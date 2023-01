NFTのレアリティを計算する方法

NFT は、ブロックチェーン分野で広く受け入れられるプロジェクトになりました。

CoinMarketCap によると、総時価総額は 105 億ドルを超えており、この傾向は 2026 年までに 1,470 億ドルを超えると予測されています。

さらに、「NFT」は 2021 年にコリンズ辞書の今年の単語になりました。これらすべては、採用が今後数年間でよりヒステリックになることを証明しています。

NFT(Non-Fungible トークン)は、ブロックチェーンベースのまれなトークンであり、

その異なる特性のために、その種類の別のものと交換されます。

クリエイターは気まぐれで 5 つの NFT を作成できます。これは、5 つの両方が同じであり、交換できるという意味ではありません。

いいえ!



5 つのコレクションはすべて似ているように見え、一緒に作成されたものかもしれませんが、それらはすべて、互いに区別する明確な特性を持っています。

NFTレアリティとは?

一部の NFT が数百万ドルの価値があり、一部の NFT が無価値である理由を考えたことはありますか?

また、マーケットプレイスに記載されているNFTまたはそれが作成されたブロックチェーンの価値はマーケットプレイスが決定すると思いますか?

多くの人がこれらを誤解していましたが、NFT の価値上昇の背後にある原動力はさらに多くあります。

では、NFT の価値の原動力は何なのでしょうか?

レアリティ!

「希少性」という言葉は、希少性またはピースまたはオブジェクトの希少性と同義語であるため、NFT の希少性は、NFT がどれほど希少または比類のないものであるかを意味し、そのような収集品の価値を決定します。

ほとんどのコレクターはレアな NFT を要求します。これは、収集品が希少であるほど価値のある価格が高くなるためです。

これが、ほとんどの NFT の愛好家が、NFT を取得する前にその NFT がどれほど希少か、または市場にどれだけ出品できるかを判断するために、コレクション内の NFT がどれほど希少かを常に知りたがる理由です。

では、NFTの希少性をどのように計算するのでしょうか?

たとえば、 Okay Bears と Bored Ape Yacht Club など、異なるコレクターからの 2 つの別々の NFT の希少性を判断するのは簡単です。並置すると、クリエイターと収集品の両方が多様です。あなたは見分けることができます

これをシームレスに。

ただし、数百の NFT を含む NFT コレクションに関係する場合、各 NFT の総希少性は、そのコレクション内の各 NFT の属性またはプロパティを相互に比較することによって決定されます。

この総希少性は、最も希少な属性を探すか、統計による希少性評価のいずれかによって決定されます。基本的な考慮事項は、単一の属性ではなく、常に NFT の全体的な機能に基づいています。これにより、Rarity Tools は「希少性スコア」のアプローチまたは方法を開発するようになりました。

レアリティツールによると、

“the total Rarity Score for an NFT is the sum of the Rarity Score of all of its trait values.

考慮される属性または特性は、通常、次のような身体的属性です。

clothes, earrings, fur, hat, spectacles, background, necklace, etc.

、単一のコレクション内のすべての NFT がそれらすべてを持つことはできないため、尺度として使用されます。それはそれらを非代替可能にします。

NFTの希少性を計算するために使用される4つの異なる方法があります。これらの方法のそれぞれについて、さまざまな要因がツールとして考慮されました。互いに比較すると、特定の特性が他のものを除外すると見なされたため、一部の方法は劣っていると見なされました。

使用される方法は次のとおりです。

・特性レアリティモデル

-平均/平均特性希少性モデル

-統計的希少モデル

-レアリティスコアモデル

特性レアリティモデル

このランキング モデルは、比較ツールとして NFT の最も希少な特性を調べます。たとえば、次の類人猿を比較してみましょう。

上記から:

Ape #4317 の最も珍しい特徴は、 3%が持っている短いモヒカンです。

Ape #8520 の最も珍しい特徴は、 1%が持っているウエディング ドレスです。

Ape #4688 の最も珍しい特性は、 2%が持っているスタントマン ヘルメットです。

「特性レアリティ モデル」を使用すると、順序は #8520、#4688、および #4317 になります。

The limitation of this model is that it doesn't consider the overall traits of NFTs; only the rarest trait is considered instead.

平均/平均特性レアリティモデル

このモデルは、平均法または平均法を使用して NFT の希少性を計算します。 NFT を比較する前に、すべての特性を考慮し、平均法を使用して特定の NFT 特性を決定します。

したがって、このモデルでは、Ape#4317 が最も希少な特性を持ち、次に Ape #8520 と Ape #4688 が続きます。

The limitation of this model is that it doesn't consider if an NFT has a very rare individual trait despite considering the gross rarity of every trait.

統計的希少性モデル

このモデルには、一般的な希少性も組み込まれています。ただし、いくつかの点で平均モデルとは異なります。 NFT の全体的な希少性は、そのような NFT のすべての特性を掛け合わせることによって計算されます。

たとえば、上記と同じ NFT を使用します。

Ape #4317 = 13% * 9% * 5% * 5% * 3% * 7% = 0.000000061425%

Ape #8520 = 12% * 1% * 17% * 12% * 3% * 2% = 0.000000014688%

Ape #4688 = 13% * 8% * 12%* 2% * 16% = 0.0000039936%

したがって、このモデルでは、Ape #8520が統計的に最も希少な特性を持ち、次に Ape #4317 、次に Ape #4688が続きます。

レアリティ スコア モデル

希少性スコアは特性の希少性モデルとほとんど同じですが、一般的にパーセンテージで表される特性の希少性とは異なり、希少性スコアは通常分数で計算されます。レアリティ スコア モデルは、NFT のレア度を評価する最も簡単で信頼性の高い方法の 1 つです。ほとんどの NFT サイトで採用されています。

Rarity toolsによると、特定の NFT の総希少性スコアは、特定の NFT のすべての特性値の希少性スコアの合計です。

例として前の類人猿を使用します。



The higher the rarity score, the rarer the NFT is in this model. With that, Ape #4688 is the rarest, followed by Ape #8520 and Ape #4317.

結論

上記で示され証明されているように:

Trait Rarity は、最も希少な特性を考慮します。

平均的な特性と統計的希少性は、全体的な特性を考慮します。

一部のモデルで行われているように、単一のレア特性を優先することはありませんが、NFT。 希少性スコアは、単一の希少な特性と総体を考慮して NFT を採点します。

その計算における特性。

NFT の評価は、それぞれの NFT コミュニティによって異なることに注意してください。

CryptoPunks コミュニティは、NFT をランク付けするために「属性数」を優先します

他のコミュニティではカウントされない、最も希少なものとして。 Waifusion のコミュニティは、「服装とスタイル」の一致を優先してランク付けします

他のコミュニティではカウントされない NFT。

そのため、NFT を最も希少なものとしてランク付けするために何を優先するかについては、各コミュニティの好みがあります。

NFT の希少性を判断するのになぜこれほど手間がかかるのか疑問に思われるかもしれません。その知識は、何を購入するかを決定し、どの部分がより高い ROI をもたらすかを決定するのに役立ちます。

自分でデューデリジェンス手続きを行うことができない場合、一部の Web サイトでは次のような NFT がランク付けされています。