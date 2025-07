Nee, Hal - Big Banking het nie Bitcoin gevang nie - dit is die omgekeerde

Kom ons hack terug na die goeie ou dae van die PC (persoonlike rekenaar) revolusie.





Hal Finney en Satoshi Nakamoto.





Dan spring van daar af na die toekoms van 'n wêreld waar ons nie 'n paar Big Bankers soos Jamie Dimon het nie, maar waar elke volwassene 'n bankier wil wees.





Net soos die open-source decentralisering van AI die enigste manier is om geen ontluikende AGI-opname van die menslike beskawing te verseker nie, is die open-source decentralisering van bankwese die enigste manier om te verseker dat geen ontluikende AI-gebaseerde, skuld-geld-gebaseerde oorlogsmonstering voortduur nie.





Met Bitcoin-nodes en mynwerkers in elke huis voor TV of Radio, sal die pomp van skuld na hemelhoog vlakke 'n storie van die verlede wees.





Of ten minste, vir 'n gelukkige administratie (nog hoopend).





Dit is te lank sonder 'n goue ouderdom van rykdom en oorvloed.

Die PC se droom

Toe Steve Wozniak en sy hackersvriende by die Homebrew Computer Club die toekoms van persoonlike rekenaar voorstel, het hulle gesien dat die rekenaar vryheid vir mense skep en nie meer slawerny nie.





Om te citeer vanDie wêreld volgens Wozdeur Gary Wolf:





Wat is die belonings?" vra hy. "Ons het nie rekenaars gehad nie. Jy kan dit nie gebruik nie, jy kry nie 'n werk nie, jy kry nie geld nie. Jy kry nie erkenning nie. Jy kry nie 'n titel nie. Die belonings is intrinsiek. Hulle is in jou eie gedagtes."

Hy praat oor die idee van die ontwerp van rekenaars in daardie vroeë dae toe die idee van iemand wat hul eie rekenaar het (denk aan smartphones vandag.





'N klunky, volle-funksionele rekenaar kos ongeveer soveel as 'n huis.





Die script kan egter ook geskryf is vir hackers wat vandag Bitcoin-nodes gebruik.





Om regtig te leef na die etos vanMoenie vertrou nie, kyk.In teenstelling met ons pretendente.

Die Bitcoin droom

Die Bitcoin droom is 'n reïnkarnasie van die PC droom.





Of op 'n stadig brandstof.





Te veel friksie vir sy groei oorvloedig.Selfs as groei is alles wat mense vandag preek.





Jy kry nie om Bitcoin meer dikwels te gebruik nie (mense hier gebruik UGX), jy kry nie 'n Bitcoin werk wanneer jy 'n knoop hardloop nie, jy kry nie enige gratis bitcoins nie (hulle benodig nou elektrisiteit wat jou en jou gesin vir geslagte sal bankrot as jy durf om die nasionale net te gebruik om BTC te myn).





As jy 'n Bitcoin-nodus hardloop, kry jy nie 'n titel nie, byvoorbeeld, Bitcoin Node Troubleshooting Professional.





Die beloning is inderdaad intrinsiek.





Hulle is in jou eie gedagtes.





Finansiële vryheid is jou dagdroom.





Sê dit hardop, jy sal deur almal gefrustreer word.





Terwyl Woz gelukkig genoeg was om deur die PC-rewolusie te leef, sal jy gelukkig wees om deur die Hyperbitcoinzation te leef.





Dit sal 'n rukkie neem.

Die wêreld volgens Woz - Remastered

“Woz beskryf onverskillig vir hierdie afgestudeerde klas sy oorspronklike visie van 'n tegnologiese revolusie,” skryf Gary Wolf.





Die bou van rekenaars op 'n vervalde finansiële laag het eenvoudig toegelaat dat rot en onnodige skuldslawerny voortgegaan het.





om te blom.





En die rekenaars het dit gehelp.





Nou sal hulle dit veg.





