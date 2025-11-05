ከባድ ስሜት መጻፍ: Chowa Widgets, AI Feedback, እና ተጨማሪ መጀመር

ከ Chowa Widgets ወደ የሞባይል መተግበሪያዎች ለማሻሻል, የተሻሻለ ኩባንያ መታወቂያዎች, የ AI መሣሪያዎች, እና በቀላሉ ይጀምራል ጦማር ኮርስ - ይበልጥ ይመልከቱ. እርስዎ አንድ መጻቢ, መጻቢ, ወይም የቴክኖሎጂ አስደሳች ከሆነ, በዚህ ወር የእኛን ፕላስቲክ ላይ ሁሉም ነገር አዲስ ነው. ይህ የምርት አቅርቦት የፕላስቲክ ላይ ከ በ 5 November 2025 ድረስ. ሰኔ 22 Chowa Widgets: የእርስዎን መሳሪያዎች ላይ የተሻለ መጻፍ Chowa Widgets: የእርስዎን መሳሪያዎች ላይ የተሻለ መጻፍ የ Chowa Widgets እና አዲስ Chowa መሣሪያዎች አሁን ተንቀሳቃሽ ናቸው! የ መተግበሪያ አሁን ሙሉ ከፍተኛ ነው, ቀላል ነው, በ CSS መተግበሪያዎች ጋር, እና አስተያየት ክፍል የተሻሻለ ነው, ስለዚህ ሁሉንም አስተያየቶች ለወደፊቱ መጻፍ ይችላሉ. የ Chowa መሣሪያ ቦርሳ ውስጥ ሁሉንም የኮምፒውተርዎች አሁን ከ Pixelated Library ይኖራሉ, ይህ የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር ይኖራሉ. Let’s Talk About Chowa Widgets You’ll find them mid-left on the editor - hover to activate. They help you do three things: የ Writing Mode On: ለወደደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ የእርስዎ የ Draft Aloud ይመልከቱ: የእርስዎ መተግበሪያው የ synthetic speech API በመጠቀም, የእርስዎ የ Draft አንድ ጠቅ ያድርጉ. የ AI አስተያየቶች: እያንዳንዱ ግምገማ (ገደማ 200 ጥያቄዎች) እስከ ሦስት የ AI አስተያየቶች ለመፍጠር እና የእርስዎ ታሪክን ለማሻሻል ተስማሚ ጠቃሚ ምክሮች ያግኙ. በተጨማሪም በ HackerNoon ስዕሎች ላይ መረጃዎን እንዴት ያስተካክሉ እንደሚቻል የተሻሻለ አላቸው. እና አንድ አግኝቷል: Graphs Charts በ Chowa መሣሪያ ቦርሳው ከላይ ላይ የ Graph icon ጠቅ ያድርጉ. Add your data. የእርስዎ ግራፍ ቅርጸት ይተኮሩ - መስመር ወይም መስመር ወደ ፒት ወይም አካባቢ ይተኮሩ. ስለ Chowa ተጨማሪ ያንብቡ . here የእርስዎን ስሜት ስሜት ይመልከቱ Pick Your AI Voices for Story Reading የእርስዎን ስሜት ስሜት ይመልከቱ አንተ ልጥፎች የተለጠፈው ከሆነ, አሁን የእርስዎ ልጥፎች ያውቃሉ ስሜቶች ይምረጡ ይችላሉ. የኦሪጂናል አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም የእርስዎን ፕሮፌስ ውስጥ የቪዲዮ መለያዎች Story Pages Got a Fresh Look ፎቶዎች ፎቶዎች ፎቶዎች ፎቶዎች የፕላስቲክ ገጾች ላይ የክፍያ መተግበሪያዎች ያውቃሉ? እዚህ አዲስ ነገር ነው: የኦዲዮ ተጫዋቾች: የሙዚቃ ፍጥነት እና የሙዚቃ ፍጥነት ይምረጡ - ትክክለኛውን እርስዎ የሚፈልጉት መንገድ ስዕሎች ያግኙ. Author Layout: Author profiles ከባድ ላይ የተመሠረተ ናቸው, ይህም ከብዙ-የተኮር ስዕሎች ላይም