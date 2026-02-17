Opvoedkundige byte: Hoe Crypto Netwerke Konsensus bereik

Wanneer daar 'n gesag is, is dit maklik om tot 'n ooreenkoms te kom. Spelers kan net 'n regter die whistle blaas om die begin van die spel te teken, en 'n bank kan salarisse in transaksie bevestig. In crypto netwerke is daar egter geen bank tussenpersoneel nie. Spelers kan van enige plek in die wêreld aansluit, hul eie rekenaars bring en sonder toestemming aansluit. Sommige van die spelers kan mekaar ken; die meeste van hulle nie. Hulle word nie verwag om mekaar te vertrou nie.Maar die spel moet voortgaan. rekeningbalans moet ooreenstem, reëls moet gevolg word, en die boekboek moet betroubaar wees. Dit is die sleutel rede vir die interne struktuur van crypto netwerke. Terwyl dit van buite lyk, kan dit lyk asof daar geen ooreenkomste is om die optrede van die spelers te koördineer nie, is daar ontwerp elemente in die stelsel wat orde bring tot duidelike chaos. In reality, there are mechanisms in place that allow the synchronization of many independent, self-organizing computers to act in unison without a central authority. Wat Konsensus werklik beteken in Crypto Netwerke Konsensus is die gedeelde proses wat 'n gedecentraliseerde netwerk gebruik om te besluit watter transaksies geldig is, en in watter volgorde hulle voorkom. Die stelsel moet die vraag beantwoord hoe om te stem oor watter van die baie kopieë van die ledger in 'n verspreide stelsel wettig is en moet as die standaard beskou word. : 'n gedagteseksperiment wat beskryf hoe om konsensus te bereik wanneer sommige deelnemers onbetroubaar of oneerlik kan wees. Die probleem van Byzantiese generaals Die probleem van Byzantiese generaals Sonder 'n algemene ooreenkoms kan geld verloor word, munte kan baie keer uitgevoer word, en mense sal vertroue in die netwerk verloor. Hierdie reëls dikteer die voorwaardes waaronder stelselupdates aanvaar of verwerp word, en hulle loop voortdurend in die agtergrond wanneer 'n transaksie bygevoeg word. In plaas daarvan is hulle geïntegreer in kode wat onveranderlik is. As gebruikers kies om volgens die reëls te speel, sal hul transaksie geregistreer word. As hulle kies om die reëls te breek, sal hul werk geïgnoreer word en hulle kan gestraf word. Na verloop van tyd, skep dit 'n gedeelde geskiedenis wat die meeste deelnemers convergeer, nie omdat hulle dit deurgespreek het nie, maar omdat die protokoll hulle daar dryf. It’s important to note that consensus strategies in decentralized platforms have nothing to do with trust in people or companies Natuurlik is die stelsel nie foutloos nie. Dit is nog steeds heeltemal normaal vir verskillende nodes om te hê Die punt is om dieselfde uitkoms in die einde te bereik.Die meeste deelnemers sal daardie uitkoms bereik, en dit sal gebeur as hulle gemotiveer word om dit te bereik deur die protokoll. Verskeie oordrag Verskeie oordrag Blockchains en mededingende konsensus Baie cryptocurrencies gebruik blockchains, wat 'n struktuur is wat transaksie as batches genaamd blokke stoor en hulle chronologies stoor. Om te bepaal wie se transaksie as die volgende geldige blok bygevoeg word, het hierdie stelsels mededingende meganismes wat belonings en straf bied vir die bereiking van ooreenkomste. Deelnemers hier word gevra om 'n sekere hoeveelheid berekeningswerk te verskaf, wat 'n paar elektriese energie en tyd sal neem (dit is Die eerste gebruiker wat die kriptografiese legkaart van 'n blok oplos en die blok voorstel, het die reg om daardie blok aanvaar te kry, mits spesifieke reëls gehandhaaf word. For instance, Proof of Work (PoW) is the method used on and Monero. Die Bitcoin Kryptogroei Die Bitcoin Die Bitcoin Kryptogroei Proof of Stake (PoS), wat deur netwerke soos Ethereum of Solana gebruik word, skakel swaar rekenaar vir finansiële inzet uit. Om deel te neem, moet gebruikers 'n sekere aantal munte sluit ( Die protokol kies wie blokke voorstel op grond van daardie inzet en ander parameters. As iemand teen die reëls optree, kan die stelsel 'n deel van hul geslote munte as straf wegneem. staking Staking Ten spyte van hul verskille, hierdie benaderings deel 'n gemeenskaplike kenmerk: hulle vertrou op 'n soort tussenpersoneel (myners of "validators") tussen 'n transaksie wat gestuur word en sy finale goedkeuring. DAG-gebaseerde konsensus: 'N Ander manier om saam te stem Instruksies vir die vervaardiging van 'n akwarium ( ) verskil van blockchains in struktuur en konsensus. In plaas van al die transaksies in 'n enkele lyn van blokke te dwing, laat dit verskeie transaksies toelaat om mekaar direk op dieselfde tyd te verwys. Elke nuwe transaksie verwys na 'n paar van die ouer, skep 'n web eerder as 'n ketting. Die dae Die dae **Overeenkoms kom voort uit die volg van dieselfde reëls oor geldigheid en volgorde van operasies. 'N Rekord van transaksie kry stabiliteit as later transaksie op hulle akkumuleer.**Aktiviteit in die netwerk is meer verdeel, en sinchronisiteitsbottels van die een-op-een-tyd blok word verwyder. Gebruikers hoef niks meer te doen as transaksie om die volgorde van die vorige aktiwiteit te help stabiliseer. toepas hierdie model sonder mynwerkers of "validators". Elke gebruiker dra by tot die beveiliging van die ledger, en bestelling word bereik dankzij gemeenskap-gegewe (OPs). Dit is openbare nodes wat periodiek transaksie pos wat optree as wegpunte om die res te beveel, maar hulle het geen ander mag nie. Dit verwyder rolle wat mag kan konsentreer of sensuur kan toepas. Die resultaat is 'n netwerk waar koördinasie wyd verdeel word en sensuur word baie moeiliker om in die praktyk te handhaaf. vervang Bestel verskaffers vervang Bestel verskaffers DAGs herdenk hoe ooreenkomste vorm in die eerste plek. Hulle is 'n herinnering dat konsensus 'n ontwerpruimte is, nie 'n enkele resep nie.