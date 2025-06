NACHONACHO, Moveo.AI, እና Zenerate ጋር ያነጋግሩ: የሳምንት የ HackerNoon Startups

ጓደኞች!



ከሁለተኛው ሳምንታት ውስጥ የ Startups ተከታታይ ይደውሉ!



እያንዳንዱ ሳምንት, የ HackerNoon ቡድን የእኛን ታዋቂ Startups ይሰጣልዓመታዊ የ startupsእያንዳንዱ የተመሠረተ start-up, respective technology category or region ውስጥ ምርጥ ነው.





በዚህ ሳምንት ውስጥ, እኛ ለእናንተ ይሰጣሉ:መኖሪያ ቤትአግኙንመኖሪያ ቤትእናአግኝቷል.

ዛሬ የእርስዎን የ Startup Story ይሸፍናል!

Share Your Startup's Story Today!





ከሁለት ሳምንታት ውስጥ የ startups ያገኛሉ!

NachoNacho የ B2B SaaS እና አገልግሎቶች ገበያ ነው, fintech እና AI የተመሠረተ, ኩባንያዎች ሶፍትዌር ትዕዛዞችን ለመቆጣጠር, ማወቅ, እና ለመፍጠር ይረዳል.





የተመሠረተየ FinTechአግኙንባንኮችእናአግኙንምናልባት, NachoNacho በኮምፒውተር ላይ ተመሠረተቻይና, CAየክፍያ አግኝቷልStartup of The Yearወደ አካባቢ.





Moveo.AI የንግድ ኢንዱስትሪዎች, በባንክ, Insurance, እና iGaming ጨምሮ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ደንበኞች መተግበሪያዎችን መተግበሪያ እና የግል መተግበሪያዎችን ለመተግበሪያዎችን ያደርጋል. የ Moveo.AI በዓለም ዙሪያ ከ 100 በላይ ኩባንያዎች, Kaizen Gaming እና Alpha Bank ጨምሮ ከ 21 ቋንቋዎችን ያቀርባል.





አግኝቷልcrownedምርጥ Startup ውስጥኒው ዮርክ, USሌሎች ዝርዝሮች ውስጥሶፍትዌር ልማትአግኙንአገልግሎቶችእናWEB ልማት.





Zenerate በ 2020 ላይ የተመሰረተ በቢንጂ ሼን እና የ AI ባለሙያ ጄምይ ጄንግ, Zenerate የፈጠራ ንድፍ እና የቅርብ ጊዜ አጠቃቀም ሂደቶች ለማሻሻል የግል መኖሪያ ቤት ልምድ እና ልምድ ለማሻሻል የግል መኖሪያ ቤት ልምድ ለማሻሻል እና የግል መኖሪያ ቤት ልምድ ለማሻሻል የግል መኖሪያ ቤት ልምድ እና የግል መኖሪያ ቤት ልምድ ለማሻሻል.





Zenerate የ Top Startup እና የተረጋገጠ ነውfirst placeበየኦሪጂናል, CAየ start-up ደግሞ በየኦሪጂናል AIአግኙንመዋቅርእናንድፍኢንዱስትሪዎች





የ HackerNoon’s Startups of the Week ላይ ይመልከቱ?

የእኛን የንግድ ጦማር ፕሮግራም ጋር የእርስዎን መጀመር ታሪክ ይሰጣሉ!





የ HackerNoon የንግድ ጦማር ፕሮግራምይህ አንድ የብዙ መንገድይህ ፕሮግራም ኩባንያዎች በ HackerNoon ላይ በቀጥታ ቁሳቁሶች ለመፍጠር እና የእኛን መጠቀም በ SEO Authority ለመፍጠር ብራንድ ጥንካሬ ለማሻሻል ያደርጋል.





Here's what you get:

የእርስዎ ጣቢያ ላይ የ backlinks (እና CTAs ጨምሮ)

አንድ የቴክኒክ ኩባንያ ዜና ገጽ, የእርስዎን ሎቦን, intro, call-to-action, እና social ጋር

የእርስዎን ታሪክ ለመፍጠር ሙሉ የኮምፒውተር ድጋፍ

በ HackerNoon እና በ Social Media Promotions ላይ ባለብዙ የሥራ ቦታዎች

ፎቶዎች በኦዲዮ ቅርጸት የተቀየደው እና የኦዲዮ RSS feed በመጠቀም ይሰጣሉ

በ 12 ቋንቋዎች ለዓለም አቀፍ መሳሪያዎች

የእርስዎ ብራንድ ደግሞ canonical links በኩል domain authority እና SEO ያገኛል እና ታሪክ በ 8 የተለያዩ ተስማሚ Keyword / tagged ገጾች ላይ የተመሠረተ ነው.

