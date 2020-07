How to Use AWS Textract with S3

This article demonstrates how to use AWS Textract to extract text from scanned documents in an S3 bucket.

This goes beyond Amazon’s documentation — where they only use examples involving one image. Included in this blog is a sample code snippet using AWS Python SDK Boto3 to help you quickly get started.

Definitions

Textract is a service that automatically extracts text and data from scanned documents.

Simple Storage Service (S3) is an object storage service that offers industry-leading scalability, data availability, security, and performance.

Code

#!/usr/bin/env python3 # Detects text in a document stored in an S3 bucket. import boto3 import sys from time import sleep import math import pandas as pd if __name__ == "__main__" : bucket= 'your_bucket_name' ACCESS_KEY= 'your_access_key' SECRET_KEY= 'your_secret_key' client = boto3.client( 'textract' , region_name= 'your_region' , aws_access_key_id=ACCESS_KEY, aws_secret_access_key=SECRET_KEY) s3 = boto3.resource( 's3' , aws_access_key_id=ACCESS_KEY, aws_secret_access_key=SECRET_KEY) your_bucket = s3.Bucket(bucket) extracted_data = [] for s3_file in your_bucket.objects.all(): print(s3_file) # use textract to process s3 file response = client.detect_document_text( Document={ 'S3Object' : { 'Bucket' : bucket, 'Name' : s3_file.key}}) blocks=response[ 'Blocks' ] for block in blocks: if block[ 'BlockType' ] != 'PAGE' : print( 'Detected: ' + block[ 'Text' ]) print( 'Confidence: ' + "{:.2f}" .format(block[ 'Confidence' ]) + "%" ) # Example case where you want to extract words with # if ( "#" in block[ 'Text' ]): words = block[ 'Text' ].split() for word in words: if ( "#" in word): extracted_data.append({ "word" : word, "file" : s3_file.key, "confidence" : "{:.2f}" .format(block[ 'Confidence' ]) + "%" }) # sleep 2 seconds to prevent ProvisionedThroughputExceededException sleep( 2 ) df = pd.DataFrame(extracted_data) df = df.drop_duplicates() df.to_csv( 'output.csv' )

Closing

Textract is an amazing OCR (optical character recognition) tool. It can save your team countless man hours by automating the tedious and error-prone task of manual data entry.

