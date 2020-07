Importing DynamoDB Data Using Apache Hive on Amazon EMR

This article describes one of the many ways to import data into AWS DynamoDB database. The option explained here uses Amazon EMR and Hive. Using Amazon EMR and Hive you can quickly and efficiently process large amounts of data, such as importing data from Amazon S3 into a DynamoDB table.

What this example accomplishes?

Every day an external datasource sends a csv file with about 1000 records to S3 bucket. A lambda function that will get triggered when an csv object is placed into an S3 bucket. Lambda function will start a EMR job with steps includes:

Create a Hive table that references data stored in DynamoDB.

Creating a hive table that references a location in Amazon S3.

Load data form S3 table to DynamoDB table.

The following diagram shows the architecture of the process.

Prerequisites

Basic understanding of CloudFormation.

Basic understanding of EMR.

Setup an AWS account.

Install Serverless Framework.

Now, Let’s start

Before getting started, Install the Serverless Framework. Open up a terminal and type npm install -g serverless.

There is a yml file (serverless.yml) in the project directory. Let’s start to define a set of objects in template file as below:

S3 bucket

There are 2 S3 buckets, LogBucket is for EMR logs, S3BucketCsvimport is to store csv files.

Resources: LogBucket: Type: AWS::S3::Bucket Properties: AccessControl: Private S3BucketCsvimport: Type: AWS::S3::Bucket Properties: AccessControl: Private BucketEncryption: ServerSideEncryptionConfiguration: - ServerSideEncryptionByDefault: SSEAlgorithm: AES256 BucketName: ${self:custom.csvImportBucketName}

DynamoDB table

A DynamoDB table to load csv data from S3.

Resources: ContactsTable: Type: AWS::DynamoDB::Table Properties: TableName: ${self:custom.contactsTable} SSESpecification: SSEEnabled: true AttributeDefinitions: - AttributeName: id AttributeType: S KeySchema: - AttributeName: id KeyType: HASH ProvisionedThroughput: ReadCapacityUnits: ${self:custom.tableThroughputs.${self:provider.stage}} WriteCapacityUnits: ${self:custom.tableThroughputs.${self:provider.stage}} StreamSpecification: StreamViewType: NEW_AND_OLD_IMAGES

Lambda function configuration

Adding lambda function configuration to serverless.yml. it will be triggered by S3 new objected created event, the lambda function will then start a EMR job flow to process data importing.

IAM role

We also need to create IAM role for the lambda function, so our lambda function has permission to start EMR job flow.

provider: iamRoleStatements: - Effect: "Allow" Action: - "iam:PassRole" Resource: - arn:aws:iam::#{ AWS ::AccountId}:role/EMR_DefaultRole - arn:aws:iam::#{ AWS ::AccountId}:role/EMR_EC2_DefaultRole - Effect: "Allow" Action: - "elasticmapreduce:RunJobFlow" Resource: "*" - Effect: "Allow" Action: - "s3:PutObject" Resource: - "Fn::Join" : - "" - - "arn:aws:s3:::" - ${ self :custom.csvImportBucketName} - "/*" - Effect: "Allow" Action: - "dynamodb:*" Resource: - "Fn::GetAtt" : [ContactsTable, Arn] - "Fn::Join" : - "/" - - { "Fn::GetAtt" : [ContactsTable, Arn] } - "index/*"

Adding lambda function

Let’s add a lambda function to create an AWS EMR cluster and adding the step details such as the location of the hive scripts, arguments etc. We can use the boto3 lib for EMR, in order to create a cluster and submit the job dynamically from lambda function.

