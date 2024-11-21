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የተቦጫጨቀ የውሂብ አስተዳደርን መቆጣጠር (AI ጠቃሚ ምክሮች ከውስጥ)@brightdata
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የተቦጫጨቀ የውሂብ አስተዳደርን መቆጣጠር (AI ጠቃሚ ምክሮች ከውስጥ)

Bright Data6m2024/11/21
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

የተሰረዘ ውሂብን መቆጣጠር ከማውጣት በላይ ያካትታል—ውሂቡን በብቃት ማጽዳት፣ ማበልጸግ እና ወደ ውጭ መላክ ነው። በእጅ regex ዘዴዎች እስከ AI-powered automation ድረስ፣ ይህ መመሪያ ውስብስብ የመረጃ ስብስቦችን እንኳን ለማስተናገድ የላቀ ሂደት ቴክኒኮችን ይዳስሳል። ወደ ውጭ የመላክ አማራጮች CSV፣ የውሂብ ጎታዎች እና እንደ Protobuf ወይም የደመና ማከማቻ ያሉ ሊለኩ የሚችሉ ቅርጸቶችን ያካትታሉ።
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የኃላፊነት ማስተባበያ ፡ ይህ በ Advanced Web Scraping ላይ ያለን ባለ ስድስት ክፍል ተከታታዮች ክፍል 5 ነው። እኛን መቀላቀል ብቻ? ለመከታተል ከክፍል 1 ይጀምሩ !


በኤችቲኤምኤል ትንታኔ ከድረ-ገጽ ላይ መረጃን ማንሳት በመረጃ አስተዳደር ቧንቧ ውስጥ የመጀመሪያው እርምጃ ነው። ቡድንዎ ወይም ኩባንያዎ ከሱ ዋጋ ማውጣት እንዲችሉ ያንን ጥሬ ውሂብ ወደ ውጭ ለመላክ ማዘጋጀት ያስፈልግዎታል! 💡


በዚህ ጽሁፍ ውስጥ፣ በራስ ሰር መረጃን ለማቀናበር እና የተቦረቦረ ውሂብን ወደ ውጭ ለመላክ የጥንታዊ ቴክኒኮችን ከአዳዲስ እና ምርጥ ፈጠራዎች ጋር እንመረምራለን። የውሂብ ጨዋታዎን ደረጃ ለማሳደግ ይዘጋጁ! 🎓

ከአንድ ጣቢያ ውሂብን ካወጡ በኋላ የሚቀጥሉት እርምጃዎች

ይህንን ባለ ስድስት ክፍል ተከታታዮች በተራቀቀ የድረ-ገጽ መቧጨር ላይ ከተከታተሉት እንኳን ደስ አለዎት! የመቧጨር ችሎታህን ወደ ኒንጃ ደረጃ ከፍ አድርገሃል። 🥷


እስካሁን ያየኸውን ፈጣን ድጋሚ እነሆ፡-

  1. ኃይለኛ, ዘመናዊ የድረ-ገጽ መጥረጊያ ለመገንባት ቅድመ-ሁኔታዎች

  2. ከ SPAs፣ PWAs እና እንዲያውም AI-powered sites ውሂብን እንዴት ማምጣት እንደሚቻል

  3. የመቧጨር የስራ ሂደቶችን ለማመቻቸት ጠቃሚ ምክሮች እና ዘዴዎች

  4. በ AI የሚነዱ ፕሮክሲዎችን በመጠቀም የዋጋ ገደቦችን እንዴት ማለፍ እንደሚቻል


ዋናው ነገር የእርስዎ የመቧጨር ስክሪፕት በጣም አስቸጋሪ የሆኑትን ዘመናዊ ጣቢያዎችን እንኳን ሳይቀር ሁሉንም ውሂባቸውን በብቃት እና በብቃት ማውጣት ይችላል። ⚡

