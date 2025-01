2001: Bitcoin Odisseý

Redaktoryň belligi: bu çeper eser.

Hekaýa

Sözbaşy: Bitcoin Galkynyş

21-nji asyryň ahyrynda Bitcoin Galkynyş zamanasy adamzat siwilizasiýasyny üýtgetdi. Bitcoin-i diňe sanly pul däl-de, eýsem görýän az sanly görüjiler bilen başlandy. Olar muny merkezleşdirilmedik dünýä üçin esas hökmünde göz öňüne getirdiler, bu ýerde blokirlemeleriň üýtgewsizligi ähli ulgamlarda aç-açanlygy, howpsuzlygy we özbaşdaklygy üpjün edip biler. Hemmesi bir walýuta bilen gabalan - Bitcoin.





Bu hereketiň arasynda, Bitcoin baý höwesjeňleri, emläk amallaryndan paýnamalara çenli genetiki maglumatlara çenli hemme zady bellemek we ygtybarly etmek üçin synaglary maliýeleşdirdi. Mostöne iň ynkylaply pikir, robotçylaryň, şifrleriň, kriptograflaryň we daşky gurşawy goraýjy alymlaryň konsorsiumyndan gelip çykdy: Bitcoin gapjyklaryny häzirki zaman robotlarynyň gündelik iş dolandyryşy bilen baglanyşdyrmak.





Gapjyklary ýapyk zynjyrly robot sürüjilerine öwürmek we müňlerçe maşgala bu robotlaryň köpüsine gözegçilik etmek.





Tizara bu robotlar adaty maşynlara öwrülmedi.





Eartheriň agyrlyk güýjünden gaçdylar we 22-nji asyryň ahyrynda awtomatiki usulda terraformasiýa etdiler. Eartherde, Marsda, Wenera we 3 planetanyň arasyndaky kosmosara ýaşaýyş ýerlerinde ekosistemalary gurmak, goldamak we dikeltmek üçin niýetlenendir.





Olaryň netijeliligi ösen kriptografiki protokollar bilen sinhronizasiýa baglydy. Bitcoin gapjyklaryny üpjün eden şol bir açarlar, bu robotlaryň karar bermek işlerine gözegçilik edýärdi, hiç haçan merkezleşdirilen häkimiýetler tarapyndan däl-de, eýsem millionlarça adam we olaryň maşgalalary tarapyndan korrupsiýa ýa-da dolandyrylyp bilinmez.





Robot we blokçainiň bu birleşmegi , Bitcoin Robotics Interface (BRI) ady bilen tanaldy we senagat bilen finansyň iň üstünlikli nikasy boldy.





***





Bir asyrdan gowrak wagt bäri BRI ulgamy gülläp ösdi. Marsda robotlar gyrymsy gyzyl düzlükleri köp tokaýlara we joşgunly köllere öwürdi. Wenusda gaçyp barýan parnik gazlaryny durnuklaşdyryp, ýaşaýyş zolaklarynyň jübüsini döretdiler. Bütin şäherler ekosistemalaryny goldamak üçin bu maşynlara baglydy. Emma wagtyň geçmegi bilen adamzadyň bu ulgamlara bil baglamagy düýpli kemçilik bilen ýüzbe-ýüz boldy: bu robotlary dolandyrýan şahsy açarlar şahsyýetlere we maşgalalara ynanyldy.





Bu açarlaryň köpüsi gysga wagtyň içinde ýitirildi, ýatdan çykaryldy ýa-da nesiller boýunça ýalňyşdy, şonuň üçin ýalňyşlyklar ýygnandy.





Bu açarlara daňylan gapjyklar diňe bir Bitcoin-de uly baýlyklara eýe bolman, eýsem terraformasiýa edýän robotlaryň işleýiş ganyny hem görkezýärdi. Düwmeler bolmasa, robotlaryň ulgamlary täze kynçylyklara netijeli uýgunlaşyp bilmän, stazda gulplandy.





