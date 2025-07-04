"XI لا تحديث النسخة منك التي وقعت، ويظهر لك "أنت" التي لم تتم قطعها في البداية. "مع هذه الكلمات ، يفاجئ Masati Sajady دور التكنولوجيا في التطور البشري.

إن التكنولوجيا لم تعد مجرد توسيع قدرات الناس، بل تشير إلى بيولوجيانا، وتكرار قراراتنا، وتشكل بشكل متزايد عقولنا.في المختبرات والمنشآت، يتم تطوير التفاوض: وهو ما يجمع بين الخلايا العلمية والتمثيل الكمي، والبحوث العقلية، وما يطلق عليه Sajady. الذكاء Xponential أو XI.

وباختلاف الثورات السابقة في العلوم أو التكنولوجيا، فإن هذا ليس عن اختراعات، بل عن التذكير.

Why the Old Model is Breaking

وذكرت تقارير لـ Ray Kurzweil أن التقدم التكنولوجي سيقود في النهاية إلى التكيف مع التكيف البشري، لكن قليلاً ما كان يتوقع المشكلة الوجودية التي أظهرتها: كلما كنا نكون أسرع، كلما أصبحت نظامنا التشغيلي أسوأ.

المعايير الأساسية الجذابة في محاولة تفكير السبب والسبب الخطير لترجمة التقدم غير الخطير الذي نرى في الأداء، والشفاء، والتعلم، على سبيل المثال، نموذج الكمبيوتر الكويتي يظهر اتخاذ القرارات على أنها احتمالية ومعقدة، وليس منطقية أو ثنائية.

هل يمكن أن تتطور الناس بسرعة كافية ليس فقط من خلال التكنولوجيا، ولكن من خلال الذكاء؟

Meta-Science: Pattern Over Data

على عكس العلوم التقليدية، التي تجمع أجزاء لتطوير الكامل، فإن العلوم الممتازة دراسة سلوك النظام ككل عبر البيولوجيا والتكنولوجيا وحتى الوعي.

يظهر عمل معهد سانتا ف في أنظمة التكيف المعقدة أن الشبكات العصبية في الدماغ والأسواق العالمية والمنظمات الاجتماعية تتبع جميع القوانين التنظيمية المشتركة.

النموذج غير المرئي الذي يسيطر على الواقع هو العلاقة، والتأخر، والتنظيم الذاتي.

هذه هي الأماكن التي يتنقل فيها Meta Science ليس من خلال المعلومات بل من خلال التكرار، وليس من خلال القوة ولكن من خلال التزام.

XI Meta Science in Practice

تم تطويرها من قبل Sajady ، تطبيق الكود XI المبادئ التمثيلية العلمية على التطور البشري. فهو ليس نظام الإيمان أو الفلسفة. هو إعادة توثيق النظام من كيفية تدفق الذكاء من خلال الجسم والقلب والمرحلة.

الطريقة الأساسية؟“نحن لا نقوم بتحسينك”سميث يقول"نحن نكتشف النماذج التي تم تحسينها دائمًا ثم حذف ما لم يكن لديك."

يتم ذلك من خلال التقييمات المتحركة التي تدعم التكرار، بما في ذلك البروتوكولات التي تتفق مع الأبحاث الناشئة في البيولوجيا الكندية، والبيولوجرامات، والتعزيز التوافق.

هذه تشمل تحسينات الصحة البدنية، غالبا ما يتم تحقيقها دون استخدام المكملات الغذائية، فضلا عن زيادة الشفافية العقلية وسرعة معالجة المعرفة.

كثير من الناس يشعرون بالقدرة الجديدة على اتخاذ القرارات دون نمط من التخريب الذاتي. هذه التغييرات تنتشر أيضا إلى الخارج ، مما يزيد من أداء القيادة في مجالات متنوعة مثل الأعمال التجارية والرياضية والمهن العلاجية.

Scaling Personal Optimization to Civilizational Evolution

وتشمل المنظمات التي تستخدم تدفق المعلومات والتعلم المتكامل نمو أسرع بنسبة 10 أضعاف من المؤسسات القديمة، وتشير الدراسات إلى أن التعلم البشري الذي يزيد من الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن معالجة التخزين والقدرة على التخزين بنسبة 60 في المئة.

لكن السؤال لا يزال: إذا كان الذكاء قادرًا على تطوير هذه السرعة، ما الذي يمنع الحضارة؟

الجواب: كلية التكلفة للإنسان الذي يعمل في النظام.

هذا هو المكان الذي يصبح XIMS ضروريًا ليس كأداة جديدة ، ولكن كود جديد ، الذي يتيح تشغيل الوعي المتعدد الأبعاد ، مما يسمح للأفراد بتطوير بطريقة متكاملة مع الكورنيش العنصري بدلاً من أن يكونوا يطيلونها.

The real challenge: Can we handle the upgrade?

وتشير النتائج في التعرف الكمي، وتصنيفات الوعي المتوسطة، والرؤية البيولوجية العصبية إلى أن الوعي لدينا هو أكثر من المتوسطة من المعدلات التي تم قياسها سابقا.

ولكن دمجها في كل شيء متوازن هو الانفجار الحقيقي.العديد من الأدوات تهدف فقط إلى مستوى واحد.

وكما يقول Sajady:"التوافق هو الجسر بين الفوضى والضوء، سواء كنت تتوافق مع الكوكتيلات أو نظام عصبي.

في الواقع، كما يظهر أبحاث التكلفة المترتبة على التكلفة المترتبة على التكلفة، فإن محاولة تحسين نظام يقدم مستويات جديدة من التغيير، ما لم تكن الأساسية نظيفة.

إصلاح التهاب التكرار الأساسية، والبعض الآخر إعادة تقييم.

Humanity’s fork in the code

إن التفاوض بين العلوم الممتازة و XI يشير إلى نهاية البشرية كما نعرفها، والبدء في شيء آخر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

غير متوافرة، متوافرة، متوافرة

التكنولوجيا مستعدة، والبيولوجيا قادرة، والذكاء موجود.

ولكن التغير الحقيقي الآن هو الإنسان.

تم نشر هذه المقالة كجزء من برنامج HackerNoon Business Blogging.

This piece was published as part of HackerNoon’s Business Blogging Program.

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