የኮርፖሬሽን እና የኮርፖሬሽን ስዕሎች ማረጋገጥ ቀላል ነው. የ Story Credibility Icons: ፈጣን ኮንክቶፕ ለ Hoverable. Quotes & Story Alerts: የእኛን Tailwind ንድፍ ጋር ተስማሚ ነው. Story Actions: Share now has a dropdown with Pixelated icons, እና መልእክቶች ይሰጣሉ - እርስዎ መተግበሪያዎች በመተግበሪያ ጋር በመስመር ላይ ያውቃሉ. በ HackerNoon AI በኩል የ AI ሶፍትዌር እና የኮምፒውተር አቅርቦት እና ክሬዲት ማግኘት በ HackerNoon AI በኩል የ AI ሶፍትዌር እና የኮምፒውተር አቅርቦት እና ክሬዲት ማግኘት አንድ ውጤታማ AI ምርት ወይም startup ላይ ልምድ ያደርጋሉ, ነገር ግን መጀመር እና ስኬታማነት ለማግኘት የሚፈልጉትን ወጪን ያካትታሉ? ስለዚህ ማንኛውም ሰው በ AI ልማት ክፍያዎች ውስጥ በጣም ተስማሚ ጉርሻ ወይም ክሬዲት ፕሮግራም ማግኘት ይችላሉ. የኮምፒውተር ሶፍትዌር እና የኮምፒውተር ማረጋገጫዎች እና ግምገማዎች የእኛን መጀመሪያ ክፍል ናቸው: Academic Programs, AI / ML platforms, API, Cloud Infrastructure, Communications, Competitions, Database & Storage, Dev Tooling, Government Grants, Security & Identity. እርስዎ እንደ 0-$1k ወይም $1k-$10k ወይም $10k-$50k ወዘተ እንደ መጠን ለመርዳት ይችላሉ. ወይም ብቻ እርስዎ ለመፍጠር የሚፈልጉ ኩባንያ ስም ወይም እርስዎ ለመፍጠር ወይም ለመፍጠር ይፈልጋሉ. ሁሉም የፕሮግራም ካርድ እና ገጾች በጣም አስፈላጊ "የተግበሪያ ለማግኘት" ግምገማ አለው. ይህ ብቻ አይደለም AI /startups ላይ /startups-slapping, ይህ ጥሩ ሥራ ይደውሉ እና ፍጥነት መስፈርቶች ዝቅተኛ ነው; ይህ የ HackerNoon ቡድን ስለ ኩባንያ, የእኛን የንግድ ውሂብ እና ጦማር ስለ ተጨማሪ ነፃ HackerNoon መሣሪያዎች ላይ አገናኞች "የ ኩባንያ ውሂብ & ጦማር" ሁለተኛ ግምገማ "የተግበሪያ ጊዜ ማረጋገጫ እና ማረጋገጫ ይችላሉ" ግምገማዎች ለማግኘት ትክክለኛ የ 3 ኛው ክፍሎች አገናኝ ነው. አግኙን እና እንደዚህ). NVIDIA IBM አጠቃቀም የእርስዎን የኦሪጂናል አግኝቷል ይፈልጋሉ እዚህ? በድር ጣቢያ ላይ ቅርጸት ያግኙ. የእርስዎን የኦሪጂናል አግኝቷል ይፈልጋሉ እዚህ? በድር ጣቢያ ላይ ቅርጸት ያግኙ. እዚህ ስለ መጀመር ተጨማሪ ያንብቡ. ተጨማሪ ያንብቡ ይህን መጀመር . እዚህ Mobile App 2.06: Faster, Smarter, Collaborative የሞባይል መተግበሪያ 2.06: ፈጣን, ጥንካሬ, ተስማሚ የሞባይል መተግበሪያው ስሪት 2.06 በ Apple App Store ላይ ያውቃል! ይህ አዲስ ስሪት የሞባይል መተግበሪያዎች ፍጥነት እና የቤት ገጽ ፍጥነት ያካትታል - ምክንያቱም ሚሊስሚንዶች አስፈላጊ ናቸው. በተጨማሪም, የተመሠረተ Chowa ጽሑፍ መተግበሪያው አሁን በሞባይል ላይ በተመሳሳይ ጊዜ ተስማሚ ጦማር መተግበሪያዎችን ያቀርባል, እናም የቴክኒክ ሥራ ይበልጥ ቀላል ያደርጋል. አንድ ተስማሚ ልጥፍ ከረጅም ቅርጸት ይጀምራል ወይም ከ hundreds of blogging templates ይምረጡ. በ Chowa እና በEditor 3.0 ውስጥ ሁለቱም ዲግሪዎች ላይ infinity scroll ያካትታሉ, ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ታሪክዎች ላይ ሥራ እና ግምገማዎችን ለማግኘት ቀላል. መጨረሻም, HackerNoon በኮምፒውተር ጦማር ተጫዋቾች ላይ በርካታ UX እና ንድፍ የተሻሻለትን ያቀርባል - ተጨማሪ ፍጥነት, ዝቅተኛ ፍጥነት, እና ትክክለኛውን ምልክቶች. አሁን Apple እና Google Play ላይ መተግበሪያዎን ማሻሻል – ነፃ ነው! አሁን Apple እና Google Play ላይ መተግበሪያዎን ማሻሻል – ነፃ ነው! Find the Right HackerNoon Services for You የእርስዎን ትክክለኛ HackerNoon አገልግሎቶች ማግኘት የእኛን አሁን አንድ ጊዜ አገልግሎቶች እና የሽያጭ ፕሮግራሞች መካከል ይቀላቀሉ, ስለዚህ ከሁለቱም ግምገማዎች እና አማራጮችን ተለዋዋጭ ይችላሉ. የተመሠረተ ተጠቃሚዎች ምርት ይመልከቱ - ጫፍ, መጻፍ, ወይም ብራንድ. "የተጨማሪ ይመልከቱ" ጠቅ ያድርጉ እያንዳንዱ ምርት ለማሻሻል እና ሙሉ ዝርዝር እና ባህሪያት ይመልከቱ. አገልግሎቶች ገጽ የእኛን አገልግሎቶች ገጽ እዚህ ተጨማሪ ያንብቡ. የእኛን አገልግሎቶች ገጽ እዚህ ተጨማሪ ያንብቡ. የእኛን Hotsellers ያግኙ For writers: በዓለም ላይ በጣም ታዋቂ 76 ቋንቋዎች ውስጥ ማንኛውም አንድ ታሪክ ያተኮሩ! የእርስዎ ስቴትስቲክስ በከፍተኛ ደረጃ ይጎብኙ, ከሌሎች ቋንቋዎች ውስጥ የኩባንያ ቅርጸት ያግኙ, እንዲሁም በይፋ ነገር ግን ተስማሚ አጠቃቀም ያግኙ! ዋና ውጤቶች ያካትታል: 1. ግምገማዎች : ግምገማዎች ከሌሎች አገሮች / አገሮች ከዓለም ላይ ተጨማሪ ያግኙ በድር ላይ ጽሑፍ አገናኞች ለማሻሻል የእርስዎን ስዕል ምልክት ውስጥ የ Flags Looking Cool Af ተጨማሪ ቋንቋዎች በጣም ጥሩ ነው! የ booster አገልግሎቶች በ HackerNoon.com ላይ ተጨማሪ ትኩረት እና ተስማሚነት ያገኛሉ. ዋና ውጤቶች ያካትታል: 2. የእርስዎን ታሪክ ይጨምራል : የእርስዎን ታሪክ ይጨምራል መኖሪያ ቤት Boost: በ HackerNoon መኖሪያ ቤት ላይ እስከ 48 ሰዓታት በዚህ ታሪክ ይሰጣል! We’ll include this story in the HackerNoon Newsletter, sent daily at noon to HackerNoon readers. This will get your story exposed to approximately 350,000+ subscribers with open rate of up to 31%. Newsletter Boost: የ HackerNoon Blogging Course የተገነባው የ 150,000+ ፕሮጀክቶች የተመሠረተ ተመሳሳይ የኮምፒውተር ቡድን የተመሰረተ ነው, የኮምፒውተር በይነገጽዎን ለመውሰድ እና ታሪክዎችን ለመፍጠር, መተግበሪያ, የ SEO, መተግበሪያ, እና የኮምፒውተር ለመፍጠር ሁሉንም ነገር ያካትታል - በይነገጽዎን ለ መጻፍ በ 8 ተስማሚ ሞዱሎች ያካትታል. በመጨረሻው ጊዜ, እርስዎ ብቻ ይበልጥ ጠንካራ የኮምፒውተር ማግኘት አይችሉም, ነገር ግን እይታዎች ለመፍጠር እና ይሸፍናል. ዋና ፍላጎቶች ያካትታል: 3. የ HackerNoon Blogging Fellowship Course (ወደ ይሆናል) : የ HackerNoon Blogging Fellowship Course (ወደ ይሆናል) ሁሉም ነገር ራስ-ሰር ነው የቪዲዮ ውሂብ ሰዓቶች የ Templates & Checklists አጠቃቀም የግል ማህበረሰብ መግቢያ ሕይወት መግቢያ ይበልጥ For brands: በ HackerNoon ላይ ልጥፍ: ዋና ውጤቶች ያካትታል የ RSS feed እና newsletters መተግበሪያዎች በ 8 ገጾች ላይ የተመሠረተ የ Google በ 24 ሰዓታት ውስጥ የ Domain Authority ለማሻሻል ማህበራዊ ክፍያዎች እና የክፍያ ክፍያዎች (በመጠገብ ይሸፍናል) የካኒካል Linkback በእርስዎ ስቴትስቲክስዎን መመልከት እና በፕሮግራፊዎ ላይ ጊዜ መመልከት ይችላሉ - መመልከት ያረጋግጣል 12 የተለያየ URLs ጋር ግምገማዎች በዋነተኛ ቋንቋዎች ላይ የኮምፒውተርዎን ለኮምፒውተርዎን ያቀርባል Story Podcast Created and distributed via audio RSS feeds on Spotify, Apple podcasts, and more ምሳሌ የንግድ መለያዎች: https://hackernoon.com/u/minio እና https://hackernoon.com/u/rootstock_io የክሬዲት ብቻ መውሰድ ከሆነ ይጠቀማል. የክሬዲት መውሰድ ከሆነ ምንም ክሬዲት ይጠቀማል. የክሬዲት ላይ ምንም መጨረሻ ቀን. የተለጠፈው ጽሑፎች በ HackerNoon ለወደፊቱ ይሆናል! በ HackerNoon ላይ ያውቃል በ HackerNoon ላይ የ Evergreen News Aggregator ጋር የእርስዎን ብራንድ መረጃ ያካትታል. ዋና ውጤቶች ያካትታል: 2. የቴክኒክ ኩባንያ ዜና ገጽ : Tech Company News Page በ HackerNoon ላይ የግል ኩባንያ ገጽዎ የእርስዎ ኩባንያው Wiki ገጽ እንደ ሰራተኞች ቁጥር, የተመሠረተ date, social, stock pricing, እና ኩባንያ ዝርዝር ጋር ኩባንያው Evergreen ደረጃ News and mentions around the web እና በ HackerNoon ላይ የ Smarter Tech Companies Directory ይመልከቱ Explore the Smarter Tech Companies Directory የ Smarter Tech Companies Directory ይመልከቱ የንግድ ኩባንያዎች በንግድ ኢንዱስትሪዎች በመተግበሪያ ይፈልጋሉ? አሁን ይችላሉ! ይጎብኙ to explore leading companies across 97 cutting-edge industries, from innovative startups to global enterprises. Each industry card displays the industry name and description, along with company count and top companies. hackernoon.com / ኩባንያዎች / ኢንዱስትሪዎች የንግድ ልዩ ገጾች ላይ (እን. ), እርስዎ ሙሉ ኢንዱስትሪ ዝርዝር, እያንዳንዱ ኩባንያው የንግድ ዋጋዎች, እና ተያያዙት ስዕሎች ጋር ያግኙ ይችላሉ. የ ኩባንያ ካርድ ላይ ጠቅ ያድርጉ በ Evergreen Tech ኩባንያ ገጽ, እርስዎ መልስ, መግቢያ, ግምገማዎች እና አስተያየት ይችላሉ. WEB ልማት Stay in the Loop with 3 Tech Polls 3 የቴክኒካዊ ግምገማዎች ጋር በመርዳት ይሆናል የ HackerNoon አሁን አንድ አዲስ Newsletter ይጀምራል, ይህ ሳምንታት የፕላስቲክ ልምድ የእኛን ግምገማዎች በድር ላይ ከሁለት ተስማሚ ግምገማዎች ጋር, ሁሉም የቴክኖሎጂ ጥያቄዎች እና ዜናዎች ያካትታል, ጨምሮ , Web3, Crypto, ፕሮግራም, እና ብዙ ተጨማሪ, የቴክኒክ ማህበረሰብ ምንድን ያግኙን ይሰጣል. 3 Tech Polls ሳምንት ግምገማዎች የቴክኒክ ኢንተርኔት እርስዎ የቴክኖሎጂ ግምገማዎችን ለመፍጠር ይረዳዎታል - እርስዎ የቴክኖሎጂ ግምገማዎችን ለመፍጠር ይረዳል! የ 3 Tech Polls Newsletter ያግኙ እዚህ. የ 3 Tech Polls Newsletter ያግኙ እዚህ. Discover HackerNoon’s New Pages የ HackerNoon አዲስ ገጾች ይመልከቱ ክፍያ ክፍያ ክፍያ ክፍያ በእያንዳንዱ ዝርዝር ኩባንያ መረጃ, ኢንዱስትሪ, ኢንቨስትመንት ቀን, መጠን, ኢንቨስትመንት ጋር አንድ አገናኝ ያቀርባል. ተመሳሳይ ትዕዛዞች ላይ, እኛ ደግሞ ገጾች ለመጀመር አላቸው አግኙን እና የገንዘብ - እባክዎ እነርሱ ይመልከቱ! ተከታታይ A ተከታታይ B ተከታታይ C አግኙን.AI አግኙን.AI የ HackerNoon በ AI ጋር እንዴት በመተግበሪያ መድረክ, ማሽን መማር መሣሪያዎች, እና የእኛን ጣቢያ ላይ ሁሉንም ባለሙያ AI ጦማርዎችን ለመፍጠር ያውቃል. Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course ይበልጥ ቀላል: የ HackerNoon Blogging Course ያገኛሉ አብዛኞቹ ሰራተኞች የፈጠራ ችግር አይሆንም - እነርሱ የፈጠራ ችግር አለው. ይህ የመጀመሪያው ነገር ነው; ይህ የመጀመሪያው ነገር ነው. አግኙን course for writers anywhere who want a system to grow their reach, get featured, and turn writing into real opportunities. HackerNoon Blogging Course 100% online self-paced Introducing the HackerNoon Blogging Course የፈጠራ ቡድን ተመልከት ይህ ኮርስ መጻቢዎች እንዴት እንደሚቻል ያውቃል: 150,000+ drafts into homepage features በግልጽ እና በግልጽ ያግኙ የእርስዎን ስዕሎች የተለጠፈው እና ይሸፍናል አንድ ተስማሚ ተስማሚ ተስማሚ ተስማሚ ተስማሚ አንድ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ይህ ብቻ “እርስዎ ጦማር እንዴት ነው” አይደለም. ከዚያም በላይ. how to write for the internet in 2025 ሁሉም ሞዴሎች ያካትታል: On-Demand ቪዲዮ ትምህርት 📂 Practical tools and templates (yours to keep) ✍️ የፈጠራ ችሎታዎችን መተግበሪያዎች ላይ ይመልከቱ ተሞክሮ ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር በተጨማሪም, ሁሉም ተማሪዎች አንድ እና መጨረሻው ጊዜ. certificate badge ተጨማሪ ያንብቡ የኮርፖሬሽን ውስጥ ምን ያካትታል? እዚህ ጠቅ ያድርጉ. ተጨማሪ ያንብቡ የኮርፖሬሽን ውስጥ ምን ያካትታል? እዚህ ጠቅ ያድርጉ. የ HackerNoon Blogging Course በቀላሉ ይጀምራል, ስለዚህ ከባድ መግቢያ ለመውሰድ የጉብኝት ዝርዝር ያግኙ. የ HackerNoon Blogging Course ፈጣን ይጀምራል, ስለዚህ የቀድሞው መግዛት. join the waitlist More Social Media Milestones 🎉 More Social Media ፎቶዎች በ Social Media ላይ አንዳንድ አስደናቂ መጋቢዎች አግኝቷል: 27.6k+ አውርድ እና የእኛን Pixel Icon Library ላይ ያካትታሉ! በ 245 ሚሊዮን ግምገማዎች በ Giphy! የእኛን ጓደኛ ልምድ ክፍሎች ለማግኘት እባክህ - የእርስዎ ድጋፍ እነዚህን ልምድ ሊሆን ይችላል.