አሁን በጣም ውድ የሆነ የውሂብ ክምችት ስላሎት፣ የሚቀጥሉት እርምጃዎች፡-

  • ውሂብን ማቀናበር ፡ ውሂብዎን ወደ ውጭ ለመላክ ያፅዱ፣ ያበለጽጉ እና ያዋቅሩ። ⚙️

  • ውሂብ ወደ ውጭ መላክ ፡ የተቦረቦረውን ውሂብ ለወደፊት ጥቅም ላይ እንዲውል በትክክለኛው ቅርጸት ያከማቹ። 📥


እነዚህን ሁለት የመጨረሻ ደረጃዎች እንከፋፍል እና እንዴት ከጥሬ የተቦጫጨቀ መረጃ ወደ ተግባራዊ ግንዛቤዎች እንደሚሄዱ እናሳይዎታለን!

የተቦጫጨቀ ውሂብን የማቀናበር አቀራረቦች

ለሁለቱም በእጅ እና አውቶማቲክ የውሂብ ሂደት በጣም ታዋቂ ዘዴዎችን ያስሱ።

በእጅ የውሂብ ሂደት

ፅንሰ-ሀሳቡ ቀላል ነው፡ ውሂቡን ለማጽዳት ብጁ መደበኛ አገላለጾችን እና እንደ trim()replace() ወይም ሌላ መደበኛ የቤተ-መጽሐፍት ተግባራትን የመሳሰሉ ታማኝ የሕብረቁምፊ ማሻሻያ ዘዴዎችን ይጠቀሙ። እና ከዚያ, አስፈላጊ ከሆነ, ወደ ትክክለኛው የውሂብ አይነት ይለውጡት. 🧹


እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ይህን ከዚህ ቀደም አድርገህ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ፣ አዲስ ነገር መሆን የለበትም… 🧐


ለአብነት ጊዜው አሁን ነው!


ይህን ሕብረቁምፊ ከምርት ዋጋ ላይ ጠርገው አስቡት፡-

 " USD 199.98 "


የዋጋ ቁጥሩን እና ምንዛሬውን ማውጣት ይፈልጋሉ። በጃቫ ስክሪፕት እንዴት ሊፈቱት እንደሚችሉ እነሆ፡-

 let priceString = " USD 199.98 "; // scraped string let trimmedPriceString = priceString.trim(); // removes extra spaces let [price, currency] = trimmedPriceString.match(/[A-Za-z]+|\d+\.\d+/g).map(item => item.trim()); console.log(price); // 199.98 console.log(currency); // USD


ቀላል ይመስላል, ትክክል? ግን ችግሩ እዚህ አለ: እንዲህ ዓይነቱ የእጅ መረጃ ማጽዳት ለአብዛኛዎቹ የተበላሹ ገጾች ይሠራል; ሞኝነት አይደለም። 😭


ዲ ኦ!


ስለዚህ፣ በእጅ የሚሰራ ውሂብ ማቀናበር ብዙውን ጊዜ የጠርዝ ጉዳዮችን ለመቆጣጠር አመክንዮ ይጠይቃል። ለምን፧ ምክንያቱም ድረ-ገጾች የሚሻሻሉ እና ልዩ ውሂብ ሊይዙ ስለሚችሉ፣ ምንም እንኳን የአንድ የተወሰነ ገጽ ምድብ አካል ቢሆኑም!


💡 ጠቃሚ ምክር ፡ በእጅ ማመቻቸት ስራውን ሊያጠናቅቅ ቢችልም ትንሽ የቆየ ትምህርት ቤት ነው። አዲሱ አቀራረብ የቧንቧ መስመርዎን በራስ-ሰር የውሂብ ሂደትን በ AI ላይ በተመሰረቱ መሳሪያዎች መሙላት ነው።

ከ AI ጋር አውቶማቲክ የውሂብ ሂደት

AI-በተለይ LLMs ( ትልቅ የቋንቋ ሞዴሎች ) - የውሂብ ሂደትን አብዮት እያደረገ ነው። እነዚህ ሞዴሎች ንፁህ፣ የተዋቀረ መረጃን በጣም ከቆሸሸው፣ በጣም ትርምስ እና ጫጫታ ካለው መረጃ በማውጣት የላቀ ብቃት አላቸው። ለምንድነው ሥልጣናቸውን ለድር መቧጨር አይጠቀሙም?


ለምን አይሆንም?


እዚህ ያለው ሀሳብ ሁሉንም ጥሬ ውሂብዎን በድር መቧጨር እና ከዚያም የውሂብ ጽዳት ለእርስዎ ለማድረግ ወደ AI ያስተላልፉ። ለምሳሌ ከታች ያለውን ምሳሌ ተመልከት 👇


የግቤት ሕብረቁምፊው ይኸውና፡

 " USD 199.98 "


ChatGPT ወይም ሌላ ማንኛውንም LLM ዋጋውን እና ገንዘቡን እንዲያወጣልዎ ይጠይቁ፡-


የተቦጫጨቀውን ውሂብ እንዲያጸዳ ChatGPT በመጠየቅ


ውጤቱስ? ብሩህ ብቻ!


AI ብቻ ብሩህ ነው!


አሁን AI API (ለምሳሌ፣ OpenAI፣ Anthropic፣ ወይም ሌላ የኤል ኤም ኤል አቅራቢዎች) በመደወል ከላይ ያለውን አመክንዮ በቀጥታ ወደ ፍርስራሽዎ እንደሚያዋህዱት አስቡት። ያ ሁሉንም አሰልቺ ብጁ የጽዳት አመክንዮ እና የጠርዝ መያዣ ማረምን ማስወገድ ነው! 🙅‍♀️


🎁 የጉርሻ መረጃ ፡ AI ውሂብህን ማፅዳት ብቻ አይደለም! እሱን ለማበልጸግ ኃይለኛ መሳሪያም ነው። LLMs ጠቃሚ የውሂብ ነጥቦችን ማከል ወይም ተዛማጅ መረጃዎችን ከሌሎች የመስመር ላይ ምንጮች ማምጣት የሚችል አብሮገነብ እውቀት ይዘው ይመጣሉ።


የዚህ አቀራረብ ብቸኛው አሉታዊ ጎኖች - በተለይም ክፍት ምንጭ ያልሆኑ AI ሞዴሎችን ከመረጡ?

  • ወጪ ፡- AI ሞዴሎችን መጥራት የተጋነነ ዋጋ ባይኖረውም፣ ነጻ አይደለም—በተለይም በመጠኑ። 💸
  • የውሂብ ግላዊነት ፡ የተሰረዘ ውሂብዎን ለሶስተኛ ወገን AI አቅራቢ መላክ የተገዢነትን ችግሮች ሊያነሳ ይችላል። 🔓

ለተጠረበ ውሂብ ምርጥ ወደ ውጭ የመላክ ዘዴዎች

አሁን የውሂብ ማቀናበሪያ ስላደረጉ፣ በጣም ውጤታማ በሆኑ ዘዴዎች ውሂብዎን ወደ ውጭ ለመላክ ለመጥለቅ ጊዜው አሁን ነው። 🤿

⚠️ ማስጠንቀቂያ ፡- አንዳንድ የኤክስፖርት ዘዴዎች የታወቁ ቢመስሉም ተስፋ አትቁረጥ—ሌሎች ይበልጥ ውስብስብ እና ትንሽ ለየት ባለ መልኩ ሊሆኑ ይችላሉ!

ወደ ሰው ሊነበቡ ወደሚችሉ ፋይሎች ላክ

እንደ CSV፣ JSON ወይም XML ወደ ሰው ሊነበብ ወደሚችሉ ቅርጸቶች ውሂብን ወደ ውጭ መላክ የተሰረዘ ውሂብን ለማከማቸት የተለመደ ዘዴ ነው። ያንን እንዴት ማሳካት ይቻላል? በስክሪፕትዎ መጨረሻ ላይ በብጁ የውሂብ ወደ ውጭ መላክ ኮድ!


