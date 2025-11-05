La Conferencia Futurista de Blockchain anuncia las fechas de 2026 en Toronto: 21-22 de julio de 2026

Fort Lauderdale, Florida, 5 de noviembre de 2025/Chainwire/--Anuncio hecho en vivo en la Conferencia Futurista de Blockchain en Florida con Eric Trump, Iggy Azalea y Tristan Thompson , el mayor y más largo evento de Web3 y criptomonedas de Canadá, está de vuelta oficialmente a Toronto para su novena edición el 21-22 de julio de 2026. Conferencia Blockchain Futurista Conferencia Blockchain Futurista El anuncio se hizo en vivo en el escenario durante la Blockchain Futurist Conference Florida, que se llevó a cabo del 5 al 6 de noviembre en el Hard Rock Guitar Hotel en Miami. este año el debut estadounidense incluye una línea de alto perfil, incluyendo Eric Trump (American Bitcoin), el icono de la música global Iggy Azalea, el campeón de la NBA Tristan Thompson, y más de 250 altavoces de las principales compañías Web3 como Coinbase, Polkadot y Rarible. Volviendo una vez más al icónico Complejo de Entretenimiento Rebel y Cabana Pool Bar, la edición de 2026 de Toronto celebrará el regreso del evento a donde todo comenzó, el centro de innovación de blockchain de Canadá. \n \n “Estamos encantados de traer la Conferencia Futurista de Blockchain de vuelta a Toronto en el icónico Complejo de Entretenimiento Rebel y Cabana. Este lugar se ha convertido en parte de nuestra identidad, un lugar donde la innovación se encuentra con la energía, y el futuro de Web3, la criptografía y la IA viene vivo contra el horizonte de Toronto.” “Estamos encantados de traer la Conferencia Futurista de Blockchain de vuelta a Toronto en el icónico Complejo de Entretenimiento Rebel y Cabana. Este lugar se ha convertido en parte de nuestra identidad, un lugar donde la innovación se encuentra con la energía, y el futuro de Web3, la criptografía y la IA viene vivo contra el horizonte de Toronto.” — Tracy Leparulo, fundador, Blockchain Futurist Conference Después de su adquisición por Emerald, uno de los mayores productores de eventos de negocios a negocios de Norteamérica, Blockchain Futurist Conference está entrando en una nueva era de crecimiento al tiempo que mantiene su espíritu independiente y impulsado por la comunidad. Las entradas para la edición de 2026 de Toronto están oficialmente a la venta ahora, con precios de aves tempranas a partir de $ 199 para la admisión general y $ 399 para el acceso VIP - las tarifas más bajas del año. Futurist anima a la comunidad global de Web3 a involucrarse como orador, patrocinador, socio de prensa o asistente para esta novena edición. Conferencia Blockchain Futurist Blockchain Futurist Conference es uno de los eventos Web3 más duraderos y inmersivos de Norteamérica.Desde su fundación en 2018, ha unido a los líderes mundiales en criptografía, blockchain y IA a través de la programación, la red y el entretenimiento de clase mundial.Ahora parte de Emerald, Blockchain Futurist Conference continúa plasmando el futuro de la economía descentralizada mientras celebra la innovación, la colaboración y la comunidad. Para más información, visita: www.FuturistConference.com www.FuturistaConferencia.com Contacto Laura Leparulo laura@futuristconference.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa El programa