Bu gysga wagtyň içinde howanyň üýtgemegi katastrofalary döwründe adamzadyň pese düşen daşky gurşaw krizislerine sebäp boldy. Marsda tozan tupanlary Martiýa şäherçelerini gurşap aldy we möhüm sebitleriň gyzmagy bilen Wenesiýanyň biodürlüligi azaldy.





24-nji asyra çenli bu ýitirilen açarlary açmak, planetalaryň arasynda ýaşamak meselesine öwrüldi. Emma Bitcoin Galkynyş zamanasynyň bloknotlarynyň kriptografiki güýji, hatda ýokary ösen kwant hasaplaýyş döwründe-de deňi-taýy ýokdy. Adaty kwant ulgamlary, kripto-dikeldiş kazyýet işleriniň iň gowulary bilen bilelikde gadymy şifrlemäni döwüp bilmedi we adamzat adatdan daşary çäreleri göz öňünde tutmalydy.

1-nji bap: Gynanýan nesiller

Onýyllyklaryň dowamynda Bitcoin gapjyklaryna girip bilmedikleriň nesilleri goşa betbagtçylyk bilen ýüzbe-ýüz boldular: ömrüni dowam etdirmek üçin serişdäniň ýetmezçiligi we planetar ekosistemalaryny goramak üçin möhüm bolan terraform robotlaryň kem-kemden şowsuzlygy. Ilkibaşda “Bitcoin Robotics Interface” bilen işleýän we dolandyrylýan robotlar, tehniki hyzmaty we kämilleşdirmegi ygtyýarlandyrmak üçin zerur kriptografiki açarlar bolmazdan şowsuz.





Bu maşgalalar dikeldilmegini ýa-da goşulyşmagyny isläp, Federasiýa kazyýetlerine ýüz tutdular. Şeýle-de bolsa, kazyýetler köplenç Bitcoin Galkynyş zamanasynyň gadymy maksimasyna salgylanyp, aç-açan duýgudaşlyk edýärler: "Açarlaryňyz däl, teňňeleriňiz däl." Kazylar şahsy açarlary goramak jogapkärçiliginiň ata-babalarynyň üstüne düşendigini öňe sürýärler.





"Bu Bitcoin Galkynyş zamanasynyň esasy ýörelgesidir" -diýip, bir kazy kazyýet işini ýatyrdy. "Günäkär, biz däl-de, ene-atalaryňyz we ene-atalaryňyz bar".





Nesiller üçin ret etmek düşnüklidir: “Näme üçin çagalar ene-atalarynyň ýalňyşlyklary üçin tölemeli? Täsir edip bilmejek ulgamymyz sebäpli hemmämiz bu görgüleri ýazgarmalymy? "





Haýyşlaryna garamazdan, federasiýanyň libertarian ideallara we özygtyýarlylyga berk ygrarlylygy olary ýüz öwürýär.

Umyt çyrasy

Doktor Lila Chandranyň düýbüni tutujy iş bolmasa, bu kynçylyk belli bir wagtlap dowam edip biler. Irki Bitcoin pionerleriniň neslinden bolan Chandra, matematiki hilegär we kwant fizigi bolup, gözlegleri blockchain kriptografiýasy we gara deşik fizikasy bilen baglanyşyklydyr. Birnäçe ýyllap dowam eden tagallasy ägirt uly öňe gidişlige sebäp boldy: gözegçilik edilýän şertlerde gara deşikleriň çylşyrymly şifrlemek algoritmlerini işletmäge ukyply tebigy kwant kompýuterleri bolup biljekdigini ýüze çykarmak.





Iş bir asyrdan gowrak ozal doktor Leonard Susskind ýaly görüjiler tarapyndan başlandy.





Lostitirilen Bitcoin şahsy açarlaryny täzeden gurmak üçin ägirt uly agyrlyk güýjüniň we gara deşikiň içindäki kwantyň ulanylmagyny teklip edýär. Bu jedelli çözgüt, ýöne teoretiki taýdan gaty.





