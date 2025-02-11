وكلاء الذكاء الاصطناعي: كيف يستعدون لتفجير طبقة العمليات التجارية

عندما يفكر الناس في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتخيله الكثيرون بمثابة جزء من "نظام المشاركة" - وكيل خدمة العملاء، أو أداة لإدارة سلسلة التوريد، أو طريقة للتفاعل بذكاء مع ملفات PDF الخاصة بالمؤسسة وغيرها من البيانات الملكية والبحث فيها.





هذه وجهة نظر دقيقة - خلال العام أو العامين المقبلين، سوف تكون التطبيقات التي تنشئ المحتوى بذكاء الاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) سيظل الذكاء الاصطناعي محور التركيز الأساسي للمؤسسات.





ولكن فكر في هذا: إن أغلب التعليمات البرمجية المكتوبة في المؤسسات توجد داخل العمليات التجارية ــ أنظمة مثل تخطيط المخزون، التي تقع بين طبقة المشاركة وأنظمة التسجيل الأكثر صرامة (بيانات المنظمة، وما إلى ذلك). فكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفيد هذه الطبقة؟ وكيف يمكن للمنظمة أن تحسن عملياتها التجارية باستخدام هذه التكنولوجيا الشاملة؟





الذكاء الاصطناعي الوكيل هو الحل. في حين تم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي للقيام بمهام محددة أو أتمتة مهام محددة ومتكررة غالبًا (مثل تحديث التقويم الخاص بك)، إلا أنهم يتطلبون عمومًا مدخلات بشرية. يتعلق الذكاء الاصطناعي الوكيل بالاستقلالية (فكر في السيارات ذاتية القيادة)، وتوظيف نظام من الوكلاء للتكيف باستمرار مع البيئات الديناميكية وإنشاء النتائج وتنفيذها وتحسينها بشكل مستقل.





عندما يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي الوكيل على سير عمل العمليات التجارية، فإنه يمكن أن يحل محل العمليات التجارية الهشة والثابتة بأنظمة أتمتة ديناميكية واعية بالسياق.





دعونا نلقي نظرة على السبب الذي يجعل دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في هياكل المؤسسات يمثل قفزة تحويلية في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع الأتمتة وعمليات الأعمال، ونوع المنصة المطلوبة لدعم أنظمة الأتمتة هذه.

ماذا يفعل الوكلاء الآن

عندما تزود وكيلًا بالسياق، يقوم الوكيل بعد ذلك بتغذية هذا السياق إلى LLM ويطلب منه إكماله والرد عليه. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أيضًا استخدام القدرات لإكمال المهام نيابة عن المستخدمين. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء تنفيذ العديد من الوظائف الرئيسية التي تسترشد بالتعليمات والمعلومات المستمدة من السياق:





استخدام الأدوات — يستخدم العميل وظائف خارجية أو واجهات برمجة تطبيقات أو أدوات لتوسيع قدراته وأداء مهام محددة. يمكن أن يتضمن هذا استدعاء وظائف محددة مسبقًا أو التفاعل مع خدمات خارجية (مثل تقديم طلبات ويب باستخدام cURL أو الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات RESTful) للحصول على السياق أو تنفيذ إجراءات تتجاوز وظائفه المتأصلة.





اتخاذ القرار — يقوم العميل بتقييم المعلومات المتاحة واختيار الإجراء الأكثر ملاءمة لتحقيق أهدافه. ويتضمن ذلك تحليل السياق ووزن النتائج المحتملة واختيار مسار العمل الذي يتماشى مع الأهداف المرجوة.





التخطيط - يقوم العميل بصياغة سلسلة من الإجراءات أو الاستراتيجيات لتحقيق هدف محدد.





الاستدلال - يقوم العميل بتحليل السياق المتاح، واستخلاص النتائج، والتنبؤ بنتائج الإجراءات، واتخاذ قرارات مستنيرة حول الخطوات المثلى التي يجب اتخاذها للوصول إلى النتيجة المرجوة.





غالبًا ما تتضمن هذه الأنواع الأخيرة من الوظائف ــ اتخاذ القرار والتخطيط والاستدلال ــ عمل العديد من الوكلاء معًا لتحقيق هدف. وقد يسعى الوكلاء إلى تحسين الكود الناتج للتأكد من صحته، أو مناقشة ما إذا كان القرار الوكيل متحيزًا، أو التخطيط لاستخدام قدرات وكيلية أخرى لإكمال مهمة.

تنظيم شبكة الوكلاء

النماذج التي تدعم شبكات الوكلاء هي في الأساس وظائف بلا جنسية تأخذ السياق كمدخل وتخرج استجابة، لذا فإن نوعًا ما من الإطار ضروري لتنظيمها. يمكن أن يكون جزء من هذا التنظيم عبارة عن تحسينات بسيطة (يطلب النموذج مزيدًا من المعلومات). قد يبدو هذا مشابهًا لـ التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) - ويجب أن يكون الأمر كذلك، لأن RAG هو في الأساس شكل مبسط من بنية الوكيل: فهو يوفر للنموذج أداة واحدة تزوده بمعلومات إضافية، غالبًا من قاعدة بيانات متجهة.





