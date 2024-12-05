አሪያ ሳንቲም 3000% እድገትን አሳክቷል፣ ጋላክቲክ ጭብጥ ያለው ክሪፕቶ ምህዳር ፈር ቀዳጅ

ዱባይ፣ አረብ ኢሚሬትስ፣ ዲሴምበር 5፣ 2024/Chainwire/--አሪያ ሳንቲም፣ በባዕድ አነሳሽነት ያለው ማስመሰያ፣ ጉልህ የሆነ የ3000% ዋጋ ጭማሪ አጋጥሞታል። አሪያ ሳንቲም ራሱን እንደ እንቅስቃሴ በማስቀመጥ የሜም ሳንቲም ገበያን በኢንተርስቴላር ራእዩ እና ማህበረሰቡን ያማከለ ተልእኮውን ለመቅረጽ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል።
አሪያ ሳንቲም ጨረቃ ላይ ለመድረስ ተነሳሽነት አሳይቷል - በጥሬው። ከላቁ ቴክኖሎጂ ጋር በመተባበር እ.ኤ.አ. በ 2025 ልዩ ፓኬጅ ወደ ጨረቃ ወለል ለመላክ። "የአሪያን ሀብት ክፈት" በሚለው መሪ ቃል እየተመራ ይህ ማስመሰያ ከጥቅም በላይ ለማቅረብ ይፈልጋል - ከአለም ውጭ የሆነ ነገር ማቅረብ ይፈልጋል ። ለማህበረሰቡ ልምድ ።
በአሪያ ሚኒ አፕሊኬሽን አማካኝነት ተጠቃሚዎች ቶከኖችን የማግኘት፣ ልዩ ራፍሎችን ለማስገባት እና የቤተሰብ ዕረፍትን፣ የአውሮፕላን ትኬቶችን እና የተገደበ ኤንኤፍቲዎችን ጨምሮ ተሞክሮዎችን ለመክፈት እድሎች ተሰጥቷቸዋል። ይህ ፈጠራ አቀራረብ የአሪያ ሳንቲም በተጨናነቀው የሜም ሳንቲም ቦታ ውስጥ ይለያል።
የሜም ሳንቲም ገበያ ለረጅም ጊዜ በፓምፕ እና በቆሻሻ እቅዶች እና በፕሮጄክቶች እጥረት ሲታመስ ቆይቷል። አሪያ ሳንቲም ይህን ትረካ ዋጋን፣ ዘላቂነትን እና ተሳትፎን በግንባር ቀደምትነት ለማምጣት ካለው ተልዕኮ ጋር እንደገና ለመፃፍ ይፈልጋሉ።
በአሪያ ሳንቲም እምብርት ላይ ንቁ ማህበረሰቡ ነው። አሪያንስ በመባል የሚታወቁት አባላት እንደ በዓላት፣ ልዩ ሰዓቶች እና ከፍተኛ የማስመሰያ ስጦታዎች ባሉ ተሞክሮዎች ይሸለማሉ። አሪያላንድን በማስጀመር፣ በ በኩል ተደራሽ የሆነ አስማጭ አነስተኛ መተግበሪያ
እያንዳንዱ የAria Coin ገጽታ—ከሽልማት ስርዓቱ እስከ ጋማፋይ ስነ-ምህዳር—ሙሉ በሙሉ በአሪያላንድ ውስጥ ተዋህዷል፣ ይህም ተጠቃሚዎች እንዲሳተፉ፣ እንዲያስሱ እና እንዲሳተፉ ቀላል ያደርገዋል።
የማወቅ ጉጉትን እና ፈጠራን ለማነሳሳት በማለም አሪያ ሳንቲም ከቦታ ስፋት መነሳሻን ይስባል። የእሱ ሥነ-ምህዳር የዕለት ተዕለት ኑሮን ለመለማመድ የላቀ AI እና AR ቴክኖሎጂን ይጠቀማል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች እንደ Pokémon GO ያሉ አጓጊ ልምዶችን ይሰጣል።
ልምዱ የሚመራው በአርያ ሳንቲም ታሪክ ውስጥ በ AI የተጎላበተ ገፀ ባህሪ በሆነው በመምህር ቬሉዶ ነው። ቬሉዶ እንደ ግላዊ ረዳት ሆኖ ያገለግላል፣ ተጠቃሚዎች ቶከኖችን እንዲያገኙ፣ የተደበቁ ሀብቶችን እንዲያገኙ እና እንደ ቅናሾች ያሉ የገሃዱ ዓለም ጥቅማጥቅሞችን እንዲከፍቱ እና ሽልማቶችን ሊያገኙ በሚችሉ በይነተገናኝ ተግባራት ይመራል።
ክሪፕቶፕን በዕለት ተዕለት ሕይወት ውስጥ ያለምንም እንከን በማዋሃድ፣ አሪያ ሳንቲም ልዩ የሆነ የትምህርት፣ የማህበረሰብ ግንኙነት እና የሚጨበጥ ሽልማቶችን ያቀርባል።
Aria Coin በጠንካራ የገበያ ካፕ፣ ንቁ የንግድ ልውውጥ እና ልዩ የማህበረሰብ ተነሳሽነት ያለው በ crypto ቦታ ውስጥ ራሱን ይለያል። በቅርብ ጊዜ ውስጥ የ 100x ጭማሪን በማነጣጠር ለከፍተኛ እድገት የተቀመጠ።
“የሜም ሳንቲም ገበያ እንደ አሪያ ሳንቲም ያለ ነገር አይቶ አያውቅም። እኛ እዚህ የመጣነው ማህበረሰባችንን ባልታሰበ መንገድ ለማነሳሳት፣ ለማገናኘት እና ለመሸለም ነው” ሲል የአሪያ ሳንቲም ሲኤምኦ እና ከጀርባው ባለ ራዕይ አንዱ የሆነው ጋሪ ተናግሯል።
አሪያ ሳንቲም የሜም ሳንቲም ቦታን እንደገና በሚገልጽበት ጊዜ ተጠቃሚዎችን ለማብቃት የተነደፈ በማህበረሰብ ላይ ያተኮረ የምስጠራ ፕሮጀክት ነው። በፈጠራው የAriaLand ስነ-ምህዳር፣ በ AI የሚመራ ጋምፊኬሽን እና እጅግ አስደናቂ በሆነው የጨረቃ ተልእኮ አማካኝነት፣ Aria Coin በ crypto አለም ውስጥ አዳዲስ መመዘኛዎችን እያዘጋጀ ነው።
ጆርጅ ኤል.
ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