የ Noda: HackerNoon ኩባንያው ቀናት

Want to be featured on HackerNoon’s Company of the Week? Request Your Tech Company Page on HackerNoon !

Noda በ 28 አገሮች ውስጥ ከ 2,000 በላይ ባንኮች ጋር, Noda ከባድ, ደህንነቱ የተጠበቀ እና ዝቅተኛ ወጪዎች ከባድ-በባድ ትክክለኛነት ያደርጋል. የፕሮፕላስቲክ ካርድ እና የባድ ትክክለኛነት ያካትታል, AI-powered no-code checkout pages, instant payment links, and real-time financial insights—all designed to streamline operations and enhance the customer experience.





ኩባንያው KYC ትክክለኛነት, ደንበኞች ላይ መውሰድ እና UX ትክክለኛነት እንደ ዋና የዲጂታል የንግድ ፍላጎቶች ይሰጣል. ቀላል የ API መተግበሪያ ጋር, ኩባንያዎች ሰዓታት ውስጥ ሊሆን ይችላል. ኤሌክትሮኒክ የንግድ, SaaS, ወይም ጉዞ, Noda አንድ ዘመናዊ, ቀጥተኛ የክፍያ መፍትሔ ይሰጣል.





በ 2023 ውስጥ, Noda የሽያጭ አጠቃቀም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከባህርላንድ እና ሮሜኒያ ውስጥ ይሸፍናል. በተጨማሪም Tickets Travel Network ጋር በጉዞ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሽያጭ አጠቃቀም ለማሻሻል እና የ AI-powered No-code Payment Pages ይጀምራል.





Share Your Company's Story Via HackerNoon





የ Fintech እንዴት ትክክለኛነት ንድፍ ይሰራል: አውቶማቲያ, AI, እና የ Risk Management ደህንነት

ከ Data ወደ Decisions: ለንግድ አፈጻጸም ለማሻሻል የ Open Banking አጠቃቀም

KYC በ Open Banking ጋር እንዴት መተግበሪያ እንደሚቻል: የፋይናንስ ባለሙያዎች ለማግኘት ሙሉ መመሪያ





የ HackerNoon የንግድ ጦማር ፕሮግራምይህ አንድ የብዙ መንገድይህ ፕሮግራም ኩባንያዎች በ HackerNoon ላይ በቀጥታ ቁሳቁሶች ለመፍጠር እና የእኛን መጠቀም በ SEO Authority ለመፍጠር ብራንድ ጥንካሬ ለማሻሻል ያደርጋል.





Here's what you get:

የእርስዎ ጣቢያ ላይ የ backlinks (እና CTAs ጨምሮ)

አንድ የቴክኒክ ኩባንያ ዜና ገጽ, የእርስዎን ሎቦን, intro, call-to-action, እና social ጋር

የእርስዎን ታሪክ ለመፍጠር ሙሉ የኮምፒውተር ድጋፍ

በ HackerNoon እና በ Social Media Promotions ላይ ባለብዙ የሥራ ቦታዎች

ፎቶዎች በኦዲዮ ቅርጸት የተቀየደው እና የኦዲዮ RSS feed በመጠቀም ይሰጣሉ

በ 12 ቋንቋዎች ለዓለም አቀፍ መሳሪያዎች

የእርስዎ ብራንድ ደግሞ canonical links በኩል domain authority እና SEO ያገኛል እና ታሪክ በ 8 የተለያዩ ተስማሚ Keyword / tagged ገጾች ላይ የተመሠረተ ነው.

Learn How to Publish with HackerNoon