👍 ጥቅሞች :

  • የውሂብ ቅርጸቶችን ለማንበብ እና ለመረዳት ቀላል

  • ማይክሮሶፍት ኤክሴልን ጨምሮ ከአብዛኛዎቹ መሳሪያዎች ጋር ሁለንተናዊ ተኳኋኝነት

  • በቀላሉ ቴክኒካል ካልሆኑ ተጠቃሚዎች ጋር መጋራት እና ለእጅ ፍተሻ ሊያገለግል ይችላል።


👎 ጉዳቶች

  • ለትልቅ የውሂብ ስብስቦች የተወሰነ ልኬት
  • የውሂብ ወደ ውጭ የመላክ የድሮው ፋሽን አቀራረብ

ወደ የመስመር ላይ የውሂብ ጎታዎች ላክ

እንደ MySQL፣ PostgreSQL ወይም MongoDB የውሂብ ጎታዎች ያሉ የተሰረዙ መረጃዎችን በቀጥታ ወደ የመስመር ላይ SQL ወይም NoSQL የውሂብ ጎታዎች በማዞር ላይ።


👍 ጥቅሞች:

  • የተቦጫጨቀ ውሂብ ማዕከላዊ መዳረሻ

  • ውስብስብ መጠይቅን ይደግፋል

  • ከመተግበሪያዎች ጋር ቀላል ውህደት


👎 ጉዳቶች:

  • የውሂብ ጎታ ማዋቀር እና አስተዳደር ያስፈልገዋል
  • ከፍተኛ መጠን ያለው የውሂብ መጠን ያለው የመጻፍ አፈጻጸም ችግሮች

ወደ ልዩ ትልቅ የውሂብ ቅርጸቶች ይላኩ።

እንደ Protobuf ፣ Parquet፣ AVRO እና ORC ያሉ የተሻሻሉ ቅርጸቶች የተሰረዙ መረጃዎችን ማከማቸት—ይህም ለትልቅ ውሂብ ተስማሚ ነው።


ከዚህ በታች ባለው ቪዲዮ በJSON እና Protobuf መካከል ስላለው ልዩነት የበለጠ ይረዱ፡

👍 ጥቅሞች:

  • በማጠራቀሚያ እና በማገገም ላይ በጣም ውጤታማ

  • ውስብስብ አወቃቀሮች ላሉት ትልቅ የውሂብ ስብስቦች ምርጥ

  • የመርሃግብር ዝግመተ ለውጥን ይደግፋል


👎 ጉዳቶች:

  • ሰው ሊነበብ ስለማይችል ለማንበብ ልዩ መሣሪያዎችን ይፈልጋል
  • ለአነስተኛ የውሂብ ስብስቦች ተስማሚ አይደለም

ወደ ዥረት-ተኳሃኝ የውሂብ ፋይሎች ላክ

እንደ NDJSON እና JSON Lines ያሉ ሊለቀቁ የሚችሉ ቅርጸቶች ውሂብን ለእውነተኛ ጊዜ አፕሊኬሽኖች ወይም ሂደት ቀልጣፋ በሆነ መንገድ ወደ ውጭ ለመላክ ይፈቅዳሉ።


👍 ጥቅሞች:

  • ለዥረት እና ለእውነተኛ ጊዜ ሂደት ፍጹም
  • ከፍተኛ መጠን ያለው ውሂብ በብቃት ይደግፋል
  • ተለዋዋጭ እና ሊለካ የሚችል፣ በንባብም ሆነ በመፃፍ፣ ሰው-ተነባቢ ሆኖ ሲቀር


👎 ጉዳቶች:

  • ሁሉም የJSON ቤተ-መጻሕፍት አይደግፏቸውም።
  • በጣም ተወዳጅ አይደለም

ወደ የደመና ማከማቻ አቅራቢዎች ላክ

ልክ እንደ AWS S3 ወይም Google Cloud Storage የተሰረዘ ውሂብን ወደ ደመና ማከማቻ ማስቀመጥ ቀላል፣ ሊሰፋ የሚችል እና ተደራሽ ማከማቻ ያቀርባል።


👍 ጥቅሞች:


👎 ጉዳቶች:

