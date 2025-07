بيتي التعليمية: لماذا يتم استخدامه كريستوفر كأداة للحريات؟

عندما تفكر في الائتمان، قد تخيل أرقام الأسعار الغريبة أو قصص المليارديرين في الليلة الماضية. ولكن هذا هو مجرد السطح. بالإضافة إلى كل التفكير، فإن الائتمان أكثر من المال الرقمي أو أداة للحصول على أرباح سهلة. إنه وسيلة للخروج من الأنظمة التي غالبا ما تضع جدران حيث تحتاج إلى جسر. يتم استخدام الائتمان كأداة للحريات في جميع أنحاء العالم.

In regions where people’s funds can be frozen without valid reasons, can vanish into inflation, or in which speaking out can get your bank account shut down, cryptocurrencies are offering a lifeline.إنها ليست فقط تقنية رائعة، بل هي خزانات، وطاقات، وأحياناً حتى ميغا فون.

دعونا نفهم لماذا.

الانفصال عن السيطرة التقليدية

هل تعلم من يكتب ويسيطر على كل المال التقليدي، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو؟ الحكومة والبنك المركزي لها.لأنها يمكنها أن تقرأ ما يريده من هذه العملات.تسجيل المزيد، وتزايد التضخم.تجمد حسابات المعارضة.أو الحدث الأكثر شيوعًا ولكن لا يزال غير مألوف: طلب منك مجموعة من الوثائق لفتح حساب بنك بسيط أو إجراء نقل.

الآن، هنا هو التغيير: cryptocurrencies flip هذا النموذج.With crypto, no single company or government is holding the keys, only yourselfهذا لا يضمن دائمًا الحرية الكاملة (لا يعتمد دائمًا على شبكة العملات الرقمية، مستويات الاستقلالية في معظم الحالات، في الواقع، لا أحد يلجأ إلى تطبيق أي نوع من التأشيرة، حتى لو كانوا قادرين على ذلك، لأنها موضوعًا معقدًا جداً يمكن أن يكتسبها حكومات قوية فقط -وفي بعض الأحيان (بما يعتمد على مستوى التأشيرة) - لا حتى لهم.



دعونا نلقي نظرة على بعض الحالات الحقيقية.في مختلف أنحاء العالم، تواجه أشخاص يواجهون ظلمًا أيضًا شيئًا فشيقًا: عقوبات مالية في عام 2010، تم تقسيم ويكيليكس من قبل شركات الدفع الكبرى، لذلك انتقلت المقاومة إلى الائتمان للحفاظ عليها حية.المتظاهرين في هونغ كونغ (2019) وبيروت (2020) رأوا حساباتهم المصرفية مغلقة أيضًا.في كل حالة، اتجهت العملات الرقمية كوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تستمر في مساعدة بعضهم البعض.

من ناحية أخرى ، سيكون من الأفضل أن تتذكر قولًا قديمًا لـ crypto:Not your keys? Not your coinsلتمكينك حقاً من السيطرة على الكمبيوتر الخاص بك ، تحتاج إلى مفتاح خاص إذا كنت تستخدم تبادلًا متكاملًا (فكر Binance أو Coinbase) ، فلن تملك حقًا تلك المفاتيح ، فقط حساب هناك. محفظة غير محفظة .

منصات الائتمان مصممة للحرية

من المهم أيضًا أن نذكر أنه لا يتم إنشاء جميع الائتمانات إلى ما يساويها.كما أن بعض المشاريع الائتمانية تبدو متقاربة على السطح ولكن يتم التحكم في الخلفية.If freedom is your goal, you want tools built to stay neutral and open, even when things get tough.

إيثريوم، على سبيل المثال، تواجه موجة من السيطرة عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات تداول العملات قد يحدث ذلك لأن الإنتاج البلاستيكي على Ethereum يتضمن طبقات متعددة: المصممين، المترشحين، والمحققين. كل واحد لديه فرصة أن يقول "لا" للاتفاقيات التي لا تحبها. شيء مماثل يمكن أن يحدث على بيتكوين: قد لا يزال المصممين يختارون الكريستال ويدافعون عن الاتفاقيات. لذلك حتى لو كانت الاتفاقيات حقيقية، قد لا تفعل ذلك أبداً في البلاستيك إذا أصبح عدد كافٍ من المتناقضين أسيراً. تبادل اذهب إلى





هذه الشبكة الائتمانية تعمل على شيء يسمى اليوم (الجزء الأصلي من كاميرا أسيكولوجية) ، والذي يبدو معقدًا ولكن يعني فقط أنه لا يعتمد على الخاطفين أو "المؤهلين" ، على عكس البلوك تشين التداول في البلوك وتنتظر التوافق من قبل المتوسطين ، Obyte توزيعها مثل شبكة الإنترنت حيث يمكنك إدراج التداول الخاصة بك إلى الأمور السابقة.

إنه نموذج يضع المستخدمين، وليس المؤسسات، مسؤولاً - بالضبط ما كانت المفاتيح تهدف إلى القيام به.





Image Vector بواسطة storyset / Freepik