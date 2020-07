How To Configure Redis + Redis Commander + Docker

@ ifomin Igor Fomin Full stack web developer, tech lead, project manager

I will get redis and redis commander up and running using docker.

Source files can be found here:

1. Create docker-compose.yml file:

version: "3.7" services: redis: image: redis:latest ports: - 6379 :6379 command: ["redis-server", "--appendonly" , "yes" ] volumes: - redis-data: /data redis-commander: image: rediscommander/redis-commander:latest environment: - REDIS_HOSTS=local:redis:6379 - HTTP_USER=root - HTTP_PASSWORD=qwerty ports: - 8081 :8081 depends_on: - redis volumes: redis-data:

Here I do several things:

create volume - redis-data. This is where all redis data will be stored, even if container is restarted, data will be there.

command: [" redis-server ", " --appendonly ", " yes "] - I start redis in persistent storage mode

", " ", " "] - I start redis in persistent storage mode REDIS_HOSTS=local:redis:6379 - tells redis commander how to connect to redis

- tells redis commander how to connect to redis HTTP_USER and HTTP_PASSWORD - protect redis commander interface with login/password

and - protect redis commander interface with login/password " depends_on " - prevents container to start before other container, on which it depends

2. Go to /var/www/docker-study.loc/recipe-04/docker/ and execute:

docker-compose up -d

localhost:8081 - I will see Redis Commander interface. If I now try- I will see Redis Commander interface.

I can login using root/qwerty credentials.

Note: if I need to use my own redis.conf config, I can add to redis section:

volumes: - /var/www/docker-study.loc/recipe-04/docker/redis.conf:/usr/local/etc/redis/redis.conf

and change:

command: ["redis-server", "--appendonly" , "yes" , "/usr/local/etc/redis/redis.conf" ]

