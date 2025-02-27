የንግድ ክፍያ የሰፈራ ጊዜዎችን ከቀናት እስከ ሰአታት ለመቁረጥ Nexo እና Sphere አጋር

Blockchain ድንበር ተሻጋሪ ክፍያ መዘግየቶችን ማስተካከል ይችላል? Nexo እና Sphere አስብ
ለምንድነው አለምአቀፍ የንግድ ክፍያዎች ፈጣን ዲጂታል ግብይት ባለበት አለም ውስጥ ለመቋቋሚያ ቀናት የሚፈጁት? በባህላዊ የባንክ መሠረተ ልማት የተያዘው ዓለም አቀፉ ድንበር ተሻጋሪ የክፍያ ሥርዓት አዝጋሚ፣ ብዙ ወጪ የሚጠይቅ እና በአማላጆች ላይ የተመሰረተ ነው። የመቋቋሚያ ጊዜ ከሦስት ቀናት እስከ አንድ ሳምንት ሊራዘም ይችላል, ይህም ክፍያዎች በአንድ ግብይት ከ3-7% መካከል, እንደ የዓለም ባንክ መረጃ. እንደ አርጀንቲና፣ ብራዚል እና ሜክሲኮ ያሉ ተለዋዋጭ ምንዛሬዎች ላሏቸው ንግዶች - እነዚህ መዘግየቶች እና ወጪዎች የፋይናንስ አደጋን እና የፈሳሽ ችግሮችን ያባብሳሉ።
Nexo , ዋና የዲጂታል ንብረቶች ሀብት መድረክ, እነዚህን ቅልጥፍናዎች ለመቅረፍ በተመሳሳይ ቀን ድንበር ተሻጋሪ የሰፈራ መሪ ከሆነው ከSphere ጋር ስትራቴጂያዊ አጋርነትን አስታውቋል። ትብብሩ የሰፈራ ጊዜዎችን ከቀናት ወደ ሰአታት ለመቀነስ፣የግምጃ ቤት ስራዎችን ለማቀላጠፍ እና ንግዶች የተረጋጋ ፈጣን የገንዘብ ልውውጥን ለማቅረብ በብሎክቼይን ላይ የተመሰረቱ መፍትሄዎችን ያጣምራል።
እያደገ ያለውን ችግር መፍታት
የቆዩ የክፍያ ሥርዓቶች ቅልጥፍና ማጣት ንግዶች አማራጮችን እንዲፈልጉ አድርጓቸዋል። እንደ ኢንተርናሽናል ሰፈራ ባንክ ዘገባ፣ በ2024 የግሎባል ስቶራቲኮይን ግብይት መጠን ከ7 ትሪሊዮን ዶላር በልጧል፣ ይህም ፈጣንና በብሎክቼይን የሚንቀሳቀሱ ሰፈራዎች ፍላጎት እየጨመረ መሆኑን ያሳያል። Nexo እና Sphere አዝጋሚ የመልእክተኛ የባንክ ኔትወርኮችን ለማለፍ ንግዶችን ደህንነቱ የተጠበቀ እና ታዛዥ መንገድ በማቅረብ ይህንን ለውጥ ለመጠቀም አላማ አላቸው።
ሽርክና እንዴት እንደሚሰራ
የNexo-Sphere ትብብር በሦስት ቁልፍ ዘርፎች ላይ ያተኩራል፡
1. ቅርብ-ፈጣን ሰፈራ
የSphere ሊሰፋ የሚችል መሠረተ ልማት ከቀናት ወደ ሰአታት የሰፈራ ጊዜን ያሳጥራል፣የFX ስጋትን ይቀንሳል እና ለንግድ ስራ ገቢን ያሻሽላል። ይህ በተለይ የተረጋጋ ሳንቲም የምንዛሪ ውጣ ውረድን ለመከላከል ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት ባላቸው ኢኮኖሚዎች ጠቃሚ ነው። በSpher's API በኩል ንግዶች፣ ፊንቴክስ እና የፋይናንስ ተቋማት ቀልጣፋ፣ በቅርብ ቅርብ የሆነ የገንዘብ ልውውጥ ለድንበር ተሻጋሪ ክፍያዎች ያገኛሉ።
