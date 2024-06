High-Resolution Transmission Spectroscopy of the Terrestrial Exoplanet GJ 486b: Appendix & Reference

This paper is available on arxiv under CC 4.0 license. Authors: (1) Andrew Ridden-Harper, Department of Astronomy and Carl Sagan Institute, Cornell University & Las Cumbres Observatory; (2) Stevanus K. Nugroho, Astrobiology Center & Japan & National Astronomical Observatory of Japan; (3) Laura Flagg, Department of Astronomy and Carl Sagan Institute, Cornell University; (4) Ray Jayawardhana, Department of Astronomy, Cornell University; (5) Jake D. Turner, Department of Astronomy and Carl Sagan Institute, Cornell University & NHFP Sagan Fellow; (6) Ernst de Mooij, Astrophysics Research Centre, School of Mathematics and Physics & Queen’s University Belfast; (7) Ryan MacDonald, Department of Astronomy and Carl Sagan Institute; (8) Emily Deibert, David A. Dunlap Department of Astronomy & Astrophysics, University of Toronto & Gemini Observatory, NSF’s NOIRLab; (9) Motohide Tamura, Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics, University of Toronto (10) Takayuki Kotani, Department of Astronomy, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Astrobiology Center & National Astronomical Observatory of Japan; (11) Teruyuki Hirano, Astrobiology Center, National Astronomical Observatory of Japan & Department of Astronomical Science, The Graduate University for Advanced Studies; (12) Masayuki Kuzuhara, Las Cumbres Observatory & Astrobiology Center; (13) Masashi Omiya, Las Cumbres Observatory & Astrobiology Center; (14) Nobuhiko Kusakabe, Las Cumbres Observatory & Astrobiology Center.

APPENDIX

A. EXCLUDED WAVELENGTH REGIONS

Here, we explicitly define the wavelength regions that were excluded from our analysis for having severe telluric contamination or insufficient signal-to-noise ratios (especially at the edges of the spectral orders). The excluded regions for the IGRINS data are shown in Table 3.









REFERENCES

Airapetian, V. S., Glocer, A., Khazanov, G. V., et al. 2017, ApJL, 836, L3, doi: 10.3847/2041-8213/836/1/L3





Artigau, E., Kouach, D., Donati, J.-F., et al. 2014, in ´ Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series, Vol. 9147, Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy V, ed. S. K. Ramsay, I. S. McLean, & H. Takami, 914715, doi: 10.1117/12.2055663





Astropy Collaboration, Robitaille, T. P., Tollerud, E. J., et al. 2013, A&A, 558, A33, doi: 10.1051/0004-6361/201322068





Astropy Collaboration, Price-Whelan, A. M., Sip˝ocz, B. M., et al. 2018, AJ, 156, 123, doi: 10.3847/1538-3881/aabc4f





Batalha, N. E., Mandell, A., Pontoppidan, K., et al. 2017, PASP, 129, 064501, doi: 10.1088/1538-3873/aa65b0





Berta-Thompson, Z. K., Irwin, J., Charbonneau, D., et al. 2015, Nature, 527, 204, doi: 10.1038/nature15762





Birkby, J. L. 2018, arXiv e-prints, arXiv:1806.04617. https://arxiv.org/abs/1806.04617





Bolmont, E., Selsis, F., Owen, J. E., et al. 2017, MNRAS, 464, 3728, doi: 10.1093/mnras/stw2578





Bourrier, V., de Wit, J., Bolmont, E., et al. 2017a, AJ, 154, 121, doi: 10.3847/1538-3881/aa859c





Bourrier, V., Ehrenreich, D., Wheatley, P. J., et al. 2017b, A&A, 599, L3, doi: 10.1051/0004-6361/201630238





Brogi, M., Line, M., Bean, J., D´esert, J. M., & Schwarz, H. 2017, ApJL, 839, L2, doi: 10.3847/2041-8213/aa6933





Brogi, M., & Line, M. R. 2019, AJ, 157, 114, doi: 10.3847/1538-3881/aaffd3





Brogi, M., Snellen, I. A. G., de Kok, R. J., et al. 2013, ApJ, 767, 27, doi: 10.1088/0004-637X/767/1/27





