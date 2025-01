2001: 'n Bitcoin Odyssey

Redakteur se nota: hierdie is 'n fiksiewerk.

'n Storie

Voorwoord: Die Bitcoin Renaissance

In die latere helfte van die 21ste eeu het die Bitcoin Renaissance die menslike beskawing hervorm. Dit het begin met 'n handjievol visioenêre wat Bitcoin as meer as net digitale geld beskou het. Hulle het dit voorgestel as die grondslag vir 'n gedesentraliseerde wêreld, waar die onveranderlikheid van blokkettings deursigtigheid, sekuriteit en outonomie oor alle stelsels kan verseker. Almal verskans deur een geldeenheid - Bitcoin.





Te midde van hierdie beweging het ryk Bitcoin-entoesiaste eksperimente befonds om alles te teken en te beveilig - van eiendomsakte tot aandele tot genetiese data. Maar die mees revolusionêre idee het gekom van 'n konsortium van robotici, cypherpunks, kriptograwe en omgewings-energie-wetenskaplikes: om Bitcoin-beursies te koppel aan die doen-alleen-goed-alledaagse operasionele beheer van die nuutste robotte.





Om beursies in geslotebaan-robotaandrywings te verander en duisende gesinne beheer oor baie van hierdie robotte te gee.





Binnekort het hierdie robotte verander in geen gewone masjiene nie.





Hulle het die swaartekrag van die aarde vrygespring, en teen die einde van die 22ste eeu was hulle outomate terraforming . Ontwerp om ekosisteme op Aarde, Mars, Venus en die inter-ruimtebewonings tussen die 3 planete te bou, in stand te hou en te herstel.





Hul doeltreffendheid het staatgemaak op sinchronisasie deur gevorderde kriptografiese protokolle. Dieselfde sleutels wat Bitcoin-beursies beveilig het, het ook hierdie robotte se besluitnemingsprosesse beheer, wat verseker het dat hulle nooit deur enige gesentraliseerde owerhede beskadig of gemanipuleer kan word nie, maar deur miljoene individue en hul gesinne.





Hierdie samesmelting van robotika en blokketting het bekend geword as die Bitcoin Robotics Interface (BRI) en was 'n uiters suksesvolle huwelik van nywerheid en finansies.





***





Vir meer as 'n eeu het die BRI-stelsel gefloreer. Op Mars het die robotte die kaal rooi vlaktes omskep in uitgestrekte woude en lewendige mere. Op Venus het hulle weghol kweekhuisgasse gestabiliseer, wat sakke van bewoonbare sones geskep het. Hele stede was afhanklik van hierdie masjiene om hul ekosisteme te onderhou. Maar soos die tyd verby is, is die mensdom se vertroue op hierdie stelsels geteister deur 'n noodlottige fout: die private sleutels wat hierdie robotte beheer, is aan individue en gesinne toevertrou.





Baie van hierdie sleutels het gou verlore gegaan, vergete of oor generasies heen misbruik, sodat foute opgehoop het.





Die beursies wat aan hierdie sleutels gekoppel is, het nie net groot fortuine in Bitcoin gehad nie, maar het ook die operasionele lewensbloed van die terraforming-robotte verteenwoordig. Sonder die sleutels het die robotte se stelsels in stase gesluit geraak, nie in staat om doeltreffend by nuwe uitdagings aan te pas nie.





Dit het spoedig omgewingskrisisse veroorsaak wat die mensdom se vloek was tydens die era van klimaatsverandering-katastrofes. Op Mars het stofstorms Mars-nedersettings verswelg, en Venusiese biodiversiteit het gekwyn namate kritieke sones oorverhit het.





Teen die 24ste eeu het die ontsluiting van hierdie verlore sleutels 'n kwessie van interplanetêre oorlewing geword. Maar die kriptografiese sterkte van die Bitcoin Renaissance se blokkettings was ongeëwenaard, selfs in die era van hoogs gevorderde kwantumrekenaars. Gewone kwantumstelsels, tesame met die beste in kripto-herstel-forensika, het nie daarin geslaag om die antieke enkripsie te kraak nie, en die mensdom moes buitengewone maatreëls oorweeg.

Hoofstuk 1: Benoude afstammelinge

Vir dekades het die afstammelinge van diegene wat toegang tot hul Bitcoin-beursies verloor het, 'n dubbele tragedie in die gesig gestaar: die gebrek aan fondse om hul lewens te onderhou en die geleidelike mislukking van die terraforming-robotte wat noodsaaklik is vir die instandhouding van hul planetêre ekosisteme. Die robotte, wat oorspronklik deur die Bitcoin Robotics Interface aangedryf en bestuur word, misluk nou sonder die nodige kriptografiese sleutels om instandhouding en opgraderings te magtig.





Hierdie gesinne het 'n petisie aan die howe van die Federasie gerig en desperaat op soek na restitusie of ingryping. Die howe bly egter uiters onsimpatiek, en haal dikwels die antieke stelregel van die Bitcoin Renaissance aan: "Nie jou sleutels nie, nie jou munte nie." Die regters voer aan dat die verantwoordelikheid om private sleutels te beveilig op hul voorvaders geval het.





"Dit is 'n grondbeginsel van die Bitcoin Renaissance," verklaar een regter en verwerp 'n saak. “Die fout lê by jou ouers en grootouers, nie ons nie.”





Vir die nageslag is die weerlegging duidelik: “Waarom moet die kinders betaal vir die foute van hul ouers? Moet ons almal tot hierdie lyding veroordeel word as gevolg van 'n stelsel wat ons nie die mag gehad het om te beïnvloed nie?"





Ten spyte van hul pleidooie, laat die Federasie se rigiede nakoming van libertariese ideale en selfsoewereiniteit hulle sonder toevlug.

'n Glans van hoop

Hierdie dooiepunt sou dalk vir onbepaalde tyd voortgeduur het, as nie vir die baanbrekende werk van dr. Lila Chandra nie. Chandra, 'n afstammeling van vroeë Bitcoin-pioniers self, is 'n wiskundige wonderkind en kwantumfisikus wie se navorsing die velde van blokkettingkriptografie en swartgatfisika oorbrug. Haar jare lange pogings het gelei tot 'n monumentale deurbraak: die ontdekking dat swart gate, onder beheerde toestande, kan optree as natuurlike kwantumrekenaars wat in staat is om komplekse dekripsie-algoritmes uit te voer.





Werk het meer as 'n eeu gelede begin deur visioenêre soos dr. Leonard Susskind.





Sy stel voor dat die ontsaglike gravitasiekragte en kwantum-skarrel in 'n swart gat ingespan kan word om verlore Bitcoin-privaatsleutels te rekonstrueer. Dit is 'n omstrede oplossing, maar teoreties streng.





Nadat sy gekontroleer het dat haar wiskunde korrek is, versoek Chandra die Federasie namens die lydende gesinne. Haar argument is eenvoudig maar kragtig: “Ons het die middele om hierdie verlore sleutels terug te kry. Kom ons maak hierdie generasie-onreg ongedaan en bring waardigheid en funksionaliteit terug na hierdie vergete pioniers.”





Na meer jare van beraadslaging en groeiende publieke simpatie vir die families, stem die Federasie uiteindelik in om 'n dapper ekspedisie na ongekarteerde gebied te finansier - 'n missie om die krag van 'n swart gat te benut om die verlore beursies / robotaandrywings te dekripteer.

Hoofstuk 2: Bel die Onderneming

Die missie is te gevaarlik en ongekend vir gewone personeel. Die Federasie het die beste mense nodig met die vaardigheid, kreatiwiteit en moed om so 'n gevaarlike reis te onderneem.





Dr. Chandra, 'n jarelange bewonderaar van die Federasie se mees legendariese ontdekkingsreisigers, vra die Federasie om uit te reik na kaptein James T. Kirk en mnr. Spock.

Bedryf I: 'n Pleidooi vir oorlewing

Loginskrywing — Kaptein James T. Kirk, sterdatum 4587.3:





Ons het 'n desperate oproep van die Verenigde Federasie van Planete ontvang. Miljoene lewens by die huis, op Mars en Venus, hang in die weegskaal terwyl hul terraformingstelsels wankel. Die Federasie het die liggings van verskeie antieke Bitcoin-beursies geïdentifiseer - wat gesamentlik een kwadrilljoen dollar in 2024-Aardse geldeenheid hou, omdat dit ook die kriptografiese dryfsleutels vir die terraforming-robotte is.