2. ዝቅተኛ ወጪዎች እና ለስላሳ ግብይቶች
በርካታ የባንክ አማላጆችን በማስወገድ ሽርክና የግብይት ክፍያዎችን ይቀንሳል፣ ክፍያዎችን የበለጠ ሊገመት የሚችል እና ወጪ ቆጣቢ ያደርገዋል። የNexo ከSphere ጋር ያለው ውህደት የግል የአሜሪካ ዶላር ሂሳቦችን፣በክሪፕቶ የሚደገፉ ብድሮች እና ወለድ የሚያስገኙ ምርቶችን ጨምሮ የፋይናንሺያል አገልግሎቶች ስብስብን ያሳድጋል፣ይህም የኮርፖሬት ደንበኞች ካፒታልን ያለችግር ድንበሮች ማንቀሳቀስ ይችላሉ።
3. ሬጉላቶሪ-ያሟሉ Blockchain መፍትሄዎች
ማክበር በዲጂታል ክፍያዎች ውስጥ ወሳኝ ፈተና ሆኖ ይቆያል። Nexo እና Sphere የፀረ-ገንዘብ አስመስሎ ማቅረብን (ኤኤምኤል) እና የደንበኛዎን ያውቁ (KYC) መመዘኛዎች መከበራቸውን ለማረጋገጥ በተደነገጉ ማዕቀፎች ውስጥ በመስራት ችግሩን እየፈቱ ነው።
የኢንዱስትሪ ግንዛቤዎች እና የባለሙያዎች አስተያየት
በNexo ዋና ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር ሳቪና ቦንቼቫ እንዳሉት በኔክሶ ባህላዊ እና ዲጂታል ንብረቶችን እናዋህዳለን ብለዋል ። ከSphere ጋር መተባበር ለደንበኞች እና ለንግድ ድርጅቶች ፈጣን እና ግልፅ በሆነ መንገድ በአለምአቀፍ ምንዛሬዎች እና በዲጂታል እሴቶች መካከል ለመንቀሳቀስ ፣ ሁሉም በተጣጣመ ማዕቀፍ ውስጥ።
የስፔር ዋና ሥራ አስፈፃሚ አርኖልድ ሊ “ከከፍተኛ የዋጋ ግሽበት እና የገንዘብ ምንዛሪ ተለዋዋጭነት ጋር በተጋጩ የላቲን አሜሪካ ኢኮኖሚዎች ከNexo ጋር ያለን ጥምረት እውነተኛ ጨዋታን የሚቀይር ነው” ብለዋል። "ሀይሎችን በማጣመር ከዕለታዊ B2B ግብይቶች ጀምሮ እስከ ትላልቅ ሰፈራዎች ድረስ ለሁሉም ነገር ደህንነቱ የተጠበቀ እና የተሳለጠ አካባቢን እናቀርባለን - ጊዜን እና የንግድ ሥራዎችን በከፍተኛ ሁኔታ በመቁረጥ።"
ለድንበር ተሻጋሪ ግብይቶች ሊሰፋ የሚችል የወደፊት ጊዜ
Nexo እና Sphere በአለም አቀፍ ደረጃ ከመስፋፋታቸው በፊት በብሎክቼይን ላይ የተመሰረተ የክፍያ መሠረተ ልማት በተመረጡ ገበያዎች ላይ ለመዘርጋት አቅደዋል። ንግዶች ለፋይናንሺያል ቅልጥፍና ወደ ዲጂታል ንብረቶች በመዞር፣ ይህ ሽርክና በድንበር ተሻጋሪ ግብይቶች ላይ አዲስ መስፈርትን ሊያዘጋጅ ይችላል።
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