Matematikanyň dogrudygyny barlandan soň, Chandra ejir çekýän maşgalalaryň adyndan Federasiýa ýüz tutýar. Onuň argumenti ýönekeý, ýöne güýçli: “Bu ýitirilen açarlary yzyna almak üçin serişdelerimiz bar. Geliň, bu nesil adalatsyzlygy aradan aýyralyň we ýatdan çykarylan pionerlere mertebäni we işleýşini getireliň. "





Köp ýyllap ara alyp maslahatlaşmakdan we maşgalalara jemgyýetçilik duýgudaşlygynyň artmagyndan soň, federasiýa ahyrsoňy ýiten gapjyklary / robot diskleri açmak üçin gara deşik güýjüni ulanmak maksady bilen kesgitlenmedik çäklere batyrgaý ekspedisiýa maliýeleşdirmäge razy boldy.

2-nji bap: Kärhana jaň ediň

Bu wezipe adaty işgärler üçin gaty howply we görlüp-eşidilmedik derejede. Federasiýa iň gowularyna - şeýle howply syýahat etmek üçin ussatlygy, döredijiligi we batyrlygy bolan adamlara mätäç.





Federasiýanyň iň meşhur gözlegçileriniň uzak wagtlap muşdagy bolan doktor Chandra, federasiýadan kapitan Jeýms T. Kirk we jenap Spok bilen habarlaşmagyny haýyş edýär.

I Kanun: Diri galmak üçin haýyş

Giriş ýazgysy - Kapitan Jeýms T. Kirk, Stardate 4587.3:





Birleşen Planetalar federasiýasyndan umytsyz jaň aldyk. Öýlerine, Marsda we Wenusda millionlarça adam, terraformasiýa ulgamlarynyň pese gaçmagy bilen deňagramlylykda saklanýar. Federasiýa, gadymy Bitcoin gapjyklarynyň ýerleşýän ýerlerini kesgitledi - 2024-nji ýylda Earther walýutasynda bir kwadrillion dollar saklaýan, şeýle hem terraform robotlaryň kriptografiki hereketlendiriji açarydy.





Olaryň meýilnamasy: bu gapjyklary açmak üçin Arcturus gara deşiginiň agyrlyk güýjüni ulanyň. Bu fizika we ykbal bilen iň soňky oýun.





"Marsda ejir çekenleriň biri tarapyndan ýazga alnan habar bar" diýip, Spok gysga wagtda oýnaýar:





“Salam USS kärhanasynyň batyr ekipa .y.





Diýjek bolýan zadym, maşgalalar size mätäç. Federasiýa size mätäç. Umytlary milliardlarça dikeltmäge kömek edersiňizmi?





Bize kömek ediň "-diýdi.





Hemişe başdan geçiren Kirk derrew gyzyklanýar. "Spok" -diýip, dodaklarynda ýylgyryş oýnaýar, "taryh düzjek bolýan ýaly. Againene-de. ”





Adatça goralýan Spock gaşy galdyrýar. “Kapitan, ylmy mümkinçilikler ... özüne çekiji. Şeýle-de bolsa, gara deşikde gezmegiň aslynda manysyzdygyny görkezmeli. "





Kirk: "Onda mümkin däl zady etmekde ýöriteleşenimiz gowy zat" -diýdi.





Brifing otagynda doktor Lila Chandranyň gologrammasynyň paýyny goýanda, Kirk we Spok üns bilen diňleýärler.





"Bitcoin robotika interfeýsi, adamzadyň iň uly üstünliklerinden biri boldy. Maliýe bitewiligini üpjün edýän şol bir kriptografik teswirnamalar hem bu robotlary çüýremez we deňsiz-taýsyz etdi. Emma gapjyklar hiç bir diri adamyň girip bilmejek açarlary bilen gulplandy. açarlar, robotlar iki planeta howp salýan ekologiki zyýany bejerip bilmeýärler. "





"Gara deşik muny düzedip biler öýdýärsiňizmi?" Kirk oturgyjyna öňe egilip soraýar.