Hul plan: gebruik die gravitasiekragte van die Arcturus-swartgat om hierdie beursies te ontsluit. Dit is die uiteindelike waagstuk met beide fisika en die noodlot.





"Daar is 'n opgeneemde boodskap deur een van die benoude mense op Mars", kondig Spock aan, terwyl hy speel:





"Hallo Brave Crew van die USS Enterprise.





Al wat ek wil sê is die families het jou nodig. Die Federasie het jou nodig. Sal jy ons help om hoop tot miljarde te herstel?





Help ons asseblief”.





Kirk, ooit die avonturier, is onmiddellik geïntrigeerd. “Spock,” sê hy, ’n glimlag speel op sy lippe, “dit lyk of ons op die punt is om geskiedenis te maak. Weereens.”





Spock, tipies gereserveerd, lig 'n wenkbrou. “Kaptein, die wetenskaplike moontlikhede is ... fassinerend. Ek moet egter daarop wys dat die navigasie van 'n swart gat inherent onlogies is.”





“Dan is dit goed dat ons daarin spesialiseer om die onmoontlike te doen,” antwoord Kirk.





In die inligtingskamer luister Kirk en Spock aandagtig terwyl Dr. Lila Chandra se hologram die spel uitlê.





"Die Bitcoin Robotics Interface," verduidelik Chandra, "was een van die mensdom se grootste prestasies. Dieselfde kriptografiese protokolle wat finansiële integriteit verseker het, het ook hierdie robotte onkreukbaar en ongeëwenaard gemaak. Maar die beursies word gesluit deur sleutels waartoe geen lewende persoon toegang het nie. Sonder dié sleutels, kan die robotte nie die ekologiese skade herstel wat beide planete bedreig nie."





"En jy dink 'n swart gat kan dit regmaak?" vra Kirk en leun vorentoe in sy stoel.





"Nie die swart gat self nie, Kaptein," antwoord Chandra, "maar die ontsaglike gravitasiekragte by sy gebeurtenishorison. Hulle sal Athena se kwantumkringe tot hul uiterste strek, wat die swart gat effektief in die heelal se kragtigste kwantumrekenaar verander. As dit suksesvol is, dit sal die blokketting se enkripsie breek en die sleutels herwin."





Spock lig 'n wenkbrou. "'n Fassinerende benadering. Teoretiese studies het voorgestel dat swart gate optree as natuurlike verwerkers van kwantuminligting, maar so 'n toepassing is nog nooit aangewend nie. Die risiko's is ... beduidend."





“Die sending sal mense op aarde net 10 jaar kos as jy my opdrag tot die letter volg. Godsspoed vir julle almal. Dankie, opreg.”





Die 12 000 TB Bitcoin Blockchain word dan na die instrumentasie-bemanning op die Enterprise , al die pad van Mars af teen warp-spoed, getel.





Dit sal dan na Athena, hul kwantumrekenaar aan boord, oorgedra word.





ETA: 'n Paar dae.





Saam berei Kirk, Spock en Dr. Chandra voor vir die missie van 'n leeftyd. Nie net om kwadrilljoene dollars terug te kry nie, maar om 'n fout reg te stel wat oor geslagte strek. Vir die families van Mars en Venus is dit die eerste werklike hoop wat hulle in dekades gehad het—'n kans om nie net te oorleef nie, maar om te floreer.





Handeling II: Die spoke van die verlede

Soos die Enterprise die Arcturus-swartgat nader, begin die bemanning die volle omvang van hul missie verstaan. In die gemorsaal deel luitenant Uhura stories van Marskinders wat eens in welige valleie gespeel het wat nou onder giftige storms begrawe is. Intussen betreur dr. McCoy hoe Venus se sorgvuldig saamgestelde biodiversiteit verkrummel sonder robotiese ingryping.





"Ek sien nie hoekom ons dit alles op 'n antieke kriptogeldeenheid vaslê nie," sê McCoy. "Hoekom het niemand gedink om hierdie sleutels iewers anders te rugsteun nie?"





“Dit het nie net oor sekuriteit gegaan nie,” verduidelik Spock waar hy oorkant hom gesit het. "Die etos van die Bitcoin Renaissance was desentralisasie. Die oortuiging was dat geen enkele entiteit die mag moet hê om sulke lewensbelangrike stelsels te beheer nie.





Alhoewel dit logies is, is hierdie afhanklikheid van verlieslose sleutels die ongelukkige gevolg van menslike feilbaarheid."





Kirk stap die kamer binne, sy toon lig maar vasberade. "Wel, ons het dit so ver gemaak. Kom ons maak seker dat menslike feilbaarheid ons nie almal verdoem nie."

Bedryf III: In die Swart Gat

Op die rand van die swart gat word Athena ontplooi. Sy afgeskermde behuising begin breek soos dit die gebeurtenishorison nader, maar nie voordat dit met die blokketting koppel nie. Die skip se sensors verlig met strome data—beursie-ID's, transaksierekords en ingewikkelde kwantumpatrone.





"Kaptein," berig Spock, "die berekening vorder. Athena simuleer Shor se algoritme op 'n skaal wat ons nog nooit gesien het nie. Die blokketting se enkripsie is besig om te ontrafel ... maar daar is 'n komplikasie."





"Hoekom is daar altyd 'n komplikasie?" Kirk prewel. "Spoeg dit uit, Spock."





"Die swart gat ontsluit nie net die beursies nie, maar rekonstrueer ook hul transaksiegeskiedenis. Dit herskep effektief 'n tydlyn van finansiële en robotiese besluite wat oor eeue strek."





"Goed of sleg?" vra Kirk.





“Dit moet nog gesien word,” antwoord Spock.

Wet IV: Die koste van desentralisasie

Soos Athena sy berekeninge voltooi, word die Enterprise gebombardeer met 'n datastroom. Die skip se hoofrekenaar ontleed die resultate: WALLET SLEUTELS HERSTEL. ROBOTSTELSELS HERINISIALISEER.





Die bemanning blaas in gejuig uit, maar Spock se uitdrukking bly stoïs. "Kaptein, die data sluit onbedoelde gevolge in. Die swart gat se berekeninge het teenstrydighede in die Bitcoin Renaissance se rekords aan die lig gebring. Biljoene bitcoins blyk verlore te wees - nie aan vergete sleutels nie, maar aan nalatigheid en manipulasie deur 21ste-eeuse elite."





Kirk frons. "Hulle was dus nie so onkreukbaar soos almal gedink het nie?"





"Juis. Dit is 'n herinnering dat geen stelsel, maak nie saak hoe gedesentraliseerd, immuun is teen menslike hebsug nie."

Epiloog: 'n Nuwe Dawn

11 jaar later, met die teruggevind sleutels, brul die terraforming-robotte op Mars en Venus weer lewendig. Stofstorms begin verdwyn, woude groei weer en biodiversiteit floreer weer.





Kinders wat in erge armoede gebore is, is ontsag. Hulle ouers, eens self kinders, is bly.





Om te wag vir hul robotte om weer te begin, om hulle skoon te hou sonder enige hoop om ooit van die Enterprise te hoor, was die grootste hodl van hul lewens.





Hulle is baie dankbaar.





Hulle stuur tekens van dankbaarheid aan ons bemanning. Waar hulle ook al nou in die buitenste ruimtetyd is.





Die kwadrilljoen dollar in Bitcoin word gebruik om voedselverspreiding, energiestelsels en nuwe wetenskaplike pogings te finansier.





Terwyl die Onderneming koers inslaan vir sy volgende missie, stuur Dr. Chandra, nou 11 jaar oud, 'n laaste boodskap. "Kaptein Kirk, jou bemanning het nie net twee planete gered nie, maar die nalatenskap van die Bitcoin Renaissance. Ons sal dit onthou as 'n oomblik waar tegnologie en moed in lyn gebring is om die mensdom se toekoms te bewaar.





Ons is verskuldig aan jou”.





Kirk glimlag. "Dit is waarvoor ons hier is, Dokter. En as jy ons ooit weer nodig het ... moet ons net nie naby nog 'n swart gat stuur nie."





Die Einde.









