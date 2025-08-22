Nuwe geskiedenis

Wat 42 Internet-mense dink van Silksong, die nuwe spel 8.5 jaar in die maak

by
byGames Harden@gamesharden

Game so hard @#$# wanna fine me.

2025/08/22
featured image - Wat 42 Internet-mense dink van Silksong, die nuwe spel 8.5 jaar in die maak
    Speed
    Voice
Games Harden

About Author

Games Harden HackerNoon profile picture
Games Harden@gamesharden

Game so hard @#$# wanna fine me.

Read my stories

KOMMENTAAR

avatar

HANG TAGS

tech-stories#silksong#silksong-release-date#hollow-knight-silksong#silk-song-review#what-internet-people-think#what-people-think#game-review#gaming

HIERDIE ARTIKEL IS AANGEBIED IN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories