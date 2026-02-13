የኮንክቶፕ ግራፊዎች: የ AI አግኝተኞችን የዓለም ሞዴሎች ለመፍጠር

የኦሪጂናል ኮድ በጣም ጥሩ ነው. ነገር ግን ይህ ምን ይሞክሩ ነው: ምርት እውነታን ያውቃል. ምርት ክፍሎች ውስጥ ይገኛል. ኮድ ምን ይሆናል ያካትታል; ማመልከቻ መሣሪያዎች ምልክቶች ያውቃል; መኪና ስርዓቶች ችግሮች ያውቃል; የሲ.ኤ.ኤ. / ዲ.ኤ.ዲ. ልማት ያውቃል. እያንዳንዱ ውፍረት ምርት ክፍሎች ያውቃል. ማንኛውም ስርዓቱ በእርግጥ እንዴት ይሰራል አንድ ተስማሚ ሞዴል ያረጋግጣል. የ SRE, ድጋፍ, QA, dev, PM. ምርት ሶፍትዌር እንዴት ይሰራል እንዴት አንድ ዋና ጥምረት አይሆንም. በኮምፒውተር ውስጥም, የግል ሳይንሳዊ silos የኮምፒውተር ለኮምፒውተር ላይ ችግር ሊሆን ይችላል. የምርት ልምድ በኮድ, dashboards, tickets, tribal knowledge, and the heads of a few senior engineers.So when it’s time to solve a customer problem in production, the response mirrors the reality: it’s disjoined, slow, and siloed. የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ ከሁለት ሰዓቶች ይህ የመጨረሻው ሁኔታ እና የቅርብ ጊዜው ሁኔታ መካከል ያለውን ጥቅል "ሁለት ሰዓቶች ችግሮች" ይደውሉ. እዚህ እርስዎ እርስዎ በመጀመሪያው ሁኔታን ማከማቻዎን ይረዳል: የእርስዎ የ CRM መጨረሻው ትክክለኛነት ማከማቻ ነው, የንግድ አይደለም. የእርስዎ የቲኬቶች ስርዓት "የተከናወን" ማከማቻ ነው, ምንም ትክክክለኛነት. የእርስዎን ኮድ ማከማቻው የመጨረሻው ሁኔታ ማከማቻ ነው, እነርሱ ለመፍጠር የሁለት የአካል ብራንድ ግምገማዎች አይደለም. እኛ በአሁኑ ጊዜ እውነተኛ ነገር ለማግኘት አንድ ቢሊዮን ዶላር ኢንዱስትሪ የተገነባ ነበር. ይህ የአካባቢው ስሜት አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም የ "Timeout" የ "Timeout" የ "Timeout" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" የ "Git" ፡፡ ይህ ሞዴል ሁሉ ላይ ነው. የ CRM እንዲህ ይላል "ቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀስ". የ Enterprise ሶፍትዌር በቁማር ስቴትስ ላይ በጣም ጥሩ ነበር, ነገር ግን በቁማር ስቴትስ ላይ በጣም ዝቅተኛ ነው. አብዛኛዎቹ ስርዓቶች በአሁኑ ጊዜ ምንድን ነው እና ምንድን ነው, ነገር ግን እነዚህን ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ በዚያ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስ የክፍያዎች የክፍያዎች አይደለም; እነዚህ የክፍያዎች እንዴት የተቋቋመ ናቸው, እንዲሁም እነዚህ የክፍያዎች እንዴት የተመሰረተ ናቸው. የክፍያ ባለሙያ እንዴት የተመሰረተ ነው? የክፍያ ባለሙያ ምን ያህል የክፍያዎችን ከባድ ነው? በይነገጽ ላይ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ የ Context Graphs ምንድን ነው Next trillion-dollar platforms will not be built by adding AI to existing systems of record, but by capturing the reasoning that connects data to action in a context graph. አንድ context