ukax uñacht’ayi:

Uraqpachan t’ijtirinaka registro apnaqasa kawkïr aru apnaqañas amtaña. Mä Docker contenedor qalltaña RunInDockerStreaming lurawi apnaqasa apnaqiri chimpu apnaqañataki.





1. T’ijtiri qillqantayasiña tuqi aru uñt’aña

Sistema ukax registro mundial ukampiw apnaqasi, ukanx sapa aruw t’ijtiripax utji. Ukax machaq arunakar yanapt’añax jasakiw yapxatañataki, ukax t’ijtirin interfaz ukar phuqhañatakis ukat qillqantañatakis wakisiwa:





package languages import ( "errors" "sync" ) var ( registry = make(map[string]Runner) registryMu sync.RWMutex ) type Runner interface { Validate(projectDir string) error Compile(ctx context.Context, projectDir string) (<-chan string, error) Run(ctx context.Context, projectDir string) (<-chan string, error) } func Register(language string, runner Runner) { registryMu.Lock() defer registryMu.Unlock() registry[language] = runner } func GetRunner(language string) (Runner, error) { registryMu.RLock() defer registryMu.RUnlock() if runner, exists := registry[language]; exists { return runner, nil } return nil, errors.New("unsupported language") }





Machaq aru qillqantañataki uñacht’awi:





func init() { languages.Register("python", NewGenericRunner("python")) languages.Register("javascript", NewGenericRunner("javascript")) }





Ukhamatwa, mä mayiw katuqasinx sistema ukax akham jawsi:





runner, err := languages.GetRunner(req.Language)





ukatxa katuqarakiw correspondiente corredor ukax código ejecutar.





2. Docker ukaxa mä contenedor uñstayaña, ukhamata codigo phuqhañataki

Sapa apnaqir código mayiwitakix, mä sapa Docker contenedor ukaw lurasi. Ukax t’ijtir thakhinak manqhan luratawa (santi, T’ijtirinx). Jilïr lógica ukax contenedor apnaqañatakix RunInDockerStreaming lurawiwa:





package compiler import ( "bufio" "fmt" "io" "log" "os/exec" "time" ) func RunInDockerStreaming(image, dir, cmdStr string, logCh chan < -string) error { timeout: = 50 * time.Second cmd: = exec.Command("docker", "run", "--memory=256m", "--cpus=0.5", "--network=none", "-v", fmt.Sprintf("%s:/app", dir), "-w", "/app", image, "sh", "-c", cmdStr) cmd.Stdin = nil stdoutPipe, err: = cmd.StdoutPipe() if err != nil { return fmt.Errorf("error getting stdout: %v", err) } stderrPipe, err: = cmd.StderrPipe() if err != nil { return fmt.Errorf("error getting stderr: %v", err) } if err: = cmd.Start();err != nil { return fmt.Errorf("Error starting command: %v", err) } // Reading logs from the container go func() { reader: = bufio.NewReader(io.MultiReader(stdoutPipe, stderrPipe)) for { line, isPrefix, err: = reader.ReadLine() if err != nil { if err != io.EOF { logCh < -fmt.Sprintf("[Error reading logs: %v]", err) } break } msg: = string(line) for isPrefix { more, morePrefix, err: = reader.ReadLine() if err != nil { break } msg += string(more) isPrefix = morePrefix } logCh < -msg } close(logCh) }() doneCh: = make(chan error, 1) go func() { doneCh < -cmd.Wait() }() select { case err: = < -doneCh: return err case <-time.After(timeout): if cmd.Process != nil { cmd.Process.Kill() } return fmt.Errorf("Execution timed out") } }





Aka lurawix docker run kamachiruw uñstayi, kawkhantix:





uñacht’awix Docker uñacht’awiwa mä arut ajllit (t’ijtirin configuración ukamp qhanañchata).

dir ukax directorio ukawa, ukax codigo luratawa aka mayiwitaki.

cmdStr ukax kamachiwa, ukax codigo apthapiñatakiwa jan ukax phuqhañataki.





Ukhamatwa, t’ijtirin Run método ukar jawsañatakix akax lurasi:





RunInDockerStreaming lurawixa Docker ukaxa qalltasiwa kawkhantixa codigo ukaxa phuqhaski.

Ejecución registros ukax canal logCh ukaruw puri, ukax chiqpachanx ejecución proceso uka tuqit yatiyawinak yatiyañatakiw yanapt’i.





3. Proceso de ejecución integrada uka luraña

Fragmento minimizado ukax jach’a lógica de ejecución de código (ejecutor.ExecuteCode):





func ExecuteCode(ctx context.Context, req CodeRequest, logCh chan string) CodeResponse { // Create a temporary directory and write files projectDir, err: = util.CreateTempProjectDir() if err != nil { return CodeResponse { "", fmt.Sprintf("Error: %v", err) } } defer os.RemoveAll(projectDir) for fileName, content: = range req.Files { util.WriteFileRecursive(filepath.Join(projectDir, fileName), [] byte(content)) } // Get a runner for the selected language runner, err: = languages.GetRunner(req.Language) if err != nil { return CodeResponse { "", err.Error() } } if err: = runner.Validate(projectDir); err != nil { return CodeResponse { "", fmt.Sprintf("Validation error: %v", err) } } // Compile (if needed) and run code in Docker container compileCh, _: = runner.Compile(ctx, projectDir) for msg: = range compileCh { logCh < -"[Compilation]: " + msg } runCh, _: = runner.Run(ctx, projectDir) var output string for msg: = range runCh​​ { logCh < -"[Run]: " + msg output += msg + "

" } return CodeResponse { Output: output } }





Aka jisk’a uñacht’äwinx:





Aru uñt’añax arunakar jawsañ tuqiw lurasi.GetRunner(req.Language), ukax machaq aru yanapt’äwinak jasak yapxatañatakiw yanapt’i.

Docker contenedor uñstayañax Compile/Run uka thakhinak manqhan phuqhachatawa, ukax RunInDockerStreaming ukampiw sapakix código ukar phuqhañatakix apnaqasi.





Aka jach’a chimpunakax kunjams sistema ukax extensibilidad (machaq arunakar jasak yapxatañ) ukar yanapt’i uk uñacht’ayi ukatx sapa mayni mayiwitak mä sapa Docker contenedor lurasaw saparst’ayasiñ churaraki. Aka amtawix plataforman seguridad, estabilidad ukat escalabilidad ukanakaruw askincharaki, ukax jichha pacha WEB IDEs ukanakatakix juk’amp wakiskiriwa.

7. Tukuyañataki

Aka qillqatanx mä plataforma de ejecución de código remota ukat arquitectura microservicio ukan luratawa, gRPC + Redis + Docker pila apnaqasa. Aka amtawix akham sañ muni:





Latencia jisk’achaña ukhamaraki jach’a lurawi uñjaña kunatixa suma yatiyawi interservicio.

Seguridad ukar uñjañax sapa Docker contenedores ukan código ejecución ukar yaqhawjar jaqukipaña, kawkhantix sapa mayni apnaqirin mayiwipatakix sapa contenedor ukaw lurasi.

Sistema ukaxa flexible ukhama escalamiento ukaxa microservicios ukanakana independiente escalamiento ukampi luratawa.

Chiqpach pachan WebSocket tuqiw askinak puriyaña, ukax jichha pacha WEB IDEs ukanakatakix juk’amp wakiskiriwa.





Mä uñakipaña uñakipaña uñacht’ayiwa arquitectura microservicio ukaxa wali sumawa nayra soluciones monolíticas ukanakatxa taqi métricas clave ukanakana. Aka amtawin askinakapax chiqpach yatiyawinakamp chiqanchatawa, ukax mä aski solución ukhamawa sistemas de alto rendimiento ukat tolerantes de fallos uñstayañataki.









