بيتي التعليمية: لماذا يتم استخدامه كريستوفر كأداة للحريات؟

عندما تفكر في الائتمان، قد تخيل أرقام الأسعار الغريبة أو قصص المليارديرين في الليلة الماضية. ولكن هذا هو مجرد السطح. بالإضافة إلى كل التفكير، فإن الائتمان أكثر من المال الرقمي أو أداة للحصول على أرباح سهلة. إنه وسيلة للخروج من الأنظمة التي غالبا ما تضع جدران حيث تحتاج إلى جسر. يتم استخدام الائتمان كأداة للحريات في جميع أنحاء العالم.
In regions where people’s funds can be frozen without valid reasons, can vanish into inflation, or in which speaking out can get your bank account shut down, cryptocurrencies are offering a lifeline.إنها ليست فقط تقنية رائعة، بل هي خزانات، وطاقات، وأحياناً حتى ميغا فون.
دعونا نفهم لماذا.
الانفصال عن السيطرة التقليدية
هل تعلم من يكتب ويسيطر على كل المال التقليدي، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو؟ الحكومة والبنك المركزي لها.لأنها يمكنها أن تقرأ ما يريده من هذه العملات.تسجيل المزيد، وتزايد التضخم.تجمد حسابات المعارضة.أو الحدث الأكثر شيوعًا ولكن لا يزال غير مألوف: طلب منك مجموعة من الوثائق لفتح حساب بنك بسيط أو إجراء نقل.
الآن، هنا هو التغيير: cryptocurrencies flip هذا النموذج.With crypto, no single company or government is holding the keys, only yourselfهذا لا يضمن دائمًا الحرية الكاملة (لا يعتمد دائمًا على شبكة العملات الرقمية،
عقوبات مالية
دعونا نلقي نظرة على بعض الحالات الحقيقية.في مختلف أنحاء العالم، تواجه أشخاص يواجهون ظلمًا أيضًا شيئًا فشيقًا:
من ناحية أخرى ، سيكون من الأفضل أن تتذكر قولًا قديمًا لـ crypto:Not your keys? Not your coinsلتمكينك حقاً من السيطرة على الكمبيوتر الخاص بك ، تحتاج إلى
منصات الائتمان مصممة للحرية
من المهم أيضًا أن نذكر أنه لا يتم إنشاء جميع الائتمانات إلى ما يساويها.كما أن بعض المشاريع الائتمانية تبدو متقاربة على السطح ولكن يتم التحكم في الخلفية.If freedom is your goal, you want tools built to stay neutral and open, even when things get tough.
إيثريوم، على سبيل المثال، تواجه موجة من السيطرة عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات
هذه الشبكة الائتمانية تعمل على شيء يسمى
إنه نموذج يضع المستخدمين، وليس المؤسسات، مسؤولاً - بالضبط ما كانت المفاتيح تهدف إلى القيام به.
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