graph captures something that systems of record explicitly do not: the history, the “why”, the “how did we get here?” የኮንክቶፕ ግራፊዎች በአብዛኛው የዓለም ሞዴል ሊሆን ይችላል. እነርሱ የአካል ብቃት አካላዊ-የመቋቋም ዲሚኒክስ, የአካባቢ መተግበሪያ, የአካል ብቃት መተግበሪያዎችን ያካትታሉ. እነዚህ ሞዴሎች ውስጥ ማምረቻዎች ወይም ሙከራዎች ሊሆን ይችላል. እርስዎ "እውነዚያ እንዴት ነው?" ይጠይቃል እና ምቹ መልስ ማግኘት ይችላሉ, በእርግጥ አስገራሚ አይደለም, ምክንያቱም እርስዎ እውነተኛ ነገር ለመፍጠር ይችላሉ. የኮንክቶፕ ግራፊክስ የኮንክቶፕ ግራፊክስ አይደለም; በይነገጽ, መስፈርቶች, እና ውጤቶች ጋር ያለውን ግራፊክ ነው. የ "ኮንክቶፕ ግራፊክስ" በእርግጥ ሊሆን ይችላል ጊዜ ከባድ እንቅስቃሴዎችን ለመጫወት ሊሆን ይችላል: ብቻ ተሳታፊዎች ብቻ አይደለም, ነገር ግን በተሳካ የምስክር ወረቀት ጋር መመሪያዎች, የተወሰነ ጥንካሬዎች, በተሳካ ትዕዛዞች, እና የሚከተሉትን. በአጠቃላይ ይህ እንዴት ይሆናል? አንድ renewal agent አንድ 20% ቅናሽ ይሰጣል. ፖሊሲ ፎቶዎች በ 10% ላይ ይሰጣሉ, ከባድ ውጤት ውፅዓት ውፅዓት ተስማሚ አይደለም. የ Agent ከ PagerDuty ከ 3 SEV-1 ተጽዕኖዎች, በ Zendesk ውስጥ የ "cancel unless fixed" ውፅዓት, እና የ VP ተመሳሳይ ውፅዓት ተስማሚ ተስማሚ ነበር ከባድ. ይህ ውፅዓት ወደ Finance ይሰጣል. Finance ይሰጣል. የ CRM አንድ እውቀት ጋር መጨረሻው: "20% ውፅዓት." ከሁሉም ጊዜ, እነዚህ ዝርዝሮች በእርግጥ የኮንክቶፕ ካርቦን ያደርጋሉ: የንግድ አጠቃቀም (ኮንክቶፕዎች, የማስተዋወቂያዎች, መኪናዎች, ግምገማዎች, ፖሊሲዎች, ማረጋገጫዎች, አግኝተዋል) የተያያያዙ የኮንክቶፕ እንቅስቃሴዎች (እነዚህ ጊዜዎች) እና የኮንክቶፕ አጠቃቀም (እነዚህ ጊዜዎች) ያካትታሉ. የፕሬዲኤስ ፍለጋ ይህ መሣሪያ ያደርጋል. የፈጠራው ግምገማዎች የፈጠራው ግምገማዎች ያደርጋል. እና እያንዳንዱ የፈጠራው ግምገማዎች ወደ ግራፍ ሌላ ግምገማ ያደርጋል. ይህ ማንኛውም ቀን ሙሉ አጠቃቀም ያስፈልጋል. ይህ በሰው-in-the-loop ጋር ይጀምራል: አግኝተዋል, ተጽዕኖ ይሰጣል, ተስማሚዎች ይመዝገቡ, እና ተጽዕኖ ይመዝገቡ. በጊዜው, እንደ ተመሳሳይ ሁኔታዎች ተለዋዋጭ ይሆናል, የጉዞ ተጨማሪ ይቻላል, ምክንያቱም ስርዓቱ ከባድ ግምገማዎች እና ስዕሎች አንድ የተመሠረተ ማረፊያ አለው. ከባድ አግኝተዋል ቢሆንም, ግራፊክ በ Slack ውስጥ ይሞክራል, ምክንያቱም የሥራ ፍጥነት ጥቅል መውሰድ, ተስማሚዎች, እና ትክክለኛነት እንደ ይሞክራል. የኮንክቶፕ ግራፊዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው ከሆነ, ከዚያም ከሌሎች መመልከት አይችልም? Why Context Graphs Are Rare: The Five Coordinate Systems ችግሮች የኮንክቴክቲክ ግራፊዎች በአሁኑ ጊዜ በእርግጥ በእርግጥ በእርግጥ በኮንክቴክቲክ ስርዓቶች ላይ መገናኘት ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ በኮንክቴክቲክ ግራፊዎች በእርግጥ አይሆንም. የፈረንሳይ ግራፊዎች በእርግጥ በኮንክቴክቲክ ስርዓቶች ላይ መገናኘት ያስፈልጋቸዋል. የፈረንሳይ ግራፊዎች በኮንክቴክቲክ ግራፊዎች በኮንክቴክቲክ ግራፊዎች በኮንክቴክቲክ ግራፊዎች በኮንክቴክቲክ ግራፊክስ በኮንክቴክቲክ ግራፊክስ በኮንክቴክቲክ ግራፊክስ በኮንክቴክቲክ ግራፊክስ በኮንክቴክቲክ የ 5 የኮንዶኔት ስርዓቶች, የ 5 ዓይነት ቅርጾች: \n \n \n \n \n \n የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የክፍያ የፕላስቲክ መሣሪያዎች እና የፕላስቲክ መሣሪያዎች (የፕላስቲክ መሣሪያዎች እና የፕላስቲክ መሣሪያዎች) እና የፕላስቲክ መሣሪያዎች (የፕላስቲክ መሣሪያዎች) እና የፕላስቲክ መሣሪያዎች (የፕላስቲክ መሣሪያዎች) እና የፕላስቲክ መሣሪያዎች (የፕላስቲክ መሣሪያዎች እና የፕላስቲክ መሣሪያዎች) ያካትታል. የ "Churn risk" በ support ticket ውስጥ በሽያጭ ትዕዛዞች ውስጥ በሽያጭ ትዕዛዞች ውስጥ በሽያጭ ትዕዛዞች ላይ በሽያጭ ትዕዛዞች ላይ በሽያጭ ትዕዛዞች ላይ ነው. The join is vector similarity, not string matching. አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም ይህ ግምገማ ተጽዕኖ ወደ ግምገማ ተጽዕኖ ነው. ይህ ግምገማ ተጽዕኖ ከባድ ነው. ይህ ግምገማ ከባድ ነው. ይህ ግምገማ ከባድ ነው. ይህ ግምገማ ከባድ ነው. ይህ ግምገማ ከባድ ነው. ይህ ግምገማ ከባድ ነው. ይህ ግምገማ ከባድ ነው. ይህ ግምገማ ከባድ ነው. ይህ ግምገማ ከባድ ነው. የኮንክቶፕ ግራፍ ችግሮች በመውሰድ እርስዎ እሱም በእርግጥ መፍጠር አይችልም; እነርሱ መኪናዎች እና ሰዎች እንዴት መተግበሪያ ላይ አንድ ምርት ናቸው. የኮንክቶፕ ግራፊዎች እንዴት ተመልካች ይሆናል: የ Agent Trajectories እንደ Training Data የኮንክቶፕ ግራፊዎች አሁን ተስማሚ ነው ምክንያቱም እነዚህ ጥገናዎች የሚተካ ሊሆን ይችላል አንድ ተስማሚ የኮንክቶፕ ስርዓት ማወቅ ይችላሉ. የ Agent Trajectories (እነርሱም አስፈላጊ ሥራ ለማግኘት ይጀምራል) የፈጠራ ስልጠና ምልክት ነው. አንድ Agent አንድ ችግር ለመለወጥ ጊዜ, እያንዳንዱ አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝ በአጠቃቀም ጊዜ ውስጥ በአጠቃቀም ትራክቶሎችን ያካትታሉ, እና በኮንዶኔት ስርዓቶች ውስጥ ተስማሚነት ያካትታሉ. በኮንዶኔት ስርዓቶች ውስጥ ተስማሚነት ያካትታሉ. በኮንዶኔት ስርዓቶች ውስጥ ተስማሚነት ያካትታሉ. በኮንዶኔት ስቴትቶሎችን በአጠቃቀም ውስጥ የተሻለ ተስማሚነት ያካትታሉ. በኮንዶኔት ስቴትቶሎችን በኮንዶኔት ስቴትቶሎችን ያካትታሉ. በኮንዶኔት ስቴትቶሎችን በኮንዶኔት ስቴትቶሎችን ያካትታሉ. በኮንዶኔት ስቴትቶሎችን ያካትታሉ. በኮን እያንዳንዱ ትክክለኛ ጓደኝነት ጋር ማንኛውም ትክክለኛ ጓደኝነት በኮንቴክቲክ ስርዓቶች ላይ ይመዝገቡ. የኮንቴክቲክ ግራፊዎች ከሁለት የተለያዩ ጓደኞች ጋር ከሁለት የተለያዩ ጓደኝነት ጓደኝነት ከባድ ውሂብ ከሁለት ተጽዕኖ ይወዳሉ. Agent trajectories ይህን ውሂብ ያቀርባል, የሙዚቃ አሁን ይገኛል, እና Agent ergonomics ብቻ ኩባንያው መውሰድ ይሆናል. በአካባቢው ጉዞዎች (እነርሱም ተለዋዋጭ ሊሆን ይችላል) homophily ያውቃሉ - nodes ተመሳሳይ ናቸው, ምክንያቱም እነርሱ ጋር የተገናኙ ናቸው. የዓለም ጉዞዎች (እነርሱ ወደ ውስጣዊ ወደ ውስጣዊ ወደ ውስጣዊ ወደ ውስጣዊ) struktural equivalence ያውቃሉ - nodes ተመሳሳይ ናቸው, ምክንያቱም እነርሱ analogue roles ይጫወታሉ, እነርሱም በእርግጥ ተመሳሳይ አይደለም. አንድ ኩባንያ ውስጥ ሁለት ታዋቂ ኢንጂነሪቶች ይመልከቱ. አንድ ክፍያዎች ላይ ይሰራል, አንድ ማረጋገጫዎች ላይ ይሰራል. ምንም አጠቃቀም መኪናዎች, ምንም ተለዋዋጭ ኮድ, ምንም ተለዋዋጭ Slack ቻይናዎች. Homophily እነሱን እንደ ተመሳሳይ አይሆንም. ነገር ግን በስተካከለቱ እነርሱ ተመሳሳይ ናቸው – የተለያዩ ሰር ግራፊዎች ውስጥ ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎች, ተመሳሳይ ምርጫ ሞዴሎች, ተመሳሳይ ትክክለኛነት መንገዶች. የአውሮፕላኖች (አውሮፕላኖች) እና የአውሮፕላኖች (አውሮፕላኖች) አጠቃቀም አይችልም. አንድ አግኝተዋል ጊዜ ወይም አንድ ተግባር ለማጠናቀቅ, ይህ የኮርፖሬሽን ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ስቴትስ ይሸፍናል. ይህ ስርዓቶች ይሸፍናል, ውሂብ ይመልከቱ, APIs ይደውሉ. The trajectory is a walk through the graph of organization entities. በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃላይ, በአጠቃ የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር ቀጣይነት የተገነባው, ኤጀንዲን ሮክቶሪዎች የዋጋ ሰዓታት ይሆናል. እያንዳንዱ ትራክቶሪ የኮርፖሬሽን መዋቅር ሻጋታ ይሰጣል, በእያንዳንዱ የኮርፖሬሽን ሥራ ላይ አስፈላጊውን ክፍሎች ላይ ተስማሚ ነው. በአጠቃቀም በመጠቀም የሚታወቁ የኮርፖሬሽን መዋቅር እንዴት ይሰራል. የኦንቶሎጂ ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ከረጅም ነው. እዚህ የንግድ አግኝተዋል. አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝተዋል አግኝ ከዓመቱ በኋላ, የኮንክቶፕ ግራፊዎች አጠቃቀም አጠቃቀም ያካትታሉ ጊዜ, እነርሱ ተጨማሪ ነገር ሊሆን ይችላል: ሙሉ በሙሉ ማሽከርካሪ ምርት ዓለም ሞዴል. የ Context Graphs ምርት ዓለም ሞዴል ሊሆን ይችላል አንድ ምርት ዓለም ሞዴል አንድ የአካባቢን እንዴት ይሰራል የሚታወቀው, ማተም ምልክቶች ነው. ይህ ዲኒካዊን ያካትታል, ይህም አንድ የተወሰነ ሁኔታ ውስጥ የተቀየደው እንቅስቃሴዎች ጊዜ ምን ይሆናል. ይህ መዋቅር ያካትታል: ምን የሆነዎች አሉ እና እንዴት ያካትታል. እና እባክዎን ያደርጋል: በአሁኑ ሁኔታ, እና የተመሠረተ እንቅስቃሴ, ከዚያ በኋላ ምን ይሆናል? የዓለም ሞዴሎች አንድ አስፈላጊ ነገር ያስተዋውቃሉ: የአገልግሎት መሣሪያዎች የአካባቢዎች የሚተኮሩ ምሳሌዎችን ያውቃሉ እና በ "ወንዶች" ውስጥ ሙሉ በሙሉ ያስተዋውቃሉ - በፈጠራ ቦታ በኩል ተሞክሮዎች. የዓለም ሞዴል አንድ ተሞክሮ ሊሆን ይችላል. የ hypotheticals መተግበሪያ ይችላሉ እና በእርግጥ የአካባቢ ውስጥ መተግበሪያ አይሆንም. አንድ ዓለም ሞዴል የፊዚክስ (እንዴታዎች እንዴት መውሰድ, ክወናዎች እንዴት መተግበሪያ) ያደርጋል, የእርስዎን የፊዚክስ ሞዴል ለማሻሻል, የእርስዎን ፎቶዎችን ለማሻሻል, የእርስዎን ፎቶዎችን ለማሻሻል, የእርስዎን ፎቶዎችን ለማሻሻል, የእርስዎን ፎቶዎችን ለማሻሻል, የእርስዎን ፎቶዎችን ለማሻሻል, የእርስዎን ፎቶዎችን ለማሻሻል. ተመሳሳይ ትክክለኛነት ይጠቀማል, ነገር ግን የቴክኒክ የተለያዩ ነው. የኦርጋኒካዊ አካላዊነት የሙቀት እና ፍጥነት አይሆንም. ይህ ትክክለኛነት ንድፍ ነው. ምናልባት ከሁለቱም ስዕሎች እንዴት ማረጋገጥ ይችላሉ? የኦርጋኒካዊ ስዕሎች እንዴት ማሻሻል ይችላሉ? ይህ ባህሪያት ስዕሎች ይጠቀማሉ ጊዜ ይህ መዋቅር ምን ይሆናል? የዚህ አገልግሎት ላይ መተግበሪያው ፍጥነት ምናልባት ምናልባት እንዴት ነው? ስቴትስ በእርስዎ እውነተኛ ነገር ያውቃል. የ Event Clock በእርስዎ ስርዓቱ እንዴት እንደሚሰራ ያውቃል—እርስዎ ለመምረጥ የሚፈልጉት ነው. የኮንክቶፕ ግራፊክስ በከፍተኛ መጠን ያለው የዓለም ሞዴል ሊሆን ይችላል. በኮንክቶፕ ላይ የፈጠራ መረጃዎችን እንዴት ያገለግላል, በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክቶፕ ግራፊክስ በኮንክ በ PlayerZero, እኛ ኮድ ማምረቻዎች ያደርጋሉ - የእኛን ምርት ስርዓቶች