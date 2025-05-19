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የ Noda: HackerNoon ኩባንያው ቀናት

Company of the Week2m2025/05/19
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

HackerNoon የእኛን የቴክኖሎጂ ኩባንያ ውሂብ ውሂብ ከ ታዋቂ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ይሰጣል. በዚህ ሳምንት, Noda, አንድ የፋንቲክ ኢንቨስትመንት ነው, ይህም የመስመር ላይ ክፍያዎችን በ Open Banking አቅም በመጠቀም ያደርጋል.
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ሆይ ኡሁ!


ይበልጥ ደህና ይመልከቱ አንድ ሌላ ስሪት ላይሳምንት ኩባንያእኛ የእኛን ታላቅ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ይሰጣሉ!የቴክኒክ ኩባንያ Databaseእያንዳንዱ ሳምንት በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ.


በዚህ ሳምንት, እኛ ለማሳየት አስደናቂ ናቸውአግኙንየ Fintech ኢንቨስትመንት በይነገጽ ገበያዎችን በይነገጽ ገበያዎችን በይነገጽ በይነገጽ ገበያዎችን በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ነው.


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Noda ጋር ይገናኙ: Fun Facts!

Noda በ 28 አገሮች ውስጥ ከ 2,000 በላይ ባንኮች ጋር, Noda ከባድ, ደህንነቱ የተጠበቀ እና ዝቅተኛ ወጪዎች ከባድ-በባድ ትክክለኛነት ያደርጋል. የፕሮፕላስቲክ ካርድ እና የባድ ትክክለኛነት ያካትታል, AI-powered no-code checkout pages, instant payment links, and real-time financial insights—all designed to streamline operations and enhance the customer experience.


ኩባንያው KYC ትክክለኛነት, ደንበኞች ላይ መውሰድ እና UX ትክክለኛነት እንደ ዋና የዲጂታል የንግድ ፍላጎቶች ይሰጣል. ቀላል የ API መተግበሪያ ጋር, ኩባንያዎች ሰዓታት ውስጥ ሊሆን ይችላል. ኤሌክትሮኒክ የንግድ, SaaS, ወይም ጉዞ, Noda አንድ ዘመናዊ, ቀጥተኛ የክፍያ መፍትሔ ይሰጣል.


በ 2023 ውስጥ, Noda የሽያጭ አጠቃቀም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከባህርላንድ እና ሮሜኒያ ውስጥ ይሸፍናል. በተጨማሪም Tickets Travel Network ጋር በጉዞ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሽያጭ አጠቃቀም ለማሻሻል እና የ AI-powered No-code Payment Pages ይጀምራል.


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NodaHackerNoon የንግድ ጦማር

አግኙንየእኛን ጓደኛን በመስመር ላይ ያግኙየንግድ ጦማርበአጠቃላይ, የፕሮጀክቶች እና የፕሮጀክቶች አጠቃቀም, የፕሮጀክቶች አጠቃቀም እና የፕሮጀክቶች አጠቃቀም, የፕሮጀክቶች አጠቃቀም እና የፕሮጀክቶች አጠቃቀም.

የንግድ ጦማር
  • የ Fintech እንዴት ትክክለኛነት ንድፍ ይሰራል: አውቶማቲያ, AI, እና የ Risk Management ደህንነት
  • ከ Data ወደ Decisions: ለንግድ አፈጻጸም ለማሻሻል የ Open Banking አጠቃቀም
  • KYC በ Open Banking ጋር እንዴት መተግበሪያ እንደሚቻል: የፋይናንስ ባለሙያዎች ለማግኘት ሙሉ መመሪያ


የንግድ ጦማር ምን ነው?

የ HackerNoon የንግድ ጦማር ፕሮግራምይህ አንድ የብዙ መንገድይህ ፕሮግራም ኩባንያዎች በ HackerNoon ላይ በቀጥታ ቁሳቁሶች ለመፍጠር እና የእኛን መጠቀም በ SEO Authority ለመፍጠር ብራንድ ጥንካሬ ለማሻሻል ያደርጋል.


Here's what you get:

  • የእርስዎ ጣቢያ ላይ የ backlinks (እና CTAs ጨምሮ)
  • አንድ የቴክኒክ ኩባንያ ዜና ገጽ, የእርስዎን ሎቦን, intro, call-to-action, እና social ጋር
  • የእርስዎን ታሪክ ለመፍጠር ሙሉ የኮምፒውተር ድጋፍ
  • በ HackerNoon እና በ Social Media Promotions ላይ ባለብዙ የሥራ ቦታዎች
  • ፎቶዎች በኦዲዮ ቅርጸት የተቀየደው እና የኦዲዮ RSS feed በመጠቀም ይሰጣሉ
  • በ 12 ቋንቋዎች ለዓለም አቀፍ መሳሪያዎች
  • የእርስዎ ብራንድ ደግሞ canonical links በኩል domain authority እና SEO ያገኛል እና ታሪክ በ 8 የተለያዩ ተስማሚ Keyword / tagged ገጾች ላይ የተመሠረተ ነው.
የቴክኒክ ኩባንያ ዜና ገጽየኦዲዮ ቅርጸት12 ቋንቋዎች

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