Caballero, J. A., Gonzalez-Alvarez, E., Brady, M., et al. 2022, arXiv e-prints, arXiv:2206.09990. https://arxiv.org/abs/2206.09990





Carnall, A. C. 2017, arXiv e-prints, arXiv:1705.05165. https://arxiv.org/abs/1705.05165





Chiavassa, A., & Brogi, M. 2019, A&A, 631, A100, doi: 10.1051/0004-6361/201936566 de Wit, J., Wakeford, H. R., Gillon, M., et al. 2016, Nature, 537, 69, doi: 10.1038/nature18641 de Wit, J., Wakeford, H. R., Lewis, N. K., et al. 2018, Nature Astronomy, 2, 214, doi: 10.1038/s41550-017-0374-z





Deibert, E. K., de Mooij, E. J. W., Jayawardhana, R., et al. 2021a, AJ, 161, 209, doi: 10.3847/1538-3881/abe768 —. 2021b, ApJL, 919, L15, doi: 10.3847/2041-8213/ac2513





Demory, B.-O., Gillon, M., de Wit, J., et al. 2016, Nature, 532, 207, doi: 10.1038/nature17169





Esteves, L. J., de Mooij, E. J. W., Jayawardhana, R., Watson, C., & de Kok, R. 2017, AJ, 153, 268, doi: 10.3847/1538-3881/aa7133





Gandhi, S., Brogi, M., & Webb, R. K. 2020, MNRAS, 498, 194, doi: 10.1093/mnras/staa2424





Giacobbe, P., Brogi, M., Gandhi, S., et al. 2021, Nature, 592, 205, doi: 10.1038/s41586-021-03381-x





Gibson, N. P., Nugroho, S. K., Lothringer, J., Maguire, C., & Sing, D. K. 2022, MNRAS, 512, 4618, doi: 10.1093/mnras/stac091





Gibson, N. P., Merritt, S., Nugroho, S. K., et al. 2020, MNRAS, 493, 2215, doi: 10.1093/mnras/staa228





Gressier, A., Mori, M., Changeat, Q., et al. 2022, A&A, 658, A133, doi: 10.1051/0004-6361/202142140





Grimm, S. L., & Heng, K. 2015, The Astrophysical Journal, 808, 182, doi: 10.1088/0004-637X/808/2/182





Grimm, S. L., Malik, M., Kitzmann, D., et al. 2021, ApJS, 253, 30, doi: 10.3847/1538-4365/abd773





Hargreaves, R. J., Gordon, I. E., Rey, M., et al. 2020, ApJS, 247, 55, doi: 10.3847/1538-4365/ab7a1a





Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. 2020, Nature, 585, 357, doi: 10.1038/s41586-020-2649-2





Helling, C. 2019, Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 47, 583, doi: 10.1146/annurev-earth-053018-060401





Herman, M. K., de Mooij, E. J. W., Nugroho, S. K., Gibson, N. P., & Jayawardhana, R. 2022, AJ, 163, 248, doi: 10.3847/1538-3881/ac5f4d





Hirano, T., Kuzuhara, M., Kotani, T., et al. 2020, Publications of the Astronomical Society of Japan, 72, doi: 10.1093/pasj/psaa085





Jindal, A., de Mooij, E. J. W., Jayawardhana, R., et al. 2020, AJ, 160, 101, doi: 10.3847/1538-3881/aba1eb





Jones, A., Noll, S., Kausch, W., Szyszka, C., & Kimeswenger, S. 2013, A&A, 560, A91, doi: 10.1051/0004-6361/201322433





Kempton, E. M. R., Bean, J. L., Louie, D. R., et al. 2018, PASP, 130, 114401, doi: 10.1088/1538-3873/aadf6f





Khalafinejad, S., Molaverdikhani, K., Blecic, J., et al. 2021, A&A, 656, A142, doi: 10.1051/0004-6361/202141191





