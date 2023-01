如何计算 NFT 的稀有度

NFT 已成为区块链领域广泛接受的项目。

根据 CoinMarketCap 的数据,总市值超过 105 亿美元,预计到 2026 年这一趋势将增长到超过 1470 亿美元。

此外,“NFT”在 2021 年成为柯林斯词典的年度词汇。所有这些都证明,在未来几年内,NFT 的采用将更加歇斯底里。

NFT——不可替代的代币——是一种罕见的基于区块链的代币,不能

由于其不同的特性,与另一种同类互换。

创作者可以随心所欲地铸造 5 个 NFT;这并不意味着这五个相同并且可以互换。

不!



这五个系列可能看起来很相似,并且是一起铸造的,但它们都有不同的特性,可以将它们彼此区分开来。

什么是 NFT 稀有度?

你有没有想过为什么有些 NFT 价值数百万美元而有些一文不值?

您是否还认为市场决定了其上列出的 NFT 的价值或铸造它的区块链的价值?

许多人错误地认为这些是 NFT 价值上涨背后的驱动力。

那么 NFT 价值背后的驱动力是什么?

稀有!

由于“稀有”这个词是稀缺或一件物品或物品的稀有程度的代名词,因此 NFT 的稀有性意味着 NFT 的稀有或无与伦比,决定了这种收藏品的价值。

大多数收藏家都需要稀有的 NFT,因为收藏品越稀有,价值就越高。

这就是为什么大多数 NFT 的爱好者总是希望在获得 NFT 之前知道它的稀有程度,或者他们收藏的 NFT 的稀有程度,以确定他们可以在市场上列出多少。

那么,我们如何计算 NFT 的稀有度?

很容易确定来自不同收藏家的两个独立 NFT 的稀有性,例如Okay Bears 和 Bored Ape Yacht Club 。并列时,创作者和收藏品都是多种多样的。你可以辨别

这天衣无缝。

但是,当它与具有几百个 NFT 的 NFT 集合有关时,每个 NFT 的稀有度是通过将该集合中每个 NFT 的属性或属性相互比较来确定的。

这种总稀有度是通过寻找最稀有的属性或通过统计数据评估稀有度来确定的。基本考虑始终基于 NFT 的总体特征,而不是单个属性;这促使 Rarity Tools 开发了“稀有度得分”方法或方法。

根据稀有工具,

“the total Rarity Score for an NFT is the sum of the Rarity Score of all of its trait values.

考虑的属性或特征通常是物理属性,例如

clothes, earrings, fur, hat, spectacles, background, necklace, etc.

,用作衡量标准是因为单个集合中的所有 NFT 不可能全部拥有;这使它们不可替代。

有四种不同的方法用于计算 NFT 的稀有度。对于这些方法中的每一种,各种因素都被视为一种工具。当相互比较时,一些方法被认为是劣等的,因为它们认为一种特定的特征会忽略其他方法。

使用的方法有:

-特质稀有模型

-平均/平均特征稀有模型

- 统计稀有模型

- 稀有度评分模型

特质稀有模型

该排名模型将 NFT 的最稀有特征作为比较工具进行检查。例如,让我们比较以下猿类:

从以上:

Ape #4317最稀有的特征是3%的短莫霍克。

Ape #8520最稀有的特征是1%的舞会礼服。

Ape #4688最稀有的特性是 Stuntman Helmet,只有2%拥有。

使用“Trait Rarity 模型”,顺序为 #8520、#4688 和 #4317 。

The limitation of this model is that it doesn't consider the overall traits of NFTs; only the rarest trait is considered instead.

平均/平均特征稀有模型

该模型使用均值或平均方法来计算 NFT 的稀有度。它考虑了所有特征,并在比较 NFT 之前使用平均方法来确定特定的 NFT 特征。

所以对于这个模型,Ape#4317 具有最稀有的特征,其次是 Ape #8520 和 Ape #4688

The limitation of this model is that it doesn't consider if an NFT has a very rare individual trait despite considering the gross rarity of every trait.

统计稀有模型

该模型还包含普遍的稀有性;但是,它在某些方面与平均模型不同。 NFT 的整体稀有度是通过将此类 NFT 的所有特征相乘来计算的。

例如,使用上面相同的 NFT:

Ape #4317 = 13% * 9% * 5% * 5% * 3% * 7% = 0.000000061425%

Ape #8520 = 12% * 1% * 17% * 12% * 3% * 2% = 0.000000014688%

Ape #4688 = 13% * 8% * 12%* 2% * 16% = 0.0000039936%

因此,使用此模型,Ape #8520具有统计上最稀有的特征,其次是 Ape #4317 ,然后是 Ape #4688

稀有度评分模型

稀有度分数几乎类似于特质稀有度模型,但稀有度分数通常以分数计算,不像特质稀有度通常以百分比计算。稀有度评分模型是评估 NFT 稀有程度的最简单、最可靠的方法之一。大多数 NFT 网站都使用它。

根据稀有度工具,特定 NFT 的总稀有度得分是特定 NFT 中所有特征值的稀有度得分之和。

以之前的 Apes 为例:



The higher the rarity score, the rarer the NFT is in this model. With that, Ape #4688 is the rarest, followed by Ape #8520 and Ape #4317.

结论

如上所示和证明:

特质 Rarity 认为最稀有的特质。

平均特征和统计稀有度考虑了总体特征

NFT,而不像某些模型那样突出单一的稀有特征。

其计算中的特征。

值得注意的是,NFT 的价值因各自的 NFT 社区而异。

CryptoPunks 社区优先考虑“属性计数”来对 NFT 进行排名

作为最稀有的,这不包括其他社区。

NFT,不包括其他社区。

因此,每个社区都有自己的偏好,将 NFT 列为最稀有的优先事项。

您可能想知道为什么要确定 NFT 的稀有性需要这么多麻烦——知道收藏品有多稀有是您尽职调查的一部分。它的知识有助于确定购买什么,并决定哪一件会产生更高的投资回报率。

如果您不能自己进行尽职调查,一些网站会对 NFT 进行排名,例如: