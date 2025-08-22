Wat 42 Internet-mense dink van Silksong, die nuwe spel 8.5 jaar in die maak

Na byna 'n dekade van spekulasie, vertragings en eindelose online chatter, Eindelik in die hande van die spelers Vir 'n spel wat oorspronklik in 2017 as DLC ontwerp is, is dit moeilik om te oorstateer hoe lank hierdie reis was - nie net vir Team Cherry nie, maar vir die gemeenskap wat die hype lewendig gehou het. Hollow Knight: die silksong September 4, 2025 Maar video-speletjies word nie deur ontwikkelings tydlyne beoordeel nie – hulle word deur die manier waarop hulle gespeel word beoordeel. Het Hornet se veerkragtigheid die metroidvania-ervaring herdefineer? Is die baas se straf nog regverdig? Is die wêreld so skaars soos Hallownest, of bied dit iets heeltemal nuuts aan? Dit is die vrae wat ondersteuners, kritici en alledaagse spelers sedert die vrylating saamgevoel het. In plaas van die perspektief van een beoordelaar, trek hierdie artikel saam —spelers en skrywers wat eintlik tyd in Silksong geplaas het, deel hul ongefilterde indrukke.Van gloeiende lof tot moeilike kritiek, bied hierdie aanhalings 'n mozaïek van hoe Silksong land met die mense wat die meeste belangrik is: diegene wat dit speel. 42 different voices RegrettableWaffle (Reddit): “Ja, dit is ‘n bonafide 10/10.” Die Reddit.com MikeyTheShavenApe (Reddit): Die metroidvania kant van die spel was cool, maar die siellike meganika wanneer jy sterf het my laat val. " Die Reddit.com Anonymous Reddit User (r/Silksong): “Beautiful Metroidvania, geen valse args of koek foto’s, gek goeie gevegstelsel en’n baie mooi storie met goed geskryf karakters. Die Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): “Playability lyk veelbelovend. Dit is wonderlik hoe jy kan voel hoe hulle groot gewerk het sodat die bewegings op die ‘vijand’ Hornet in HK nou speelbaar geword het. Die Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): “Verbaas oor hoeveel charme slots daar is. Natuurlik het ons almal verwag om meer te hê, maar wow, dit is byna dubbel. Hyped.” Die Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): “Ek kon nie die eerste mini-baas verslaan nie, wat beteken dat die moeilikheidsniveau goed aangepas is (IMO). Die musiek is regtig veelbelovend – ek het soos 3 verskillende liedjies gehoor, maar Christopher Larkin is so goed, man.” Die Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): “Die eerste stad is reeds meer lewendig as Dirtmouth. ek is opgewonde om te sien hoe al hierdie karakters ontwikkel as jy ontwikkel. Die Reddit.com Seivardian (Blue’s News comment): "Die eerste wedstryd is regtig goed, met die grootste gebrek is geen moeilikheid opsies. Dit kan strafbaar hard wees, met dele wat ek nooit sal sien nie. Geskryf deur bluesnews.com Phirestar (Steam Community forum): "Hornet bedryf op 'n vinniger tempo en het minder herstel frames, so dit is 'n feit dat baas gevegte meer uitdagend sal wees in Silksong in vergelyking met Hollow Knight - dit is eenvoudig net die aard van die spel se ontwerp." die steamcommunity.com * "As 'n spel meganika standaard dinge moeiliker maak, dan is dit 'n slegte spel meganika. Dit is nie om te sê dat die boonste korrek is nie, want dit is nie. moeiliker dit is waarskynlik omdat die devs is *** Melodia (Steam Community forum): is nie as gevolg van die algemene spel ontwerp nie. " die steamcommunity.com vexe00 (Steam Community forum): "Sweldigheid is nie wat belangrik is nie. ek wil dit verkies as die ontwikkelaars fokus op om hulle pret te maak om te veg in plaas daarvan." die steamcommunity.com DaylightDemon (Steam Community forum): “Ek voel ook nie dat Hollow Knight nodig het om verder in sielagtige grondgebied te druk nie. Ek voel dat die leerkurve en finale moeilikheid in die finale DLC naby aan volmaaktheid is. Byna almal kan die basisspeletjie verslaan, die meerderheid kan die ware einde verslaan, en min regtig wil opstaan met Al die Die inhoud – en dit is hoe dit moet wees, IMO. As jy die basiese spel so hard maak soos die hardcore skare kan hanteer, sal dit spelers wegstuur. die steamcommunity.com Al die ROMhaiku (Nintendo Life comment): “Ek is beslis op soek na dit, maar my grootste bekommernis is dat dit sal eindig wees. te lank Daar is hierdie tendens nou waar ontwikkelaars voel dat 'n opvolger groter, langer en meer uitgesaai moet wees om die hype te pas, maar dikwels is dit die strakker, volmaakt tempo speletjies - soos die oorspronklike - wat meer vir my aantrek (as 'n tyd-arm moany volwassene). " Ek het nintendolife.com te lank ShieldHero (Nintendo Life comment): “Kyk na hierdie opwindende spel wat in 2030 uitkom! grappies af, hier is hoop Silksong lewer na al hierdie wag!” Ek het nintendolife.com gizmoisthebestcat1 (Steam user review): "Die bosse van hierdie wedstryd maak my wil om my vel te skoel en dit te eet terwyl ek myself in benzine gooi en dit op die vuur verlig. die steamcommunity.com BMo (Steam user review): “Maar ek is bly dat ek hierdie spel 'n kans gegee het, want die spel het vinnig baie meer vermaaklik geword, wat sy pragtige kunsstyl, moeilike (nog eerlike en belonende) bosse, 'n wonderlike soundtrack, en pret en ... interessante karakters (om die minste te sê). die steamcommunity.com chickenboo (Blue’s News comment): “Ongehoorsaam, ek het so ver as die afvoerder en het opgegee, dit was net vervelend moeilik en dit het nie gehelp dat jou swaard so kort is nie, dit het geen bereik nie. Elden Ring was meer toeganklik as hierdie een. ek dink nie hierdie Metroidvania speletjies is vir my nie. Geskryf deur bluesnews.com Jamie Hore (PCGamesN): “In kort, Hollow Knight: Silksong voel presies soos ons gehoop het. pragtig maar wreed. Charmant maar uitdagend. Dit lyk nie soos 'n massiewe vertrek van die oorspronklike nie, maar met 'n paar aangepaste en herbalansde tegnieke, verfriss dit steeds die formule. As jy iets radikaal anders in die spel afdeling wou hê, dan sal miskien die agt jaar wag nie die moeite werd voel nie. Vir diegene wat net meer avonture met Hornet wil hê, sal Silksong nie teleurstel nie.” Geskryf op pcgamesn.com Jamie Hore (PCGamesN): “Die navigeer van valende rotse, rang-en-bestand grub vyande, en die Moss Moeder se aanvanklik moeilik te lees swopende aanvalle het my nodig gehad om absoluut in te sluit. Ek het enige sterftes vermy, maar daar was 'n paar ongelooflik naby oproepe daar. Gegewe hierdie ontmoeting kom vroeër in Silksong, dink ek later baas sal nie so maklik op ons gaan nie. Geskryf op pcgamesn.com Josh West (GamesRadar): "Die Moss Grotto loop voel soos 'n sagte herintroduksie - eenvoudige platforming uitdagings en geveg ontmoetings deur 'n weelderige, bladagtige omgewing. Dit is hier waar ek 'n ware gevoel kan kry vir Hornet se meer veerkragtige bewegingsset, wat bestaan uit skerp longe en diagonale dryf as sy rondom inkomende projektiele weef. Die parry venster lyk skerper, meer intuïtief. 'n Midde-boss ontmoeting met die Moss Moeder het my ongeskakelbaar gevoel, asof spiere geheue alleen genoeg sou wees om my veilig te hou van skade." Die spel.com Josh West (GamesRadar): "As ek iets van my tyd met Hollow Knight gesamel het: Silksong is dit dat hoewel Hornet 'n meer veerkragtige bewegingsset kan hê, is bewegingssnelheid nog steeds geaard; aggressie word beloon, en onbeslisheid gestraf. Die spel.com Alberto Garrido (Gamereactor): “Jy besef dat Hornet se bewegingsset baie meer gevarieerd en presies is as die leë Ridders van die eerste wedstryd.In die tweede demo - baie moeiliker en in 'n deel, sê, halfweg deur die spel - ons het reeds baie meer vermoëns ontbloot, en ons kan 'n baie moeiliker en uitdagende baas ontmoet. Ons het verskeie dinge tot ons besit, byvoorbeeld 'n aanval met Hornet se naaldraad. Vryheid.eu Alberto Garrido (Gamereactor): “Soos ek sê, hierdie bou lyk baie sterk. Ons het nie probleme gesien om in draagbare modus op Nintendo Switch 2 of in die Dock van die konsole te speel nie. Vryheid.eu Alberto Garrido (Gamereactor): “Nog een van die groot punte wat Silksong in vergelyking met Hollow Knight blyk te beklemtoon, is dat die scenario’s baie lewendiger is. Nie net omdat daar meer vyande of karakters in die agtergrond is nie – ek bedoel, alles lyk geanimeer, van die wind in die gras tot Hornet se voetstape wanneer sy op die mosterd stap. Daar is ook elemente wanneer dit breek, byvoorbeeld, sommige vuurblomme in die tweede deel van die demo wat ontploffend is – in werklikheid gooi sommige vyande hulle, en as jy in die lug slaag, kan jy hulle terugdraai en baie skade doen omdat hulle ontploffend is.” Vryheid.eu Alberto Garrido (Gamereactor): “In die eerste demo, wat 'n inleiding is tot 'n bosgebied vol groenheid, is die eerste ding wat uitkom, is dat daar 'n ton vernietigbare elemente op die kaart is. Ek verwys nie net na die tipiese voorwerpe wat jy vernietig nie en hulle val skrapnel of munte soos in die eerste deel - hier is dit 'n proses van onderdompeling in hierdie nuwe land deur wat Hornet beweeg. Aan die begin, natuurlik, het ons nie vaardighede ontbloot nie, maar ons het 'n eerste ontmoeting met 'n baas genaamd Moeder Moth (of Moss Moeder), sonder te veel probleme.” Vryheid.eu RegrettableWaffle (Reddit): “Ek is nie eens groot in die genre nie en ek het verlief op dit.” Die Reddit.com Xbox Wire (Official X account): “Die jare van wag was die moeite werd – ons het Hollow Knight gespeel: Silksong, en dit voel soos 'n waardige opvolger van die indie-klassiek.” Die x.com ♛ Schultheiß (Steam forums): "Team Cherry het dit weer gedoen. Silksong bou op die briljantheid van sy voorganger met 'n wonderlike visuele, 'n betoverende klankspoor, en Hornet se agile, unieke speelstyl. die steamcommunity.com ♛ Schultheiß (Steam forums): "Hulle kan egter beter verduidelikings in die spel gebruik, en die gebrek aan aan aanlynbronne maak sekere oomblikke meer frustrerend. 'N Paar aanhoudende kwessies van Hollow Knight, soos vervelige terugtrekking en moeilikheidspike, bly. die steamcommunity.com The Verge (expert opinion via BestTopProducts): "Silksong is 'n meesterstuk van ontwerp en atmosfeer, en 'n waardige opvolger van die oorspronklike." die beste produkte.co.uk Best Top Products (overview review): “Die hoogs verwagte opvolger van Hollow Knight, Silksong bied 'n pragtig vervaardigde wêreld, uitdagende gameplay, en 'n ongelooflik mooi soundtrack. spelers neem die rol van Hornet in 'n nuwe avontuur vol mysterie en gevaar.” die beste produkte.co.uk Wesley LeBlanc (Game Informer): “My gunsteling ding oor die demo op hierdie punt is die klank ontwerp en score. Hornet wip rond vlakke, en aanvalle klink krisp; verslaan bugs veroorsaak hulle om te ontploff in insek buite, en ruwe klanke volg elke dood. Al hierdie is ingesluit in 'n uitstekende score (tot dusver) wat viool-gewig is en klink soos iets wat ek moet luister in 'n groot Europese teater terwyl ek in 18de eeu klere geklee het. Die spel.com Wesley LeBlanc (Game Informer): “Team Cherry het, deur alle rekeninge, 'n uitstekende Metroidvania in 2017 se Hollow Knight geskep. As wat ek vandag gespeel het, enige aanduiding is, sal Silksong in sy stappe volg – ek het regtig geniet wat ek gespeel het. Die spel.com Wesley