Coinzilla يوفر 75 مليون مشاهد، تتيح نمو Bitget 120٪ في شهر واحد

تساعد Coinzilla، وهي منصة إعلانية رائدة، Bitget، تبادل العملات الرقمية العالمية، على تحقيق نجاحات مدهشة.120% growthخلال شهر واحد فقط من خلال حملة تستهدف البيانات.منذ بداية عام 2025، قدمت حملة أكثر من75 million targeted ad impressionsوتدعم نمو العلامة التجارية المستمرة وازدهار المستخدمين.

وتشير النتائج إلى كيفية تقييم الحملات المستهدفة، والتصنيع الفعلي للمتداولين، والتحسين في الوقت الحقيقي يمكن أن تؤدي إلى نمو مستدام للعلامات التجارية في سياق تنافسي.

How Coinzilla Propelled Bitget's Growth

وبدأت Bitget مع Coinzilla لتسريع إجراءاتها الرئيسية اثنين: حملة Welcome Bonus وتوسع شراكتها مع LaLiga عبر الأسواق العالمية.

نجح فريق Coinzilla في كل خطوة، من الاستراتيجية الإبداعية والإختراع إلى التحسين في الوقت الحقيقي. تم تقسيم المناطق التي تعمل بشكل أقل، وتعد CPMs متكاملة للتجهيزات المنافسة، وتوجيه الإعلانات تركز على القنوات ذات الأداء العالي.

من خلال إدراج تنفيذ الحملة والتحسين، كان Bitget قادرًا على التركيز على تطوير المنتج ومشاركة المستخدمين في حين أن الحملة الإعلانية كانت تؤدي إلى النتائج المحددة.

Campaign Performance by the Numbers

وقد أظهرت حملة "Bitget" كيفيةtargeted advertisingيضم مجموعة من الشبكات اللاسلكية العالية وsmart strategyيمكن أن تؤدي إلى نمو مثير للجدل لعلامة كروم.

كما أظهرت كفاءة تكلفة قوية، مع تحسين التكاليف التي تمكنت من الحد من الوصول والعودة إلى الاستثمار.

أكثر من 75 مليون مشاهد

120٪ من النمو في شهر واحد فقط.

كان متوسط CPM هو فقط 2.30 يورو، 61% أقل من متوسط الصناعة 5.87 يورو في القطاع المالي.

بالإضافة إلى الأرقام، كوينزيلفا يساعد أيضا Bitgetscale across key international marketsمثل إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، البرازيل، وكندا، وتكييف الحملة إلى الاتجاهات الإقليمية وممارسة المستخدمين للحصول على أهمية أكبر.

إليك ما تشاركه Bitget حول تجربتهم:

"مساعدة كوينزيل لدينا على تحسين استراتيجية إعلانات مكافآت الدعم والليغا، مما يضمن أنها وصلت إلى الناس المناسبين على مواقع الائتمان الأساسية.

About Bitget

التهابهي شركة تبادل العملات الائتمانية الرائدة وشركة Web3 تركز على مساعدة المستخدمين على التداول أذكى.

ويخدم أكثر من 100 مليون مستخدم في أكثر من 150 بلداً والمناطق، ويقدم المنصة أدوات التداول المتقدمة، بما في ذلك ميزات التداول في الصناعة، ويقدم الوصول في الوقت الحقيقي إلى أفضل العملات الرقمية مثل بيتكوين، إيثريوم وغيرها.

وتشمل بيئة Bitget أيضاخزانة خزانةيقدم العديد من ميزات Web3، بما في ذلك إدارة الكمبيوتر، تبادل التذاكر، سوق NFT، ومستعرض DApp.

كما أن Bitget هو شريكًا رسميًا لـ LaLiga في الأسواق الشرقية والمحيط الهادئ والمحيط الهادئ.

كما أن الشركة تدعم الرياضيين التركيين الأكثر شعبية مثل:

Buse Tosun Çavuşoğlu: أبطال العالم في القتال

سميث غوميز: مدافع ذهبي

إيلين Aydın: لاعب فريق الكرة الوطنية.

من خلال هذه الشراكات، يهدف Bitget إلى إلهام المجتمعات في جميع أنحاء العالم لتحمّل المستقبل من العملات الرقمية.

About Coinzilla

مع ما يقرب من 10 سنوات في إعلانات الائتمان ، تعمل Coinzilla معindustry's largest publishers2deliver targeted display advertisingو acrypto-focused Marketplace.

الإعلانات تحصل على الوصول السريع إلىpremium placements across 2,000+ websitesويعطي الدعم من إدارة الحملات المهنية والتفكير التفصيلي في الأداء.

Coinzilla's Marketplace يقدم أيضاcrypto PR servicesتساعد العلامات التجارية على توزيع البيانات الصحفية والمحتوى المسموح به، وغيرها من المحتوى إلى منصات ذات السلطة العالية.

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ذاكتحليل إجمالي من الحملةمتوفر على موقع Coinzilla لأولئك الذين يرغبون في المزيد من التفاصيل.

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