import boto3 import logging import os from datetime import datetime from pathlib import Path emr = boto3.client( 'emr' ) s3 = boto3.resource( 's3' ) dynamodb = boto3.resource( 'dynamodb' ) logger = logging.getLogger(__name__) logger.setLevel(logging.INFO) def start_emr_job (event, context) : try : put_dump_record_to_db() put_step_scripts_to_s3() cluster_id = emr.run_job_flow( Name= 'test_emr_job' , LogUri= "s3://{}" .format(os.environ[ 'EMR_LOGS_BUCKET' ]), ReleaseLabel= 'emr-5.18.0' , Applications=[ { 'Name' : 'Hadoop' }, { 'Name' : 'Livy' }, { 'Name' : 'Pig' }, { 'Name' : 'Hue' }, { 'Name' : 'Hue' }, { 'Name' : 'Hive' }, ], Instances={ 'InstanceGroups' : [ { 'Name' : "Master nodes" , 'Market' : 'ON_DEMAND' , 'InstanceRole' : 'MASTER' , 'InstanceType' : 'm1.medium' , 'InstanceCount' : 1 , }, { 'Name' : "Slave nodes" , 'Market' : 'ON_DEMAND' , 'InstanceRole' : 'CORE' , 'InstanceType' : 'm1.medium' , 'InstanceCount' : 2 , } ], 'KeepJobFlowAliveWhenNoSteps' : False , 'TerminationProtected' : False , 'Ec2SubnetId' : os.environ[ 'SUBNET_ID' ], }, Configurations=[ { 'Classification' : 'hive-site' , 'Properties' : { 'hive.execution.engine' : 'mr' } }, ], Steps=[ { 'Name' : 'creating dynamodb table' , 'ActionOnFailure' : 'CONTINUE' , 'HadoopJarStep' : { 'Jar' : 'command-runner.jar' , 'Args' : [ 'hive-script' , '--run-hive-script' , '--args' , '-f' , 's3://{}/scripts/step1.q' .format( os.environ[ 'CSV_IMPORT_BUCKET' ]), '-d' , 'DYNAMODBTABLE={}' .format( os.environ[ "CONTACTS_TABLE" ])] } }, { 'Name' : 'creating csv table' , 'ActionOnFailure' : 'CONTINUE' , 'HadoopJarStep' : { 'Jar' : 'command-runner.jar' , 'Args' : [ 'hive-script' , '--run-hive-script' , '--args' , '-f' , 's3://{}/scripts/step2.q' .format( os.environ[ 'CSV_IMPORT_BUCKET' ]), '-d' , 'INPUT=s3://{}' .format( os.environ[ 'CSV_IMPORT_BUCKET' ]), '-d' , 'TODAY={}' .format( datetime.today().strftime( '%Y-%m-%d' ))] } }, { 'Name' : 'adding partition' , 'ActionOnFailure' : 'CONTINUE' , 'HadoopJarStep' : { 'Jar' : 'command-runner.jar' , 'Args' : [ 'hive-script' , '--run-hive-script' , '--args' , '-f' , 's3://{}/scripts/step3.q' .format( os.environ[ 'CSV_IMPORT_BUCKET' ]), '-d' , 'INPUT=s3://{}' .format( os.environ[ 'CSV_IMPORT_BUCKET' ]), '-d' , 'TODAY={}' .format( datetime.today().strftime( '%Y-%m-%d' ))] } }, { 'Name' : 'import date to dynamodb' , 'ActionOnFailure' : 'TERMINATE_CLUSTER' , 'HadoopJarStep' : { 'Jar' : 'command-runner.jar' , 'Args' : [ 'hive-script' , '--run-hive-script' , '--args' , '-f' , 's3://{}/scripts/step4.q' .format( os.environ[ 'CSV_IMPORT_BUCKET' ]), '-d' , 'TODAY={}' .format( datetime.today().strftime( '%Y-%m-%d' ))] } } ], VisibleToAllUsers= True , JobFlowRole= 'EMR_EC2_DefaultRole' , ServiceRole= 'EMR_DefaultRole' , ) logger.info( 'cluster {} created with the step...' .format( cluster_id[ 'JobFlowId' ])) except Exception as e: logger.error(e) raise def put_dump_record_to_db () : table = dynamodb.Table(os.environ[ "CONTACTS_TABLE" ]) if table.item_count == 0 : table.put_item( Item={ 'id' : 'NA' , 'full_name' : 'demo user' , 'gender' : 'M' , 'address' : 'NA' , 'language' : [ "English" ]}) def put_step_scripts_to_s3 () : root_path = Path(__file__).parent.parent scripts = [ "scripts/step1.q" , "scripts/step2.q" , "scripts/step3.q" , "scripts/step4.q" ] for script in scripts: s3.Bucket(os.environ[ 'CSV_IMPORT_BUCKET' ]).upload_file( '{}/{}' .format(root_path, script), script)

Hive scripts

And finally…let’s add Hive script.

Step 1. Creating mapping between Hive and S3

We will create an external Hive table that maps to the csv data file.

-- Create external table for dynamodb table. CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS dynamodb_contacts ( id string ,full_name string , email string , gender string ,address string , language array < string >) STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler' TBLPROPERTIES ( "dynamodb.table.name" = "${DYNAMODBTABLE}" , "dynamodb.column.mapping" = "id:id,full_name:full_name,email:email,gender:gender,address:address,language:language" );

Step 2. Creating mapping between Hive and DynamoDB

Establish a mapping between Hive and the Features table in DynamoDB.

-- Create table using csv in s3 CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS csv_contacts ( id string ,first_name string , last_name string , email string , gender string , address string , language array < string > ) PARTITIONED BY (created_date string ) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',' COLLECTION ITEMS TERMINATED BY ',' LOCATION '${INPUT}/uploads/' TBLPROPERTIES ( 'serialization.null.format' = '' , 'skip.header.line.count' = '1' );

Step3. Load the table with data in S3

Add current date as partition and load table with csv data in S3.

-- add current date as partition ALTER TABLE csv_contacts add IF NOT EXISTS PARTITION (created_date= '${TODAY}' ) LOCATION '${INPUT}/uploads/created_date=${TODAY}/' ;

Step4. Import a table from Amazon S3 to DynamoDB

Using following Hive script to write data from Amazon S3 to DynamoDB.

-- Import csv data to DynamoDB table INSERT OVERWRITE TABLE dynamodb_contacts SELECT DISTINCT id , CONCAT_WS ( ' ' ,first_name,last_name),email, gender, address, language FROM csv_contacts WHERE created_date >= '${TODAY}'

Note that Amazon EMR operations on a DynamoDB table count as read/write operations, and are subject to the table’s provisioned throughput settings. for more details please visit that Amazon EMR operations on a DynamoDB table count as read/write operations, and are subject to the table’s provisioned throughput settings. for more details please visit EMR document

Now let’s deploy the service and test it out!

$sls deploy --stage dev

created_date={CURRENT_DATE} prefix, eg. After script deployed, copy a csv file to S3 bucket withprefix, eg.

$aws s3 cp csv /contacts.csv s3:/ /myemr.csv.import.dev/u ploads /created_date=2020-02-03/ contacts.csv

Then we can go to AWS EMR console and check the progress of the EMR steps.

It will take several minutes to complete all the steps and cluster will terminate automatically after running above steps.

Next We can go to AWS DynamoDB console to verify that the data has been loaded into DynamoDB:

Eventually Importing process took about 6 mins to load 1000 records total 76kb into DynamoDB table with write capacity units 10 and no auto scaling enabled.

That’s about it, Thanks for reading!

I hope you have found this article useful, You can find the complete project in my GitHub repo