LeBlanc (Game Informer): "Hornet het 'n vinnige mantelbeweging wat die klim en platforming deur hierdie mossy grot 'n wind maak. Die spel.com Wesley LeBlanc (Game Informer): "Onmiddellik, Hornet is baie vinniger as die hoofkarakter van die eerste spel, met A (op die Xbox-bestuurder) dien as 'n spring en X dien as 'n aanval. Haar aanvalle is vinnig en breed, en daar is 'n klein vertraging tussen elke aanval wat prima voel vir kombinasie met die vermoëns wat ek dink later in die spel verskyn. Die spel.com Горбяк (VGTimes user): "Dit lyk vir my dat Silksong baie mense sal teleurstel, ten minste as gevolg van 'n groot verwagting tyd, en soos jy weet, te veel verwagtinge lei tot teleurstelling ..." Oorweging.com Vlad198 (VGTimes user): “Sodra ek gesien het dat Silksong gou uitkom, was ek so opgewonde soos gek, so ek wag uit na hierdie wedstryd en sal hoop dat dit so perfek sal wees in my mening as die oorspronklike HOLLOW KNIGHT.” Oorweging.com Skaiven (VGTimes user): "Stylistiek, musikale begeleiding, lore, balans, atmosfeer, dinamisme - dit is al die dinge waarvoor die eerste deel verlief het en aanhangers verkry het. In werklikheid, ek hoop dat die tweede deel 'n orde van magnitude groter sal wees, die meganiese sal verbeter word, nuwe sal ingesluit word, die spel sal geen sterk aspekte verloor nie en sal nie swaker word nie." Oorweging.com Andrew Highton (Insider Gaming): “In sekondes voel dit soos Hollow Knight ... Dit is net adembenemend met dinge wat buite die skerm gebeur, en elke mini-scene boonop 'n ryk palet van tinte en kleure. Inskrywing van die spel.com Andrew Highton (Insider Gaming): “Ek maak my vinnig vertroud met die beheer, en ek word ontmoet met 'n geleidelik opbou vyand haastigheid van toenemende moeilikheid. Mirakellik, ek oorweldig en voel ongemaklik - dit is waarskynlik 'n ontmoeting wat jy nie veronderstel word om te ondervind tot 'n paar uur in. Ek land presiese aanvalle met Hornet en vinnig uit te werk die vyand se aanval patrone. Twyfel verander in vertroue, en ek is gereed om te neem watter baas hierdie kant van die demo besit.” Inskrywing van die spel.com Andrew Highton (Insider Gaming): “Ek sal na die jag sny: Ek sterf verskeie keer, en my demo-sessie eindig abrupt. Ek kon nie die tempo van Lace pas nie, en soos baie Hollow Knight-bosses, is haar aanvalspatrone nie grappig moeilik en verbaas soos in verskeie Soulslikes nie, maar jy sal spam-knoppe en flail meer as 'n middeleeuse wapen. Elke dood het my nader na 'n wen-inspanning gebring, en met 'n paar meer gaan, ek dink ek sou die krag van die karakter oorkom het. Maar dit is die hoek, reg? Hollow Knight-bosses trek nie vir 5-10 minute aan nie, maar jy voel steeds versadig in jou honger na oorwinning, en jy gaan voort. Inskrywing van die spel.com Wesley LeBlanc (Game Informer): “Ek weet nie of dit sal leef tot die jare van hype – ek wonder of dit selfs moontlik is, maak nie saak hoe goed die spel kan blyk te wees nie. Op hierdie punt, ek is nie oortuig dat dit die tweede kom van Metroidvanias YouTube chat logs dink dit kan wees nie, maar dit is ook 'n oneerlike verwagting om te plaas op Silksong. Team Cherry...(het) 'n uitstekende Metroidvania in Hollow Knight, en as wat ek vandag gespeel het, is 'n aanduiding, Silksong sal volg in sy stappe - ek het regtig geniet wat ek gespeel het.” Die spel.com Na al die jare van wag, het Hollow Knight: Silksong aangekom - en die konsensus is so gevarieerd soos die spelers self. Sommige vind dit 'n meesterstuk van ontwerp en atmosfeer, terwyl ander sukkel met sy moeilikheidspike of wonder of enige wedstryd byna nege jaar van verwagting kan leef. Wat duidelik is, is dat Silksong nie net 'n opvolger is nie - dit is 'n verskynsel, en dit is uiteindelik werklik.