ሞዴል ላይ የኮድ ልምድ ያተኮሩ እና ውጤቶችን ይመዝናሉ. የተመሠረተ ልምድ, በአሁኑ የኮምፒዩተሮች እና የ feature flags, ተጠቃሚዎች ስርዓቱ እንዴት ይሰራሉ: ይህ ነገር ይወዳሉ? እንዴት የሽያጭ ሞዴል ነው? ማን ደንበኞች ተጽዕኖ ናቸው? እነዚህ ሞዴሎች የኮድ ጉዞዎች ብጁ ናቸው, የኮድ ጉዞዎች ምቹ ነው, የኮድ ጉዞዎች ምቹ ነው, የኮድ ጉዞዎች ምቹ ነው, የኮድ ጉዞዎች ምቹ ነው, የኮድ ጉዞዎች ምቹ ነው, የኮድ ጉዞዎች ምቹ ነው, የኮድ ጉዞዎች ምቹ ነው. የእርስዎ የኮንክቶፕ ካርቦን "እውነተኛ" መልስ አይችልም ከሆነ, ይህ ብቻ የቁማር ውሂብ ነው. Implications for the Continual Learning Debate ለወደፊቱ ማግኘት የሚፈልጉትን ጥያቄዎች አብዛኞቹ ሰዎች AI በንግድ ልምድ ላይ ማወቅ አይችልም ምክንያቱም የንግድ ልምድ ማሻሻል አይችልም - ለሁሉም ችሎታዎች የተመሠረተ ስልጠና ጫማዎችን ለመፍጠር ተስማሚ ነው, ይህም የኦርጋኒካዊ ሳይንሳዊ ጥቅል ድረስ አይጨምር አይደለም. ነገር ግን አንድ መደበኛ ቅርጸት አንድ መዳረሻ ነው ከሆነ ምን ይሆናል? የቅርብ ጊዜ የመማር ጥያቄዎች: እንዴት የቅርብ ጊዜ ልምድ ከ ክብደት ማሻሻያ ይሆናል? ይህ አስቸጋሪ ነው - የካታስትሮክ መውሰድ, የሽያጭ ልውውጥ, የሽያጭ ማሻሻያ. የዓለም ሞዴሎች አንድ አማራጮች ይሰጣሉ: ሞዴል ለመጠበቅ, የዓለም ሞዴል ለማሻሻል. እያንዳንዱ ትራክቶሪ የኦርጋኒካዊ ዲኒካዊ ንጥረትን ያካትታል ፡፡ በስተካከለኛው ጊዜ በዚህ ትራክቶሪ ንጥረትን ያካትታል ፡፡ በዚህ ትራክቶሪ ንጥረትን ያካትታል ፡፡ በዚህ ትራክቶሪ ንጥረትን ያካትታል ፡፡ በስተካከለኛው ትራክቶሪ ንጥረትን ያካትታል ፡፡ በስተካከለኛው ትራክቶሪ ንጥረትን ያካትታል ፡፡ በስተካከለኛው ትራክቶሪ ንጥረትን ያካትታል ፡፡ በስተካከለኛው ትራክቶሪ ንጥረትን ያካትታል ፡፡ አብዛኞቹ ሞዴሎች የተሻሻለ አይደለም, ነገር ግን የዓለም ሞዴል የተሻሻለ ነው. እና በዓለም ሞዴል ሲሚኒየም ያተኮሩ ነው, እርስዎ አንድ ነገር ይበልጥ ጠንካራ ያገኛሉ: counterfactual ግምገማዎች. ብቻ አይደለም "እነዚህ ተመሳሳይ ሁኔታዎች ውስጥ ምን ይሆናል?" ነገር ግን "እኔ ይህን እንቅስቃሴ ያደርጋል ከሆነ ምን ይሆናል?" ይህ ተሞክሮ ሰራተኞች አዲስ ሰራተኞች አላቸው ነገር ነው. ምንም የተለያዩ የኬሚኒካዊ መዋቅር, የተሻለ ዓለም ሞዴል. እነርሱ ውጤቶችን ለመምረጥ አነስተኛ ሁኔታዎችን ይመልከቱ. "እኛ በዚህ ደቂቃ ላይ መውሰድ ከሆነ, on-call አንድ አነስተኛ ሳምንታት ይሆናል." ይህ መግቢያ አይደለም. ይህ ስርዓት ፍላጎት ውስጣዊ ሞዴል ላይ መውሰድ ነው. ይህ የዓለም ሞዴሎች ለመፍጠር የሚፈልጉት ሊሆን ይችላል, እነርሱም የመሳሰሉ እንደ ተሞክሮዎችን ለማሻሻል እና መውሰድ ጊዜ ማምረቻዎችን ለማስተዋወቅ እና መተግበሪያዎችን ያስተዋውቃሉ. ሞዴል የሞተር ነው. የኮንክቶፕ ግራፊው የሞተር አጠቃቀም ያደርጋል የዓለም ሞዴል ነው. የዓለም ሞዴሎች መካከል አንድ የተመሠረተ ደህንነት በአጠቃላይ የኦንቶሎጂዎች ናቸው, ስለዚህ የተመሠረተ እና የተመሠረተ የኦንቶሎጂዎች ሁለቱም ይመልከቱ. የተመሠረተ vs. የተመሠረተ የኦንቶሎጂዎች: የኦርጋኒካዊ መዋቅር ሁለት ቅርጸቶች አብዛኞቹ ሰዎች የኮንክቶፕ ካርፖች አንድ የኮንክቶፕ ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ካርፖች ይህ ቡድን የሚታወቀው መሣሪያዎች (Neo4j, ቪክቶር ማረፊያዎች, Knowledge Graphs) ለማግኘት ይሰጣል. "Ontology" አንድ ትክክለኛ ምልክት ነው. የተመሠረተ የኦንቶሎጂዎች አሉ (የመሠረተ ሞተሮች, workflows, governance layers). Palantir በዚህ ላይ $50B ኩባንያ የተገነባው ነው: አንድ የተመሠረተ layer ለንግድ ውሂብ ወደ መኖሪያዎች እና ግንኙነት ያካትታል. አንተ ቅርጸት ያካትታል. አንተ ያስተዋውቃል. ይህ በከፍተኛ ደረጃ ላይ መዋቅር ያውቃል ጊዜ ይሰራል. ቀጣይ $ 50B ኩባንያ የተገነባው ይሆናል. የንግድ ምንድን ነው, ነገር ግን እርስዎ መፍጠር እንደሚቻል አይደለም. ይህ በጣም አስፈላጊ ነው, ምክንያቱም በዚህ ጊዜ እኛም መውሰድ ላይም መውሰድ አይችልም, እና ኤጀንቲዎች የእኛን ግምገማዎችን ተለዋዋጭ ነው! የ Enterprise AI ሁለቱም ለመጎብኘት አለብዎት. የተመሠረተ የኦንቶሎጂዎች ለ ብዙ priors አሉ. ለወደፊቱ ያግኙን, ያስተዋውቃሉ, እና ያግኙን ለወደፊቱ ኢንቨስትመንት አላቸው. የወደፊቱ ግንኙነትዎች (የአንቲቶች ማን ጋር ተኳሃኝ ይሆናል, በቋቋቋም መስኮች ውስጥ ምን ተመሳሳይ ነው) ይህ አጠቃቀም ነው. ነገር ግን በጣም አስፈላጊ የኮምፒውተር ነው የኮምፒውተር መተግበሪያዎች በመጠቀም መውሰድ ድረስ የኮምፒውተር መተግበሪያው ሊሆን ይችላል. “የእውነተኛ ስሜት” (የእውነተኛ ስሜት) “እውነተኛ ስሜት” (እውነተኛ ስሜት) “እውነተኛ ስሜት” (እውነተኛ ስሜት) “እውነተኛ ስሜት” (እውነተኛ ስሜት) “እውነተኛ ስሜት” (እውነተኛ ስሜት) “እውነተኛ ስሜት” (እውነተኛ ስሜት) “እውነተኛ ስሜት” (እውነተኛ ስሜት) “እውነተኛ ስሜት” (እውነተኛ ስሜት) “እውነተኛ ስሜት” (እውነተኛ ስሜት) “እውነተኛ ስሜት” (እውነተኛ ስሜት) “እውነተኛ ስሜት” (እውነተኛ ስሜ መተግበሪያዎች ከባድ ቴክኖሎጂ እንደ ጓደኞች እንደ ጓደኞች እንደ ጓደኞች እንደ ጓደኞች እንደ ጓደኞች እንደ ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደ የእርስዎን መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መለያዎች ብቻ መለያዎች ናቸው. ትክክለኛነት ትዕዛዞች ምርት ዓለም ሞዴሎች ለ ስልጠና ውሂብ ናቸው. ቅርጸት እርስዎ ከባድ የተመሠረተ ነገር አይደለም. ሁሉም ይህ በጣም የኮምፒዩተር ወይም የኮምፒዩተር ግራፊዎችን ሊሆን ይችላል, ነገር ግን የኮምፒዩተር ግራፊዎች ዛሬ በከፍተኛ ደረጃ ሊሆን ይችላል, እና በአሁኑ ጊዜ ይበልጥ ይሆናል. የኮንክቶፕ ግራፊዎች በእርግጥ ምንድን ነው የኮንክቶፕ ግራፊክስ በእርግጥ ሊሆን ይችላል ጊዜ ከባድ ክወናዎችን ለመጫወት የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል: ብቻ ተሳታፊዎች ብቻ አይደለም, ነገር ግን በተሳካ የምስክር ወረቀት ጋር መመሪያዎች, በተሳካ ጥቅሞች, የፈጠራ ትዕዛዞች, እና ምን በኋላ. የመጀመሪያው, የቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋቋ ሁለተኛው, መቁረጥ መቁረጥ አስፈላጊ ነው, ምክንያቱም ይህ መውሰድ መሳሪያዎችን ለመግዛት እንዴት ቀላል ነው ያካትታል. ይህ ፍላጎት ኢንዱስትሪ በከፍተኛ ደረጃ ይለካል. አንዳንድ መሳሪያዎች ውስጥ, መሳሪያዎች በአሁኑ ጊዜ ሶፍትዌር ውስጥ ይኖራሉ, ስለዚህ መሳሪያዎች በእርግጥ ውጭ ይሆናል. ሌሎች ውስጥ, እውነተኛ መሳሪያዎች በእርግጥ በእርግጥ ይሆናል: በከፍተኛ ደረጃዎች, በሽታዎች, በሽታዎች, በሽታዎች, በሽታዎች, በሽታዎች ይመዝገቡ. ስለዚህ የድምጽ ብዙ የቴክኒካዊ ዓለም ኢንዱስትሪዎች ውስጥ አንድ መቁረጥ ነው: ይህ እርስዎ በጽሑፍ መውሰድ ክፍሎች ለመምረጥ ይችላሉ, ነገር ግን ሰዎች በእር የኮንክቶፕ ግራፊዎች የኮንክቶፕ ግራፊዎች የኮንክቶፕ ግራፊዎች ውስጥ የኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግራፊዎች በኮንክቶፕ ግ የኦንቶሎጂ አስተማማኝነት ደግሞ አስፈላጊ ነው, ነገር ግን ውጤቶች ተለዋዋጭ ናቸው, እና ይህ ገበያ ገበያ ነው. በአጠቃላይ, በአጠቃላይ በዓለም ላይ የተወሰነ የኮምፒውተር አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀ በቴክኖሎጂ ውስጥ, ተለዋዋዋጭ ችግር ይሰጣል. የኦንቶሎጂዎች የማይታመን ናቸው, ምክንያቱም የንግድ አጠቃቀም በአብዛኛውን ጊዜ የተመሠረተ ነው. ምርቶች መጓጓዣ እና ባህሪያት ይቀበላሉ. ቡድን ተመሠረተ ነው. ወደ ገበያ ተመሠረተ ተመሠረተ ነው. አዲስ ዋጋ ሞዴሎች ይሰጣሉ, የሽያጭ ሞዴሎች ይቀበላሉ. በአጠቃላይ አንድ ኩባንያ ውስጥ, የተለያዩ ባህሪያት በዋናነት የተለያዩ ንጥሎች እና ጊዜዎች ላይ ይሰራሉ, በተለይም በ B2B የሽያጭ ውስጥ, በንግድ, መለያዎች, አካባቢዎች, ማረጋገጫዎች, እና የሽያጭ መጋቢዎች ክፍል, አካባቢ, እና ቻርተር ላይ የተለያዩ ናቸው. በ "አንድ ሰው" ውስጥ, ይህ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ሰው" በ "አንድ ከጊዜ በኋላ, አንድ ድርጅቱ የተፈጥሮ ነገር መረጃ አይደለም; ይህ መፍትሔዎች አጠቃቀም ነው. በይነገጽ ላይ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ የአገልግሎት ኩባንያዎች አንድ አግኝቷል, ምክንያቱም እነርሱ በይነገጽ ላይ ተስማሚ ናቸው. እርስዎ ግምገማዎችን በይነገጽ ምርት እንደ መተግበሪያዎችን ያካትታሉ እና በይነገጽ ላይ ይጠበቃሉ, እርስዎ በይነገጽ ግራፊን ለመፍጠር ይችላሉ: በይነገጽ መተግበሪያዎችን ያካትታሉ. ከዚያም ከሁለተኛ ጊዜ ውስጥ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም እርስዎ የክፍያዎችን ያካትታሉ, የክፍያዎችን ያካትታሉ, የክፍያዎችን ያካትታሉ, የክፍያዎችን ያካትታሉ, የክፍያዎችን ያካትታሉ, የክፍያዎችን ያካትታሉ, የክፍያዎችን ያካትታሉ እና የክፍያዎችን ያካትታሉ. ይህ የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር በጤና ውስጥ, ስርዓት ከባድ ትዕዛዞች መተግበሪያዎችን ያውቃል. የክብደት በ 3 ቀናት ወይም በ 3 ሳምንታት ውስጥ ይሰጣል, የክብደት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ያውቃል. ይህ ደግሞ የምርት ኢኮኖሚን ይቀየዳል. ሙሉ ሞዴል ማረጋገጫ ወጪ ለማከናወን helyett, አንድ ዝቅተኛ ቁሳቁሶች ጋር ይጀምራል እና ከፍተኛ ጥራት ቁሳቁሶች በእርግጥ የሥራ ሂደቶች ውስጥ ተመልካች ይሆናል. የክብደት አጠቃቀም ነው, ምክንያቱም እያንዳንዱ ጥቅል ስኬት የተከናወን የሙያ ውሂብ ይሆናል, እና እያንዳንዱ ትክክለኛነት ስኬት ይሆናል. አብዛኞቹ ስርዓቶች ምን ይሆናል ያውቃሉ; ምንም ነገር በዚያ ጊዜ ምን ይሆናል እንዴት እንደሚወረድን ይችላሉ. የኮንክቶፕ ግራፊክስ የኮንክቶፕ ግራፊክስ አይደለም; ይህ ጠቃሚ ምክሮች, መስፈርቶች, እና ውጤቶች ጋር ያለውን ግራፊክ ነው. የኮንክቶፕ ግራፊዎች መጀመር እንዴት ይሆናል? እርስዎ መጀመሪያው መውሰድ ሊሆን ይችላል, እነዚህን ውሂብ, የክፍያ ስርዓቶች አግኝቷል, ነገር ግን ከሌሎች ምንጮች ይሆናል. የኮንክቶፕ ግራፊዎችን እንዴት ለመፍጠር አይችልም አንዳንድ ተጫዋቾች በዚህ መሐንዲት ውስጥ ልውውጥ ይሆናል ያውቃሉ. ማረፊያዎች "እውነት መጋቢዎች" ይሆናል, እና CRMs "የ APIs ጋር ብሔራዊ መሣሪያዎች" ይሆናል. ይህ የአሁኑ ውሂብ ይበልጥ ተስማሚ ሊሆን ይችላል. ይህ መውሰድ ፎቶዎችን ለመፍጠር አይሰራም. አጠቃቀም እና አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም እና አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም. የ Salesforce በ Agentforce, ServiceNow በ Now Assist, እና