"Gara deşikiň özi däl, kapitan, ýöne hadysa gözýetimindäki ägirt uly agyrlyk güýji. Olar Afiny kwant zynjyrlaryny öz çägine çenli uzadarlar we gara deşigi älemiň iň güýçli kwant kompýuterine öwürer. Üstünlikli bolsa, blokirlemäniň şifrini bozar we açarlary dikelder ".





Spock gaşy galdyrýar. "Geň galdyryjy çemeleşme. Nazary gözlegler gara deşikleriň kwant maglumatlarynyň tebigy prosessorlary hökmünde çykyş edýändigini görkezdi, ýöne beýle programma hiç haçan synanyşyk edilmedi. Töwekgelçilikler ... möhüm."





“Bu haty gysgaça ýazsaňyz, missiýa Earther ýüzündäki adamlara 10 ýyl sarp eder. Hemmäňize Taňry Sag boluň, hakykatdanam ”.





12,000 TB Bitcoin Blockchain soňra Kärhanadaky gurallar toparyna, Marsdan tizlik bilen tizlik bilen iberilýär.





Soňra bortdaky kwant kompýuterleri bolan Afiny şäherine iberiler.





ETA: Birnäçe gün.





Kirk, Spok we doktor Chandra bilelikde ömürlik missiýa taýýarlanýar. Diňe dört million dollar öwezini dolmak üçin däl, eýsem nesilleriň arasynda dowam eden ýalňyşlygy düzetmek. Marsyň we Wenusyň maşgalalary üçin bu onýyllyklaryň dowamynda alan ilkinji hakyky umydy - diňe bir ýaşamak üçin däl, eýsem gülläp ösmek üçinem mümkinçilikdir.





Kanun II: Geçmişiň arwahlary

Kärhana Arcturus gara deşigine ýakynlaşanda, ekipa. Işleriniň doly çägine düşünip başlaýar. Bulaşyklyk zalynda leýtenant Uhura bir wagtlar zäherli tupan astynda gömülen jülgelerde oýnan marsly çagalaryň hekaýalaryny paýlaşýar. Bu aralykda, doktor MakKoý Wenusyň seresaplylyk bilen döredilen biodürlüligini robot gatyşmazdan nädip çökýändigini aýdýar.





"MakKoý näme üçin bularyň hemmesini gadymy cryptocurrency bilen baglanyşdyrýandygymyzy göremok" -diýdi. "Näme üçin hiç kim bu açarlary başga bir ýerde ätiýaçlandyrmagy pikir etmedi?"





"Diňe howpsuzlyk barada däl" -diýip, Spok gapdalynda otyr. "Bitcoin Galkynyş zamanasynyň ahlagy merkezden daşlaşdyrmakdy. Ynam, hiç bir guramanyň beýle möhüm ulgamlara gözegçilik edip biljek güýji bolmaly däldir.





Mantykly bolsa-da, ýitiren açarlara bil baglamak, adamyň ýalňyşlygynyň netijesidir. "





Kirk otaga girýär, äheňli çyrasy, ýöne tutanýerli. "Hawa, biz muny şu wagta çenli amala aşyrdyk. Geliň, ynsanlaryň ýalňyşlygynyň hemmämizi heläk etmejekdigine göz ýetireliň."

III Kanun: Gara çukura

Gara deşikiň gyrasynda Afina ýerleşdirildi. Goralýan jaý, hadysanyň gözýetimine ýakynlaşanda döwülip başlaýar, ýöne blokirleme bilen baglanyşmazdan ozal. Gäminiň datçikleri maglumatlar akymlary - gapjyk şahsyýetnamalary, amal ýazgylary we çylşyrymly kwant nagyşlary bilen ýagtylanýar.





