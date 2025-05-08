Deadzone: Rogue Rockets በ 1 ሳምንት ውስጥ ከ 100K+ ተጫዋቾች ጋር Steam's Top 10 Global Sellers ይሰጣል

Gaming Wire2m2025/05/08
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

Deadzone: Rogue በ Steam በ Early Access ላይ የተመሠረተ ነው. ጨዋታው ለስላሳ ሻጋታ, ልማት, እና አስደናቂ ተስማሚነት ተስማሚ ነው. The Full 1.0 Release will come with Zone 3, containing new enemies and weapons.
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**Alpharetta, ዩናይትድ ስቴትስ, May 5, 2025/GamingWire/--**Deadzone: Rogue, አንድ ፈጣን ፍጥነት roguelite የመጀመሪያው ሰው ሻጋታ, በ Steam ላይ Early Access ላይ የተመሠረተ ነው እና ትዕዛዞች የኤሌክትሪክ ነው. ከ 200,000 wishlists, የ Top 10 Global Seller debut, እና ከ 100,000 ተጫዋቾች በመጀመሪያ ሳምንት,አግኝቷል: Rogueየ Steam ግምገማዎች በ "እነዚህ ላይ በጣም ተስማሚ" ይሆናል, እና በ "እነዚህ ላይ በጣም ተስማሚ" እና "እነዚህ ላይ በጣም ተስማሚ" ይሆናል.

አግኝቷል: Rogue


https://www.youtube.com/embed/gzip4t7v2Rg

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ከባድ ስቴትስ እና ከባድ ስቴትስ ከባድ ስቴትስ ከባድ ስቴትስ እና ከባድ ስቴትስ ከባድ ስቴትስ ከባድ ስቴትስ ከባድ ስቴትስ ነው.አግኝቷል: Rogueየ FPS ጨዋታዎች እና የ roguelite ተጫዋቾች ጋር የቅርብ ጊዜ ተጫዋቾች እና ተጫዋቾች. ተጫዋቾች ጓደኞች, የኃይል መሣሪያዎችን ማከማቻ, እና እያንዳንዱ ተጫዋቾች ጋር ተጫዋቾች ብቻ ወይም እስከ 3 ተጫዋቾች ውስጥ ተጫዋቾች ጋር ተጫዋቾች ይሆናል.

አግኝቷል: Rogue


የ Early Access መስመር 1 እና 2 ያካትታሉ, በይነገጽ መተግበሪያዎች በኩል በይነገጽ መተግበሪያዎች ውስጥ በይነገጽ ሰዓታት ይሰጣሉ. ተጫዋቾች በይነገጽ መተግበሪያዎች, በይነገጽ መተግበሪያዎች, በይነገጽ መተግበሪያዎች እና በይነገጽ መተግበሪያዎች ላይ በይነገጽ መተግበሪያዎች ላይ በይነገጽ መተግበሪያዎች ላይ በይነገጽ መተግበሪያዎች ይሰጣሉ.

አግኝቷል: Rogueየ roguelites በጣም አስደናቂ ነው - ፈጣን እንቅስቃሴ, ተደጋጋሚ ልማት, እና አስደናቂ ተጫዋቾች ምርጫ.አግኝቷል: Rogueለ PC, የ Zone 3 ጋር ይመጣል, የ Early Access መውሰድ በኋላ አዲስ ጓደኞች, አጠቃቀም, እና የ gameplay ባህሪያት ያካትታል.

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የ Deadzone: Rogue ለኮንሰል መተግበሪያዎች የተሰራ ነው, እና ቀጣይነት ማግኘት ይሆናል.

ማህበራዊ ግምገማዎች ጨዋታዎችን ለመፍጠር አስፈላጊ roles ይጫወታል እና content creators ወደ ነፃ ቁልፍ ማግኘት ይችላሉ.ይህ Keymailer አገናኝመስፈርቶች ለማሟላት ይችላሉ.

ይህ Keymailer አገናኝ


Deadzone: Rogue አሁን ይገኛልየ Steamእና የEpic Games ገጽታተጠቃሚዎች መመልከት ይችላሉተለዋዋጭበተጨማሪም, ይህ ባህሪያት ጥያቄዎች እና ግምገማዎችን ለመፍጠር ጥሩ መንገድ ነው.

የ SteamEpic Games ገጽታተለዋዋጭ

ስለ Deadzone: Rogue

አግኝቷል: Rogueበ Prophecy Games የተገነባው የ Roguelite First-Person shooter ነው. በቢዮሜካኒካዊ ግምገማዎች ጋር የተመሠረተ የኮምፒውተር አውሮፕላን አውሮፕላን ላይ, ጨዋታው የከፍተኛ ፍጥነት ሻጋታ እና በከፍተኛ ፍጥነት Roguelite ልማት ጋር ተስማሚ ነው. ተጫዋቾች ከ 30+ መሳሪያዎች, ዘመናዊ መለያዎች, መሳሪያዎች, መሳሪያዎች እና ጠንካራ አሻጋታዎችን ይጠቀማሉ.

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በ Early Access በ 2025 ሚያዝያ 29 ላይ ይጀምራል,አግኝቷል: Rogueከሁሉም ጊዜ መጫወቻዎች ይጀምራል, እና መጫወቻዎች መጫወቻዎች ይጀምራል.

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