Laat my om futuristies te parafraseer, Woz se woorde aan UC Berkeley se afstuderende klas van 1999 [met bygevoegde Bitcoin wysheid];





"Betaalbare rekenaars [Bitcoin nodes genoem] het gekom! Computers wat mense kan besit! Ons kan hulle in ons huise hê. Daar sal 'n [finansiële] revolusie wees, en hulle sal in elke huis wees. En ons het in [Bitcoin] klubs gepraat, en ons het 'n groot klub [$MSTR], en dit het gegroei tot 500 [miljoen] lede en dit was groot en ons het net op elke woord hang. En die groot rekenaarmaatskappye [soos Apple] diegene wat reeds bestaan het, het gesê, 'Dit is 'n bietjie verbygaande mode soos ham radio. Dit sal weggaan. Dit maak net nie saak nie. Niemand sal 'n [Bitcoin] rekenaar in hul huis wil hê nie."

Terwyl hy praat oor die studente by Southwestern Oregon Community College, sê Woz;





"As studente die geskiedenis lees [op fiat en skuld]," ... die Wanneer hulle op 'n rekenaar werk en geskiedenis studeer, ken hulle die geskiedenis beter?

"As studente die geskiedenis lees [op fiat en skuld],"

Wanneer hulle op 'n rekenaar werk en geskiedenis studeer, ken hulle die geskiedenis beter?





Maar as hulle ook weet hoe om 'n Bitcoin-nodus te gebruik, dan weet hulle ook hoe om die slegte fiat- en skuldgeskiedenis te stop wat tot wêreldoorloge en gulags gelei het (hoewel Stalin nie geld gedruk het nie voordat hy miljoene van sy eie mense tot die dood verhonger het, sy outoritêredie fiatPolitiek is erger.





Die druk van skuldgeld om "gratis goedere en dienste te verskaf" kan sosialistiese kapitalisme wees, maar ten minste vernietig dit stadig.





Stalin se kommunisme was die ekwivalent van die druk van armoede self en dien dit regverdig uit.

Big Banking sal nie Bitcoin swel nie

Big Banking die verkryging van Bitcoin is goed vir Bitcoin.





Bitcoin is die een wat Big Banking speel, nie andersom nie.





Die Trojaanse perd het dit nader aan die printer gemaak. totale oorwinning teen dit kon nie nader wees nie.





Op die oomblik betaal dit nie om Big Banking te noem nie, maar Bitcoin se NGU vir almal (selfs Bankers) is die norm.





Maar as die NGU grootliks is van skuld en nie werklike produktiwiteit nie, dan sal daar 'n ineenstorting in Bitcoin wees.





Dit sal eenvoudig meer mense laat weet dat as jy 'n skuldmasjien skep, dan sal 'n Michael Saylor kom wat sy winste sal versnel deur voortdurend skuld te kry om die skaarsste eiendom op die planeet te koop.





Niks stop hierdie trein nie, maar as dit afdwaal, sal dit minder passasiers op die volgende rit hê.





Miskien sal AI dit uitraai.Wie weet.Maar ek sien nie dat mense voortgaan om losbaar te bly wanneer die spelboek hierdie oop en oop bron is nie.





Weet jy wat meer soet sou wees?





21 miljoen bitcoins, geen satoshis nie.





In 2020 sal ons elke Bitcoin by $ 6 miljoen hê.





Of eerder, verminder die aantal satoshis per BTC van 100 miljoen tot 10 miljoen.





Om meer realisties te wees.





Stel jou voor hoe veel vinniger dit die Fiat-trein vandag nog sou gedryf het.





Ons kan 'n harde fork nodig hê om selfs minder sats per BTC te hê.

Epilog: Voedsel en ander basiese behoeftes > Intelligensie

"Soms wonder ek, 'Is ek die meester van die rekenaar?', Woz uitdagings van die podium.





Red Herring, Woz. Jy moet geld beheer. Dit is die abstraksie van jou en my persoonlike kostuin.





(Interessant genoeg was Woz nie so goed om sy miljoene dollars te bestuur nie.





Dit was die FIAT).





Bakterieë kry om te eet.Hoeveel intelligensie het dit?





Wat van die aap?





Hoekom gaan mense honger?





Apen het al die seks wat hulle wil hê.





Geen ekonomie nie.





Intussen, is mense te gebreek om 'n bietjie soet lief te kry?









En moenie my op die huwelik begin nie.





Intelligensie is nie die primêre behoefte nie. Goeie kos is. En deur kos, ek bedoel alles wat 'n goeie lewe voed.





Daarna kan ons op die top van Maslow se piramide sit en menslike bewussyn en robotbewussyn, quarks, en of Trump en Elon nog vriende is, maar speel ons almal soos 'n fiddle.