  • በመካሄድ ላይ ያሉ የማከማቻ ወጪዎች
  • ለመድረስ የበይነመረብ ግንኙነት ያስፈልገዋል

በWebhooks በኩል ወደ ውጭ ላክ

የዌብ መንኮራኩሮች መረጃዎችን በቀጥታ ወደ ውጫዊ አገልግሎቶች ይልካሉ፣ ይህም ለፈጣን እርምጃ ወይም ሂደት በር ይከፍታል።


የድር መንጠቆዎች ምን እንደሆኑ አታውቁም? ይህን ቪዲዮ ይመልከቱ፡-


👍 ጥቅሞች:

  • ወዲያውኑ የውሂብ ማድረስ

  • የውሂብ ማስተላለፍን ወደ ውጫዊ ስርዓቶች በራስ-ሰር ያደርጋል

  • ከሶስተኛ ወገን አገልግሎቶች ጋር ለመዋሃድ በጣም ጥሩ - ለምሳሌ በ Zapier ወይም ተመሳሳይ መድረኮች


👎 ጉዳቶች:

  • የውጭ አገልግሎት ማዋቀር ያስፈልገዋል
  • አገልግሎቱ ከተቋረጠ የውሂብ መጥፋት ሊያስከትል ይችላል።

ከፍተኛ ኩባንያዎች የተጠረበ መረጃን እንዴት እንደሚያካሂዱ እና እንደሚይዙ

በአይቲ አለም ውስጥ የሆነ ነገር እንዴት መስራት እንደሚቻል ለመማር ምርጡ መንገድ ምንድነው? የታመኑ ገንቢዎች፣ ምንጮች ወይም የመስመር ላይ አቅራቢዎች ምን እየሰሩ እንደሆነ ይመልከቱ! 💡


እና ወደ ከፍተኛ ደረጃ የውሂብ አቅራቢዎች ሲመጣ፣ Bright Data ጥቅሉን ይመራል! 🏆


የBright Data's Web Scraper API ምርቶች ለውሂብ ሂደት እና ወደ ውጭ ለመላክ ምን እንደሚያቀርቡ ይመልከቱ፡-

  • የጅምላ ጥያቄ አያያዝ የአገልጋይ ጭነትን ለመቀነስ እና ከፍተኛ መጠን ያላቸውን የመቧጨር ስራዎችን ለማመቻቸት

  • በWebhook ወይም API ማድረስ በኩል ውሂብ ወደ ውጪ ላክ

  • የውጤት ውሂብ እንደ JSON፣ NDJSON፣ JSON Lines ወይም CSV ባሉ ቅርጸቶች

  • ለተሻረ መረጃ ከGDPR እና CCPA ጋር ማክበር

  • አስተማማኝነትን ለማረጋገጥ እና በእጅ ፍተሻዎች ላይ ጊዜ ለመቆጠብ ብጁ የውሂብ ማረጋገጫ ደንቦች


እነዚያ ባህሪያት በዚህ መመሪያ ውስጥ ከተዳሰሱት ሁሉም ጠቃሚ ምክሮች እና ዘዴዎች ጋር ይዛመዳሉ - እና ያ የBright Data's Web Scraper API ላይ መቧጨር ብቻ ነው! 🌐

የመጨረሻ ሀሳቦች

አሁን በጣም የላቁ ቴክኒኮችን የተቧጨረ ውሂብን ማስተዳደር ችለዋል—ከማቀነባበር እስከ እንደ ባለሙያ ወደ ውጭ መላክ! 🛠️


እርግጥ ነው፣ እዚህ አንዳንድ ከባድ ዘዴዎችን አንስተሃል፣ ግን ጉዞው ገና አላለቀም። ስለዚህ፣ በዚህ ጀብዱ ላይ ለሚሆነው ነገር የመጨረሻውን የኃይል ፍንዳታዎን ያዘጋጁ እና ይቆጥቡ።


የመጨረሻው ማቆሚያ? በድረ-ገጽ መቧጨር ላይ የስነምግባር እና የግላዊነት ተገዢነት -አዎ፣ AI ህጎቹን በድጋሚ በፃፈበት አለም ውስጥ! 📄

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