Workday በ HR ለ ኤች ኤች ኤች ኤች ያደርጋል. ነገር ግን እነዚህ መተግበሪያዎች የእርስዎ ሞዴል የአካል ብቃት መስፈርቶች ይሰጣሉ. Salesforce በአሁኑ ሁኔታ ማከማቻ ላይ የተመሠረተ ነው: እርስዎ ፍላጎት አሁን ምን ይሆናል, እርስዎ ፍላጎት ማከማቻ ጊዜ ምን ይሆናል አይደለም. እርስዎ ፍላጎት ማከማቻ ጊዜ, እርስዎ ፍላጎት ማከማቻ ጊዜ, እርስዎ ፍላጎት ማከማቻ ጊዜ, እርስዎ ፍላጎት ማከማቻ ጊዜ, እርስዎ ፍላጎት ማከማቻ ጊዜ, እርስዎ ፍላጎት ማከማቻ ጊዜ, እርስዎ ፍላጎት ማከማቻ ጊዜ, እርስዎ ፍላጎት ማከማቻ ጊዜ, እርስዎ ፍላጎት ማከማቻ ጊዜ, እርስዎ ፍላጎት ማከማቻ ጊዜ, እርስዎ ፍ እነርሱም የእርስዎ ወላጆች ከባድ ገጾች ይሰጣሉ. የ support escalation ብቻ Zendesk ውስጥ አይሆንም. ይህ CRM ከ ደንበኞች ደረጃ, የ SLA ግምገማዎች ከባድ, PagerDuty ከ recent interruptions, እና የ Slack thread flagging churn risk ላይ ያደርጋል. ምንም ተመሠረተ ሰው ይህን ማወቅ አይችልም, ምክንያቱም ምንም ተመሠረተ ሰው ከባድ ስርዓት መንገድ ውስጥ ይቆያል. የ RevOps የሽያጭ, የገንዘብ, የMarketing, እና ደንበኞች ስኬታማነት ለማስተካከል ሊሆን ይችላል. DevOps የገንዘብ ልማት, የ IT, እና ድጋፍ ለማስተካከል ሊሆን ይችላል. Security Ops IT, Engineering, እና Compliance መካከል ይቆያል. እነዚህ የ "ክፍያ" ባህሪያት አንድ ታውቃል ናቸው. እነርሱ በእርግጥ ምንም የክፍያ ስርዓት የ cross-functional workflow አጠቃቀም አይችልም. የ org chart የ ሶፍትዌር አጠቃቀም አይችልም የኮንክቶፕ መውሰድ አንድ ተግባር ለመፍጠር ያደርጋል. አንድ መተግበሪያ, ይህ መተግበሪያ ቀጥተኛ ነው, ነገር ግን ይህ መተግበሪያ ቀጥተኛ ነው; ይህ መተግበሪያ ቀጥተኛ ነው, ነገር ግን ይህ መተግበሪያ ቀጥተኛ ነው; ይህ መተግበሪያ ቀጥተኛ ነው. ሁሉም እነዚህን አግኝተዋል, በአሁኑ ጊዜ ለንግድ ኩባንያዎች ምንድን ነው? ጥያቄው የቅርብ ቢሊዮን ዶላር አውታረ መሣሪያዎች የአሁኑ ውሂብ ጋር AI አጠቃቀም ወይም ውሂብ አጠቃቀም ያደርጋል የሚችሉ ውሂብ ትዕዛዞችን ያካትታሉ. ይህ ምንድን ነው: የሦስት ጠንካራ ችግሮች የኮንክቶፕ ግራፊዎች የሦስት ችግሮች ለመፍጠር ያስፈልጋቸዋል: የሁለት ሰዓቶች ችግሮች. በአጠቃላይ የአሜሪካ ዶላር ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት የተገነባው እና ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰዓቶች ከሁለት ሰ የፕሮግራም እንደ ውፅዓት. የኮርፖሬሽን ኦንቶሎጂ መተግበሪያ አይችሉም. የፕሮግራም መተግበሪያዎች የፕሮግራም መተግበሪያዎችን በመጠቀም የፕሮግራም መተግበሪያዎችን ማግኘት ይችላሉ. የፕሮግራም መተግበሪያዎች የኮርፖሬሽን መተግበሪያዎች እና የፕሮግራም መተግበሪያዎች መተግበሪያዎች ናቸው. የፕሮግራም መተግበሪያዎች የፕሮግራም መተግበሪያዎች እና የፕሮግራም መተግበሪያዎች መተግበሪያዎች መተግበሪያዎች ናቸው. የዓለም ሞዴሎች, የኮንክቶፕ ስርዓቶች አይሆንም. የኮንክቶፕ ግራፊዎች ከሁለቱም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም እነዚህ ኩባንያዎች ጥራት ላይ የተለያዩ ነገር ይኖራሉ. የሥራ ሥራዎችን ለማጠናቀቀቅ አይችሉም - የኦርጋኒካዊ ኢንጂነሪት ያካትታሉ እና ልማት ይሆናል. ይህ ምናልባትን ተስማሚ ይሆናል, ቀደምን ብቻ አይችሉም. የዓለም ሞዴሎች ከጀመርም ከጀመርም ይሆናል. ይህ መፍጠር ነው. የተሻለ ሞዴሎች አይደለም. የተሻለ ኢንተርፕራስቲክ ለመፍጠር የተመሠረተ ኢንቨስትመንት ማከማቻ ነው.