هل ستخزين شركات الذكاء الاصطناعي أرباحنا؟

تاريخ الذكاء الاصطناعي (AI) يعود إلى 1950 وتطور بشكل كبير. اليوم، يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً لكل من الأفراد والمنظمات. في 2024, استثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي وصل إلى ويزداد الطلب بنسبة 13 بالمئة من عام 2014، ويزداد سعي الجميع إلى نمو الإيرادات وتقليل التكاليف. 252.3 مليار دولار 252.3 مليار دولار في الآونة الأخيرة، خلقت Generative AI موجة من التلوث عبر الصناعات. لكن التطور لم يتوقف هناك، مع انخفاض التقدم التالي هو ظهور شركات AI. لا تزال في مرحلة مبكرة، لا تزال القدرة على استكشاف القدرة على استكشاف القدرة على استكشاف القدرة. البحث عن Google Cloud ، البحث عن Google Cloud ، إنتاج الذكاء الاصطناعي vs. إنتاج الذكاء الاصطناعي: ما الفرق؟ إنتاج الذكاء الاصطناعي vs. إنتاج الذكاء الاصطناعي: ما الفرق؟ تعمل الذكاء الاصطناعي من خلال الحصول على البيانات وتتبع الإرشادات لإنتاج النتائج، من ناحية أخرى، تم تصميم العاملين الذكاء الاصطناعي للتعلم والعمل بشكل مستقل لتحقيق أهداف محددة، على سبيل المثال، قد يقدم البنك المركزي GenAI البيانات ويطلب منه إنشاء تقرير. وتتطلع شركات الذكاء الاصطناعي إلى خطوة أوسع؛ بدلاً من اتباع القواعد فقط، يمكنها تفسير كل قضية وتقديم اقتراحات أو حتى اتخاذ القرارات دون التدخل البشري داخل إطار محدد للتنظيم والسيطرة على المخاطر. كيف يمكن أن تؤثر هذه التكنولوجيا النسائية على الصناعات؟ كيف يمكن أن تؤثر هذه التكنولوجيا النسائية على الصناعات؟ إليك بعض المهام التي يمكن للشركات الذكية التعامل معها عند التدريب الصحيح: \n \n \n \n \n \n \n خدمة العملاء: تشمل أمثلة إدارة الحسابات، معالجة طلبات القرض، وحل مشاكل العملاء. عمليات الخلفية: التعامل مع المهام المعقدة التي تتطلب التدخل البشري، مثل تحسين استراتيجيات التداول وإدارة الدفع. من المثير للاهتمام، وفقا لمجلة Forrester، فإن 70% من المتطوعين يتوقعون استخدام Agentic AI لتوفير مشورة مالية مخصصة تتوفر فقط للأفراد ذوي قيمة عالية، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير النماذج التقليدية للتمييز. الإكتشاف والوقاية من الاحتيال: تعلم وتحديد أنواع مختلفة من النماذج الاحتيالية، والتعليق على الاختلالات، والتخلص من المعاملات المشبوهة. التحكم التنظيمي: التحقق من تحديثات السياسات وتعديل العمليات وفقًا لذلك. تقييم الائتمان: تسرع معدل تقييم الائتمان وتوفير الفرص للمتعاملين مع "الملفات الخفيفة" من خلال النظر في مصادر البيانات الأخرى خارج تقريرات الائتمان التقليدية. البحث عن Forrester تطبيقات العالم الحقيقي: علامات أولية للتأسيس تطبيقات العالم الحقيقي: علامات أولية للتأسيس على سبيل المثال، BNY لديه منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تسمى Eliza، والتي تقدم نموذجاً متعدداً من الذكاء الاصطناعي من شركات صناعة الذكاء الاصطناعي للموظفين في BNY. "العملات الرقمية" في BNY اكتشف أنشطة جديدة، كتابة رمز، معالجة عمليات الدفع وإدماج العملاء، وإدارة التوازنات. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت تطبيقات JPMorgan Chase على وجه التحديد قدراتها بشكل تجربي. أطلقوا LAW، الذي يتكون من العديد من الوكالات المتخصصة في المجال القانوني التي تتناول الأسئلة القانونية المعقدة. وتتكون النتائج الإحصائية في الدراسة من مجموعة بيانات من 720 أسئلة. وبالتالي، تمكنت LAW من التفوق في المهام المعقدة مقارنة مع النتائج الأساسية التي هي GPT-3.5-turbo. على سبيل المثال، في حساب موعد الانتهاء من العقد، عمل LAW 92.9٪ أفضل من الخط الأمامي. (الجنوبية) قائمة التحقق من المستثمرين: الملاحظات الرئيسية قائمة التحقق من المستثمرين: الملاحظات الرئيسية في الواقع، ونحن نتوقع نمو الاستثمار للشركات التي تنفذ بنجاح شركاء الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي يجب على المستثمرين النظر فيها عند تقييم اتجاهات الذكاء الاصطناعي للشركات: \n \n \n \n \n \n \n The proper deployment of AI Agents In general, across different AI initiatives, extracting value from these models remains a challenging process. An of 2,000 CEOs found that only 25% of AI initiatives delivered the expected ROI over the past three years, and just 16% scaled at the enterprise level. IBM survey So, for companies, having a budget isn’t enough. Moreover, history shows that technological potential alone isn’t enough and that it requires proper deployment. According to an , this was evident with GenAI implementations, which were often fragmented or poorly launched. Based on executive interviews, this study found that 95% of organizations with GenAI models are getting zero return, while a small portion is “extracting millions in value.” Although this study has its limitations, as it only measured ROI six months post-pilot, it highlights the issue: misapplication rather than technological failure. MIT study \n \n \n “Agentic washing” This occurs when companies or vendors claim their AI systems have agentic qualities, but in reality, they do not. After analyzing thousands of “supposedly” Agentic AI vendors, Accordingly, Gartner projects that over 40% of agentic projects will be canceled by the end of 2027 due to factors such as “unclear business value, inadequate risk controls, or escalating costs.” Therefore, as investors, it is important to look beyond marketing claims. Gartner analysts report that only around 130 products exhibit agentic traits. \n \n \n First movers gaining an edge highlights a clear performance gap between AI-first organizations and those with gradual implementations (see Figure 1). أولئك الذين يحصلون على الحد الأدنى وبالتالي، تظهر المنظمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحسينات في الإيرادات والربح التشغيلي مقارنة مع مبادرات الذكاء الاصطناعي الأخرى. الخيال حقيقي ، ولكن التقييم الصحيح هو حقيقي استنادا إلى استطلاعات ومناقشات مع أكثر من 2000 طالب، قال تقرير MIT Sloan أن 35٪ من الشركات تعمل بالفعل على إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج 

مراجعة خطط تنفيذ الشركات وتطوراتها. مراجعة ميزانيتك لتأكد من أن ذلك يكفي. تقييم حقيقة القدرات المهنية التي يتم تقييمها. البحث عن الأدلة الفلسفية عن النتائج العاملة بدلاً من التزامات المرحلة الدراسية. مراقبة سرعة التكيف مع التطورات والابتكارات الجديدة. عندما يتم تلبية جميع المعايير المذكورة أعلاه، فإن Agentic AI لديه إمكانية حقيقية لتوفير ROI الفعلية وتحسين أداء الأسهم.