Nexo и Sphere объединяют усилия для сокращения сроков проведения корпоративных платежей с дней до часов

Может ли блокчейн устранить задержки трансграничных платежей? Так думают Nexo и Sphere

Почему международные деловые платежи по-прежнему требуют дней для проведения в мире мгновенных цифровых транзакций? Глобальная трансграничная платежная система, в которой доминирует традиционная банковская инфраструктура, остается медленной, дорогостоящей и зависимой от посредников. По данным Всемирного банка, время расчетов может растягиваться от трех дней до недели, а комиссии составляют от 3 до 7% за транзакцию. Для предприятий в регионах с нестабильными валютами, таких как Аргентина, Бразилия и Мексика, эти задержки и издержки усугубляют финансовые риски и проблемы с ликвидностью.





Nexo , ведущая платформа цифровых активов, объявила о стратегическом партнерстве со Sphere, лидером в области трансграничных расчетов в тот же день, для устранения этих недостатков. Сотрудничество объединяет решения на основе блокчейна для сокращения времени расчетов с дней до часов, оптимизации казначейских операций и предоставления компаниям стабильной, почти мгновенной конвертации валют.

Решение растущей проблемы

Неэффективность традиционных платежных систем заставила компании искать альтернативы. По данным Банка международных расчетов, глобальный объем транзакций стейблкоинов превысил 7 триллионов долларов в 2024 году, что свидетельствует о растущем спросе на более быстрые расчеты на основе блокчейна. Nexo и Sphere стремятся использовать этот сдвиг, предоставляя компаниям безопасный и соответствующий требованиям способ обхода медленных корреспондентских банковских сетей.

Как работает партнерство

Сотрудничество Nexo-Sphere сосредоточено на трех ключевых областях:

1. Почти мгновенное урегулирование

Масштабируемая инфраструктура Sphere сокращает время расчетов с дней до часов, снижая валютный риск и улучшая ликвидность для предприятий. Это особенно выгодно в экономиках с высокой инфляцией, где стейблкоины обеспечивают хеджирование от колебаний валютных курсов. Благодаря API Sphere предприятия, финтехи и финансовые учреждения получают доступ к эффективной, почти мгновенной конвертации валют для трансграничных платежей.

2. Снижение затрат и более плавные транзакции

Устраняя многочисленных банковских посредников, партнерство снижает транзакционные сборы, делая платежи более предсказуемыми и экономически эффективными. Интеграция Nexo со Sphere расширяет ее набор финансовых услуг, включая личные счета в долларах США, обеспеченные криптовалютой кредиты и продукты с процентным доходом, одновременно гарантируя корпоративным клиентам возможность беспрепятственного перемещения капитала через границы.

3. Решения на основе блокчейна, соответствующие нормативным требованиям

Соблюдение требований остается важнейшей проблемой в сфере цифровых платежей. Nexo и Sphere решают эту проблему, работая в рамках регулируемых рамок, чтобы обеспечить соблюдение стандартов противодействия отмыванию денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC).

Отраслевые идеи и комментарии экспертов

«В Nexo мы объединяем традиционные и цифровые активы для создания следующего поколения богатства», — сказала Савина Бончева, главный операционный директор Nexo. «Сотрудничество со Sphere способствует достижению этой цели, предоставляя клиентам и предприятиям более быстрый и прозрачный способ перемещения между мировыми валютами и цифровыми активами, и все это в рамках соответствующей структуры».





«В то время как экономики Латинской Америки борются со значительной инфляцией и волатильностью валют, наш альянс с Nexo может стать настоящим переломным моментом», — сказал Арнольд Ли, генеральный директор Sphere. «Объединив усилия, мы сможем предоставить безопасную, оптимизированную среду для всего: от повседневных транзакций B2B до крупномасштабных расчетов — значительно сократив время и накладные расходы для бизнеса».

Масштабируемое будущее для трансграничных транзакций

Nexo и Sphere планируют развернуть свою платежную инфраструктуру на основе блокчейна на отдельных рынках, прежде чем расширяться по всему миру. Поскольку компании все чаще обращаются к цифровым активам для финансовой эффективности, это партнерство может создать прецедент для нового стандарта в трансграничных транзакциях.





Не забудьте поставить лайк и поделиться историей!

Раскрытие личной заинтересованности: этот автор является независимым автором, публикующим свои материалы через наш программа бизнес-блоггинга . HackerNoon проверил качество отчета, но все претензии, изложенные в нем, принадлежат автору. #DYOR