ዛሬ የእርስዎን የ Startup Story ይሸፍናል!

Share Your Startup's Story Today!





የ HackerNoon ስቴትስቶች ዓመት

የ 2024 ዓመት የ startupsበ HackerNoon ውስጥ የ startups, የቴክኖሎጂ, እና የፈጠራ ስሜት ይሰጣል. በአሁኑ ጊዜ በ 3 ኛ ጊዜ ውስጥ, ታዋቂ ኢንተርኔት ሽልማት ሁሉንም ቅርጽ እና መጠኖች የቴክኖሎጂ startups ይሰጣል እና ይሰጣል. በዚህ ዓመት, ከ 4200+ ከተማዎች, 6 ቶንቶን, እና 100+ ኢንዱስትሪዎች ላይ ከ 150,000 በላይ ኢንዱስትሪዎች በዚያ ዓመት የተሻለ የ start-up ይሰጣሉ! ከሁለቱም ዓመታት ውስጥ ሚሊዮን የሙዚቃ ግምገማዎች ይሰጣል, እናብዙ ታሪክከባድ እና ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ነው.





ተጫዋቾች አንድ ያገኛሉነጻ መለያዎችበ HackerNoon እና አንድEvergreen ቴክ ኩባንያ ዜናገጽ





የእኛን ይመልከቱየ FAQተጨማሪ ያንብቡ ገጽ.





የእኛን ዲዛይን አቅርቦት ያውቃልእዚህ.





የዓመቱ Merch Shop የ Startups ይመልከቱእዚህ.





የ HackerNoon’s Startups of The Year ምንድን ብራንድ ማምረቻ ሁኔታ ነው, ነገር ግን የእርስዎ ፍላጎት ብራንድ ማምረቻ ወይም Lead Generation ነው.ጥቅል ጥቅልየእርስዎን የሽያጭ ፍላጎቶች ለመፍጠር.ተጨማሪ ያንብቡ ለማግኘት እኛን ጋር መገናኘት ያግኙ!



Meet our sponsors:

Wellfound: የ #1 ዓለም አቀፍ, የ start-up-focused ማህበረሰብ ጋር ያግኙበ Wellfound, እኛ ብቻ የሥራ ቦርድ አይሆንም - እኛ በዓለም ላይ በጣም አስደናቂ ኩባንያዎች እና ከፍተኛ የ start-up ችሎታዎችን ለመፍጠር ለመገናኘት ቦታ ነው.





Notion:የፕሮጀክት ንድፍ በቻይና ውስጥ የፕሮጀክት ንድፍ በቻይና ውስጥ የፕሮጀክት ንድፍ ንድፍ በቻይና ውስጥ የፕሮጀክት ንድፍ በቻይና ውስጥ የፕሮጀክት ንድፍ በቻይና ውስጥ የፕሮጀክት ንድፍ በቻይና ውስጥ የፕሮጀክት ንድፍ በቻይና ውስጥ የፕሮጀክት ንድፍ በቻይና ውስጥ የፕሮጀክት ንድፍ በቻይና ውስጥ የፕሮጀክት ንድፍ በቻይና ውስጥ የፕሮጀክት ንድፍ በቻይና ውስጥ የፕሮጀክት ንድፍ ንድፍ ንድፍ ንድፍ ንድፍ ንድፍ ንድፍ ንድፍ ንድፍTry Notion with unlimited AI, FREE for up to 6 months, የእርስዎ ኩባንያን አንድ ጠንካራ መሣሪያ ጋር ለመፍጠር እና ለመፍጠር.የእርስዎን አቅርቦት አሁን ያግኙ!





Hubspot:የ SMART CRM አውታረ መሣሪያዎችን ከ HubSpot ይመልከቱ. በ HubSpot ጋር ይጨምራል እና ከባድዎ ጋር ይጨምራል.ነፃ ይጀምራል.





Bright Data:የግል የድር ውሂብ አጠቃቀም የ startups በፍጥነት, data-driven decisions ማግኘት ይችላሉ, እነርሱም አንድ የኮምፒውተር ፍላጎት ያቀርባል.የ Bright Data ውሂብ አጠቃቀም, ኩባንያዎች በእያንዳንዱ ደረጃ ላይ መውሰድ በመጠቀም አንድ አነስተኛ ክወና ከ አንድ ኩባንያ ሊጨምር ይችላሉ.





Algolia:Algolia NeuralSearch በዓለም ውስጥ ብቻ ነውየፕላስቴክኖሎጂ እና የኮምፒውተር ማግኘትጠንካራ የኮምፒውተር እና የኮምፒውተር የኮምፒውተር እና የኮምፒውተር የኮምፒውተር እና የኮምፒውተር የኮምፒውተር.