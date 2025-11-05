مؤتمر Blockchain Futurist يعلن تاريخ 2026 في تورنتو: 21-22 يوليو، 2026

Fort Lauderdale، فلوريدا، 5 نوفمبر، 2025/Chainwire/--إعلان تم إنشاؤه على الانترنت في مؤتمر Blockchain Futurist في فلوريدا مع أريك ترامب، إججي أزالايا، وترستن تومسون يعود أكبر و أطول حدث في كندا Web3 و cryptocurrency، رسميًا إلى تورنتو لعددها الـ 9 في 21-22 يوليو 2026. Blockchain Futurist Conference مؤتمر Blockchain Futurist تم إصدار الإعلان في وقت مبكر خلال مؤتمر Blockchain Futurist في فلوريدا، التي تنتهي في 5 و6 نوفمبر في فندق Hard Rock Guitar في ميامي.في هذا العام، تم عرض أولى ألعاب الولايات المتحدة التي تشمل إيرك ترامب (بيتكوين أمريكي)، والأسطورة الموسيقية العالمية إيهججي أزلاي، والرئيس الأمريكي لـ NBA تريان تومسون، وأكثر من 250 متحدث من شركات Web3 الرائدة مثل Coinbase، Polkadot، وRarible. وعودة مرة أخرى إلى مبنى Rebel Entertainment Complex و Cabana Pool Bar ، ستحتفل النسخة 2026 في تورنتو بالعودة إلى المكان الذي بدأ فيه كل شيء ، مركز كندا للابتكار في blockchain. \n \n "نحن متحمسون للعودة إلى رحلة Blockchain Futurist Conference إلى تورنتو في متحف Rebel Entertainment Complex المعروف و Cabana. "نحن متحمسون للعودة إلى رحلة Blockchain Futurist Conference إلى تورنتو في متحف Rebel Entertainment Complex المعروف و Cabana. Tracy Leparulo، مؤسس مؤتمر Blockchain Futurist بعد شراءها من قبل إرميلد، واحدة من أكبر منتجي الأحداث التجارية في أمريكا الشمالية، يصل Blockchain Futurist Conference إلى عصر جديد من النمو مع الحفاظ على الروح المستقلة التي تديرها المجتمع. تتوفر تذاكر الإصدار 2026 في تورنتو رسمياً الآن، مع أسعار الطيور المبكرة بدءًا من 199 دولارًا للقبول العام و399 دولارًا للقبول الفني - أدنى أسعار السنة. وتشجع Futurist المجتمع العالمي Web3 على المشاركة كمدير، مساعد، شركاء للصحافة، أو المشاركين في هذا الإصدار الرابع. مؤتمر Blockchain Futurist إن مؤتمر Blockchain Futurist هو واحد من أطول مؤتمرات Web3 في أمريكا الشمالية، منذ تأسيسها في عام 2018، وقد تجمع القادة العالمية في مجال الائتمان والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة من خلال البرمجة والاتصالات والتسويق. للحصول على المزيد من المعلومات، زيارة: موقع www.FuturistConference.com موقع www.FuturistConference.com الاتصال لوريدا ليبرولو إلخ@futuristconference.com \n \n تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging. تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging. برنامج برنامج