Spok: "Kapitan, hasaplama dowam edýär. Afina Şoryň algoritmini hiç görmedik derejämizde simulasiýa edýär. Blokainiň şifrlemesi açylýar ... ýöne bir kynçylyk bar."





"Näme üçin hemişe kynçylyk ýüze çykýar?" Kirk sesini çykarmaýar. "Tüýkür, Spok."





"Gara deşik diňe gapjyklary açmak bilen çäklenmän, eýsem söwda amallaryny hem täzeden dikeldýär. Asyrlar boýy maliýe we robot kararlarynyň möhletini netijeli döredýär."





"Gowy ýa-da erbet?" Kirk soraýar.





Spok: "Muny entek görmeli" -diýdi.

Kanun IV: Merkezden daşlaşdyrmagyň bahasy

Afina hasaplamalaryny tamamlaýarka, kärhana maglumat akymy bilen bombalanýar. Gäminiň esasy kompýuter netijeleri bilen deňeşdirýär: WALLET DÜZGÜNLERI TERJIME EDILDI. ROBOT ulgamlary gaýtadan dikeldildi.





Ekipa. Şatlyk bilen joşýar, ýöne Spokyň sözleri stoik bolup galýar. "Kapitan, maglumatlar garaşylmadyk netijeleri öz içine alýar. Gara deşikdäki hasaplamalar Bitcoin Galkynyş zamanasynyň ýazgylarynda gapma-garşylyklary ýüze çykardy. Millionlarça bitkoinler ýatdan çykarylan açarlar üçin däl-de, 21-nji asyryň elitalary tarapyndan geleňsizlik we manipulýasiýa ýitirilen ýaly."





Kirk gaşlaryny ýitirdi. "Diýmek, olar hemmeleriň pikir edişi ýaly çüýremedilermi?"





"Takyk. Hiç bir ulgam, merkezden daşlaşdyrylan hem bolsa, adamyň açgözlüginden goranmaýandygyny ýatladýar."

Epilogue: Täze daň

11 ýyldan soň, dikeldilen açarlar bilen Marsda we Wenusda ýerleşýän robotlar janlanýar. Tozan tupanlary dargap başlaýar, tokaýlar gaýtadan ösýär we biodürlüligi ýene bir gezek gülläp ösýär.





Garyp garyplykda doglan çagalar haýran galýarlar. Ene-atalary, bir gezek çagalary bolansoň, begenýärler.





Robotlarynyň täzeden işe başlamagyna garaşmak, kärhanadan eşitmek umydy bolmazdan arassa saklamak, durmuşynyň iň uly ýeri boldy.





Iň minnetdar.





Ekipa .ymyza minnetdarlyk alamatlaryny iberýärler. Häzirki wagtda daşarky giňişlikde nirede bolsalar.





Bitcoin-de kwadrillion dollar azyk paýlanyşyny, energiýa ulgamlaryny we täze ylmy işleri maliýeleşdirmek üçin ulanylýar.





Kärhana indiki işine ugrukdyrýarka, 11 ýaşyndaky doktor Chandra soňky habary iberýär. "Kapitan Kirk, ekipa .yňyz diňe iki planetany däl, eýsem Bitcoin Galkynyş zamanasynyň mirasyny halas etdi. Muny adamzadyň geljegini gorap saklamak üçin tehnologiýa we gaýduwsyzlygyň birleşen pursaty hökmünde ýatda saklarys.





Biz size bergimiz bar "-diýdi.





Kirk ýylgyrýar. "Lukman, ine, şu ýere geldik. Eger-de bize ýene gerek bolsa ... başga bir gara çukuryň ýanyna ibermäň."





Ahyrzaman.









Salgylar

https://www.researchgate.net/publication/385641355_Quantum_Complexity_and_Emulation_of_Black_Holes





https://www.youtube.com/live/Ayp1yFAFoKQ?si=ZGt1sk1Hz38Q8gse