Kite, E. S., & Schaefer, L. 2021, ApJL, 909, L22, doi: 10.3847/2041-8213/abe7dc





Kotani, T., Tamura, M., Nishikawa, J., et al. 2018, in Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy VII, ed. C. J. Evans, L. Simard, & H. Takami, Vol. 10702, International Society for Optics and Photonics (SPIE), 296 – 306, doi: 10.1117/12.2311836





Kreidberg, L. 2015, PASP, 127, 1161, doi: 10.1086/683602





Kreidberg, L., Koll, D. D. B., Morley, C., et al. 2019, Nature, 573, 87, doi: 10.1038/s41586-019-1497-4





Kuzuhara, M., Hirano, T., Kotani, T., et al. 2018, in Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series, Vol. 10702, Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy VII, ed. C. J. Evans, L. Simard, & H. Takami, 1070260, doi: 10.1117/12.2311832





Lee, J.-J., & Gullikson, K. 2016, plp: v2.1 alpha 3, v2.1-alpha.3, Zenodo, doi: 10.5281/zenodo.56067





Libby-Roberts, J. E., Berta-Thompson, Z. K., Diamond-Lowe, H., et al. 2022, AJ, 164, 59, doi: 10.3847/1538-3881/ac75de





Mace, G., Sokal, K., Lee, J.-J., et al. 2018, in Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series, Vol. 10702, Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy VII, ed. C. J. Evans, L. Simard, & H. Takami, 107020Q, doi: 10.1117/12.2312345





Madhusudhan, N., Ag´undez, M., Moses, J. I., & Hu, Y. 2016, SSRv, 205, 285, doi: 10.1007/s11214-016-0254-3





Miguel, Y. 2019, MNRAS, 482, 2893, doi: 10.1093/mnras/sty2803





Molli`ere, P., & Snellen, I. A. G. 2019, A&A, 622, A139, doi: 10.1051/0004-6361/201834169





Molli`ere, P., Wardenier, J. P., van Boekel, R., et al. 2019, A&A, 627, A67, doi: 10.1051/0004-6361/201935470





Morris, B. M., Delrez, L., Brandeker, A., et al. 2021, A&A, 653, A173, doi: 10.1051/0004-6361/202140892





Mugnai, L. V., Modirrousta-Galian, D., Edwards, B., et al. 2021, AJ, 161, 284, doi: 10.3847/1538-3881/abf3c3





Mugnai, L. V., Modirrousta-Galian, D., Edwards, B., et al. 2021, AJ, 161, 284, doi: 10.3847/1538-3881/abf3c3





Neves Ribeiro do Amaral, L., Barnes, R., Segura, A., & Luger, R. 2022, arXiv e-prints, arXiv:2203.10127. https://arxiv.org/abs/2203.10127





Noll, S., Kausch, W., Barden, M., et al. 2012, A&A, 543, A92, doi: 10.1051/0004-6361/201219040





Nugroho, S. K., Kawahara, H., Gibson, N. P., et al. 2021, ApJL, 910, L9, doi: 10.3847/2041-8213/abec71





Oliva, E., Origlia, L., Scuderi, S., et al. 2015, A&A, 581, A47, doi: 10.1051/0004-6361/201526291





Ortenzi, G., Noack, L., Sohl, F., et al. 2020, Scientific Reports, 10, 10907, doi: 10.1038/s41598-020-67751-7





Owen, J. E., Shaikhislamov, I. F., Lammer, H., Fossati, L., & Khodachenko, M. L. 2020, SSRv, 216, 129, doi: 10.1007/s11214-020-00756-w





Park, C., Jaffe, D. T., Yuk, I.-S., et al. 2014, in Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series, Vol. 9147, Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy V, ed. S. K. Ramsay, I. S. McLean, & H. Takami, 91471D, doi: 10.1117/12.2056431





Peacock, S., Barman, T., Shkolnik, E. L., et al. 2020, ApJ, 895, 5, doi: 10.3847/1538-4357/ab893a





Quirrenbach, A., Amado, P. J., Caballero, J. A., et al. 2014, in Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series, Vol. 9147, Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy V, ed. S. K. Ramsay, I. S. McLean, & H. Takami, 91471F, doi: 10.1117/12.2056453





Ramirez, R. M., & Kaltenegger, L. 2014, ApJL, 797, L25, doi: 10.1088/2041-8205/797/2/L25