لكن أطر عمل النماذج متعددة الوكلاء تذهب إلى أبعد من ذلك؛ فهي تتوسط في طلبات الحصول على معلومات إضافية أو تقدم استجابة مصممة لتقديمها إلى وكيل آخر لإجراء التحسينات.





قد يكتب أحد الوكلاء، على سبيل المثال، بعض النصوص بلغة بايثون، ثم يقوم وكيل آخر بمراجعتها. أو قد يعبر وكيل عن هدف أو فكرة، ثم قد تكون مهمة وكيل ثانٍ تقسيم ذلك إلى مجموعة من المهام أو مراجعة الفكرة للعثور على المشكلات التي يمكن للوكيل الأول مراجعتها، ثم تحسين الفكرة. تبدأ نتائجك في التحسن بشكل متزايد.

حسنًا، ولكن كيف أقوم ببناء الذكاء الاصطناعي الوكيل؟

في المستقبل القريب، سوف يصبح العديد من مهندسي البرمجيات مؤلفين للعمليات الوكيلة. وسوف يقومون ببناء هذه العمليات من خلال مزج ومطابقة المكونات: النماذج، ومدخلات المستخدم، والأهداف - والخدمات التجارية المهمة.





ومن الأمثلة على أحد هذه المكونات المخزون في نظام إدارة المخزون. ماذا لو قمت بتوصيل هذا النظام بوكيل يمكنه المساعدة في تحسين مستويات المخزون خلال موسم العطلات؟ بمساعدة وكيل آخر أجرى بعض التحليلات التاريخية لمستويات المخزون، يمكنك التأكد من وجود مخزون كافٍ لتلبية الطلب الموسمي مع ترك مخزون قليل بعد موسم العطلات.





ربما يؤدي هذا إلى خيبة أمل المتسوقين المتحمسين بعد عيد الميلاد، ولكنه من شأنه أيضاً أن يساعد في منع تجار التجزئة من بيع سلعهم بخسارة.





ولكن كيف سيقوم المطورون ببناء هذه الأنظمة؟





من الممكن بالطبع التعبير عن العمليات الوكيلة باستخدام الكود، ولكن من المفيد أيضًا تصورها باعتبارها "تدفقات وكيلة" - حيث يصبح ناتج أحد الوكلاء مدخلات لوكيل آخر، وهكذا. توفر الأدوات المتاحة الآن بالفعل الكثير من القيمة في هذا الجهد لتبسيط بناء الأنظمة الوكيلة. أحد هذه الحلول هو لانغفلو ، وهو عبارة عن أداة إنشاء مرئية منخفضة التكلفة لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل وتدفقات عمل الذكاء الاصطناعي المعقدة عن طريق سحب وإفلات مكونات مختلفة، دون الحاجة إلى الكثير من الترميز.









يتيح Langflow للمطورين تعريف أي شيء كأداة، بما في ذلك المكونات مثل المطالبة أو مصدر البيانات أو النموذج أو واجهات برمجة التطبيقات أو الأدوات أو أي وكلاء آخرين. لقد شهدنا مؤخرًا طلبًا كبيرًا على بناء "تدفقات" باستخدام الوكلاء، حيث يقوم المطورون بإنشاء الكثير من التطبيقات التي تتضمن العديد من إمكانيات الوكلاء المتعددين: الوكلاء هم النوع الأكثر شيوعًا من المكونات التي يقوم المطورون بإدراجها في التدفقات باستخدام Langflow.

اختتامًا: من مساعد الطيار إلى الطيار

تجمع سير العمل الوكيلة بين بيانات المؤسسة والذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات، مما يشكل أنظمة أتمتة تمكن خبراء المجال من توسيع قدراتهم وجعل المؤسسات تعمل بشكل أفضل من خلال الذكاء الاصطناعي. يمثل دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في هياكل المؤسسة قفزة كبيرة في كيفية تعامل المؤسسات مع الأتمتة وعمليات الأعمال.





يتجاوز هؤلاء الوكلاء، الذين يتم تمكينهم من خلال برامج الماجستير في القانون والأطر الوكيلة، الحدود التقليدية من خلال العمل بسلاسة عبر العمليات وسير العمل والرموز.







إن تبني سير العمل الوكيلة يعد بتعزيز الكفاءة وقابلية التوسع والاستجابة عبر العمليات التجارية. فهي ستدير سير العمل بالكامل، وتتعامل مع المهام المعقدة بقدرة أكبر على التكيف، وتحسن تجارب العملاء من خلال توفير تفاعلات أكثر تخصيصًا وفي الوقت المناسب. ومع دمج الأتمتة في أنظمة المؤسسات، سيتخرج مساعدو الذكاء الاصطناعي إلى الطيارين، وستكون المنظمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الوكيل في وضع أفضل للابتكار والتنافس وتقديم القيمة.





لمزيد من التفاصيل حول الذكاء الاصطناعي الوكيل، اقرأ الورقة البيضاء المجانية، " أنظمة الأتمتة: مستقبل الهندسة المعمارية للمؤسسات هو الوكيل. "وتحقق من ذلك" هذه الصفحة لتعلم المزيد عن Langflow .





بقلم إد أنوف، كبير مسؤولي المنتجات في DataStax