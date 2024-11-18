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أزمة تأمين الأصول الرقمية: فجوة تغطية بقيمة 19 مليار دولار تم تحديدها في تقرير جديدبواسطة@zexprwire

أزمة تأمين الأصول الرقمية: فجوة تغطية بقيمة 19 مليار دولار تم تحديدها في تقرير جديد

بواسطة ZEX MEDIA2m2024/11/18
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طويل جدا؛ ليقرأ

ومع تطور القطاع، قد تلعب خيارات التأمين دوراً حاسماً في تعزيز الثقة المؤسسية وتبني الأصول الرقمية على نطاق أوسع.
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تقرير حديث، تعزيز الأصول الرقمية 2024: حلول تأمين رائدة لعصر Web3 وتسلط دراسة حديثة الضوء على فجوة كبيرة في التغطية التأمينية للأصول الرقمية، حيث كشفت أن 3% فقط من الأصول الرقمية مؤمنة حاليًا. وتترك هذه الفجوة مليارات الأشخاص معرضين للخطر، مع خسائر تقدر بنحو 19 مليار دولار بسبب الاحتيال والاختراقات الأمنية منذ عام 2011.


ويسلط التقرير الضوء على حوادث مهمة توضح نقاط الضعف في القطاع. وتشمل هذه الحوادث خرقًا بقيمة 650 مليون دولار لشركة رونين في مارس 2022 وخسارة بقيمة 614 مليون دولار من شركة بولي نتورك في أغسطس 2021. ومع زيادة الاستثمارات في الأصول الرقمية، تزداد الدعوة إلى حلول شاملة لإدارة المخاطر، وخاصة من جانب أصحاب المصلحة المؤسسيين.


ومع رغبة أكثر من 90% من صناديق التحوط في العملات المشفرة في التأمين الإلزامي على الأصول القائمة على البورصة، وامتلاك حوالي 40% من المستثمرين المؤسسيين للعملات المشفرة، فإن الطلب على منتجات التأمين المصممة خصيصًا أصبح واضحًا. وتشير شركة Further Ventures، التي أعدت التقرير، إلى الاهتمام المتزايد من جانب المؤسسات التي تسعى إلى إيجاد طرق لحماية أصولها الرقمية من خلال سياسات تأمين قوية.


كما يسلط التقرير الضوء على الاستجابات التنظيمية الأخيرة. على سبيل المثال، حددت هيئة النقد في هونج كونج تفويضات لأمناء الأصول الرقمية، حيث تشترط تغطية تأمينية بنسبة 50% على التخزين البارد و100% على المحافظ الساخنة. وعلى الرغم من هذه المبادرات، تظل أقساط التأمين المرتفعة تشكل تحديًا، حيث تتراوح المعدلات المتوسطة حول 0.5% -5% لتأمين الحراسة و5-10% لأحداث التخفيض وسياسات المديرين والمسؤولين.


وبحسب التقرير، فإن معالجة فجوة التأمين في صناعة الأصول الرقمية من المرجح أن تتطلب الابتكار في هيكل السياسات، ومعدلات أقساط أكثر سهولة، وبيئة تنظيمية تدعم تطوير حلول فعالة وشاملة. ومع تطور القطاع، قد تلعب خيارات التأمين دورًا حاسمًا في تعزيز الثقة المؤسسية وتبني الأصول الرقمية على نطاق أوسع.

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