Deadzone: Rogue Rockets በ 1 ሳምንት ውስጥ ከ 100K+ ተጫዋቾች ጋር Steam's Top 10 Global Sellers ይሰጣል

**Alpharetta, ዩናይትድ ስቴትስ, May 5, 2025/GamingWire/--**Deadzone: Rogue, አንድ ፈጣን ፍጥነት roguelite የመጀመሪያው ሰው ሻጋታ, በ Steam ላይ Early Access ላይ የተመሠረተ ነው እና ትዕዛዞች የኤሌክትሪክ ነው. ከ 200,000 wishlists, የ Top 10 Global Seller debut, እና ከ 100,000 ተጫዋቾች በመጀመሪያ ሳምንት,
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ከባድ ስቴትስ እና ከባድ ስቴትስ ከባድ ስቴትስ ከባድ ስቴትስ እና ከባድ ስቴትስ ከባድ ስቴትስ ከባድ ስቴትስ ከባድ ስቴትስ ነው.
የ Early Access መስመር 1 እና 2 ያካትታሉ, በይነገጽ መተግበሪያዎች በኩል በይነገጽ መተግበሪያዎች ውስጥ በይነገጽ ሰዓታት ይሰጣሉ. ተጫዋቾች በይነገጽ መተግበሪያዎች, በይነገጽ መተግበሪያዎች, በይነገጽ መተግበሪያዎች እና በይነገጽ መተግበሪያዎች ላይ በይነገጽ መተግበሪያዎች ላይ በይነገጽ መተግበሪያዎች ላይ በይነገጽ መተግበሪያዎች ይሰጣሉ.
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የ Deadzone: Rogue ለኮንሰል መተግበሪያዎች የተሰራ ነው, እና ቀጣይነት ማግኘት ይሆናል.
ማህበራዊ ግምገማዎች ጨዋታዎችን ለመፍጠር አስፈላጊ roles ይጫወታል እና content creators ወደ ነፃ ቁልፍ ማግኘት ይችላሉ.
Deadzone: Rogue አሁን ይገኛል
ስለ Deadzone: Rogue
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በ Early Access በ 2025 ሚያዝያ 29 ላይ ይጀምራል,
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የፕሮጀክት ጨዋታዎች
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ይህ ጽሑፍ በ Gamingwire በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ የተለጠፈው ነው.
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