Ridden-Harper, A. R., Snellen, I. A. G., Keller, C. U., et al. 2016, A&A, 593, A129, doi: 10.1051/0004-6361/201628448





Rogers, J. G., & Owen, J. E. 2021, MNRAS, 503, 1526, doi: 10.1093/mnras/stab529





Rogers, L. A., Bodenheimer, P., Lissauer, J. J., & Seager, S. 2011, ApJ, 738, 59, doi: 10.1088/0004-637X/738/1/59





Rousselot, P., Lidman, C., Cuby, J. G., Moreels, G., & Monnet, G. 2000, A&A, 354, 1134





Schaefer, L., & Fegley, B. 2009, ApJL, 703, L113, doi: 10.1088/0004-637X/703/2/L113





Shkolnik, E. L., & Barman, T. S. 2014, AJ, 148, 64, doi: 10.1088/0004-6256/148/4/64





Sim, C. K., Le, H. A. N., Pak, S., et al. 2014, Advances in Space Research, 53, 1647, doi: 10.1016/j.asr.2014.02.024





Sing, D. K., Fortney, J. J., Nikolov, N., et al. 2016, Nature, 529, 59, doi: 10.1038/nature16068





Snellen, I. A. G., Brandl, B. R., de Kok, R. J., et al. 2014, Nature, 509, 63, doi: 10.1038/nature13253





Snellen, I. A. G., de Kok, R. J., de Mooij, E. J. W., & Albrecht, S. 2010, Nature, 465, 1049, doi: 10.1038/nature09111





Snellen, I. A. G., de Kok, R. J., le Poole, R., Brogi, M., & Birkby, J. 2013, ApJ, 764, 182, doi: 10.1088/0004-637X/764/2/182





Swain, M. R., Estrela, R., Roudier, G. M., et al. 2021, AJ, 161, 213, doi: 10.3847/1538-3881/abe879





Tamura, M., Suto, H., Nishikawa, J., et al. 2012, in Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series, Vol. 8446, Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy IV, ed. I. S. McLean, S. K. Ramsay, & H. Takami, 84461T, doi: 10.1117/12.925885





Tamuz, O., Mazeh, T., & Zucker, S. 2005, MNRAS, 356, 1466, doi: 10.1111/j.1365-2966.2004.08585.x





Thompson, M. A., Telus, M., Schaefer, L., et al. 2021, Nature Astronomy, 5, 575, doi: 10.1038/s41550-021-01338-8





Trifonov, T., Caballero, J. A., Morales, J. C., et al. 2021, Science, 371, 1038, doi: 10.1126/science.abd7645





Tsiaras, A., Rocchetto, M., Waldmann, I. P., et al. 2016, ApJ, 820, 99, doi: 10.3847/0004-637X/820/2/99





Vanderspek, R., Huang, C. X., Vanderburg, A., et al. 2019, ApJL, 871, L24, doi: 10.3847/2041-8213/aafb7a





Vidal-Madjar, A., Lecavelier des Etangs, A., D´esert, J. M., et al. 2003, Nature, 422, 143, doi: 10.1038/nature01448





Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. 2020, Nature Methods, 17, 261, doi: 10.1038/s41592-019-0686-2





Wakeford, H. R., Lewis, N. K., Fowler, J., et al. 2019, AJ, 157, 11, doi: 10.3847/1538-3881/aaf04d





Woitke, P., Helling, C., Hunter, G. H., et al. 2018, A&A, 614, A1, doi: 10.1051/0004-6361/201732193





Wunderlich, F., Godolt, M., Grenfell, J. L., et al. 2019, A&A, 624, A49, doi: 10.1051/0004-6361/201834504





Yurchenko, S. N., & Tennyson, J. 2014, MNRAS, 440, 1649, doi: 10.1093/mnras/stu326





Zhang, M., Knutson, H. A., Wang, L., et al. 2021, AJ, 161, 181, doi: 10.3847/1538-3881/abe382





Zhang, Z., Zhou, Y., Rackham, B. V., & Apai, D. 2018, AJ, 156, 178, doi: 10.3847/1538-3881/aade4f